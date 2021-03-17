Пандемия спровоцировала почти десятикратный рост долгов в сфере недвижимости в Татарстане

По данным статистики, корпоративный долговой портфель республики превысил 650 млрд рублей

В условиях тяжелого пандемийного года поставщикам товаров и услуг в России задолжали почти 30 трлн рублей или на 15% большем, чем годом ранее, подсчитало «Реальное время». При этом просроченная задолженность по ряду отраслей выросла более чем в два раза — крупнейшие долги образовались в финансовой и страховой сферах, гостиничной индустрии и общепите. В Татарстане наибольший прирост просрочки — в семь раз — продемонстрировали операции с недвижимостью. За одиннадцать месяцев показатель достиг полумиллиарда рублей, а больше всех задолжали управляющие компании нежилого фонда.

Поставщикам задолжали почти 30 триллионов



В минувшем году в России задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги выросла до 28,2 трлн против 24,5 трлн рублей годом ранее (+15%). В Татарстане показатель увеличился с 584,9 млрд до 651,4 млрд (+11,4%).

При этом просроченная задолженность по всем видам деятельности в стране достигла 2,87 трлн рублей (+3,1%).

Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.) по РФ

Регион январь-ноябрь2017 январь-ноябрь 2018 январь-ноябрь 2019 январь-ноябрь 2020 Прирост 2020 к 2019 Российская Федерация 2.006.433.990 2.250.668.281 2.790.767.005 2.877.740.012 3,1% Центральный федеральный округ 996.833.906 1.115.383.045 1.492.282.207 1.610.580.854 7,9% Белгородская область 3.065.259 2.869.437 5.976.734 3.580.150 -40,1% Брянская область 1.120.603 12.048.767 12.046.545 12.766.303 6,0% Владимирская область 8.535.806 8.574.429 8.105.042 8.970.583 10,7% Воронежская область 4.102.898 4.014.748 3.753.098 4.919.950 31,1% Ивановская область 7.306.388 7.292.303 9.032.389 8.513.742 -5,7% Калужская область 3.787.909 5.057.121 3.389.321 4.017.727 18,5% Костромская область 1.775.068 2.171.397 1.838.176 1.874.073 2,0% Курская область 7.141.768 10.835.586 19.563.341 20.140.598 3,0% Липецкая область 2.661.202 5.146.516 5.537.091 7.744.677 39,9% Московская область 38.571.481 30.904.945 33.870.181 41.094.727 21,3% Орловская область 1.104.672 1.248.821 1.087.707 962.898 -11,5% Рязанская область 3.566.118 2.571.894 2.147.102 1.599.181 -25,5% Смоленская область 3.953.039 4.099.377 4.968.989 7.865.210 58,3% Тамбовская область 1.607.641 1.650.201 4.310.383 4.294.411 -0,4% Тверская область 20.630.097 23.982.725 28.492.008 33.215.960 16,6% Тульская область 11.027.041 9.386.826 18.744.252 21.548.181 15,0% Ярославская область 19.281.615 14.960.394 21.976.345 21.075.455 -4,1% Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 857.595.301 968.567.558 1.307.443.503 1.406.397.028 7,6% Сибирский федеральный округ 219.549.603 250.412.695 263.949.820 5,4% Республика Алтай 117.453 249.649 256.836 236.247 -8,0% Республика Тыва 4.674.924 3.649.181 2.645.862 1.840.662 -30,4% Республика Хакасия 1.365.635 4.715.427 3.313.672 4.644.890 40,2% Алтайский край 3.247.452 3.518.179 3.125.702 2.614.740 -16,3% Красноярский край 31.247.443 30.478.658 28.396.272 30.593.948 7,7% Иркутская область 8.405.899 11.899.609 9.548.334 9.049.105 -5,2% Кемеровская область - Кузбасс 62.637.938 143.235.716 178.325.374 188.421.993 5,7% Новосибирская область 7.889.493 5.652.363 10.681.397 10.447.692 -2,2% Омская область 7.842.192 5.397.978 2.877.725 3.231.963 12,3% Томская область 10.966.058 10.752.843 11.241.521 12.868.580 14,5% Дальневосточный федеральный округ 50.361.610 57.548.171 62.045.661 7,8% Республика Бурятия 5.390.941 5.611.171 5.954.851 1.541.918 -74,1% Забайкальский край 4.348.056 1.234.171 948.003 1.149.846 21,3% Республика Саха (Якутия) 5.706.072 9.110.928 13.872.437 7.303.831 -47,4% Камчатский край 6.096.744 5.039.421 1.979.136 1.889.739 -4,5% Приморский край 10.895.570 7.796.523 8.358.809 6.415.583 -23,2% Хабаровский край 9.932.325 8.479.411 9.897.057 23.557.693 138,0% Амурская область 3.378.177 4.503.195 3.365.435 5.259.712 56,3% Магаданская область 3.103.071 2.863.305 4.258.750 4.636.546 8,9% Сахалинская область 3.293.165 3.424.457 3.739.731 3.540.671 -5,3% Еврейская автономная область 258.680 