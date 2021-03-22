Кто отнимет звание чемпионки у Загитовой?

На главном старте сезона не выступит половина действующих чемпионов

В Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Важнейший с точки зрения того, что он предолимпийский. На нем не просто разыграют медали, но и определят квоты на Олимпиаду в Китае. Подробности — в превью «Реального времени».

Говорим о медалях ЧМ, думаем о квотах на ОИ

Почему чемпионат Европы в Хорватии отменили, а проведение чемпионата мира в Швеции оставили в силе? Дело не только в том, что в этих странах разная ситуация с коронавирусом, и ЧЕ в Загребе отменили только из-за этого. Да, но наших футболистов это почему-то не остановило, и ЦСКА с «Краснодаром» дважды за зиму съездили в столицу Хорватии с одинаковым неуспехом. ЦСКА опозорился 10 декабря — 1:3, «Краснодар» проиграл 0:1 25 февраля. А уж матчей еврокубков в других видах спорта в Загребе прошло огромное количество, только что, 18 марта, местное «Динамо» разгромило дома английский «Тоттенхем» под руководством Жозе Моуриньо. Более того, в начале февраля в столицу Хорватии приезжала национальная сборная США по ватерполо, и это только для проведения товарищеских матчей. Получается, что никого, кроме фигуристов, эпидемиологическая ситуация не испугала.

Все дело в том, что ЧЕ-2021 — это только медали и призовые, а ЧМ — это еще и квоты на олимпийский турнир, а пока последний мировой старт у фигуристов состоялся в 2019 году, что, как говорится, «совсем другая история». В той истории остались Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева, пары Забияко — Энберт и Джеймс — Сипре, многие из которых, судя по всему, со спортом уже закончили. Из чемпионов того сезона даже Пападакис — Сизерон решили уже сейчас начать погоню за пекинской уткой, а не гоняться за синицей из Стокгольма, отказавшись от участия в ЧМ.

Для России ЧМ в Стокгольме важен стратегически. Как и на последних четырех Олимпиадах, у нас все не ладно с мужской одиночкой. Пока у страны только две квоты при трех возможных, негативные последствия того самого ЧМ-2019. Для трех квот необходима общая сумма мест не больше 13, а у нас Михаил Коляда финишировал тогда шестым, а Андрей Лазукин — 10-м, и сумма мест составила 16. Чтобы не концентрировать весь негатив на них, напомним, что Александр Самарин тогда и вовсе был 12-м.

Исторически Россия выставляла на Олимпиаду трио мужчин в далеком 2002 году, когда Алексей Ягудин и Евгений Плющенко зарубились за золото. Фото Reuters

Исторически Россия выставляла на Олимпиаду трио мужчин в далеком 2002 году, когда Алексей Ягудин и Евгений Плющенко зарубились за золото, а Александр Абт финишировал пятым. Дальше хуже: в 2005-м был вообще кошмар. Тогда Плющенко снялся с произвольной программы из-за травмы на чемпионате в Москве (да, такое случалось с Евгением на домашнем старте еще до злополучного снятия в Сочи-2014), а Грязев и Добрин завалили свои старты. В итоге на Олимпиаду в Турин поехали только Плющенко и Климкин.

На Олимпиаде в 2010 году Плющенко выступал с молодым Артемом Бородулиным, и это еще более печальная история. Годом ранее Андрей Лутай и Сергей Воронов не наработали на третью квоту, что косвенно сыграло против Воронова, а уж затем он сам себя «закопал» на чемпионате Европы. Отобравшись на него по итогам чемпионата страны, Воронов, увы, провалил предолимпийский старт и был заменен на Бородулина. Спорное решение федерации, не оправдавшееся в итоге, но мы сильны задним умом 2021 года, а тогда выбор в любом случае не выглядел очевидным.

Квоты выросли в цене с появлением командного турнира

Но Турин-2006 и Ванкувер-2010 это истории про личное разочарование Грязева, Добрина и того же Воронова, который так и не выступил на Олимпиаде, проведя одну из самых затяжных карьер в истории мирового фигурного катания. А начиная с Сочи-2014 квоты выросли в цене в связи с появлением командного турнира. Мы не будем пересказывать историю того, почему Плющенко выступал на домашней Олимпиаде в одиночестве, а Михаил Коляда и Дмитрий Алиев стартовали в Пхенхчане вдвоем. Но в том, что Максим Ковтун проехал мимо Сочи-2014, огромная вина его самого, а не устроителей закулисных интриг, на что сильна наша федерация ФК. Но тогда это было оправдано уверенной победой в команднике. Только борцы за все хорошее против всего плохого, могут быть недовольны, что на Олимпиаду не поехал человек, который годом ранее поехал на чемпионат Европы — 2013. Кстати, Ковтун тоже проходил в хорватском Загребе вместо Константина Меньшова с пятого(!) места на чемпионате страны, а затем в одиночестве стартовал на чемпионате мира и это доверие не оправдал, финишировав в итоге 17-м. Хотя гарантию его успешного выступления давала консультант сборной Татьяна Тарасова.

