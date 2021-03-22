Прощание с дочерью Владимира Вавилова состоится 23 марта
Прощание с Натальей Вавиловой состоится 23 марта в Казанском хосписе, сообщили «Реальному времени» в фонде Анжелы Вавиловой.
Отпевание начнется в 9 часов утра. Гражданская панихида запланирована на 10 часов.
О смерти дочери основателя казанского хосписа и благотворительного фонда Владимира Вавилова стало известно сегодня — сообщение о смерти Натальи Вавиловой появилось на странице фонда в соцсетях. Она работала помощником своего отца, председателя фонда Владимира Вавилова. Наталья Вавилова помогала команде фонда в организации волонтерских акций, сделала многое для первого «Дома без боли» и помогала в строительстве второго.
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