84.974 238.842 118.989 -50,2% Чукотский автономный округ 1.223.426 2.214.054 4.935.120 6.631.133 34,4% Северо-Западный федеральный округ 262.438.216 249.069.361 370.925.569 229.518.184 -38,1% Республика Карелия 6.304.613 6.448.772 6.204.688 5.913.043 -4,7% Республика Коми 15.888.951 17.079.014 19.904.779 13.225.142 -33,6% Архангельская область 13.529.582 13.500.995 13.304.672 15.096.366 13,5% Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 2.379.378 2.057.474 2.688.938 1.715.919 -36,2% Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 11.150.204 11.443.521 10.615.734 13.380.447 26,0% Вологодская область 7.941.503 4.539.120 33.986.992 15.780.189 -53,6% Калининградская область 2.145.403 2.423.647 3.287.375 5.620.826 71,0% Ленинградская область 5.236.100 6.778.161 6.819.462 9.548.452 40,0% Мурманская область 6.892.136 6.850.819 56.366.548 40.475.810 -28,2% Новгородская область 4.442.031 3.492.445 3.516.798 1.044.840 -70,3% Псковская область 1.838.793 2.313.858 2.879.567 2.765.370 -4,0% Город Санкт-Петербург город федерального значения 198.219.104 185.642.530 224.654.688 120.048.146 -46,6% Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 60.047.595 63.529.781 75.452.767 68.094.194 -9,8% Республика Адыгея (Адыгея) 3.080.572 3.741.338 3.813.993 4.067.573 6,6% Республика Калмыкия 2.155.367 2.122.693 1.921.527 2.337.917 21,7% Республика Крым 4.817.130 2.665.116 3.788.642 4.872.073 28,6% Краснодарский край 12.268.798 10.863.555 12.040.930 14.467.909 20,2% Астраханская область 2.050.978 2.787.900 4.510.061 2.941.399 -34,8% Волгоградская область 19.310.321 22.842.776 20.624.190 10.959.375 -46,9% Ростовская область 16.043.852 18.226.166 27.079.062 25.809.897 -4,7% Город федерального значения Севастополь 320.577 280.237 1.674.362 2.638.051 57,6% Северо-Кавказский федеральный округ 163.139.930 196.113.247 211.131.172 283.423.244 34,2% Республика Дагестан 29.593.171 44.530.318 39.002.992 65.031.343 66,7% Республика Ингушетия 535.906 133.771 1.947.131 12.767.658 555,7% Кабардино-Балкарская Республика 10.319.691 9.488.860 19.561.729 24.164.497 23,5% Карачаево-Черкесская Республика 3.257.791 7.940.632 5.240.737 12.799.364 144,2% Республика Северная Осетия-Алания 5.560.509 6.777.829 6.515.926 18.647.842 186,2% Чеченская Республика 101.194.246 111.867.861 120.269.962 129.052.418 7,3% Ставропольский край 12.678.616 15.373.976 18.592.695 20.960.122 12,7% Приволжский федеральный округ 164.401.685 163.829.603 181.501.634 202.124.691 11,4% Республика Башкортостан 13.387.186 20.777.279 19.959.848 16.952.301 -15,1% Республика Марий Эл 1.611.630 1.898.726 1.093.947 404.862 -63,0% Республика Мордовия 1.136.116 1.331.786 1.352.394 1.132.716 -16,2% Республика Татарстан (Татарстан) 12.137.313 19.027.635 12.528.317 13.196.088 5,3% Удмуртская Республика 7.469.435 8.856.062 13.963.937 7.951.125 -43,1% Чувашская Республика - Чувашия 6.106.033 8.241.557 11.199.689 10.612.066 -5,2% Пермский край 16.231.906 21.747.164 22.979.851 32.281.735 40,5% Кировская область 4.208.956 3.679.133 3.899.244 3.618.294 -7,2% Нижегородская область 28.732.753 33.254.991 32.630.416 53.150.302 62,9% Оренбургская область 13.261.174 13.902.113 23.217.620 16.855.072 -27,4% Пензенская область 1.574.474 2.965.953 4.386.190 4.141.236 -5,6% Самарская область 44.589.866 15.506.085 17.200.185 20.711.412 20,4% Саратовская область 3.903.615 3.776.744 8.094.052 10.602.179 31,0% Ульяновская область 10.051.228 8.864.375 8.995.944 10.515.303 16,9% Уральский федеральный округ 167.551.944 192.832.031 151.512.790 158.003.364 4,3% Курганская область 10.766.122 7.116.335 4.038.230 2.407.467 -40,4% Свердловская область 73.032.374 71.754.048 63.123.034 74.866.772 18,6% Тюменская область 63.070.933 88.986.743 56.705.995 48.490.087 -14,5% Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 28.263.348 25.770.662 19.555.939 16.923.701 -13,5% Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 7.542.357 21.167.507 9.162.518 9.521.269 3,9% Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 27.265.228 42.048.574 27.987.538 22.045.117 -21,2% Челябинская область 20.682.515 24.974.905 27.645.531 32.239.038 16,6% Сибирский федеральный округ 148.133.484 226.394.945 Дальневосточный федеральный округ 43.887.230 43.516.268

