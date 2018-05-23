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Стоп-кадр: прощание Сергея Рыжикова с «Рубином»

07:00, 23.05.2018 2
Стоп-кадр: прощание Сергея Рыжикова с «Рубином» Фото: Максим Платонов

Сергей Рыжиков отслужил «Рубину» 10 лет, став настоящим символом побед клуба и одновременно образцом человеческой простоты, честности и принципиальности. Поэтому в понедельник болельщики прощались не только со своим любимцем и надежным вратарем, но и с целой эпохой — после ухода Карадениза Сергей оставался в «Рубине» единственным представителем той самой, уже легендарной, чемпионской команды 2008 года. Вашему вниманию предлагается видеорепортаж спортивной редакции «Реального времени» с прощального матча «Друзей Рыжикова» и «Фанатов Рубина».

Видео Эрика Добролюбова
СпортФутбол Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:24
    Душевно. Молодец Эрик!
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  • Анонимно 09:37
    Улыбнули подписи. Обычно там должность пишут, а тут

    Его игрой испанцы пугают детей,, если те не слушаются. Зачет
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