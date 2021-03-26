ЧМ по фигурному катанию: Россия спустя восемь лет выиграла звание чемпионов мира

Тамара Москвина сама сделала подарок перед своим 80-летием

На чемпионате мира по фигурному катанию разыграны первые награды, состоялись первые скандалы, и, увы, выявлены первые заболевшие. Подробности в репортаже «Реального времени».

Тарасова и Морозов опускаются в другую лигу

Восемь лет Россия не видела золота в парном катании, с момента победы Волосожара и Траньков, которые затем повторили свой успех на сочинской Олимпиаде. Золото по два раза уезжало в Германию, Канаду и Китай, и его обладатели Суй Вэньцзин и Хань Цун приехали в Стокгольм, чтобы, по возможности, подтвердить свое лидерство в этой дисциплине, и напомнить о себе перед домашней Олимпиадой. Поскольку пара избирательно относится к своим стартам, то в возможность выступить на командном чемпионат мира в апреле, не верится. И китайцы остановились в шаге от того, чтобы стать трехкратными. Какими бы они не были волшебными на льду, нашлась та, кто владеет куда большей магией, хотя и стоит за бортиком — Тамара Николаевна Москвина.

В июне ей исполнится 80 лет, и за эти годы Москвина не раз творила чудеса. Одно из них произошло ровно 40 лет назад, когда чемпионами мира стали Ирина Воробьева и Игорь Лисовский. Причем бывший член сборной СССР в одиночном катании Игорь Лисовский пришел на замену партнеру Воробоевой. А в 1983 году чемпионами мира стали дебютанты Елена Валова и Олег Васильев — последний приехал на нынешний ЧМ в качестве главного тренера сборной Беларуси, и одного из тренеров выходца из Казани Константина Милюкова.

На ЧМ в Стокгольме первой парой Москвиной были Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, прекрасно откатавшие короткую программу. Там они нанесли моральный удар великим китайцам, от которого те, по-видимому, не смогли оправиться и несколько раз ошиблись в произвольной. Да, сами Бойкова и Козловский совершили еще больше ошибок, но у Москвиной нашелся козырь в рукаве.

Пару Анастасия Мишина и Александр Галлямов она получила от известных питерских тренеров — супругов Великовых. Мишина еще пять лет назад была второй на юниорском ЧМ, выступая тогда с Владиславом Мирзоевым, и уступив чешской паре Душкова-Бидарж. Только после этого она поменяла партнера на Галлямова и «перешла в другую лигу», а Бидарж, уже дважды поменяв партнерш, финишировал на этом ЧМ 15-м. Возможно, на руку дебютантам было отсутствие зрителей на трибунах, а потому они выглядели очень уверенно в короткой, и блистательно в произвольной программе, вернув России чемпионство в парном катании.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов финишировали четвертыми, собрав целую «коллекцию» ошибок. Еще в 2014-м они в первом своем взрослом сезоне выступили хуже Суй Вэньцзин и Хань Цун, и так и шли всю свою карьеру. На ЧМ-2019, показалось, что произошел прорыв, когда россияне выиграли короткую программу с мировым рекордом, но те взяли реванш в произвольной. А за два года китайцы, как будто, перешли в другую лигу, куда успели войти Бойкова-Козловский, тогдашние дебютанты ЧМ, и с ходу ворвались Мишина с Галлямовым.



Трусова, соберись!

Промежуточные итоги женского турнира выглядят очень любопытно, одновременно и предсказуемо и неожиданно. В лидерстве Анны Щербаковой и японки Рики Кихира не сомневался практически никто. Третье место Елизаветы Туктамышевой — это приятная неожиданность, при этом надо дополнить, что все ученики группы Алексей Мишиной и его супруги выглядели в Стокгольме на твердую четверку. Во всяком случае, пока и Михаил Коляда и Евгений Семененко дают нам надежду на завоевание Россией третей квоты для участия в олимпийском турнире Пекина.