Лидерами антирейтинга по просрочке оказались госслужащие и военные — «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». Рост — более, чем трехкратный: с 96,4 млн до 320,3 млн рублей.



Финансовые и страховые компании также показали большой прирост просроченных долгов — 120,9%, сумма выросла с 1,7 млрд до 3,8 млрд рублей. Как предположил российский экономист, руководитель экономической программы Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан, это связано с тем, что страховщики старательно занижают и намеренно оттягивают выплаты: «Это культура взаимодействия. А по финансовым учреждениям, возможно, связано с неплатежеспособностью мелких организаций, микрофинансовых организаций».

Высокий уровень просрочки показали и отельеры с рестораторами, чья задолженность в прошлом году достигла 2,3 млрд рублей против 1,1 млрд по сравнению с 2019 годом. Компании, которые специализируются на «предоставлении прочих видов услуг», также нарастили долги в два раза: с 553,6 млн до 1,07 млрд рублей.

То же самое касается поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению и фирм, занимающихся сбором и утилизацией отходов. Прирост просрочки у них — 56% или 42,4 млрд против 27,2 млрд рублей годом ранее.

Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.) по видам деятельности

Виды деятельности январь-ноябрь 2017 январь-ноябрь 2018 январь-ноябрь 2019 январь-ноябрь 2020 Прирост 2020 к 2019 Всего по обследуемым видам экономической деятельности 2.006.433.990 2.250.668.281 2.790.767.005 2.877.740.012 3,1% СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 9.627.924 13.596.201 16.043.907 15.669.498 -2,3% ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 120.323.266 210.349.018 164.388.175 184.662.242 12,3% ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 805.978.085 927.373.098 1.376.154.928 1.310.875.285 -4,7% ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 429.004.546 478.781.225 484.005.733 575.014.012 18,8% ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 26.064.888 26.282.264 27.203.405 42.403.105 55,9% СТРОИТЕЛЬСТВО 72.702.192 62.953.816 69.206.185 83.911.397 21,2% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 394.017.351 356.908.309 461.587.782 436.315.930 -5,5% ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 45.887.033 44.262.553 47.713.460 49.559.275 3,9% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 599.041 1.051.320 1.109.869 2.329.235 109,9% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 17.521.614 19.975.968 17.536.622 24.913.404 42,1% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 2.095.908 1.017.698 1.719.217 3.797.124 120,9% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 21.286.612 26.915.563 40.623.812 47.988.749 18,1% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 32.278.068 45.116.822 47.232.906 62.330.433 32,0% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 10.609.712 33.518.335 33.267.698 33.844.468 1,7% ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 17.121.944 98.357 96.419 320.313 232,2% ОБРАЗОВАНИЕ 192.801 244.463 220.750 231.281 4,8% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 613.995 945.009 1.028.268 1.422.492 38,3% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 252.722 966.406 1.074.225 1.077.183 0,3% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 256.288 311.856 553.644 1.074.586 94,1% Предоставление государственных услуг обществу, не включенные в другие группировки 17.099.685 97.429 96.134 268.758 179,6% Деятельность в сфере общего образования, кроме дошкольного образования 2.359 6.817 19.489 38.852 99,4% Деятельность в области культуры, искусства, отдыха и развлечний, теле- и радиовещания, прочих информационных услуг 10.797.661 9.476.260 13.056.353 37,8% Деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность 1.069.105 1.189.951 1.169.605 -1,7% Виды экономической деятельности в области производства товаров и оказания услуг для детей 5.495.621 9.433.166 71,6% Виды экономической деятельности в области промышленности строительных материалов 1.015.715.626 911.729.036 -10,2% Жилищно-коммунальное хозяйство 428.123.657 434.099.442 562.153.186 29,5% Отрасль информационных технологий 743.759 309.971 2.001.951 545,9% Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки 32.306.755 23.405.566 19.270.858 24.230.502 25,7% Сектор информационно-коммуникационных технологий 11.718.588 11.674.480 16.512.223 41,4% Сектор контента и средств массовой информации 10.778.406 9.483.937 15.882.818 67,5% Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 115.843.757 138.391.500 161.310.314 16,6% Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2) 1.642.785.605 2.051.752.241 2.112.954.644 3,0% Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Туризм" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 20.202.688 14.816.486 24.343.497 64,3%

Просрочка в регионах России

В разрезе регионов взрывной рост (более, чем в 6 раз) просроченных долгов поставщикам товаров и услуг показала Ингушетия: 12,7 млрд против 1,9 млрд руб. На втором месте антирейтинга — Северная Осетия-Алания с приростом в 186,2% на сумму 18,6 млрд руб. Замыкает тройку регионов еще одна кавказская республика — Карачаево-Черкессия — 12,8 млрд рублей (+144,2%).

Как считает Андрей Мовчан, это можно объяснить разными факторами:

— Возможно, это связано с доступностью банковского финансирования. И на Северо-кавказском федеральном округе, скорее всего, банковская доступность хуже, — полагает собеседник издания.

Другой российский экономист Никита Кричевский считает, что это мог быть своеобразный кредит, что-то в форме необъявленной рассрочки:



— Говорить, что в СКФО низкая платежная дисциплина или денег нет, я бы не стал. Там очень сильна персональная ответственность за взятые обязательства. Что такое Северный Кавказ — это кланы, друзья — родственники, это люди, которые не убегут с деньгами, не утащат, за них могут поручиться старейшины. Это неформальная рассрочка, неформальный кредит.



Среди других регионов высокий прирост просроченной задолженности показали Хабаровский край (+138%; с 9,9млрд. руб. до 23,6 млрд.руб.) и Калининградская область (+71%; с 3,3 млрд.руб. до 5,6 млрд.руб.).

В Приволжском федеральном округе наибольший прирост просрочки в Нижегородской области — 62,9%. Она выросла с 32,6 млрд.руб. до 53,2 млрд.руб. На второй строчке — Пермский край — «плюс» 40,5%, долги выросли до 32,3 млрд. На третьей позиции — Саратовская область — 10,6 млрд рублей (+31%).

Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.) в ПФО

Регион январь-ноябрь 2017 январь-ноябрь 2018 январь-ноябрь 2019 январь-ноябрь 2020 Прирост 2020 к 2019 Российская Федерация 20.018.094.968 22.790.614.213 24.498.171.141 28.244.645.203 15,3% Приволжский федеральный округ 2.322.911.217 2.598.931.933 2.756.924.293 2.974.364.994 7,9% Республика Башкортостан 304.080.748 348.996.705 378.954.648 379.067.179 0,0% Республика Марий Эл 17.498.134 18.706.688 21.153.521 22.477.373 6,3% Республика Мордовия 47.762.281 49.832.428 57.296.380 49.521.523 -13,6% Республика Татарстан (Татарстан) 509.392.782 597.728.858 584.901.196 651.368.885 11,4% Удмуртская Республика 83.015.546 92.360.988 99.739.734 93.922.157 -5,8% Чувашская Республика - Чувашия 37.716.457 40.247.174 50.309.239 54.864.687 9,1% Пермский край 184.022.707 195.861.829 205.353.808 225.635.223 9,9% Кировская область 39.764.831 46.234.764 52.975.478 48.082.898 -9,2% Нижегородская область 423.198.407 504.348.522 617.337.701 684.809.417 10,9% Оренбургская область 107.747.879 107.163.088 116.682.928 117.726.021 0,9% Пензенская область 48.632.151 56.993.940 63.653.310 88.264.740 38,7% Самарская область 328.481.344 364.589.274 334.513.933 380.262.470 13,7% Саратовская область 95.053.197 93.617.392 97.048.160 99.626.309 2,7% Ульяновская область 96.544.753 82.250.283 77.004.257 78.736.112 2,2%

Кто в Татарстане не расплатился с поставщиками и подрядчиками?

Татарстан на фоне российских антирекордов по приросту просроченной задолженности поставщикам товаров и услуг выглядит относительно стабильным регионом — 13,2 млрд рублей (+5,3%).

Зато в нашей республике почти в семь раз выросла просрочка у компаний, занятых операциями с недвижимым имуществом — с 59,7 млн до 414,3 млн руб. Больше всего задолжали управляющие компании нежилого фонда (+599,2%).

Заметно отразился коронакризис и на строительной отрасли. Прирост просроченных долгов — 48,5%, сумма выросла с 815,2 млн до 1,2 млрд рублей.

Среди обрабатывающих производств заметная динамика у компаний, занятых ремонтом и монтажом машин и оборудования 74,4 млн рублей (+80,1%). Непростым выдался год и у тех, кто занят на производстве готовых металлических изделий — 292,5 млн рублей (+51,6%), а также у производителей пищевых продуктов — 239,4 млн рублей (+39,5%).



Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.) по видам деятельности в РТ

