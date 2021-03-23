Топ-10 важных событий на мировых рынках прошедшей декады

Фото: Paul Stein / wikipedia.org

Прошедшие десять лет, с 2010 по 2019 годы, были неплохими для инвесторов с долгосрочной стратегией. Индексы росли, подчас рекордными темпами, но процесс нельзя назвать мягкой поездкой. О 10 важных событиях на мировых рынках, которые встряхнули целые отрасли и подвинули рынки, не всегда в сторону роста, рассказывает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиуллин.

2010 год: Flash Crash и ряд других событий года

Этот день 10 мая 2010 года еще сравнивают с «восстанием машин» из фильма «Терминатор». В течение пяти минут индекс Dow Jones рухнул на 10% (998,5 пункта), индекс широкого рынка акций S&P 500 просел на 9%, рынок охватила паника.

Виноват один человек и множество роботов. Трейдер Навиндер Сингх Сарао с синдромом Аспергера, страдающий серьезными проблемами в социализации, провел мнимые сделки со срочными биржевыми контрактами E-mini S&P 500 путем выставления и молниеносного снятия 19 000 заявок на покупку и продажу инструмента объемом до 200 млн долларов с помощью программ высокочастотной торговли на общую сумму порядка 4,1 млрд долларов.

Так называемый «спуфинг», или имитация сделок с целью введения в заблуждение участников финансового рынка и получения незаконной прибыли, привел к сбою торговых алгоритмов и веерному обрушению фондового рынка. Надо помнить, что уже к 2010 году на долю роботизированной торговли приходилось порядка 70% оборота рынка акций.

Уже к 2010 году на долю роботизированной торговли приходилось порядка 70% оборота рынка акций. Фото pxhere.com

Уже в июне 2010 г. такие операции были запрещены. Регулятор SEC ввел правила биржевой торговли, согласно которым при отклонении стоимости бумаги в любую сторону в течение 5 минут более чем на 10% происходит приостановка транзакций.

Также в этом году мир стал свидетелем долгового кризиса суверенных обязательств ряда стран (Португалия, Ирландия, Италия, Греция, Испания); мощного взрыва с разливом нефти на нефтяной платформе, принадлежащей British Petroleum (BP) в Мексиканском заливе; публичного размещения акций компании Tesla.

2011: Протестное движение «Захвати Уолл-стрит» и другие события года

Стихийное протестное движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street) впервые было упомянуто в прессе осенью 2011 года. Его возникновение было связано с ситуацией, сложившейся в результате мирового финансового кризиса, когда правительства, как США, так и стран Европы, в качестве основной меры борьбы с кризисом использовали миллиардные финансовые вливания в пострадавшие банки и финансовые учреждения.

Это происходило на фоне растущего неравенства в обществе: так, в 2011 году эксперты Бюджетного управления Конгресса (CBO) распространили информацию, согласно которой один процент американцев, считающихся наиболее богатыми гражданами США, в период с 1979 по 2007 год более чем удвоил свою долю в национальном доходе страны.

Стихийное протестное движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street) впервые было упомянуто в прессе осенью 2011 года. Фото wikipedia.org

Эксперты также обращали внимание и на неравномерность роста доходов — у представителей среднего класса и беднейших американцев они росли значительно медленнее, чем у самых богатых жителей страны. Кроме того, значительное влияние на активизацию протестного движения, по мнению аналитиков, оказали массовые выступления в ближневосточных и североафриканских странах, приведшие в итоге к свержению действующих правительств в Египте, Тунисе и Ливии.

Также в этом году мир увидел аварию на АЭС Фукусима; начало т.н. «арабской весны»; смерть основателя и руководителя компании Apple Стива Джобса.

2012: Роль Марио Драги в спасении еврозоны и другие события года

Столкнувшись с лавинообразным кризисом суверенных долгов стран еврозоны, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в своей знаменательной речи в июле 2012 года сказал, что в рамках своего мандата ЕЦБ сделает все возможное, чтобы сохранить евро, и потом добавил: «Поверьте мне — этого будет достаточно».

