День в истории: основание Мензелинского театра, День архивов в России и первая АТС в мире

Чем примечательна дата 10 марта

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России отмечают День архивов. В этот день лишь в начале XX века в Китае отменили рабство, а двумя десятками лет ранее в Америке запатентовали первую телефонную станцию. В начале XIV века 10 марта великий Данте Алигьери был приговорен к смерти, а в середине XVI века вышла первая русская печатная книга «Апостол». На свет 10 марта появились американский актер Чак Норрис, немецкий философ Фридрих Якоби, модель и актриса Шэрон Стоун, советский и российский композитор Александр Зацепин, актер Владимир Гостюхин, журналист Ян Винецкий. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Мензелинский театр, журналист-прокурор и нефтяник-рекордсмен



10 марта в 1935 году был образован Мензелинский татарский государственный драматический театр им. С. Амутбаева. Первый спектакль, который здесь поставили, это «Голубая шаль» по пьесе К. Тинчурина. Основатель театра, его первый режиссер и директор — заслуженный деятель искусства Татарстана Сабир Гадельзянович Амутбаев.

Основу театра тогда составила переехавшая из Чистополя в Мензелинск часть труппы Сабира Амутбаева: крупнейший мастер татарского театра Гиляз Казанский, талантливые, имеющие специальное образование Муххарам Зайнуллин и Хадича Салимова, Фаридун и Галия Юнусовы, Нурия Гиззатуллина и Габдулла Шарифзянов, Тайфур Кичубаев.

Мензелинский театр был своеобразной творческой лабораторией молодых драматургов. С. Амутбаев находил, приглашал их в Мензелинск и, помогая освоить сценические каноны, ставил первые пьесы молодых авторов: Хая Вахита, Гамира Насрыя, Юнуса Аминова, Саета Шакурова, Ризы и Райсы Ишмуратовых.

Фото: vk.com

Начиная с 2017 года Мензелинский театр участвует в федеральной программе «Театры малых городов России». Благодаря этой программе, появилась возможность приглашать самых именитых режиссеров и осуществлять самые смелые постановки. Состоялись премьеры спектаклей классиков — азербайджанского классика Гусейна Джавида — «Иблис» («Дьявол»), русского классика А.Н. Островского — «Гроза», татарского классика Карима Тинчурина — «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»), русского классика Н.В. Гоголя — «Ревизор».

Также 10 марта 1912 года родился Ян Борисович Винецкий, журналист, писатель, переводчик заслуженный работник культуры Татарстана. В 1956—1972 годах он возглавлял отдел литературы и искусства газеты «Советская Татария». С 1945 года он стал всерьез заниматься литературным творчеством, одновременно экстерном осваивая премудрости юриспруденции. Выйдя в отставку и получив диплом об окончании Казанской юридической школы, Ян Винецкий становится прокурором по промышленности отдела общего надзора Прокуратуры ТАССР, но убедившись, что это занятие не для его характера, он через 8 лет оставляет прокуратуру, чтобы связать свою жизнь с газетой «Советская Татария».

Винецкий отдал газете 16 лет. Был заведующим отделом, литсотрудником, старшим литсотрудником, разъездным корреспондентом, заместителем заведующего отделом.

Ян Винецкий, Михаил Девятаев и Николай Стуриков. Фото: rt-online.ru

10 марта 1924 года родился Михаил Петрович Гринь, заслуженный нефтяник Татарстана, Герой Социалистического Труда, лауреат Госпремии СССР. Михаил Петрович Гринь был автором многочисленных рекордов по проходке и скорости бурения. Так в 1961 году он стал автором всесоюзного рекорда — 36 194 метра проходки.

День архивов, «Апостол», первый печатный учебник по географии

10 марта ежегодно в России отмечается День архивов. Пока это лишь неофициальный профессиональный праздник работников архивов, поскольку он был учрежден Решением коллегии Федеральной архивной службы РФ лишь 5 марта 2003 года и не прошел полную официальную процедуру учреждения российских профессиональных праздников.

Фото: wikipedia.org

Выбранная дата связана с событием, произошедшим (28 февраля) 10 марта 1720 года. В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России, которая призвана донести до потомков документальную и неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации. Архивный фонд Российской Федерации — более 500 млн единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются XI веком. Примерная длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 8,5 тысячи километров.

10 марта 1564 года вышла первая русская точно датированная книга «Апостол», состоящая из апостольских деяний и посланий, в ней находится указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года, и другие необходимые сведения. Книга создавалась в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники. Выбор «Апостола» для первого издания государственной типографии был неслучаен: «Апостол» в Древней Руси использовался и как богослужебная книга, и для обучения духовенства.

Фото: wikipedia.org

Сразу после появления «Апостола» начались гонения на печатников со стороны переписчиков. После поджога, уничтожившего их мастерскую, Федоров со Мстиславцем вынуждены были бежать в Великое княжество Литовское. Там их радушно принял гетман Ходкевич, который основал типографию в своем имении Заблудове.

10 марта 1710 года вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке — «География или краткое земного мира описание». Предположительно он был переведен с голландского языка. В книге были описаны «земные круги» — экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы, а также описаны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки, Австралии.

Первая АТС, английский футбольный клуб «Челси» и отмена рабства в Китае

«Железный крест» (нем. Eisernes Kreuz) — одна из самых известных германских наград. Ее учредил прусский король Фридрих Вильгельм III 10 марта 1813 года во время войны за освобождение Пруссии от войск Наполеона. Это орден за определенную военную кампанию, а потому впоследствии он учреждался еще трижды, в ходе разных войн.

Фото: wikipedia.org

10 марта 1889 года Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию. Бизнесмен из Канзаса Строуджер (1839—1902) был ветераном Гражданской войны и бывшим школьным учителем. За это его назвали «отцом всех АТС».



Согласно наиболее распространенной версии, на изобретение Строуджера толкнула недобросовестная конкуренция, с которой он столкнулся. Принадлежавшее ему похоронное бюро терпело убытки из-за того, что телефонисткой на станции работала жена его конкурента, владельца другой похоронной компании. Конечно, она переводила все звонки с заказами на своего мужа. Возмущенный Строуджер пообещал сделать так, чтобы телефонистки стали не нужны. Он придумал телефонный коммутатор декадно-шагового типа емкостью до 99 абонентов и получил на него патент.

Фото: nevsedoma.com.ua

В 1905 году в Лондоне основан футбольный клуб «Челси». Выступает в английской Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Лигу чемпионов УЕФА, дважды Кубок обладателей кубков УЕФА, дважды Лигу Европы УЕФА и Суперкубок УЕФА.



«Челси» является одним из пяти клубов, наряду с «Ювентусом», «Аяксом», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», который выиграл все три главных клубных турнира УЕФА, а также единственным клубом, владевшим двумя главными еврокубками одновременно. На данный момент «Челси» занимает 8-е место в списке клубов с самыми высокими доходами. 8 июня 2017 года журнал Forbes оценил клуб в $1,845 млрд.

Клуб «Челси» в 1905 году. Фото: wikimedia.org

В 1910 году 10 марта в Китае наконец-то запретили рабство. Его корни уходят в глубь веков, оно существовало в этой стране еще за двенадцать веков до нашей эры. Рабов клеймили, им брили головы, заковывали в железные ошейники, одевали в красные рубища — символ позорного наказания, за что их иногда называли «одетые в красное». Лишь в начале XX века Китаю удалось изжить это постыдное явление.