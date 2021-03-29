День в истории: новая нумерация казанских домов, акт о создании Канады, день рождения «Кока-Колы»

Чем примечательна дата 29 марта

Фото: Максим Платонов

29 марта военные юристы по всей России отметят свой профессиональный праздник. В этот день родились актер Станислав Говорухин, политический деятель Лаврентий Берия, русский царь Алексей Романов, поэт Всеволод Рождественский, государственный деятель Мухаммат Сабиров, президент США Джон Тайлер. В 1886 году американский фармацевт сварил сироп, который дал начало производству всемирно известной газировки «Кока-кола». Обо всех значимых событиях — в обзоре «Реального времени».

Новая нумерация домов, военно-революционный комитет и первый слет пионеров и тимуровцев казанских школ

29 марта 1894 года в Казани было издано постановление о новой нумерации домов. По документу, домам на правой (если следовать в порядке возрастания нумерации) стороне улицы присваивались четные номера, на левой — нечетные.

В 1919 году во время Гражданской войны в Казанской губернии появляется военно-революционный комитет. Это военный организационно-технический орган при Советах рабочих и солдатских депутатов.

29 марта 1942 года состоялся первый слет юных пионеров и тимуровцев казанских школ. Во время Великой Отечественной войны пионеры помогали взрослым вести борьбу как в тылу, так и на поле боя. Пионеры становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых.

Премьер-министр РТ Мухаммат Сабиров и премьер-министр РФ Виктор Черномырдин во время подписания соглашений, Казань, 1993 г. Фото: Архивная служба РТ

29 марта 1932 года родился премьер-министр Татарстана в 1990—1995 годах Мухаммат Сабиров. Мухаммат Галлямович возглавлял общественный фонд историко-культурного наследия народов Татарстана «Туган җир — Родная земля».

День специалиста юридической службы, «Анна Каренина», Олимпийский комитет России.

29 марта в России отмечается День специалиста юридической службы в вооруженных силах. Военные юристы занимаются расследованием уголовных дел, которые связанны с военной службой, осуществляют надзор за органами ФСБ и пограничными войсками.

29 марта 1873 года писатель Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина» о трагической любви замужней дамы Анны Карениной. Части произведения печатались в журнале «Русский вестник». В 1877 году роман был дописан и в 1878 году издан полностью.

Фото: wikipedia.org

29 марта 1911 года был создан Олимпийский комитет России. Членами комитета могут стать граждане России, общественные объединения, физкультурно-спортивные организации, которых волнует развитие олимпийского движения.

Холи, Североамериканский акт о создании Канады, день рождения «Кока-Колы»

29 марта 2021 года в Индии отмечается действительно красочный праздник Холи. Этот день знаменует собой приход весны. Народный фестиваль красок празднуют на следующий день после полнолуния в начале марта каждого года. Торжества длятся 3 дня. Ночью первого дня разводят костер и сжигают огромное чучело. Потом по углям костра ходят босыми ногами. Считается, что зола с праздничного костра приносит счастье. Все дни праздника — это народные гуляния, веселые танцы и пение, походы в гости к своим родным и знакомым.

29 марта 1867 года был принят Североамериканский акт о создании Канады. Этот документ является основной частью Конституции Канады. В документе говорится о том, что три колонии: Канада, Нью-Брансуик и Новая Шотландия, которые стали четырьмя провинциями, образуют федерацию.

Фото: wikipedia.org

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон придумал рецепт «Кока-Колы». Первоначально фармацевт хотел сварить сироп от головной боли. Полученное варево получилось очень вкусным. Сначала сироп продавался в аптеках. А когда Пембертон разбавил сироп газированной водой, кола появилась на прилавках магазинов.