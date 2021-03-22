Современная материальная база, лучшие специалисты и помощь психолога: как сделать профподготовку эффективной?

В КНИТУ-КАИ помогают школьникам найти свое призвание, а состоявшимся специалистам и целым предприятиям — выстроить траекторию роста

Вопрос профессиональной подготовки и переподготовки в последние годы обозначен в России особенно остро. В первую очередь ввиду того, что технологии не стоят на месте, мир слишком быстро меняется и, как следствие, тот, кто не учится, начинает отставать. Еще одну причину побудила пандемия, когда без работы остались тысячи человек. В КНИТУ-КАИ с этим работают системно: помогают не только переобучиться и повысить квалификацию, но и определяют точки роста и решают проблемные вопросы. В материале «Реального времени» эксперты Корпоративного института при вузе рассказали, как с их помощью освоить новую перспективную профессию или повысить эффективность сотрудников предприятия.

Почему за переобучением и развитием идут в КНИТУ-КАИ?

Как сообщал Роструд, в 2020 году по нацпроекту «Демография» переобучились 125 тысяч россиян, план на 2021 год — не менее 115 тысяч. Работа ведется по переобучению и повышению квалификации врачей, сотрудников промышленных предприятий, сокращенных, пенсионеров, инвалидов. В Татарстане задолго до появления в России тренда на дополнительное образование, Корпоративный институт КНИТУ—КАИ занимался организацией курсов для корпоративных клиентов и физических лиц.

По словам директора Корпоративного института Артура Гимбицкого, исторически основные направления центра были связаны с техническими областями. Гуманитарные формировали также с оглядкой на профиль. Поэтому, например, по психологии занятия проводили с привязкой к инженерным технологиям, ведь в каждой сфере своя специфика работы. Сейчас же Корпоративный институт реализует курсы по широкому спектру направлений, начиная от технических и заканчивая «прокачкой» soft skills.

Важным направлением все также продолжает оставаться авиастроение. Институт при КНИТУ-КАИ единственный в Татарстане, комплексно обучающий в этой области.

В стране не так много направлений образования с такими мощностями, которыми обладаем мы — авиация достаточно материалоемкий и финансово-затратный сектор, — обращает внимание Гимбицкий.

У университета есть свои промышленные площадки, где обучаются студенты и проходят стажировку сотрудники компаний. Там же находится комплекс роботов-манипуляторов, где можно обучиться технологиям робототехники, работе на лазерном станке (КАИ-Лазер). Отдельно функционируют центры по авиастроению, автомобилестроению.

Кроме того, у КНИТУ-КАИ создано сразу несколько центров по композитным технологиям, для которых закуплено самое современное оборудование. Один из них, например, — научно-учебная лаборатория «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов», открытая совместно с компанией Umatex, подведомственной «Росатому» или «Центр композитных технологий», в которых проводятся как научно-исследовательские работы, так и учебные курсы.

— По технологии композитов мы являемся признанными лидерами не только в Татарстане, но и в России. У нас даже есть филиалы в других странах. Наши центры по технологии композитов работают на международном уровне, — поясняет директор Корпоративного института.

Собеседник издания напоминает, что с 2018 года в вузе также работает специализированный центр компетенций Siemens PLM Software. Все это привлекает не только российских студентов, но и специалистов из Китая, Индии, Германии, Турции, стран СНГ. Уже несколько лет КНИТУ-КАИ совместно с Российским ядерным центром (РФЯЦ-ВНИИЭФ) работают в области цифровизации предприятий и проектируют систему управления полным жизненным циклом (СУПЖЦ)

От авиа до IT и языков

— В вузе очень высокие стандарты подготовки. Так сложилось, что требования к авиационным предприятиям, к их сотрудникам, к уровню подготовки студентов в вузах по этим направлениям всегда были очень высокими из-за цены ошибки. При расширении направлений деятельности, мы эти требования сохранили. Наша цель — это дать качественное и актуальные навыки , — уточняет Артур Гимбицкий.

На сегодня в Корпоративном институте КАИ дают знания по направлениям:

Авиационная промышленность и машиностроение;

Организация производства: управление предприятием и персоналом;

Управление качеством на предприятии, системы менеджмента;

Компьютерные технологии и программное обеспечение, информационная безопасность;

Техносферная безопасность: охрана труда, экология, пожарная безопасность;

Автотранспортное хозяйство;

Иностранные языки;

Финансово-экономическая и юридическая грамотность.

По словам директора института, в последнее время предприятия активнее отправляют своих сотрудников на обучение. Он связывает это с цифровизацией и повышением требований к качеству производства. Как следствие — у компаний стоят задачи улучшать технологии, снижать затраты, модернизировать оборудование.

По словам директора института, в последнее время предприятия активнее отправляют своих сотрудников на обучение

Тренд на цифровизацию наблюдается и у физических лиц, для которых в Корпоративном институте также проводят курсы повышения квалификации и переобучение.

