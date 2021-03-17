Пандемия спровоцировала почти десятикратный рост долгов в сфере недвижимости в Татарстане
По данным статистики, корпоративный долговой портфель республики превысил 650 млрд рублей
В условиях тяжелого пандемийного года поставщикам товаров и услуг в России задолжали почти 30 трлн рублей или на 15% большем, чем годом ранее, подсчитало «Реальное время». При этом просроченная задолженность по ряду отраслей выросла более чем в два раза — крупнейшие долги образовались в финансовой и страховой сферах, гостиничной индустрии и общепите. В Татарстане наибольший прирост просрочки — в семь раз — продемонстрировали операции с недвижимостью. За одиннадцать месяцев показатель достиг полумиллиарда рублей, а больше всех задолжали управляющие компании нежилого фонда.
Поставщикам задолжали почти 30 триллионов
В минувшем году в России задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги выросла до 28,2 трлн против 24,5 трлн рублей годом ранее (+15%). В Татарстане показатель увеличился с 584,9 млрд до 651,4 млрд (+11,4%).
При этом просроченная задолженность по всем видам деятельности в стране достигла 2,87 трлн рублей (+3,1%).
|Регион
|январь-ноябрь2017
|январь-ноябрь 2018
|январь-ноябрь 2019
|январь-ноябрь 2020
|Прирост 2020 к 2019
|Российская Федерация
|2.006.433.990
|2.250.668.281
|2.790.767.005
|2.877.740.012
|3,1%
|Центральный федеральный округ
|996.833.906
|1.115.383.045
|1.492.282.207
|1.610.580.854
|7,9%
|Белгородская область
|3.065.259
|2.869.437
|5.976.734
|3.580.150
|-40,1%
|Брянская область
|1.120.603
|12.048.767
|12.046.545
|12.766.303
|6,0%
|Владимирская область
|8.535.806
|8.574.429
|8.105.042
|8.970.583
|10,7%
|Воронежская область
|4.102.898
|4.014.748
|3.753.098
|4.919.950
|31,1%
|Ивановская область
|7.306.388
|7.292.303
|9.032.389
|8.513.742
|-5,7%
|Калужская область
|3.787.909
|5.057.121
|3.389.321
|4.017.727
|18,5%
|Костромская область
|1.775.068
|2.171.397
|1.838.176
|1.874.073
|2,0%
|Курская область
|7.141.768
|10.835.586
|19.563.341
|20.140.598
|3,0%
|Липецкая область
|2.661.202
|5.146.516
|5.537.091
|7.744.677
|39,9%
|Московская область
|38.571.481
|30.904.945
|33.870.181
|41.094.727
|21,3%
|Орловская область
|1.104.672
|1.248.821
|1.087.707
|962.898
|-11,5%
|Рязанская область
|3.566.118
|2.571.894
|2.147.102
|1.599.181
|-25,5%
|Смоленская область
|3.953.039
|4.099.377
|4.968.989
|7.865.210
|58,3%
|Тамбовская область
|1.607.641
|1.650.201
|4.310.383
|4.294.411
|-0,4%
|Тверская область
|20.630.097
|23.982.725
|28.492.008
|33.215.960
|16,6%
|Тульская область
|11.027.041
|9.386.826
|18.744.252
|21.548.181
|15,0%
|Ярославская область
|19.281.615
|14.960.394
|21.976.345
|21.075.455
|-4,1%
|Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
|857.595.301
|968.567.558
|1.307.443.503
|1.406.397.028
|7,6%
|Сибирский федеральный округ
|219.549.603
|250.412.695
|263.949.820
|5,4%
|Республика Алтай
|117.453
|249.649
|256.836
|236.247
|-8,0%
|Республика Тыва
|4.674.924
|3.649.181
|2.645.862
|1.840.662
|-30,4%
