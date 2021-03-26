На достройку второго казанского хосписа понадобилось еще полмиллиарда

Стала известна сумма, необходимая для завершения строительства второго казанского хосписа

Фото: Ринат Назметдинов

«На завершение строительства второго казанского хосписа нужно собрать еще полмиллиарда рублей!» — заявил основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Во время пресс-тура, организованного для журналистов, обсуждались предварительные даты окончания работ, источники финансирования и возможное название хосписа. Подробности — в материале «Реального времени».

Стройка дорожает, но не останавливается

Пандемия, кризис, стремительный рост цен. Казалось бы, любое строительство сейчас лучше отложить. Тем не менее, именно в эти сложные времена в Казани сооружается второй хоспис.

— Люди звонят нам каждый день, — рассказал журналистам председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. — Спрашивают, когда наконец комплекс будет построен. Желающих заселиться — сотни. Мы делаем нужное дело, богоугодное.

Ворота, ведущие на стройку, открыты настежь. Вдоль длинного забора аккуратно разложены стройматериалы. Рабочие размешивают бетонную смесь в железных емкостях, таскают какие-то мешки. Работы в самом разгаре.

Помимо жилого корпуса ожидается строительство хозблока с погребом, гаража на несколько автомобилей, контрольно-пропускного пункта

Еще полгода назад Фонд имени Анжелы Вавиловой ставил перед собой задачу не останавливать стройку зимой. Сделать это удалось. В данный момент уже завершаются работы по укладке кирпича. Потом будет построена крыша, рабочие вставят окна и двери.

— Инженерные коммуникации все еще на стадии проектирования, — пояснил Вавилов, — Мы вообще хотели собственную котельную сделать, но передумали. Это опасный объект. Было принято решение подключить нас к кому-то.

Помимо жилого корпуса ожидается строительство хозблока с погребом, гаража на несколько автомобилей, контрольно-пропускного пункта. В целом завершено уже 30% от запланированного объема работ.

— Вокруг зданий разобьем прекрасный фруктовый сад, — сообщил главный благотворитель Казани. — В Японии цветет сакура. А в России цветут яблони и вишни. Появятся парковые дорожки для прогулок… Увидит человек такую красоту — будет улыбаться и радоваться.

На вопрос о том, не боится ли он, что объект будет заморожен, Вавилов отрицательно покачал головой:

— Думаю, можно даже не комментировать. Мы начали стройку в августе. Выкопали первый котлован. А сейчас перед нами стоят стены.

Владимир Вавилов: «Необходимо собрать еще полмиллиарда рублей. Материалы дорожают, услуги рабочих тоже. Приходится мириться с действительностью»

Собирают всем миром

Первоначально на реализацию проекта планировалось потратить около 350 млн рублей. Однако заранее было оговорено, что точные данные будут известны лишь после окончания строительства. На данный момент собрано уже 140 млн рублей.

— Необходимо собрать еще полмиллиарда рублей, — заявил Вавилов. — Материалы дорожают, услуги рабочих тоже. Приходится мириться с действительностью.

Председатель Фонда им. Анжелы Вавиловой добавил, что средства на реализацию проекта собираются при помощи общественных мероприятий и неравнодушных граждан:

— Люди нам очень хорошо помогают. Каждый день идут переводы. По 100, 200, 500 рублей. Мы все аккумулируем. Одна бабушка присылает по 10 рублей 2-3 раза в неделю. Причем делает это уже несколько лет.

В основном деньги перечисляют татарстанцы и жители других регионов России. Однако бывает, что за судьбу казанских хосписов переживают даже иностранные граждане. Например, французы и американцы. Самый крупный денежный перевод поступил из США и не так уж и велик — он составил 30 тысяч рублей.

В основном деньги перечисляют татарстанцы и жители других регионов России

— Для кого-то 500 млн — это один вечер в Куршевеле или на островах Фиджи, — рассуждает Вавилов. — А для нас это огромная сумма, практически неподъемная.

Согласно утверждению главного благотворителя Казани, если необходимая сумма поступит, строительные работы будут завершены уже к осени 2020-го года. И хоспис сможет принять своих первых постояльцев.

— Мы не для себя стараемся, не коттедж возводим и не замок, — обратился к неравнодушным Вавилов. — Просто помогите нам, пожалуйста, достроить! Ведь на нас надеются многие. Из Бугульмы, из Альметьевска, из Казани. Из отдаленных районов и деревень ждут. И только с вашей помощью мы справимся.

«Я бы назвал эту стройку правильной, легкой»

Из окон палат открывается вид пустырь. Будущему хоспису повезло — рядом с ним нет домов «окна в окна». Отдаленное расположение и окружающий пейзаж наводят на мысль о санатории. Сейчас на объекте работает человек 20-30.

— Я здесь с первого дня, с самого бурьяна, — рассказал начальник участка Марсель Имаев — Когда работал в других местах, получал намного больше. Но я готов работать за эти деньги. Главное — потом смогу сказать, что строил этот хоспис. Как и многие другие, я тоже терял близких. Хочется, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, знали, куда им идти со своей проблемой.

Сейчас на объекте работает человек 20-30

На первом этаже здания будут размещены 30 хосписных коек, а на втором — 30 коек для ухода, рассчитанные на длительное пребывание больных. Наверху будут жить люди, страдающие деменцией, рассеянным склерозом, и просто одинокие старики. По словам Вавилова, при необходимости в хосписе смогут одновременно находиться до 200 пациентов. Для этого достаточно разместить дополнительные спальные места.

— Здесь все вопросы решаются быстро, — рассказал каменщик Олег. — Чувствуется, что работа хорошо организована. Я бы назвал эту стройку правильной, легкой.

Кстати, названия у будущего хосписа пока нет. Сотрудники медико-социального учреждения выступили с инициативой присвоить ему имя Натальи Вавиловой — недавно погибшей дочери Владимира Вавилова. Женщина активно участвовала в жизни Фонда. Она занималась организацией волонтерских акций, многое сделала для первого «Дома без боли» и помогала в строительстве второго.

1 / 26 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов