«Ак Барс» смял «Салават» на старте серии: Казань убрала финские козыри и большинство Уфы

Четыре итога первого матча «зеленой» серии

Фото: Максим Платонов

Ажиотаж, окружавший старт нынешней полуфинальной серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» превышал даже обычный уровень таких игр — прошлогодняя отмена этого противостояния из-за эпидемии только подогрела интерес к «зеленому» противостоянию в Кубке Гагарина. Однако упорной и бескомпромиссной борьбы пока не вышло — Казань без больших трудностей смяла гостей в стартовой встрече. Как и в начале плей-офф у «Салавата» куда-то делись финские нападающие, а голкипер Юха Метсола провалил игру — настоящее дежавю. Не работало и большинство, которым «Салават» так славился в регулярке. О том, как Панин вновь подвел свою команду, финны не справились с высоким давлением, а Найджел Доус работает над разрушением репутации невидимки плей-офф — в итогах первого матча Казани и Уфы.

Предсказания сбываются: Григорий Панин подставляет свою команду в важнейшем поединке

Об опасности для уфимской команды неаккуратной и чересчур рискованной манеры игры Григория Панина мы писали в тексте об итогах противостояния «Салавата» против «Трактора». Уже на 10-й минуте встречи он присел отдыхать в штрафбоксе и еще долго ругался за оградительным стеклом — показатель, что форвард никак не может принять, что проблема именно в нем.

Панина мог бы спасти Петр Хохряков, который едва не решил момент, когда уфимцам в меньшинстве удалось перехватить шайбу и убежать в контратаку. Однако уже в ответной позиционной атаке казанцы создают шикарную шайбу. Гол со вкусом вины.



«Ак Барс» расставился в зоне Уфы, в один момент шайбу у синей линии получил Альберт Яруллин (именно он был лицом всей рекламной кампании на афишах матча в Казани), ушел вправо и кистевым броском набросил на ворота Юха Метсола. Ну а мастер Кормье красиво подправил — 1:0.

Яруллин позже отдаст еще одну голевую передачу, и наберет сотое очко в КХЛ — отличное возвращение на лед от казанского воспитанника!

Именно после этой шайбы руки у игроков «Салавата» будто опустились. Если на старте поединка уфимцы хотя бы осуществляли дальние броски, то теперь в атаке не получалось абсолютно ничего.



Дальнейшая игра развернулась по незапланированному сценарию, и уфимская команда может сказать «спасибо» своему лидеру. Как Григорий Панин до сих пор не лишился нашивки — загадка сравнимая с тайной бермудского треугольника.

Юха Метсола вновь «поплыл»

О том, что дружбы между финским голкипером «Салавата» Юха Метсола и «трапецией» за воротами — новой разметкой, введенной в сезоне 2019/20, не выйдет — стало очевидно довольно быстро.

Можно даже уверенно утверждать, что игра за воротами в пределах этой геометрической фигуры — самая слабая сторона Юха Метсола, оба сезона он ошибался на выходах с «завидной регулярностью». Сыграло с ним злую шутку правило запрета для вратаря играть за пределами линий и на этот раз — в третьей шайбе Дмитрия Воронкова, когда тот «обокрал» нерасторопного финского вратаря и забил почти в пустые ворота, объехав их с другой стороны.

Очевидно было, что Юха «поплыл» и уже всем видом показывал, что готов для замены, когда во время одной из игровых пауз достаточно далеко выехал из ворот и отправился за синюю линию. Возможно, Томи Ламсе стоило менять вратаря уже после третьего. Но почему то решил помучить голкипера еще. Тот ожидаемо пропустил четвертую уже через 3 минуты игрового времени.

Тревожно для Уфы, но Метсола все чаще нервничает и выдает провальные матчи. Серию с «Трактором» он начинал также. Ну а потом челябинцы и не создавали для него никаких проблем.

«Ак Барс» создал другой уровень давления, и финский вратарь не справился. В чем тут дело? Ведь в регулярке в «зеленых дерби» Юха играл на добротном уровне.

Доус разгулялся, а куда делись финны Уфы?

Буквально из каждого утюга перед стартом этой серии доносилось отчетливое «у Уфы есть финская тройка». Однако, как и в стартовой встрече четвертьфинальной серии с «Трактором», финны вновь оказались полностью выключены из игрового процесса, а о главной ударной силе «Салавата» — Теему Хартикайнине никто даже не вспомнил. Складывалось ощущение, что его в этот день на льду вообще не было. И следует отметить, что и в этом немалая заслуга фронтмена вчерашнего матча Альберта Яруллина.

Единственную шайбу в составе гостей забросил в очередной раз «работяга» Владислав Картаев. Всего одну шайбу за весь регулярный сезон забросил уфимский нападающий. Однако уже в первой игре розыгрыша Кубка Гагарина с «Трактором» 29-летний форвард забил первую шайбу «Салавата» в плей-офф. Забьет он и в дальнейшей серии с «Трактором». Накануне в Казани Картаев забросил третью — история со стартовой встречей первого раунда повторяется один в один. Владислав берет на себя реализацию тогда, когда лидеры спят.

Зато канадский форвард «Ак Барса» проснулся. Об умении Найджела Доуса превращаться в невидимку в плей-офф мы писали не единожды — вся карьера в КХЛ показывала, что кубковые игры — не его конек. Однако в серии с «Торпедо» он сделал первый шаг, чтобы разрушить это предубеждение, а вчера сделал красивую шайбу в дальнюю девятку и отправил Метсолу на скамейку.

Следим дальше, сумел ли Дмитрий Квартальнов разбудить Доуса для Кубка Гагарина окончательно.



На этот раз без «балета»

Взаимные обвинения казанских и уфимских болельщиков в «балетности» хоккея, который показывает команда их противника, вновь встали остро перед «зеленой» полуфинальной серией Восточной конференции.

Кажется, не было еще ни одной серии (а их, напомним, в рамках Кубка Гагарина было уже шесть) между Казанью и Уфой, в которой команды или болельщики не обвиняли, что вторые постоянно симулируют и «ныряют» на лед. Да даже в нынешней регулярке не прошло ни одной из четырех игр, где стороны не предъявляли бы друг к другу претензии о чрезмерных проявлениях актерского мастерства, а апогеем напряженности стал третий четвертый матч в Уфе. Тогда форвард «Салавата» Даниил Башкиров под конец игры неожиданно свалился на лед, словно от мощнейшего силового приема, когда мимо проезжал Дмитрий Воронков. О том, что красивое падение не было ничем спровоцировано видно на повторе. Но именно после этого эпизода «Салават» вырвал победу.

— Момент спорный. Я на одну ногу за секунду встал, толчок несильный был, может, больше я сам упал. Я не симулировал, — комментировал эпизод сам Башкиров.

Перед стартом серии на этот счет в шутливой форме на провокационные вопросы московских журналистов отвечал Артем Лукоянов. Очевидно, что шутки были небезадресные.

— Да, изучил новые падения перед серией с «Салаватом». Как раз только что преподаватель приходил по прыжкам, показывал новые приемы», — говорил нападающий «Ак Барса».

На этот раз, однако, матч оказался довольно корректным. Силовых приемов у бортов вчера было предостаточно, и ни в одном игроки обеих команд не стали ломать комедию. Даже когда в третьем периоде схлестнулись Гранлуд и Юдин, после стычки оба просто улыбнулись и поехали играть дальше. Вот такого хоккея ждут болельщики во всей серии.