День в истории: танковый центр «Кама», референдум о сохранении СССР, праздник святого Патрика

Чем примечательна дата 17 марта

Сегодня, 17 марта, отмечают день святого Патрика — праздник, который с недавних пор стал популярным и в России. В этот день родились русский художник Михаил Врубель, артист балета Рудольф Нуриев, советский журналист и писатель-прозаик Борис Полевой, британский пловец Генри Тейлор, американский первопроходец Бриджер Джим. Кроме того, 17 марта прошел Всесоюзный референдум по вопросу сохранения СССР и было подписано соглашение о создании танковой школы в Казани. Подробнее о ключевых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Танковый центр «Кама», пожар на железнодорожном вокзале

17 марта 1926 года между СССР и Германией было подписано секретное соглашение о создании в Казани совместной танковой школы — она заработала в 1929 году. Комплекс состоял из военного городка, стрельбища и танкового полигона. Он получил название танковый центр «Кама». Занятия для танкистов проводили в Юнкерском училище на территории Казанского кремля. Школа подготовила более 200 хорошо обученных танкистов.

Фото: wwii.space

В этот же день в 1992 году на Казанском железнодорожном вокзале произошел пожар. Возгорание было очень сильным, и от здания остались только фундамент и стены. К счастью, никто не погиб, удалось избежать жертв. Сам вокзал отреставрировали в 1997 году.

17 марта 1938 года родился артист балета Рудольф Нуриев. Мать артиста Фарида Нуреева родилась в деревне Татарское Тюгульбаево Казанской губернии. Нуриев начинал танцевать в детском фольклорном ансамбле в Уфе. В 1955 году был принят в Ленинградское хореографическое училище. В 1958 году начал свою профессиональную деятельность в театре оперы и балета имени С.М. Кирова.

Фото: islam-portal.ru

В 1961 году, находясь на гастролях в Париже, «за нарушение режима нахождения за границей» был снят с дальнейших гастролей труппы Кировского театра в Лондоне, но отказался вернуться в СССР, став «невозвращенцем». Рудольф Нуриев был очень популярен на западе. С 1983 по 1989 год он являлся директором балетной труппы и балетмейстером Парижской оперы. В столицу республики Татарстан балетмейстер приезжал в 1992 году. С этого времени Международный фестиваль классического балета, который проходит на сцене театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, носит имя Рудольфа Нуриева. А 7 ноября 2018 года в Казани в сквере у театра торжественно открыли первый в России памятник великому артисту.

17 марта 1914 года в Казани родился советский летчик, участник советско-финской и Великой Отечественной войн Фарит Фаткулин. 27 июля 1942 года Фаткулин погиб во время одного из воздушных сражений. Он сбил три самолета противника.

Отмена крепостного права, лампочки для карманных фонарей, референдум о сохранении СССР

17 марта 1861 года в Прощенное воскресенье был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права. Его текст зачитали во многих городах России.

17 марта 1927 года на заводе «Светлана» в Ленинграде начинают выпускать миниатюрные лампочки для карманных фонарей. На предприятии успешно занимаются разработкой и выпуском мощных электровакуумных приборов. Создают и мощные генераторные приборы. Название завода — это аббревиатура — СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания.

Фото: wikipedia.org

В этот день в 1991 году прошел Всесоюзный референдум по вопросу сохранения СССР. В референдуме приняли участие 148,5 миллиона (79,5%) советских граждан. Три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Только в Свердловской области голоса за сохранение составили меньше половины, таким образом этот регион стал единственным среди всех областей и республик, который проголосовал против сохранения СССР.

День святого Патрика, «O Sole Mio!», калифорний

17 марта — день святого Патрика (St. Patrick's Day). Особенно масштабно этот христианский праздник отмечают в Ирландии. Он является государственным праздником в этой стране. В этот день умер небесный покровитель страны — святой Патрик. Праздник полюбили и в других странах, например, в России в последние годы St. Patrick's Day также отмечают уличными шествиями в красочных народных ирландских костюмах и с волынками. Все желающие облачаются в одежду зеленых тонов и танцуют традиционные танцы кейли. Символом праздника является трехлистный клевер.

Фото: wantsee.world

В 1898 году в этот день была опубликована неаполитанская песня «O Sole Mio!». Музыку для песни написал итальянский композитор Эдуардо ди Капуа, а слова принадлежат Джованни Капурро. «O Sole Mio!» стала очень популярна. Слова были переведены на несколько языков. Песню исполняли многие мировые знаменитости.

17 марта 1950 года в лаборатории американского университета Беркли был получен искусственный радиоактивный химический элемент калифорний. Он находится под 98 номером в периодической таблице Менделеева. Его создали американские физики С. Томпсон, К. Стрит, А. Гиорсо и Г. Сиборг.

Фото: army.ric.mil.ru

Сегодня калифорний получают всего лишь в двух местах. Над этим трудятся ученые из научно-исследовательского института атомных реакторов, который располагается в городе Димитровграде Ульяновской области и ученые из крупнейшей научно-исследовательской Ок-Риджской национальной лаборатории США. Вещество используют в лучевой терапии. Калифорний очень редкий элемент. Количество вещества, которое производят ежегодно, составляет около 60 миллиграммов. Поэтому цена за грамм калифорния достигает нескольких тысяч долларов США.