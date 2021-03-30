Электронная система упростит торговлю водкой в Татарстане

Лицензию на продажу алкоголя можно будет получить, не выходя из дома

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане введут электронную систему для контроля за оборотом алкогольной продукции. Тендер на разработку ресурса за 10,5 млн рублей разместила структура Минцифры РТ, но реальным заказчиком выступила Госалкогольинспекция РТ. Как выяснила газета «Реальное время», проект объединит разные базы данных, в том числе ЕГАИС, и позволит получить лицензию на продажу алкоголя через интернет, без посещения инспекторов. «Благодаря новой системе мы перестанем мучить людей», — объясняют заказчики и добавляют, что это упростит жизнь бизнесу и поможет в борьбе с контрафактом.

За систему алкоконтроля — 10 млн



Подведомственный Минцифре РТ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» потратит 10,5 млн рублей на создание системы «Алкогольная инспекция». Однако, как выяснила газета «Реальное время», функциональным заказчиком выступает сама Госалкогольинспекция РТ.



Как объяснили в ведомстве, система создается ради удобства самих предпринимателей. С ее помощью можно будет отслеживать объемы произведенного алкоголя, действующих оптовиков и розничных игроков рынка. ЕГАИС станет источником информации.

Как следует из документации тендера, целью новой системы станет автоматизация деятельности Госалкогольинспекции РТ. Ресурс «Алкогольная инспекция» позволит создать единое информационное пространство для учета и контроля оборота и качества алкогольной продукции на территории РТ, учета выданных лицензий, результатов проверок бизнеса. Помимо взаимоотношений с надзорным органом, система упростит взаимодействие между самими участниками алкогольного рынка — с использованием данных ЕГАИС (до сих пор она была очень закрытой системой).

Целью новой системы станет автоматизация деятельности Госалкогольинспекции РТ. Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

Электронная система должна появиться до конца 2021 года. Кроме учета и контроля за самим алкоголем, она позволит автоматически управлять процессом лицензирования розничной продажи спиртосодержащей продукции. А также будет следить за качеством напитков как произведенных, так и ввезенных в республику.



Лицензировать продажу алкоголя можно будет онлайн

Электронная система будет синхронизировать сразу несколько баз информации, в частности объектов, торгующих алкоголем (а также адресов и видов алкогольной продукции), и информации, имеющейся в самой Госалкогольинспекции РТ и ЕГАИС. Она будет вести учет всей алкогольной продукции как находящейся в обороте на территории РТ, так и производимой предприятиями Татарстана. Учитывать она будет и деятельность оптовых организаций, и торговых объектов, реализующих алкоголь в розницу.

Помимо упрощения работы для самой Госалкогольинспекции — новая система должна максимально упростить жизнь бизнесу, которому больше не надо будет подавать отчетность ежемесячно или ежеквартально: «Алкогольная инспекция» позволит организовать прием и регистрацию сведений по текущему отчетному периоду у предприятий, производящих спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукции, оптовиков и розничных торговцев, а также общепита.

Первоочередная важность системы, как рассказали заказчики, в упрощении лицензирования розничной продажи алкоголя — автоматического учета самих заявлений (их можно будет подавать и получать онлайн), продления сроков лицензии, отказа в выдачи и так далее. В системе будут в итоге сформированы реестры заявлений, экспертных заключений, выданных, продленных, приостановленных и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, лицензий выданных предприятиям-производителям и оптовым фирмам, осуществляющим производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Рустем Арсланов отметил, что ЕГАИС до сих пор была закрытой системой. Фото: Максим Платонов

«Благодаря новой системе мы перестанем мучить людей»

Замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов, объясняя, чем будет полезна «Алкогольная инспекция» для предпринимателей, отметил, что ЕГАИС до сих пор была закрытой системой. Фактически «АИ» сделает рынок прозрачнее.

— ЕГАИС — это учет оборота алкогольной продукции, а новая электронная система будет касаться нашей внутренней деятельности. В этой системе будет много разных направлений, но главное, что прямо сейчас мы делаем, это лицензирование алкогольной продукции. Новая система должна будет помочь в этом бизнесу, чтобы наши лицензиаты не ходили к нам, например, а могли прямо дома получить лицензию, подав заявление в электронном виде «в одно окно», получить выписку из реестра. Все будет в автоматическом виде, — рассказал Рустем Арсланов.

Вторая важная функция электронной системы касается минимизации бумажного документооборота, в частности купирования бесконечных деклараций, которые до сих пор вынуждены заполнять и отсылать в Госалкогольинспекцию игроки рынка.

— Мы, благодаря новой системе, перестанем мучить людей — оптовиков-торговцев или производителей, ежемесячно. Новая система позволит нам сразу скачивать информацию из ЕГАИС, куда нам предоставят открытый доступ, на основе чего мы будем делать свой системный модуль, — объяснил выгоды IT-инновации Арсланов.

Как электронная система поможет в борьбе с контрафактом

Проверка качества алкоголя тоже станет автоматизированной: лаборатории, тестирующие спиртосодержащую продукцию, будут подключены к системе, и бизнес будет иметь возможность заявляться, минуя бумажный документооборот.



Электронная система «Алкогольная инспекция» создается ради удобства предпринимателей, настаивают инспекторы: во времена цифровизации ведомство старается упростить все процедуры для бизнеса. Кроме того, создание новой системы — это, по сути, еще и антикоррупционное мероприятие: чтобы предприниматели как можно меньше посещали инспекторов очно и «чтобы в итоге все решалось дистанционно».

— Отчасти «Алкогольная инспекция» поможет и в борьбе с контрафактным алкоголем, — убежден замглавы Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов. — В новой базе будет вся информация, например, о торговом объекте каком-то или предпринимателе. Это будет сервис со взаимообменом информации с ЕГАИС. Это же закрытая система — ЕГАИС, она направлена на учет оборота алкоголя. До сих пор мы могли делать минимальный круг запросов к ней. А сейчас мы договариваемся, что любую информацию, касающуюся Татарстана, из ЕГАИС можно будет скачивать.