|Республика Хакасия
|1.365.635
|4.715.427
|3.313.672
|4.644.890
|40,2%
|Алтайский край
|3.247.452
|3.518.179
|3.125.702
|2.614.740
|-16,3%
|Красноярский край
|31.247.443
|30.478.658
|28.396.272
|30.593.948
|7,7%
|Иркутская область
|8.405.899
|11.899.609
|9.548.334
|9.049.105
|-5,2%
|Кемеровская область - Кузбасс
|62.637.938
|143.235.716
|178.325.374
|188.421.993
|5,7%
|Новосибирская область
|7.889.493
|5.652.363
|10.681.397
|10.447.692
|-2,2%
|Омская область
|7.842.192
|5.397.978
|2.877.725
|3.231.963
|12,3%
|Томская область
|10.966.058
|10.752.843
|11.241.521
|12.868.580
|14,5%
|Дальневосточный федеральный округ
|50.361.610
|57.548.171
|62.045.661
|7,8%
|Республика Бурятия
|5.390.941
|5.611.171
|5.954.851
|1.541.918
|-74,1%
|Забайкальский край
|4.348.056
|1.234.171
|948.003
|1.149.846
|21,3%
|Республика Саха (Якутия)
|5.706.072
|9.110.928
|13.872.437
|7.303.831
|-47,4%
|Камчатский край
|6.096.744
|5.039.421
|1.979.136
|1.889.739
|-4,5%
|Приморский край
|10.895.570
|7.796.523
|8.358.809
|6.415.583
|-23,2%
|Хабаровский край
|9.932.325
|8.479.411
|9.897.057
|23.557.693
|138,0%
|Амурская область
|3.378.177
|4.503.195
|3.365.435
|5.259.712
|56,3%
|Магаданская область
|3.103.071
|2.863.305
|4.258.750
|4.636.546
|8,9%
|Сахалинская область
|3.293.165
|3.424.457
|3.739.731
|3.540.671
|-5,3%
|Еврейская автономная область
|258.680
|84.974
|238.842
|118.989
|-50,2%
|Чукотский автономный округ
|1.223.426
|2.214.054
|4.935.120
|6.631.133
|34,4%
|Северо-Западный федеральный округ
|262.438.216
|249.069.361
|370.925.569
|229.518.184
|-38,1%
|Республика Карелия
|6.304.613
|6.448.772
|6.204.688
|5.913.043
|-4,7%
|Республика Коми
|15.888.951
|17.079.014
|19.904.779
|13.225.142
|-33,6%
|Архангельская область
|13.529.582
|13.500.995
|13.304.672
|15.096.366
|13,5%
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|2.379.378
|2.057.474
|2.688.938
|1.715.919
|-36,2%
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|11.150.204
|11.443.521
|10.615.734
|13.380.447
|26,0%
|Вологодская область
|7.941.503
|4.539.120
|33.986.992
|15.780.189
|-53,6%
|Калининградская область
|2.145.403
|2.423.647
|3.287.375
|5.620.826
|71,0%
|Ленинградская область
|5.236.100
|6.778.161
|6.819.462
|9.548.452
|40,0%
|Мурманская область
|6.892.136
|6.850.819
|56.366.548
|40.475.810
|-28,2%
|Новгородская область
|4.442.031
|3.492.445
|3.516.798
|1.044.840
|-70,3%
|Псковская область
|1.838.793
|2.313.858
|2.879.567
|2.765.370
|-4,0%
|Город Санкт-Петербург город федерального значения
|198.219.104
|185.642.530
|224.654.688
|120.048.146
|-46,6%
|Южный федеральный округ (с 29.07.2016)
|60.047.595
|63.529.781
|75.452.767
|68.094.194
|-9,8%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|3.080.572
|3.741.338
|3.813.993
|4.067.573
|6,6%
|Республика Калмыкия
|2.155.367
|2.122.693
|1.921.527
|2.337.917
|21,7%
|Республика Крым
|4.817.130
|2.665.116
|3.788.642
|4.872.073
|28,6%
|Краснодарский край
|12.268.798
|10.863.555
|12.040.930
|14.467.909
|20,2%
|Астраханская область
|2.050.978
|2.787.900
|4.510.061
|2.941.399
|-34,8%
|Волгоградская область
|19.310.321
