Письма, дневники и стихи прошлого на медленных чтениях «Авазлар»

«Реальное время» публикует три настоящих документа, найденных и прочитанных слушателями чтений

Фото: из тетради «Авазлар»

Театральная площадка MOÑ провела вторую часть ридинга «Авазлар/Голоса» — это медленное чтение текстов на татарском языке, принадлежащих перу обычных людей из прошлого. На этот раз эту работу доверили зрителям, к тому же и материалы собирались благодаря их инициативе. Люди пересылали организаторам письма, открытки, дневники, все — на латинице или арабице.



Голоса настоящих людей

Напомним, первый этап чтений проходил в ноябре 2020 года — тогда участников отбирали по оpen call, а среди текстов было стихотворение поэта-отшельника Кыяметдина ал-Кадыйри.

— В тетрадь на этот раз я включила письма родственников или людей, в чьих руках оказались документы из прошлого, — говорит куратор проекта Нурия Фатыхова. — Интересно посмотреть, какие догадки есть у них, как они вспоминают, реконструируют судьбу своих родственников. Первая часть ридинга посвящена вопросам формирования памяти и постпамяти, тому, как складывается для нас история, в том числе — история нашей семьи, как вообще работают воспоминания. Также мы коснемся темы эмоций. Вторая часть — это переход от эмоций к выражению эмоций в традиционных поэтических жанрах, которые исполняются нараспев. Мы поговорим об особенности татарского языка, об отличиях в поэтическом звучании от русского и попробуем коллективно стать голосом одного из героев тетради, нараспев прочитаем его стихотворение.

Помимо чтения и рефлексии, участники делились собственными воспоминаниями. К примеру, поэтесса Йолдыз Миннуллина вспоминала о своей бабушке, с которой обсуждала ее тюремную татуировку. А режиссер Туфан Имамутдинов — о сильном укусе, который оставил своей дочери, его бабушке, прадед, уезжая на войну.

Мы публикуем три документа, представленных на ридинге, — в переводе на русский язык.

Фото из тетради «Авазлар»

Письмо другу из архива сестер Галиевых

Эльвина Хакимуллина, представившая эти документы, рассказывает:

— Эти записи остались мне в наследство от моих бабушек и дедушек, выходцев из деревни Альдермыш Высокогорского района (прежде Дубъязский район). Мой прадед (отец моего деда) Бари Гариевич Галиев работал столяром, очень искусно делал шкатулки, тумбочки и разную домашнюю утварь из дерева. Был очень образованным человеком — это можно понять по его аккуратному письму. Его сестры — Гайникамал Галиевна и Хаджарбика Галиевна Галиевы. Хаджар-апа в период репрессий работала секретарем в сельсовете. По рассказам мамы, ей было очень тяжело в эти трагичные годы. Были случаи, когда она смогла защитить некоторые семьи.

Текст письма

«Цель была такая: важно не ругаться, поддерживать друг друга в трудные минуты, жить, советуясь между собой.

Сегодня моя главная цель — написать вот что. Когда осенью я приехала, Гульсум рассказала мне о твоих отношениях с Суфией, о том, что потом ты на нее не обращал внимания и что Суфия очень огорчалась по этому поводу. Я сильно пожалела Суфию.

Когда собрались ехать к вам в гости, Гульсум, Марьям, даже мы с тобой задумали подразнить Суфию. Помнишь, я была против? Даже решила не ехать. Потому что я уже никогда не буду с тобой. Это было известно. Если бы это произошло и вы ее спровоцировали, то любящее тебя сердце Суфии было бы ранено и увидело бы во мне врага. Так ведь?

Предвидя это заранее, не желая ни с кем враждовать, я не захотела ее обижать, ранить и делать своим врагом. Я бесконечно жалела брошенную тобой Суфию. Представляю, в каком состоянии была бы я, если бы была так бессердечно покинута любимым. Я хотела раскрыть Суфие свои секреты, чтобы не рождать никаких сомнений о себе. Но остановилась, потому что впервые видела ее.

И как вернулась, хотела отругать тебя за твою каменную душу, забывшую любящее сердце Суфии.

Хочу сказать, что ты стал причиной несчастья этого человека.

Собиралась поблагодарить тебя за новое начало отношений с Суфией в последний месяц. Хотела сказать: «Так и нужно, Бурхан!»

Но, но ты повел себя неправильно: ты позабыл, бросил свою маму, других родных.

Бурхан! Думаю, что я хорошо знакома с твоей жизнью, семейным положением и окружением. Глядя на твою семью, время от времени я очень тебе сочувствовала. Вся семья держится на одном человеке, на одном жаловании.

Твоя мама уже стара.

Со стороны и не скажешь, что ты уедешь учиться. По прошествии времени возраст заставит тебя жениться. Но даже тогда ты не должен забывать о вырастившей, воспитавшей тебя старой матери, маленьких братьях и других родственниках. И я так думаю, и сочувствующие тебе другие люди того же мнения. Суфия знакома с твоими родственниками, видела и знает, в каком они положении.

