Был четвертым вратарем, а потом стал легендой «Рубина»: Сергей Рыжиков заканчивает карьеру

Как Бердыев углядел в резервисте «Локомотива» потенциал и сделал его легендой «Рубина»

Фото: Максим Платонов

О том, что 40-летний Сергей Рыжиков покинет ФК «Тамбов» и прекратит карьеру, стало известно 2 дня назад. Решение легенды «Рубина» объясняют, во-первых, психологическими вопросами — Сергей якобы переживает из-за того, что ошибки полевых защитников часто приводят к пропущенным мячам. Второй фактор — финансовый. Его агент Алексей Сафонов объясняет: терпение Рыжикова лопнуло, когда руководство «Тамбова» в очередной раз не сдержало свои обещания по выплате зарплаты. «Реальное время» вспоминает, как уже неюный Рыжиков пришел в «Рубин» и стал самым любимым вратарем в истории клуба, помог сделать его дважды чемпионом, а потом не давал покоя Месси, Иньесте, Фалькао и получил собственную песню на фан-секторе. О долгом пути «казанской стены» — в нашем обзоре.

Бердыев спас Рыжикова от аренд по командам-аутсайдерам

Прежде чем стать легендой «Рубина» и членом клуба Льва Яшина, Сергей Рыжиков «поплавал» по низам российского футбола. В те годы не было никаких даже самых отдаленных намеков на победные матчи в Лиге чемпионов и игры за «золото» Российской премьер-лиги.

Лучше всего о «дорубиновом» этапе карьеры Рыжикова рассказал в своих мемуарах «Футбольный агент 016» Алексей Сафонов. Он представлял интересы вратаря практически всю его карьеру. Сафонов рассказывал, как Сергей сначала оказался третьим вратарем московского «Локомотива», пройдя через все лавки команд низшего эшелона.

«К Леше Медведеву приехали целой компанией, у него и познакомился с Сергеем. Сережа сам предложил: давай, мол, поработаем. Зарплата на тот момент у Рыжикова — 800 долларов. Он был четвертым по статусу вратарем в «Сатурне». По окончании каждой тренировки оставался еще как минимум на час после всех ребят — занимался в поте лица. Дали пару шансов выйти на поле в календарных матчах, затем тренер раменцев Владимир Шевчук, видимо, крест на Сергее поставил, а играть-то ему очень хотелось!».



«Серег, если играть хочешь, придется куда-то ехать», — говорю ему. «Куда скажешь, туда и поеду», — был ответ. Договорились с руководством «Анжи», и Сергей полетел в новый для себя клуб <…> На Сергея уже обратил внимание главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Мы отправились к Валерию Филатову, президенту «железнодорожников». Пообщались, обсудили условия, и Сергей перешел в «Локомотив»…», — пишет Сафонов.



В «Локомотиве» Рыжиков шансов так и не получил — тогда первым номером был Иван Пелиццоли, пришедший из итальянской Серии А, а его сменщиком играл Элдин Якупович. Пробиться в основу было практически нереально.

Дали Сергею отыграть разве что на коммерческом выставочном летнем турнире Кубок РЖД, куда пригласили ведущие клубы Европы — мадридский «Реал», голландский ПСВ и «Милан». Именно со звездным «Реалом» вышел играть Сергей Рыжиков.

«Бышовец дал сыграть Рыжикову… в памятном матче московского турнира против — кого бы вы думали? — правильно, мадридского «Реала». И пропустил Сережа вполне ожидаемо пять штук. Серегу я заранее предупредил: он, Бышовец, непременно подставит тебя под «Реал» — так и вышло. Однако не трагедия. Можно сказать, «лебединая песня» Рыжикова в «Локомотиве» прозвучала еще при Долматове, а период с Бышовцем как бы не в счет, здесь все заранее виделось и просчитывалось. Хотя в глубине души мы надеялись на нечто лучшее».

В том матче против «Реала», кстати, Рыжиков пропустил два мяча от Гути и по голу — от Хавьера Савиолы, Хавьера Бальбоа и Гонсало Игуаина. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «сливочных». После этого Рыжикова отправили в «ссылку» в Сибирь. Наступил его короткий период карьеры в Томске.



«Но Серега не был бы самим собой, не отомсти он «Локомотиву», когда покинул его. Разумеется, зуб имел на эту команду. Ушли мы с ним из «Локо» на правах аренды в «Томь». Затем по совокупности мой друг и клиент Рыжиков пропустил от «Локомотива» всего один или два мячика.



На всю жизнь запомню, как «Томь» билась в Москве с «Локомотивом», ворота гостей защищал, разумеется, Серега. Он тащил, казалось, все мячи — зубами, руками, другими частями тела. Говорили, Бышовец буквально рвал и метал в раздевалке после игры. «Почему не вписали пункт в контракт, что Рыжиков не имеет права выходить против «Локомотива»?!».