Виды деятельности январь-ноябрь 2017 январь-ноябрь 2018 январь-ноябрь 2019 январь-ноябрь 2020 Прирост 2020 к 2019 Всего по обследуемым видам экономической деятельности 12.137.313 19.027.635 12.528.317 13.196.088 5,3% СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 18.299 122.262 98.686 76.200 -22,8% Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 18.299 122.262 98.686 76.200 -22,8% Животноводство 16.065 120.610 95.819 76.200 -20,5% Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 16.065 120.610 45.930 26.296 -42,7% ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 327.137 216.415 201.544 156.313 -22,4% Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 318.564 197.436 188.710 117.651 -37,7% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 318.564 197.436 188.710 117.651 -37,7% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 318.564 197.436 188.710 117.651 -37,7% Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 180.631 72.820 - ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 6.249.970 12.066.616 5.396.915 5.442.373 0,8% Производство пищевых продуктов 435.462 442.455 171.673 239.406 39,5% Производство химических веществ и химических продуктов 1.448.001 3.988.416 1.765.455 1.089.440 -38,3% Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 1.096.241 3.391.285 1.227.319 618.148 -49,6% Производство резиновых и пластмассовых изделий 48.985 57.024 47.300 28.228 -40,3% Производство резиновых изделий 30.303 14.617 - Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек 30.303 14.617 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции 454.818 1.997.085 403.195 328.333 -18,6% Производство строительных керамических материалов 433.206 748.823 362.687 298.016 -17,8% Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 433.206 748.823 362.687 298.016 -17,8% Производство изделий из бетона, цемента и гипса 21.612 1.248.262 40.508 30.317 -25,2% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 21.612 33.949 40.508 30.317 -25,2% Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 152.114 179.077 192.851 292.456 51,6% Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 42.580 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 3.094.365 4.826.894 2.309.492 2.642.517 14,4% Производство автотранспортных средств 3.056.211 4.796.014 2.307.872 2.639.353 14,4% Производство автотранспортных средств 3.056.211 4.796.014 2.307.872 2.639.353 14,4% Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 38.154 3.164 - Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств 38.154 - Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 3.164 - Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки 3.164 - Ремонт и монтаж машин и оборудования 41.310 74.394 80,1% ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 1.439.037 777.853 744.298 558.478 -25,0% Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 1.439.037 777.853 744.298 558.478 -25,0% Производство, передача и распределение электроэнергии 851.800 183.020 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 587.237 594.833 658.919 490.021 -25,6% Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 587.237 594.833 658.919 490.021 -25,6% Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 587.171 594.830 658.919 475.506 -27,8% Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 585.417 592.903 656.898 474.110 -27,8% ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 64.244 43.939 50.537 54.570 8,0% Забор, очистка и распределение воды 31.855 35.671 50.537 54.570 8,0% Забор, очистка и распределение воды 31.855 35.671 50.537 54.570 8,0% Забор, очистка и распределение воды 31.855 35.671 50.537 54.570 8,0% Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 31.855 35.671 50.537 54.570 8,0% СТРОИТЕЛЬСТВО 642.382 551.941 815.196 1.210.689 48,5% Строительство зданий 328.987 312.381 289.702 - Строительство жилых и нежилых зданий 328.987 312.381 289.702 - Строительство жилых и нежилых зданий 328.987 312.381 