— Средний возраст — где-то до 35—40 лет, также активно участвуют в обучении люди старшего возраста. Достаточно большой интерес возник после запуска программы переобучения для пострадавших от последствий коронавируса. Мы думали, что большой спрос будет на такие направления, как электромонтаж, а выбирали больше инженерный дизайн, где обучают построению чертежей и 3D-моделей на современных программных пакетах. Данное направление было интересно как молодым, так и людям возраста 50+. И это логично, сейчас в большинстве работ используется компьютер и современные программные приложения. С хорошим знанием, но не умением работать на них, к сожалению, сложно устроиться на хорошую работу — отмечает Гимбицкий.

Тренд на индивидуальную проработку

Еще один тренд в образовании — это гибкость. Индивидуальный разбор проблемы, связанной со сложностями при модернизации производства, высокой текучкой кадров или отсутствием мотивации у сотрудника — возможность, за которой приходят в Корпоративный институт КАИ.

— Если разные предприятия работают в одной сфере, то его потребности все равно различные. Мы достаточно гибкие — и к корпоративным клиентам, и к физическим лицам. Для вторых стараемся подобрать подходящую программу, а предприятия связываем со специалистом, где они определяют болевые точки, недостающие компетенции у сотрудников и совместно проектируют учебный план и обучающую группу. Фактически под каждую интересующую тематику мы находим квалифицированных преподавателей и оборудование, и не только обучаем, но и предлагаем различные варианты решения той или иную проблемы, возникающие при работе на предприятии , — объясняет директор Корпоративного института.

Не просто получить новые знания, но и понять свои точки роста

С психологами и коучами Центра профтестирования при Корпоративном институте вместе с проработкой болевых точек, например, необходимости решить вопрос с текучкой кадров, можно отработать точки роста — как индивидуально, так и группой по запросу предприятия. Марина Хуснутдинова, руководитель направления профориентации отмечает, что такие услуги актуальны и для состоявшихся специалистов, и для подрастающего поколения.

Для уже работающих сотрудников предприятий или текущих студентов проработка с квалифицированными психологами, медиаторами и коучами позволяет яснее обозначить индивидуальную траекторию развития.

— У нас акцент на поддержку построения траектории профессионального роста. Мы развиваем направление в комплексе: повышаем квалификацию, советуем переподготовку. Это проект развития личности, — комментирует Марина Хуснутдинова.

Как школьнику выбрать подходящую профессию?

Работе с подрастающим поколением посвящен отдельный большой блок деятельности центра, который с 2017 года помогает формировать осознанный подход к выбору профессии. По статистике Роструда, 27% людей не работают по своим специальностям. Чтобы будущий студент учился перспективной профессии, к которой он предрасположен и которая ему интересна, в Корпоративном институте КНИТУ-КАИ проводят комплексную диагностику.

— Чаще всего к нам обращаются индивидуально и мы проводим компьютерную диагностику, консультируем, у нас системный подход к профессиям будущего, — говорит Марина Хуснутдинова.

Аппаратную психодиагностику проводят с помощью «Активациометра», разработанного ведущим специалистом по психологии труда, профессором, доктором психологических наук и партнером центра Юрием Цагарелли. С помощью аппарата определяют индивидуальный психологический статус, личностные особенности, свойства нервной системы, психоэмоциональное состояние. Кроме того, в арсенале центра 81 методика, раскрывающая потенциал человека и его возможности. Например, с их помощью можно проверить работу глазометра, моторики, устойчивость мышления в стрессовых ситуациях.

В результате после диагностики школьник получает резюме со своими зонами роста и советами по развитию и, что немаловажно, реестром подходящих образовательных учреждений и перспективных профессий, подходящих именно ему. Если такие есть в КНИТУ-КАИ, то будущего студента знакомят с внутренней кухней вуза, рассказывают о возможностях. Но специально акцента на технические направления не делают, обращая внимание именно на то, что подходит персонально обратившемуся.

Если же специалисты приходят к выводу, что у ребенка высокий потенциал к техническим направлениям и ему самому это нравится, но возраст еще не для подготовки к поступлению в вуз, то ему могут посоветовать попробовать себя в «Технополисе» — интерактивном пространстве с разными формами дополнительного образования в сфере физико-математических наук, инженерии и технического творчества.

Если же специалисты приходят к выводу, что у ребенка высокий потенциал к техническим направлениям и ему самому это нравится, но возраст еще не для подготовки к поступлению в вуз, то ему могут посоветовать попробовать себя в «Технополисе»

В «Технополисе» с 12 лет готовят технологических лидеров нового поколения на базе Интерактивного образовательного центра, Инженерного лицея-интерната и Центра технического творчества «Технариум».

— Хорошо, что мы живем в Республике Татарстан, работаем в КНИТУ-КАИ, где предоставляют все возможности для развития, — говорит Марина Хуснутдинова.

Таким образом, возможности вуза позволяют решить насущные вопросы с профориентацией и личностным развитием для всех групп населения — будь-то школьник, специалист, который хочет сменить сферу деятельности, или предприятие, нуждающееся в повышении эффективности работы своих сотрудников.