Попали в масть американцы. Четвертое место после короткой занимала Карен Чен, и это неожиданность. Дело в том, что в США в третий раз за последние десять лет нарушили спортивный принцип, и послали на чемпионат мира Карен Чен, занявшую на чемпионате США третье место. В 2014-м место Мираи Нагасу отдали Эшли Вагнер, в 2018-м место Росса Майнера досталось Адаму Риппону. Сейчас обделенной оказалась вице-чемпионка Эмбер Гленн, по отношению к которой представители местной федерации высказались, что у Чен более стабильные результаты по сезону и большой международный опыт. Все так, но зачем тогда чемпионат проводить с элементами отбора? По логике без чемпионата мира осталась еще и Мерайя Белл, занявшая четвертое место, красотка, и не увидеть ее лишний раз — это, конечно, потеря для болельщиков.

Но Чен была в короткой программе настолько убедительна, что обогнала и лидера сборной Брэди Теннел, и сразу двух японок, и Александру Трусову, занимающей промежуточное 12 место.

«Татары» в Стокгольме: Аделина Галявиева и Константин Милюков

Впервые сразу три воспитанника казанской школы фигурного катания стали участниками чемпионата мира. Помимо Евгении Тарасовой, это французская танцовщица Аделина Галявиева, катающаяся с Луи Тауроном, и одиночник из сборной Беларуси Константин Милюков.

Милюков начал выступать за Беларусь еще с сезона 2019 года, и тогда его тренер Вазген Азроян заявил нашему изданию, что спортсмен не выступал первую половину сезона, будучи вынужден находиться, в так называемом, «спортивном карантине», который приходится пережидать любому спортсмену, меняющему федерацию. «Сейчас Костя будет выступать за сборную Беларуси. Хотя при этом ранее Костя выступал на чемпионате Армении 2017-го, но тот старт был неофициальным, поскольку сам чемпионат Армении носил статус открытого. Была возможность стартовать лишний раз, что Костя и сделал, уступив, по итогам, лидеру армянского одиночного катания Славику Айрапетяну» — говорил тренер.

Константин занял шестое место на чемпионате России 2018-го года, и объективно должен был попадать в состав сборной России. Но ко времени формирования состава сборной, он уже получил предложение поменять страну, и принял его, а исполком федерации фигурного катания России не стал чинить препятствий.

— Что касается Кости, то федерация Беларуси заставила меня написать планы на сезон, по итогам которых мы должны добиться очень серьезных результатов на международных соревнованиях, и, в конечном итоге, также стартовать на Олимпиаде в Пекине. В принципе практика смены спортивного гражданства настолько широко распространена в фигурном катании, что его нет смысла даже обсуждать лишний раз. При этом, зачастую смена спортивного гражданства не меняет, допустим, ни место дислокации спортсмена, ни тренерский штаб, как было у нас с Костей, когда мы проводили тренировки все на том же катка в подмосковном городе Королев, как и раньше, когда Костя представлял Россию, — рассказывал Азроян.

Милюков попал в произвольную программу и сам этот факт — победа

Увы, коронавирус лишил Милюкова международного дебюта в 2020 год. Была опасность и сейчас, поскольку уже в Стокгольме была отстранена от соревнований Виктория Сафонова. Но тесты самого Константина оказались отрицательными, и он, наконец, стартовал на ЧМ.

Милюков на короткую программу вышел в очень любопытной компании. Там были будущее мирового фигурного катания Юма Кагияма из Японии, ее настоящее в лице американца Винсента Чжоу, и «уходящая натура» Михал Бржезина из Чехии, который впервые участвовал в международных соревнования еще в 2005 году, на два года позже, чем родился Кагияма. Но не с соперниками боролся Милюков на льду, а с собственным волнением. Четверной сальхов и тройной аксель были сделаны чисто, и уже с последними тактами музыки было понятно, что он попадет в число участников произвольного проката.

А вот «настоящее» мирового фигурного катания Винсент Чжоу не справился с волнением настолько, что не попал в эту самую произвольную, будучи только 25-м по итогам короткой программы. Сенсация со знаком минус!

Можно посочувствовать, что на ЧМ не выступали Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, поскольку их победа гарантировала бы Франции три квоты на олимпийский турнир, одну из которых можно было бы смело вручать Галявиевой. А сейчас ей придется побороться, в том числе с соотечественницей Евгений Лопыревой, тоже выступающей сейчас за Францию с Жоффре Бриссо. Там еще надо будет посмотреть, у кого есть французское гражданство, поскольку на Олимпиаде принимают участие только граждане своих стран. А вот на чемпионатах мира и Европы могут выступать спортсмены, имеющие только соглашения с местной федерацией, но не располагающие гражданством.