|22.842.776
|20.624.190
|10.959.375
|-46,9%
|Ростовская область
|16.043.852
|18.226.166
|27.079.062
|25.809.897
|-4,7%
|Город федерального значения Севастополь
|320.577
|280.237
|1.674.362
|2.638.051
|57,6%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|163.139.930
|196.113.247
|211.131.172
|283.423.244
|34,2%
|Республика Дагестан
|29.593.171
|44.530.318
|39.002.992
|65.031.343
|66,7%
|Республика Ингушетия
|535.906
|133.771
|1.947.131
|12.767.658
|555,7%
|Кабардино-Балкарская Республика
|10.319.691
|9.488.860
|19.561.729
|24.164.497
|23,5%
|Карачаево-Черкесская Республика
|3.257.791
|7.940.632
|5.240.737
|12.799.364
|144,2%
|Республика Северная Осетия-Алания
|5.560.509
|6.777.829
|6.515.926
|18.647.842
|186,2%
|Чеченская Республика
|101.194.246
|111.867.861
|120.269.962
|129.052.418
|7,3%
|Ставропольский край
|12.678.616
|15.373.976
|18.592.695
|20.960.122
|12,7%
|Приволжский федеральный округ
|164.401.685
|163.829.603
|181.501.634
|202.124.691
|11,4%
|Республика Башкортостан
|13.387.186
|20.777.279
|19.959.848
|16.952.301
|-15,1%
|Республика Марий Эл
|1.611.630
|1.898.726
|1.093.947
|404.862
|-63,0%
|Республика Мордовия
|1.136.116
|1.331.786
|1.352.394
|1.132.716
|-16,2%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|12.137.313
|19.027.635
|12.528.317
|13.196.088
|5,3%
|Удмуртская Республика
|7.469.435
|8.856.062
|13.963.937
|7.951.125
|-43,1%
|Чувашская Республика - Чувашия
|6.106.033
|8.241.557
|11.199.689
|10.612.066
|-5,2%
|Пермский край
|16.231.906
|21.747.164
|22.979.851
|32.281.735
|40,5%
|Кировская область
|4.208.956
|3.679.133
|3.899.244
|3.618.294
|-7,2%
|Нижегородская область
|28.732.753
|33.254.991
|32.630.416
|53.150.302
|62,9%
|Оренбургская область
|13.261.174
|13.902.113
|23.217.620
|16.855.072
|-27,4%
|Пензенская область
|1.574.474
|2.965.953
|4.386.190
|4.141.236
|-5,6%
|Самарская область
|44.589.866
|15.506.085
|17.200.185
|20.711.412
|20,4%
|Саратовская область
|3.903.615
|3.776.744
|8.094.052
|10.602.179
|31,0%
|Ульяновская область
|10.051.228
|8.864.375
|8.995.944
|10.515.303
|16,9%
|Уральский федеральный округ
|167.551.944
|192.832.031
|151.512.790
|158.003.364
|4,3%
|Курганская область
|10.766.122
|7.116.335
|4.038.230
|2.407.467
|-40,4%
|Свердловская область
|73.032.374
|71.754.048
|63.123.034
|74.866.772
|18,6%
|Тюменская область
|63.070.933
|88.986.743
|56.705.995
|48.490.087
|-14,5%
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
|28.263.348
|25.770.662
|19.555.939
|16.923.701
|-13,5%
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|7.542.357
|21.167.507
|9.162.518
|9.521.269
|3,9%
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|27.265.228
|42.048.574
|27.987.538
|22.045.117
|-21,2%
|Челябинская область
|20.682.515
|24.974.905
|27.645.531
|32.239.038
|16,6%
|Сибирский федеральный округ
|148.133.484
|226.394.945
|Дальневосточный федеральный округ
|43.887.230
|43.516.268
Лидерами антирейтинга по просрочке оказались госслужащие и военные — «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». Рост — более, чем трехкратный: с 96,4 млн до 320,3 млн рублей.