Думала, что она будет тебе помогать, привнесет в вашу жизнь легкость. Но мои ожидания не оправдались. Судя по рассказам, причиной того, что ты отвернулся от мамы, оказались негативные мысли Суфии.

Это происходит потому, что Суфия не видит многого в жизни. Она своим любящим тебя до беспамятства сердцем должна бы любить и твою маму, и родных.

Если она стала причиной того, что ты забыл о своей маме, то я не могу сказать: «Так и нужно, Бурхан!» Если я назову тебя человеком, который, «обманутый красотой, бросив родных и мать, пьет воду из ранее оскверненного колодца и поклоняется одному-единственному человеку», то не ошибусь.

Эх, Бурхан! Разве так можно?

Это ли шаг честного комсомольца?

Какие основания ты закладываешь для будущей жизни?

Узнать человека очень трудно и необходимо...

Бурхан! Заключительные советы:

1. Поезжай и попроси прощения у мамы.

2. Постарайся сблизить Суфию со своими родными.

Только после этого готовься брать ее в жены.

3. Если это не получится, то не закладывай гнилое основание в свое будущее.

Постарайся найти такую, которая будет любить родных, смотреть за твоей мамой так же, как любит тебя.

4. Не нужно обманываться красотой.

Красота играет очень незначительную роль в жизни. Это временная вещь. Живешь не только с женщиной. Очень важно также быть в мире и согласии с семьей и родными.

Я вот говорю: «Красота сродни поросенку». Смысл объясню сама потом тебе.

Вот, Бурхан, это была дружеская оценка твоим неверным действиям и мои советы. Что скажешь?»

Фото из тетради «Авазлар»

Личная запись одной из сестер Галиевых



«10 июля 1930 года, Самарканд

Говорят, что юная пора — целая эпоха... Я сейчас одна молодая душа — и тоже переживаю время, куда навечно невозможно будет вернуться.

Моя настоящая жизнь не такая ровная, красивая и светлая, как у других.



Как-то не так!.. Неровная, шершавая, как морские волны...

Хотя, если посмотреть, бывают минуты, на которые невозможно наглядеться, которые не забудутся... Счастье.

Но там же, не успеешь и глазом моргнуть, появляется метель и приходится переживать горе и беды... Конечно, испытанное в этой моей жизни не остается в моей юной душе просто так. Все оставляет нескончаемые, неизгладимые, глубокие следы и раны.

Не знаю, почему-то я с юности другая, очень отличаюсь от сверстников. Почему-то я не почувствовала радостное время, как другие, и не думаю, что еще почувствую.

Мне кажется, что половина моей жизни прошла и пройдет в печали... Я с детства грустная. Изменения в моей жизни и в жизни других влияют на меня. Все как-то не так!..

Разные печали, длящаяся трудность души моей, моей грустной жизни… сливаются и живут, в сердце собирается что-то неизъяснимое, а через некоторое время не умещается во мне. И появляется нужда вылить все слезами или песнями. Чтобы освободить то, что осталось там, в душе, невольно берешь ручку! Записанные свидетельства непонятной грусти раненой души и испытаний, пережитых юным сердцем, оставляют на белой бумаге нестираемый след. Так я пишу, пою, плачу. Иногда рождается что-то мелодичное...

Я не поэт, не пытаюсь им быть! Но все же не могу это бросить, не записав то, что в душе. Пишу. Не думаю, что это меня как-то возвышает и что от этого веет славой. Все мысли мои сохраняются в этой тетради».

Фото Гарея Халимова

Стихотворение с обратной стороны фотографии Гарея Халимова

Алсу Халимова, предоставившая на проект эту фотографию, рассказывает:

— В архиве нашей семьи хранится фотография брата дедушки. Его звали Гарей Садыкович Халимов. На обратной стороне — запись на латинице. Он родился в 1918 году. До призыва в армию работал учителем в сельской школе. Сфотографировался в 1938 году в возрасте 20 лет во время службы на границе с Финляндией. Через год началась советско-финская война, а спустя еще год — Великая Отечественная... Из «Книги Памяти» нам известно лишь, что в 1941 году он погиб во время оккупации немецкими и финскими войсками местности Алакуртти.

Карур урманы чыккан чакта Уң ягында юл булыр. Чыгар кояш, иртәнге җил, Миннән сәлам шул булыр. Машинада барган чакта, Яулык бәрдем күлләргә. Исән булсак, шәт, кайтырбыз Туып үскән илләргә. Язучы: Халилов. 30/Х — 38 ел. При выходе из леса

Справа будет дорога. Взойдет солнце, подует утренний ветер, Будет от меня вот это приветом. Когда ехал на машине, Бросил платочек в озеро. Будем живы — вернемся В родные края. Написал:

Халимов. 30/Х 38 г.









Концепция тетради, тексты — Нурия Фатыхова.

Дизайн, верстка — Клим Гречка.

Графика, иллюстрации — Диана Халимова.

Перевод на татарский язык — Айдар Гайнутдинов, Айзат Мингазов.

Редактор татарского текста — Айдар Гайнутдинов.

Редактор русского текста — Надежда Верещагина.