В Турции поставили точку в расследовании убийства российского посла

МИД России удовлетворен результатами. Но вопросы все равно остались

На этой неделе в Анкаре завершился судебный процесс по делу Андрея Геннадьевича Карлова — российского посла в Турции, убитого 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Центре современных искусств. Колумнист «Реального времени» Булат Ногманов рассказывает о том, как шло расследование этого дела и какие неудобные вопросы остались неотвеченными.

Чем закончился суд



Следствие установило, что за делом Карлова стоит террористическая организация FETÖ, которая убийством российского посла намеревалась спровоцировать ухудшение российско-турецких отношений. В обвинительном приговоре фигурируют такие выражения, как «за попытку устранения конституционного строя» и «преднамеренное убийство с террористической целью».

Обвиняемыми по делу проходили 28 человек, в том числе и известный религиозный деятель и проповедник Абдуллах Гюлен, находящийся ныне в США. Турецкое руководство считает Гюлена руководителем террористической организации FETÖ, которая 15 июля 2016 года пыталась осуществить в Турции государственный переворот. Сам Гюлен эти и другие обвинения в свой адрес отвергает.

Троим обвиняемым суд вынес приговор о пожизненном заключении, отягченном в два раза, двоим — пожизненный срок. Семерым членам FETÖ были вынесены приговоры от 7 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев тюремного заключения. Организатора выставки, на открытии которой убили посла, приговорили к 3 годам 9 месяцам тюремного заключения за «намеренное и осознанное содействие FETÖ».

Шестерых подозреваемых оправдали. Остальные, включая собственно Гюлена, находятся в розыске. По требованию прокуратуры их дела выведены в отдельное производство. Напомним, что убийцу посла — полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа застрелили сотрудники силовых служб.

Обвиняемыми по делу проходили 28 человек, в том числе и известный религиозный деятель и проповедник Абдуллах Гюлен, находящийся ныне в США. Фото: turkishnews.com

МИД удовлетворен, вдова сомневается

Жена убитого посла Марина Карлова в интервью для русскоязычного отдела ВВС в канун четвертой годовщины трагических событий говорила:

— Я уверена, что это дело никогда не будет раскрыто. Сначала я надеялась, но сейчас думаю, что нет. Рано или поздно просто найдут какого-то стрелочника или скажут, что это был террорист-одиночка.

Тем не менее МИД России выразил удовлетворенность решением турецкого суда. Официальное заявление представителей МИД было таким: «Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание».

По словам Марины Карловой, как минимум за четыре месяца до трагических событий в адрес ее мужа поступали угрозы. Она связывает это с разногласиями в позициях Москвы и Анкары по сирийскому вопросу. Тем более что накануне убийства перед зданиями российского консульства в Стамбуле и посольства в Анкаре проходили очень жесткие демонстрации из-за успешного завершения военной операции по возврату Алеппо. По словам свидетелей трагедии, которые в ужасе старались покинуть выставочный зал, Мевлют Алтынташ, застрелив посла, выкрикивал: «Не забудем Сирию! Не забудем Алеппо! Все, кто совершил эти преступления, будут наказаны!»

По словам Марины Карловой, как минимум за четыре месяца до трагических событий в адрес ее мужа поступали угрозы. Фото: turkey.mid.ru

Сирийский след и неудобные вопросы

На сирийский след указывают и результаты обыска, проведенного в доме Алтынташа, а также показания некоторых свидетелей. Согласно им, Алтынташ имел связи с радикальными сирийскими организациями, аффилированными с ИГИЛ и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещенные на территории РФ). Однако, по мнению следствия, эти связи специально выпячивались для того, чтобы запутать следы и отвести подозрения от FETÖ.

Например, следствием установлено, что еще в 2013 году Алтынташ посещал религиозные собрания так называемых «гюленистов», однако вскоре отрекся от них. По мнению следствия, это был маневр, связи с «гюленистами» на самом деле разорваны не были.

В деле Карлова осталось несколько неудобных вопросов, ответы на которые мы вряд ли получим.

Почему был застрелен непосредственный исполнитель преступления Мевлют Мерт Алтынташ, хотя были все возможности взять его живым?

На чем основано заявление прокуратуры о том, что «даже если бы удалось взять Алтынташа живым, то он бы ничего не рассказал»?

Почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через 48 часов после трагедии сказал, что за этим преступлением стоит террористическая организация FETÖ, и, по всей видимости, следствие сделало все от него зависящее, чтобы утверждение президента оказалось правильным?

Так или иначе, суд Анкары поставил точку в деле Карлова. Эта точка, насколько можно понимать, удовлетворяет российскую и турецкую стороны. Решение суда соответствует ожиданиям обеих сторон и идет в фарватере развития российско-турецких отношений.