Финансовые и страховые компании также показали большой прирост просроченных долгов — 120,9%, сумма выросла с 1,7 млрд до 3,8 млрд рублей. Как предположил российский экономист, руководитель экономической программы Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан, это связано с тем, что страховщики старательно занижают и намеренно оттягивают выплаты: «Это культура взаимодействия. А по финансовым учреждениям, возможно, связано с неплатежеспособностью мелких организаций, микрофинансовых организаций».
Высокий уровень просрочки показали и отельеры с рестораторами, чья задолженность в прошлом году достигла 2,3 млрд рублей против 1,1 млрд по сравнению с 2019 годом. Компании, которые специализируются на «предоставлении прочих видов услуг», также нарастили долги в два раза: с 553,6 млн до 1,07 млрд рублей.
То же самое касается поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению и фирм, занимающихся сбором и утилизацией отходов. Прирост просрочки у них — 56% или 42,4 млрд против 27,2 млрд рублей годом ранее.
|Виды деятельности
|январь-ноябрь 2017
|январь-ноябрь 2018
|январь-ноябрь 2019
|январь-ноябрь 2020
|Прирост 2020 к 2019
|Всего по обследуемым видам экономической деятельности
|2.006.433.990
|2.250.668.281
|2.790.767.005
|2.877.740.012
|3,1%
|СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
|9.627.924
|13.596.201
|16.043.907
|15.669.498
|-2,3%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|120.323.266
|210.349.018
|164.388.175
|184.662.242
|12,3%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|805.978.085
|927.373.098
|1.376.154.928
|1.310.875.285
|-4,7%
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
|429.004.546
|478.781.225
|484.005.733
|575.014.012
|18,8%
|ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
|26.064.888
|26.282.264
|27.203.405
|42.403.105
|55,9%
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|72.702.192
|62.953.816
|69.206.185
|83.911.397
|21,2%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|394.017.351
|356.908.309
|461.587.782
|436.315.930
|-5,5%
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|45.887.033
|44.262.553
|47.713.460
|49.559.275
|3,9%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|599.041
|1.051.320
|1.109.869
|2.329.235
|109,9%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|17.521.614
|19.975.968
|17.536.622
|24.913.404
|42,1%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|2.095.908
|1.017.698
|1.719.217
|3.797.124
|120,9%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|21.286.612
|26.915.563
|40.623.812
|47.988.749
|18,1%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|32.278.068
|45.116.822
|47.232.906
|62.330.433
|32,0%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|10.609.712
|33.518.335
|33.267.698
|33.844.468
|1,7%
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|17.121.944
|98.357
|96.419
|320.313
|232,2%
|ОБРАЗОВАНИЕ
|192.801
|244.463
|220.750
|231.281
|4,8%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
|613.995
|945.009
|1.028.268
|1.422.492
|38,3%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
|252.722
|966.406
|1.074.225
|1.077.183
|0,3%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|256.288
|311.856
|553.644
|1.074.586
|94,1%
|Предоставление государственных услуг обществу, не включенные в другие группировки
|17.099.685
|97.429
|96.134
|268.758
|179,6%
|Деятельность в сфере общего образования, кроме дошкольного образования
|2.359
|6.817
|19.489
|38.852
|99,4%
|Деятельность в области культуры, искусства, отдыха и развлечний, теле- и радиовещания, прочих информационных услуг
|10.797.661
|9.476.260
|13.056.353
|37,8%
|Деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность
|1.069.105
|1.189.951
|1.169.605
|-1,7%
|Виды экономической деятельности в области производства товаров и оказания услуг для детей
|5.495.621
|9.433.166
|71,6%
|Виды экономической деятельности в области промышленности строительных материалов
|1.015.715.626
|911.729.036
|-10,2%
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|428.123.657
|434.099.442
|562.153.186
|29,5%
|Отрасль информационных технологий
|743.759
|309.971
|2.001.951
|545,9%
|Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки
|32.306.755
|23.405.566
|19.270.858
|24.230.502
|25,7%
|Сектор информационно-коммуникационных технологий
|11.718.588
|11.674.480
|16.512.223
|41,4%
|Сектор контента и средств массовой информации
|10.778.406
|9.483.937
|15.882.818
|67,5%
|Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)
|115.843.757
|138.391.500
|161.310.314
|16,6%
|Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2)
|1.642.785.605
|2.051.752.241
|2.112.954.644
|3,0%
|Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Туризм" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
|20.202.688
|14.816.486
|24.343.497
|64,3%
Просрочка в регионах России
В разрезе регионов взрывной рост (более, чем в 6 раз) просроченных долгов поставщикам товаров и услуг показала Ингушетия: 12,7 млрд против 1,9 млрд руб. На втором месте антирейтинга — Северная Осетия-Алания с приростом в 186,2% на сумму 18,6 млрд руб. Замыкает тройку регионов еще одна кавказская республика — Карачаево-Черкессия — 12,8 млрд рублей (+144,2%).