289.702 - Строительство инженерных сооружений 145.364 387.915 - Работы строительные специализированные 273.578 94.196 137.579 454.741 230,5% Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 46.969 - Работы строительные специализированные прочие 168.122 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 168.122 - ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 1.108.340 2.078.776 712.824 568.909 -20,2% Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 317.911 783.124 287.359 314.223 9,3% Торговля автотранспортными средствами 119.128 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 569.190 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 569.190 - Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 569.190 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 99.728 197.374 195.095 -1,2% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 99.728 197.374 195.095 -1,2% Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 624.317 1.073.632 257.190 197.016 -23,4% Торговля оптовая специализированная прочая 181.362 - Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 166.112 - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 517.160 449.659 612.265 350.448 -42,8% Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 515.344 447.891 294.924 48.717 -83,5% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 74.899 20.382 99.660 44.930 -54,9% Деятельность автомобильного грузового транспорта 74.899 20.382 99.660 44.930 -54,9% Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 67.437 19.795 - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 99.638 44.914 -54,9% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 30.614 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 1.658 442.840 46.493 6.289 -86,5% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 29.991 15.459 59.691 414.338 594,1% Операции с недвижимым имуществом 29.991 15.459 59.691 414.338 594,1% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 327.058 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 327.058 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 327.058 - Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 12.450 15.459 59.691 87.280 46,2% Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 12.450 15.459 59.691 87.280 46,2% Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 55.656 59.068 6,1% Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 4.035 28.212 599,2% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 1.540.354 2.203.444 3.683.506 3.343.093 -9,2% Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 1.519.771 2.144.473 3.594.885 3.329.113 -7,4% Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 1.482.051 2.098.820 3.588.461 3.326.765 -7,3% Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 1.482.051 2.098.820 3.576.256 3.326.765 -7,0% Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 1.477.690 2.085.243 3.555.003 3.313.317 -6,8% Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) 16.065 120.610 95.819 76.200 -20,5% Промышленное производство (промышленность) 8.080.388 13.104.823 - Платные услуги 2.326.276 1.376.590 - Бытовые услуги 1.457.459 995.946 - Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом экономической деятельности 17.954.003 12.271.127 12.999.072 5,9% Бытовые услуги населению 441.260 - Платные услуги населению 1.471.821 - Деятельность в сфере туризма 30.614 - Виды экономической деятельности в области производства товаров и оказания услуг для детей 550.087 483.522 -12,1% Виды экономической деятельности в области промышленности строительных материалов 531.410 494.109 -7,0% Жилищно-коммунальное хозяйство 710.545 794.808 646.822 -18,6% Отрасль информационных технологий 421.194 - Сектор информационно-коммуникационных технологий 421.340 24.993 6.289 -74,8% Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 993.836 1.003.371 525.852 -47,6% Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2) 13.104.823 6.393.294 6.211.734 -2,8%