К середине лета 2012 года сомнения в дальнейшей жизнеспособности Европейского валютного союза достигли апогея. Одним из показателей этого стало падение курса евро почти до самого низкого уровня за два года — 1,20 доллара США. Плюс биржевые индексы стран еврозоны падали уже несколько месяцев.

Марио Драги в своей знаменательной речи в июле 2012 года сказал, что в рамках своего мандата ЕЦБ сделает все возможное, чтобы сохранить евро. Фото wikipedia.org

Рынки поверили Драги: и евро, и курсы акций, и котировки гособлигаций проблемных стран тут же пошли вверх, причем начавшийся тогда повышающий тренд длится, по сути дела, по сей день. Ведь глава могущественного Европейского центрального банка, заявив о своей безоговорочной решимости поддерживать евро, лишил шансов на выигрыш всех спекулянтов, сделавших ставку на крах евро и развал еврозоны.

Также в этом году мир увидел публичное размещение акций Facebook и скандал с LIBOR (Лондонской межбанковской ставкой предложения). Манипулирование ставкой LIBOR проводилось крупнейшими европейскими и американскими банками, что завершилось в 2008—2016 годах международным скандалом и последовавшей глобальной реформой эталонных процентных ставок в мире. В результате скандала, апогей которого пришелся на 2012 год, произошла смена администрирования LIBOR. Кроме того, по итогам судебных разбирательств большая международная группа банков выплатила штрафы. Бывший трейдер Том Хейс был единственным, кто получил срок за уголовное преступление.

2013: Обвал цен на золото и ряд других событий года

После 12 лет непрерывного роста цен на этот металл произошел ожидаемый всеми обвал — цена упала больше чем на 25%, с 1660 до 1200 долларов за унцию. Причиной было укрепление глобальной экономики после кризиса и снижение спроса на драгметалл как следствие. Надо отметить, что цена на золото только в 2020 году обновила максимум с 2012 года.

Также в этом году мир увидел публичное размещение акций Twitter; публикацию докладов Эдварда Сноудена.

Размещение акций китайского гиганта электронной коммерции вызвало ажиотаж и было крупнейшим в истории на ту дату. Фото wikipedia.org

2014: Публичное размещение акций Alibaba и другие события года

Размещение акций китайского гиганта электронной коммерции вызвало ажиотаж и было крупнейшим в истории на ту дату — компания смогла привлечь 25 миллиардов долларов через продажу акций. В день открытия торгов, цена акций взлетела с 68 до 94 долларов. Только в 2019 году публичное размещение саудовской нефтяной компании Aramco побило рекорд Alibaba.

Также в этом году мир увидел падение цен на нефть из-за роста в производстве нефти путем гидравлического разрыва пласта (фрекинг); начало конфликта на Украине; уплату Bank of America штрафа в размере 17 миллиардов долларов США за мошенничество с ипотечными кредитами.

2015: Взрыв пузыря на китайском фондовом рынке и другие события года

После большого и быстрого роста акций китайских компаний произошел столь же быстрый и катастрофичный обвал. Причина была проста — оценки компаний были намного более оптимистичными, чем показатели их реальной деятельности. На фондовом рынке Китая доминировали частные инвесторы, которые часто инвестировали заемные средства.

С ноября 2014 года по июнь 2015 года фондовые индексы на биржах Китая выросли более чем в два раза — так, индекс Шанхайской фондовой биржи поднялся с 2506,86 до 5045,69.

Падение фондовых бирж Китая также отразилось на мировом фондовом рынке. Фото wikipedia.org

8 июля индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 6,4%, а индекс CSI300 — на 6,7%. Из-за падения началась паника, и более 500 больших компаний на следующий день приостановили торги ценными бумагами из-за риска обанкротиться. Падение фондовых бирж Китая также отразилось на мировом фондовом рынке: японский индекс Nikkei 225 упал на 3,1%, в Австралии упали цены на железную руду почти на 6%, индекс Южной Кореи Kospi обвалился на 1,2%, а цены на нефть опустились с 60 до 57 долларов за баррель.