Как считает Андрей Мовчан, это можно объяснить разными факторами:
Другой российский экономист Никита Кричевский считает, что это мог быть своеобразный кредит, что-то в форме необъявленной рассрочки:
— Говорить, что в СКФО низкая платежная дисциплина или денег нет, я бы не стал. Там очень сильна персональная ответственность за взятые обязательства. Что такое Северный Кавказ — это кланы, друзья — родственники, это люди, которые не убегут с деньгами, не утащат, за них могут поручиться старейшины. Это неформальная рассрочка, неформальный кредит.
Среди других регионов высокий прирост просроченной задолженности показали Хабаровский край (+138%; с 9,9млрд. руб. до 23,6 млрд.руб.) и Калининградская область (+71%; с 3,3 млрд.руб. до 5,6 млрд.руб.).
В Приволжском федеральном округе наибольший прирост просрочки в Нижегородской области — 62,9%. Она выросла с 32,6 млрд.руб. до 53,2 млрд.руб. На второй строчке — Пермский край — «плюс» 40,5%, долги выросли до 32,3 млрд. На третьей позиции — Саратовская область — 10,6 млрд рублей (+31%).
|Регион
|январь-ноябрь 2017
|январь-ноябрь 2018
|январь-ноябрь 2019
|январь-ноябрь 2020
|Прирост 2020 к 2019
|Российская Федерация
|20.018.094.968
|22.790.614.213
|24.498.171.141
|28.244.645.203
|15,3%
|Приволжский федеральный округ
|2.322.911.217
|2.598.931.933
|2.756.924.293
|2.974.364.994
|7,9%
|Республика Башкортостан
|304.080.748
|348.996.705
|378.954.648
|379.067.179
|0,0%
|Республика Марий Эл
|17.498.134
|18.706.688
|21.153.521
|22.477.373
|6,3%
|Республика Мордовия
|47.762.281
|49.832.428
|57.296.380
|49.521.523
|-13,6%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|509.392.782
|597.728.858
|584.901.196
|651.368.885
|11,4%
|Удмуртская Республика
|83.015.546
|92.360.988
|99.739.734
|93.922.157
|-5,8%
|Чувашская Республика - Чувашия
|37.716.457
|40.247.174
|50.309.239
|54.864.687
|9,1%
|Пермский край
|184.022.707
|195.861.829
|205.353.808
|225.635.223
|9,9%
|Кировская область
|39.764.831
|46.234.764
|52.975.478
|48.082.898
|-9,2%
|Нижегородская область
|423.198.407
|504.348.522
|617.337.701
|684.809.417
|10,9%
|Оренбургская область
|107.747.879
|107.163.088
|116.682.928
|117.726.021
|0,9%
|Пензенская область
|48.632.151
|56.993.940
|63.653.310
|88.264.740
|38,7%
|Самарская область
|328.481.344
|364.589.274
|334.513.933
|380.262.470
|13,7%
|Саратовская область
|95.053.197
|93.617.392
|97.048.160
|99.626.309
|2,7%
|Ульяновская область
|96.544.753
|82.250.283
|77.004.257
|78.736.112
|2,2%
Кто в Татарстане не расплатился с поставщиками и подрядчиками?
Татарстан на фоне российских антирекордов по приросту просроченной задолженности поставщикам товаров и услуг выглядит относительно стабильным регионом — 13,2 млрд рублей (+5,3%).