Рыжиков стал легендой клуба, фанаты пели в честь него песни, а испанские топ-клубы его «возненавидели»

Судьба Сергея Рыжикова могла сложиться иначе дважды за карьеру — и в обоих случаях судьбоносной фигурой стал бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

Сначала, когда многолетний наставник «Рубина» увидел уже не в самом молодом и вообще не подававшем надежды резервном вратаре «Локомотива», скитавшемся по сибирским арендам, потенциал. А потом — когда удержал его в команде — но об этом позже.

Перед началом сезона-2008, юбилейного для «Рубина», Бердыев задумал глобальную перестройку — он оставил только несколько человек из старого коллектива (Кристиана Нобоа, Лашу Салуквадзе, Хасана Кабзе и Александра Бухарова), а остальную команду радикально обновил. Не стали продлевать контракт с опальным Александром Колинько (ходило много разговоров, что латвийский вратарь подозревался в сдаче матчей). Так что одним из первых приобретений Бердыева стал Сергей Рыжиков.

Одним из первых приобретений Бердыева стал Сергей Рыжиков. Фото: Татьяна Дорогутина/sport-express.ru

Приобретение уже немолодого (27 лет) и не звездного вратаря особого восторга ни у кого не вызывало. Но уже с первого тура того сезона Рыжиков застолбил за собой место основного голкипера с первых матчей сезона. Уже на старте сезона «Рубин» провел серию из семи побед подряд (выигрывали у «Локомотива» — 1:0, «Зенита» — 2:1 и «Динамо» — 2:0), а Рыжиков в этих семи играх пропустил всего дважды, причем один раз — с пенальти. В той же серии случился матч с «Химками», когда Рыжиков вытащил пенальти дважды за матч, что позволило одержать разгромную победу — 4:0.

Дальше по нарастающей. Вратарь полюбился фанатам казанской команды. Вскоре из фан-сектора можно было услышать знаменитое «Рыжиков Сергей, ты стоишь стеной, мы всегда с тобой, Рыжиков Сергей».

Так «ультрас» показывали свое признание, а сезон-2008, как известно, закончился первыми золотыми медалями в истории казанского «Рубина» и выходом в Лигу чемпионов — сразу в групповой этап. Чемпионство, к слову, команда Бердыева завоевала за три тура до конца сезона.

В 2009 году «Рубин» стал еще более слаженной и атакующей командой. Вернулся Алехандро Домингес, а оборону усилил испанец Сесар Навас. 10 разгромных побед одержит «Рубин» в том сезоне Премьер-лиги. Как итог — второй чемпионский кубок подряд. За весь сезон казанцы забили больше всех и пропустили меньше всех в лиге.

Дебют в Лиге чемпионов для казанцев вышел неоднозначным — «Рубин» на киевском стадионе «Динамо» имени Лобановского забил первым — Домингес решил со штрафного. А во втором тайме киевляне прибавили в скоростях и забили три. Во втором матче «Рубин» сыграл 1:1 с «Интером», а в третьем произошел тот самый легендарный поединок на «Камп Ноу» с «Барселоной», который «Рубин» выиграл — 2:1.

Сложно переоценить роль Сергея Рыжикова в той памятной победе — 24 удара по воротам нанесла «Барса» на своем поле, голкипер казанцев вытаскивал ногами, успевал переместиться от одной штанги к другой, когда оборону разрывали Ибрагимович и Педро, Хави и Иньеста и даже Месси.

Но многие забывают, что уже через пару недель произошла и «сухая» для Рыжикова домашняя игра между «Рубином» и «Барселоной» — нулевая ничья.

Месси вновь оказался бессилен против массированной обороны Казани и Рыжикова (аргентинский гений так и не забьет ни разу в ворота Рыжикова за четыре поединка между «Рубином» и «Барселоной»).

Те игры позволили Казани обойти киевское «Динамо» и выйти в плей-офф Лиги Европы.

Подобные матчи Рыжиков выдавал и со звездным мадридским «Атлетико» в феврале 2013-го, когда казанцы доигрывали вдесятером всю вторую половину встречи, но праздновали победу — 2:0 тогда еще на «Висенте Кальдероне». 21 удар по воротам нанесли подопечные Диего Симеоне в том поединке. Бессильны оказались и Фалькао с Арда Тураном.

Суперматчи в еврокубках в исполнении Рыжикова и всей его «гвардии» в лице грамотной обороны: Шаронов — Навас — Ансальди, а позже и Боккетти, стали визитной карточной команды Курбана Бердыева.

Сегодня Сергей Рыжиков — рекордсмен «Рубина» по количеству матчей в Премьер-лиге (281) и европейских кубковых турнирах (59). Он входит в клуб имени Льва Яшина — для вратарей, сохранивших свои ворота «сухими» в ста и более играх. В составе «Рубина» у Рыжикова таких «сухих» матчей целых 154.

