Тест: что вы знаете о татарских спортсменах?

Проект «Вопросы о Татарстане и татарах», часть 7-я

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» продолжает серию образовательных тестов о татарской культуре и истории, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. В седьмом выпуске проекта — тест о знаменитых спортсменах татарского происхождения.

Татарский спорт не ограничивается борьбой куреш. Эта нация взрастила огромное количество знаменитых спортсменов, которые защищали честь и республики, и страны на мировом уровне.



Футбол, хоккей, теннис, гимнастика, бег, прыжки, водные виды спорта, лыжи — сложно перечислить все виды спорта, в которых татары приносили пользу своей стране. А что вы знаете о татарских спортсменах?