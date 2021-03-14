Что вы знаете о райцентрах Татарстана?
Проект «Вопросы о Татарстане и татарах», часть VI
«Реальное время» продолжает серию образовательных тестов о татарской культуре и истории, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. Шестой выпуск проекта — о районных центрах современного Татарстана, их истории и современности.
Как известно, Татарстан состоит из 43 районов и 14 городов республиканского значения. Есть в республике молодые нефтяные города и старинные земледельческие села, некоторым райцентрам едва исполнилось 70 лет, а некоторые отсчитывают свою историю со времен седой древности. Предлагаем прогуляться по карте Татарстана и проверить, что вы знаете о райцентрах республики.
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