Ценные бумаги, которые имеют оборот на китайском фондовом рынке, понесли потери более чем 3 трлн долларов США своей стоимости, что стало максимальным обесцениванием с 1992 года.

18 июля произошел следующий обвал — индекс Shanghai Composite упал на 6,15%. В общем, на протяжении трех недель с 8 июля Шанхайский фондовый рынок упал на 30 процентов. 17—20 августа после временной стабилизации обвал акций фондового рынка возобновился. 24 августа обвал фондового рынка Китая привел к падению биржевых индексов на 6—8% по всему миру.

Также в этом году мир увидел начало программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций; слияние компаний Kraft и Heinz; отказ Швейцарии от привязки франка к евро.

Президент Трамп — человек из категории людей, которые своими словами и заявлениями способны двигать рынки. Фото: kremlin.ru

2016: Избрание Дональда Трампа и ряд других событий года

Президент Трамп — человек из категории людей, которые своими словами и заявлениями способны двигать рынки. Помимо заявлений, Трамп способствовал снижению регулирования рынков, требовал снижения ставки от ФРС, начал торговую войну с Китаем. В целом во время руководства Трампа рынки чувствовали себя хорошо.

Также в этом году мир увидел Brexit — выход Британии из состава Евросоюза; публикацию так называемого Панамского досье об офшорах, связанных с лидерами мировых держав; покупку Time Warner компанией AT&T.

2017: Биткойн бьет рекорды стоимости и другие события года

Безудержный рост стоимости биткойна сделал криптовалюты не просто способом оплаты за вещи и услуги в даркнете, а инструментом для инвестирования. В 2017 году биткойн начал с примерно 1000 долларов и торговался на пике в районе 20 000 долларов.

Также в этом году мир увидел резкое увеличение ставок в США и налоговую реформу Трампа.

В 2017 году биткойн начал с примерно 1000 долларов и торговался на пике в районе 20 000 долларов. Фото: pxhere.com

2018: Катастрофический 4-й квартал года и другие события года

Мало кто мог предвидеть провал на рынках в 4-м квартале 2018 года — индекс Dow Jones упал на 12%, индекс S&P на 14%, NASDAQ на 17,5%. Это был худший квартальный провал с кризиса 2008 года. Причиной послужил ряд факторов:

цены на нефть упали на треть;

проблемы у технологических гигантов, например котировки Apple с лета упали на 30% из-за плохих продаж смартфонов;

рост ключевых ставок центробанков и замедление экономик;

эффект брексита и эскалации в торговой войне между Китаем и США;

акции были «перекуплены», то есть не обусловлены финансовым состоянием эмитентов.

Также в этом году мир увидел крах криптовалют и ликвидацию NAFTA (североамериканской торговой зоны).

2019: Падение котировок сектора легальной марихуаны и другие события года

Оптимистические планы компаний участников рынка, которые зародились в 2013—2014 годах, столкнулись с объективной реальностью в виде строгого законодательства и регулирования этого сектора. Рост котировок сменился долгосрочным падением, достигая 40—80% по некоторым эмитентам.

Есть мнение, что акции компаний этого сектора стали популярными как элемент триединого эффекта мини-пузырей завершившегося десятилетия: блокчейн, легальная марихуана, растительное мясо. Фото: flickr.com

В аналитической записке для клиентов эксперты Stifel (инвестиционный банк) проанализировали этот сектор и обрисовали проблемы — падение было следствием быстрого развития отрасли, столкнувшейся с законодательными ограничениями. Простое финансирование этой отрасли превратилось в сложную финансовую среду. Четкий путь к нормативному смягчению стал более запутанным. Одновременно с этим кризис вейпинга также сдерживал прогресс всего рынка.

Есть также мнение, что акции компаний этого сектора стали популярными как элемент триединого эффекта мини-пузырей завершившегося десятилетия: блокчейн, легальная марихуана, растительное мясо.