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Прощание с дочерью Владимира Вавилова состоится 23 марта

12:38, 22.03.2021 1
Прощание с дочерью Владимира Вавилова состоится 23 марта
Фото: соцсети

Прощание с Натальей Вавиловой состоится 23 марта в Казанском хосписе, сообщили «Реальному времени» в фонде Анжелы Вавиловой.

Отпевание начнется в 9 часов утра. Гражданская панихида запланирована на 10 часов.

О смерти дочери основателя казанского хосписа и благотворительного фонда Владимира Вавилова стало известно сегодня — сообщение о смерти Натальи Вавиловой появилось на странице фонда в соцсетях. Она работала помощником своего отца, председателя фонда Владимира Вавилова. Наталья Вавилова помогала команде фонда в организации волонтерских акций, сделала многое для первого «Дома без боли» и помогала в строительстве второго.

Общество Татарстан
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