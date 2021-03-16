Казанские архитекторы поймали волну федеральных грантов на благоустройство малых городов

Казанская архитектурная компания Miriada Group зашла на территорию Кировской области с проектом благоустройства центральной части Вятских Полян. Это не первый проект объединения за пределами Татарстана, ранее команда работала в Ульяновской области — в поселке Сурское и городе Барыш. Став победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, казанское архбюро, что называется, оседлало эту волну — в его портфолио несколько проектов, средства на которые выделяет федеральный бюджет.

Объект для благоустройства выбрали голосованием

Завтра, 17 марта, в Вятских Полянах состоятся общественные обсуждения проекта благоустройства исторического центра города. На встрече будут присутствовать специалисты казанской архитектурной компании Miriada Group, которые выслушают мнения горожан относительно того, какой бы они хотели видеть эту территорию.

Жители Вятских Полян сами выбрали объект для благоустройства, приняв участие в голосовании, которое в феврале проходило в социальных сетях. Большинство высказалось за то, чтобы облагородить старую часть города с выходом на набережную (участок: ул. Ленина — от ул. Урицкого до ул. Перевозной и участок: ул. Советская до ул. Первомайской).

Как рассказали «Реальному времени» в самой Miriada Group, на администрацию Вятских Полян они вышли самостоятельно, имея опыт участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Осенью прошлого года десант казанских архитекторов высадился в Кировской области.

— Мы проводили предпроектный анализ и изучали территорию. Предпроектный анализ является важным условием для преобразования улиц в современное и комфортное пространство для жителей и туристов города. Нашей командой архитекторов была изучена старая часть города с выходом на «малую» набережную, проделана фотофиксация. Хочется сразу отметить, что территория явно обладает потенциалом, поэтому мы уверены, что благоустройство повлияет не только на качество жизни жителей, но и окажет положительный эффект на экономику города. Анализ территории еще не завершен, планируется несколько проектных семинаров и выездов, — рассказал нашему изданию PR-менеджер Miriada Group Рустам Шакуров.

Реализация — за счет федерального бюджета

Проект реконструкции исторического центра Вятских Полян будет разработан после проведения общественных обсуждений с учетом мнения жителей. Казанские архитекторы надеются, что на слушаниях они выдвинут конкретные предложения, которые сыграют важную роль при формировании концепции. В ней, кстати, будет предусмотрено не только благоустройство, но и разработка дизайн-кода фронта улиц с учетом исторической застройки и объектов культурного наследия.

Реализовать проект планируется на средства федерального гранта, выделяемого победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как сообщил Рустам Шакуров, документы на участие в нем будут отправлены в I квартале 2021 года. Если удастся выиграть в конкурсе, то работы начнутся в 2022 году.

При реализации проекта планируется синхронизировать его с другими программами, действующими на этой и прилегающих территориях, а также привлечь инвесторов и предпринимателей.

1 / 8 Сурское. Проект

Сурское. Проект

Сурское. Проект

Сурское. Проект

Барыш. Проект

Барыш. Проект

Барыш. Проект

Барыш. Проект

Проекты в Ульяновской области

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мириада Групп» зарегистрирована в 2009 году. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей. Компанией в равных долях владеют три физлица — Виталий Волков, являющийся и директором, Илья Потапов и Ляйсан Хайруллина. В 2020 году выручка компании составила более 5,6 млн рублей, чистая прибыль — чуть менее 1,5 млн, в 2019 году ее доходность была еще выше — более 5,2 млн рублей. «Мириада Групп» занимается не только архитектурным проектированием, но и дизайном, в том числе и ландшафтным.

Компания активно ищет заказчиков за пределами Татарстана. Так, в 2019 году казанские архитекторы работали в Ульяновской области — над благоустройством исторического центра рабочего поселка Сурское и центральной части города Барыш. Оба проекта стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

— В поселке Сурское наша компания разработала проект по комплексному развитию территории, включая благоустройство центра поселения, который должен привлечь жителей с помощью создания разнообразных функций для проведения досуга, сформировать благоприятный имидж территории и увеличить туристический поток. А в городе Барыш было разработано полноценное общественное пространство для ежедневного досуга горожан с разнообразными пешеходными направлениями, которое позволит увеличить приток жителей других районов на проектную территорию культурно-исторического значения, — рассказал Шакуров.

Среди наиболее известных казанских объектов Miriada Group — арт-квартал Vincent на улице Николая Столбова. Фото: miriadagroup.ru

Арт-квартал VINCENT и парк в Бавлах

Среди наиболее известных казанских объектов Miriada Group — проекты компании «КамаСтройИнвест»: арт-квартал Vincent на улице Николая Столбова, жилые комплексы «Легато», «Столичный». В Нурлате компания занималась благоустройством улицы Карла Маркса, в Бавлах работает над благоустройством парка Победы и Трудовой славы. Оба проекта победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Первый получил федеральный грант в размере 80 млн рублей, второй — 70 млн.

Новое общественное пространство в Бавлах объединит парк, окаймляющий центральную площадь Октября, и расположенный рядом парк «Нефтьче». Здесь появятся несколько зон для тихого отдыха с теневыми навесами, детские и спортивные площадки, специальная велосипедная трасса — памп-трек и пункты проката. Также в парке установят несколько арт-объектов, обустроят амфитеатр и сцену для проведения различных мероприятий.