А вот серебро Пхенчхана-2018 это опять же Коляда и Ковтун, которые в сумме набрали 19 очков вместо искомых 13. Но, справедливости ради, на меньшие баллы, а значит, лучшие в данном контексте, мы на том ЧМ не могли рассчитывать. Показательно, что оба добивались хороших результатов на постолимпийских чемпионатах мира (Ковтун — четвертый на ЧМ-2014, Коляда — третий на ЧМ-2018), куда не все фавориты приезжали, либо закончив карьеру, либо взяв тайм-аут.

Для того чтобы увеличить квоту, Коляде нужно финишировать минимум третьим, после Нэйтана Чена и Юдзуру Ханью. Фото wikipedia.org

Предолимпийский чемпионат мира — совсем другая история, а потому выбор федерации именно одиночника вызывал наибольшие споры. Макар Игнатов, ставший вторым на чемпионате России, не выглядел очевидным выбором, не говоря уже о бронзовом призере Марке Кондратюке, который еще два года может катать по юниорам. Предположим, что федерация делала тайную ставку на действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева, пропускавшего чемпионат России из-за болезни. Да что предполагать, Алексей Ягудин специально останавливался у аккредитованных на финале Кубка России журналистов, чтобы высказаться, что нужен Алиев. Тем самым Ягудин косвенно выступил против тренерского тандема супругов Мишиных, своих бывших тренеров, в пользу Евгения Рукавицына, наставника Алиева. Это достаточно редко в ФК, где следят не только за словом, даже за интонацией, но Ягудин пошел на это, попытавшись оказать дополнительное давление на выбор федерации. Поэтому на 17-летнем Евгении Семененко двойная ответственность. Он занял на чемпионате России 11-е место, на финале Кубка России победил, но это была ситуация, когда остальные откровенно провалились, и победа Семененко не выглядит однозначной.

Впрочем, будем честны. Для того чтобы увеличить квоту, Коляде нужно финишировать минимум третьим, после Нэйтана Чена и Юдзуру Ханью, а Семененко войти в десятку. И то и другое выглядит трудновыполнимой задачей, а их сочетание и вовсе невозможным.

Парадокс Плющенко: чем хуже он работает, тем проще будет отбирать состав сборной

Как бы то ни было, а расписание командного турнира на Олимпиаде составлено так, что с одиночников особый спрос. Какого нет, например, с танцоров, и уже на двух Олимпиадах подряд медали распределялись до последнего вида программы, которым и являются танцы на льду. Не рискуя ошибиться, можем предсказать, что главным соперником за золото у нас будут американцы, и в парах мы получим максимальное преимущество. Там могут «косвенно» помочь еще и китайцы с канадцами, вклинившись между российским и американским дуэтами. Любые две наши девушки посильнее американок. Но у нас слабее танцы и одиночники. Михаил Коляда своим провалом в короткой программе ОИ-2018 уже сделал так, что потенциальное золото превратилось в серебро, и повторять эту историю крайне не хотелось бы. А она может повториться именно из-за слабости и нестабильности наших мужчин. Нынешний сезон лишнее тому подтверждение. Поди угадай, кто выстрелит в нужное время в нужном месте. Такого забойщика, каким был Плющенко в Сочи-2014, завоевав 19 очков и создав нам преимущество перед главным тогдашним конкурентом Канадой, сейчас у России нет.

Раз уж мы вспомнили о Евгении Викторовиче, то следует отметить, что своей работой, дестабилизирующей наше женское одиночное катание, он косвенно приносит… пользу. Не секрет, что во многом у России «горе от ума», поскольку в стране есть серьезная внутренняя конкуренция, находясь в которой спортсмены «выгорают». Тот же олимпийский год заставит наших фигуристов трижды выходить на пик формы, последовательно на чемпионатах России, чемпионате Европы, неудачное выступление на котором грозит выводом из олимпийского состава, и на самой Олимпиаде.

Своей работой, дестабилизирующей наше женское одиночное катание, он косвенно приносит… пользу. Фото instagram.com/plushenkoofficial

Вспомним, что Алина Загитова только частично справилась с таким давлением в 2018 году, когда попала в яму прямо на чемпионате мира того года, упав на пятое место. Теперь представим, какой жесточайшей была бы конкуренция в женской одиночке уже на чемпионате России — 2021 в Санкт-Петербурге. Там сошлись бы с одной стороны Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова из «Тутберидзе Тим», Елизавета Щербакова, а также Алена Косторная, тогда еще «Ангелы Плющенко», Александра Трусова и вернувшаяся из «канадского парадиза» Евгения Медведева. Восемь человек на три места при варианте, что среди них вклинилась бы еще кто-то, как Елизавета Нугуманова на чемпионате России или Анна Фролова на Кубке. Прекрасно для любителей интриги и чудовищно для самих спортсменок, ни у одной из которых нет опыта участия на Олимпиаде, которая сама по себе наносит сильнейший удар по психологическому состоянию. Но Плющенко потихоньку освобождает конкурентное поле, оставляя его только на интернет-пространстве.