Зато в нашей республике почти в семь раз выросла просрочка у компаний, занятых операциями с недвижимым имуществом — с 59,7 млн до 414,3 млн руб. Больше всего задолжали управляющие компании нежилого фонда (+599,2%).
Заметно отразился коронакризис и на строительной отрасли. Прирост просроченных долгов — 48,5%, сумма выросла с 815,2 млн до 1,2 млрд рублей.
Среди обрабатывающих производств заметная динамика у компаний, занятых ремонтом и монтажом машин и оборудования 74,4 млн рублей (+80,1%). Непростым выдался год и у тех, кто занят на производстве готовых металлических изделий — 292,5 млн рублей (+51,6%), а также у производителей пищевых продуктов — 239,4 млн рублей (+39,5%).
|Виды деятельности
|январь-ноябрь 2017
|январь-ноябрь 2018
|январь-ноябрь 2019
|январь-ноябрь 2020
|Прирост 2020 к 2019
|Всего по обследуемым видам экономической деятельности
|12.137.313
|19.027.635
|12.528.317
|13.196.088
|5,3%
|СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
|18.299
|122.262
|98.686
|76.200
|-22,8%
|Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
|18.299
|122.262
|98.686
|76.200
|-22,8%
|Животноводство
|16.065
|120.610
|95.819
|76.200
|-20,5%
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|16.065
|120.610
|45.930
|26.296
|-42,7%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|327.137
|216.415
|201.544
|156.313
|-22,4%
|Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|318.564
|197.436
|188.710
|117.651
|-37,7%
|Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
|318.564
|197.436
|188.710
|117.651
|-37,7%
|Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
|318.564
|197.436
|188.710
|117.651
|-37,7%
|Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
|180.631
|72.820
|-
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|6.249.970
|12.066.616
|5.396.915
|5.442.373
|0,8%
|Производство пищевых продуктов
|435.462
|442.455
|171.673
|239.406
|39,5%
|Производство химических веществ и химических продуктов
|1.448.001
|3.988.416
|1.765.455
|1.089.440
|-38,3%
|Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
|1.096.241
|3.391.285
|1.227.319
|618.148
|-49,6%
|Производство резиновых и пластмассовых изделий
|48.985
|57.024
|47.300
|28.228
|-40,3%
|Производство резиновых изделий
|30.303
|14.617
|-
|Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек
|30.303
|14.617
|-
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|454.818
|1.997.085
|403.195
|328.333
|-18,6%
|Производство строительных керамических материалов
|433.206
|748.823
|362.687
|298.016
|-17,8%
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|433.206
|748.823
|362.687
|298.016
|-17,8%
|Производство изделий из бетона, цемента и гипса
|21.612
|1.248.262
|40.508
|30.317
|-25,2%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|21.612
|33.949
|40.508
|30.317
|-25,2%
|Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|152.114
|179.077
|192.851
|292.456
|51,6%
|Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|42.580
|-
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|3.094.365
|4.826.894
|2.309.492
|2.642.517
|14,4%
|Производство автотранспортных средств
|3.056.211
|4.796.014
|2.307.872
|2.639.353
|14,4%
|Производство автотранспортных средств
|3.056.211
|4.796.014
|2.307.872
|2.639.353
|14,4%
|Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
|38.154
|3.164
|-
|Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
|38.154
|-
|Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
|3.164
|-
|Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки
|3.164
|-
|Ремонт и монтаж машин и оборудования
|41.310
|74.394
|80,1%
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
|1.439.037
|777.853
|744.298
|558.478
|-25,0%
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|1.439.037
|777.853
|744.298
|558.478
|-25,0%
|Производство, передача и распределение электроэнергии
|851.800
|183.020
|-
|Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
|587.237
|594.833
|658.919
|490.021
|-25,6%
|Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
|587.237
|594.833
|658.919
|490.021
|-25,6%
|Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
|587.171
|594.830
|658.919
|475.506
|-27,8%
|Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
|585.417
|592.903
|656.898
|474.110
|-27,8%
|ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
|64.244
|43.939
|50.537
|54.570
|8,0%
|Забор, очистка и распределение воды
|31.855
|35.671
|50.537
|54.570
|8,0%
|Забор, очистка и распределение воды
|31.855
|35.671
|50.537
|54.570
|8,0%
|Забор, очистка и распределение воды
|31.855
|35.671
|50.537
|54.570
|8,0%
|Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