Рыжиков уходил из «Рубина» под аплодисменты, но просьбу болельщиков не выполнил

Теперь — о втором случае, когда Курбан Бердыев сыграл ключевую роль в карьере Сергея Рыжкова.

После двух суперсезонов, в которых «Рубин» стал основной силой российского футбола в Европе, московские и один петербургский клуб ожидаемо заинтересовались игроками Бердыева. Впоследствии «Зенит» свое дело все-таки сделает, когда одной «партией» заберет Александра Бухарова и Сергея Семака, разрушив систему игры казанцев. Еще позже в том же направлении отправятся Александр Рязанцев и Кристиан Ансальди.

Зато один футболист из той «команды мечты» все-таки остался в составе «Рубина», хотя имел шикарное предложение из Москвы, — летом 2010-го Рыжиковым интересовался московский «Спартак». Леонид Федун предлагал казанцам за него 10 миллионов долларов. Рыжикова на поле в то лето было не узнать — он стал ошибаться и даже признавался, что играть за «Спартак» было его детской мечтой.

Переход Сергея в итоге не состоялся. 21 ноября 2010 года Рыжиков продлил контракт с «Рубином» до лета 2014 года. Позже он рассказывал, что принял решение после долгих разговоров с Бердыевым, который лично уговаривал его остаться в «Рубине». И еще это стало результатом совместных раздумий с женой — семья Рыжиковых пустила корни в Казани, город им очень полюбился. Трудное решение обернулось еще восемью годами в составе казанского клуба. Даже после того, как Бердыев ушел в 2013 году, Рыжиков держал первый номер за собой.

Фото: Роман Хасаев

Хотя следует признать, что на уровне чемпионских лет на внутренней арене он уже не выступал — похоже, именно после несостоявшегося перехода его мотивация рвать жилы в РФПЛ стала понемногу размываться. Свои лучшие матчи Сергей выдавал в Европе.

С возвращением Курбана Бердыева в «Рубин» в 2017 году Рыжиков стал терять свое место в основе — тренер привел с собой Сослана Джанаева, проверенного в битвах Лиги чемпионов за «Ростов».

Летом 2018 года Сергей решил закончить свой казанский этап карьеры. Уже будучи в «Крыльях», Рыжиков скажет, что Бердыев сильно изменился и прежний «Рубин» для него умер.

«Хотели бы пожелать, чтобы не переходил в «Амкар» или «Крылья Советов» — говорили напоследок фанаты «Рубина» на прощальном матче между ветеранами клуба (команда «Друзья Рыжикова»), за которых и выступал Сергей, против тех самых болельщиков.

Игра состоялась на базе в Соцгороде. Об особой «любви» фанатов «Рубина» к этим двум клубам известно давно. А фан-среда, как правило, очень не любят, если легенды клуба переходят в стан злейших врагов.



Но вскоре стало известно, что Рыжиковы переезжают именно в Самару — других предложений особо и не было. И даже после такого трансфера в адрес Серея от казанских фанатов не поступило ни одного упрека. Предательством этот переход казанский фан-сектор не посчитал — вероятно, болельщики вошли в положение.

А вот в среде самарских ультрас недовольство ощущалось — во-первых, голкипер ассоциировался с главными победами нелюбимых соседей, а во-вторых, возраст (38 лет) не внушал доверия.

Но вскоре Сергей Викторович заслужил доверие самарских любителей футбола и место в рамке — пусть не на постоянной основе, но в ротации. В сезоне 2018/19 он пропустит 35 мячей в 24 играх, а в сезоне 2019/20 — 25 мячей в 19 матчах.

Летом 2020-го на правах свободного агента вратарь подпишет контракт с крепким на тот момент «Тамбовом», но так ни одной игры в Премьер-лиге не проведет. Дальнейшую судьбу с финансовыми проблемами, невыплатами зарплат и развалом команды знают все любители отечественного футбола.

За неполный нынешний сезон 40-летний голкипер провел 21 матч, в котором пропустил 35 голов.

Так и вышло, что золотые и лучшие годы Сергей Рыжиков посвятил казанскому «Рубину». Казанский клуб и футболист нашли друг друга в самое подходящее время — когда Сергею Рыжикову на исходе третьего десятка срочно была нужна перезагрузка карьеры, а «Рубину» — страж ворот, который станет последней мощной преградой для признанных тогда лидеров чемпионата — «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».

Фото: realnoevremya.ru

Курбан Бердыев углядел в голкипере потенциал, достал его из бесперспективных аренд и сделал легендой дважды чемпионского «Рубина». Но после казанского этапа карьеры дорожка Сергея Рыжикова словно вернулась на исходную позицию.

Рыжиков — это про «Рубин», про Казань и про Бердыева. Все что было дальше — лучше забыть и оставить за рамками этой красивой сказки.