|31.855
|35.671
|50.537
|54.570
|8,0%
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|642.382
|551.941
|815.196
|1.210.689
|48,5%
|Строительство зданий
|328.987
|312.381
|289.702
|-
|Строительство жилых и нежилых зданий
|328.987
|312.381
|289.702
|-
|Строительство жилых и нежилых зданий
|328.987
|312.381
|289.702
|-
|Строительство инженерных сооружений
|145.364
|387.915
|-
|Работы строительные специализированные
|273.578
|94.196
|137.579
|454.741
|230,5%
|Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
|46.969
|-
|Работы строительные специализированные прочие
|168.122
|-
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|168.122
|-
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|1.108.340
|2.078.776
|712.824
|568.909
|-20,2%
|Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
|317.911
|783.124
|287.359
|314.223
|9,3%
|Торговля автотранспортными средствами
|119.128
|-
|Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|569.190
|-
|Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|569.190
|-
|Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
|569.190
|-
|Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|99.728
|197.374
|195.095
|-1,2%
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|99.728
|197.374
|195.095
|-1,2%
|Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|624.317
|1.073.632
|257.190
|197.016
|-23,4%
|Торговля оптовая специализированная прочая
|181.362
|-
|Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|166.112
|-
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|517.160
|449.659
|612.265
|350.448
|-42,8%
|Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
|515.344
|447.891
|294.924
|48.717
|-83,5%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|74.899
|20.382
|99.660
|44.930
|-54,9%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта
|74.899
|20.382
|99.660
|44.930
|-54,9%
|Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
|67.437
|19.795
|-
|Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
|99.638
|44.914
|-54,9%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|30.614
|-
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|1.658
|442.840
|46.493
|6.289
|-86,5%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|29.991
|15.459
|59.691
|414.338
|594,1%
|Операции с недвижимым имуществом
|29.991
|15.459
|59.691
|414.338
|594,1%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|327.058
|-
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|327.058
|-
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|327.058
|-
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|12.450
|15.459
|59.691
|87.280
|46,2%
|Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|12.450
|15.459
|59.691
|87.280
|46,2%
|Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|55.656
|59.068
|6,1%
|Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|4.035
|28.212
|599,2%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|1.540.354
|2.203.444
|3.683.506
|3.343.093
|-9,2%
|Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
|1.519.771
|2.144.473
|3.594.885
|3.329.113
|-7,4%
|Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
|1.482.051
|2.098.820
|3.588.461
|3.326.765
|-7,3%
|Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
|1.482.051
|2.098.820
|3.576.256
|3.326.765
|-7,0%
|Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
|1.477.690
|2.085.243
|3.555.003
|3.313.317
|-6,8%
|Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг)
|16.065
|120.610
|95.819
|76.200
|-20,5%
|Промышленное производство (промышленность)
|8.080.388
|13.104.823
|-
|Платные услуги
|2.326.276
|1.376.590
|-
|Бытовые услуги
|1.457.459
|995.946
|-
|Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом экономической деятельности
|17.954.003
|12.271.127
|12.999.072
|5,9%
|Бытовые услуги населению
|441.260
|-
|Платные услуги населению
|1.471.821
|-
|Деятельность в сфере туризма
|30.614
|-
|Виды экономической деятельности в области производства товаров и оказания услуг для детей
|550.087
|483.522
|-12,1%
|Виды экономической деятельности в области промышленности строительных материалов
|531.410
|494.109
|-7,0%
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|710.545
|794.808
|646.822
|-18,6%
|Отрасль информационных технологий
|421.194
|-
|Сектор информационно-коммуникационных технологий
|421.340
|24.993
|6.289
|-74,8%
|Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)
|993.836
|1.003.371
|525.852
|-47,6%
|Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2)
|13.104.823
|6.393.294
|6.211.734
|-2,8%
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