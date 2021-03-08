«Стереотипное восприятие женщины в мире бизнеса изменится не скоро»

Женщина и бизнес: мифы и стереотипы

Фото: предоставлено Еленой Сокольской

Мужчина ведёт бизнес, женщина варит суп и растит детей. На худой конец, женщина может заниматься благотворительностью, на самый худой — продавать цветы или открыть салон красоты. Этот набор стереотипов до сих пор силен в обществе, каким бы современным и прогрессивным оно ни было. Казанская бизнес-леди, основательница студии «Новая идея» Елена Сокольская размышляет об этом в авторской колонке для «Реального времени».

«По мере взросления девочек их успехи обесцениваются»

Вот парадокс: в предпринимательстве гендер практически не играет роли. Тут важны качества, которые присущи как мужчинам, так и женщинам: ответственность, любопытство, любознательность, амбициозность, независимость, смелость и решительность, бесстрашие перед ошибками, гибкость и твердость. Этот список каждый может продолжить, опираясь на свой опыт ведения бизнеса или взаимодействия с его представителями. Согласитесь, в этих качествах нет сугубо мужских или сугубо женских особенностей. Но при этом в бизнесе женщин непростительно мало.

По оценкам из некоторых источников, лишь треть предпринимателей России — это женщины (Index of Woman Enterpreneurs). Те же исследования показывают, что наша страна занимает 47-е место в мире по условиям ведения бизнеса для женщин. И вот комментарий относительно этого показателя заставляет задуматься:

«В пятерку лучших по этому показателю вошли Сингапур, Новая Зеландия, Гонконг, Дания и Швеция. Ограничениями скорее являются недостаток способностей, энергии и управленческих компетенций у конкретных женщин, а не особенности регулирования малого бизнеса в стране».

Лично мне кажется странным и удивительным, с какой легкостью делается вывод о несостоятельности или необразованности российских женщин-предпринимателей. Что происходит со всеми теми девочками, которые прекрасно заканчивают школу и показывают блестящие успехи в ВУЗах? Куда деваются их «энергия и способности», согласно вышеприведённому комментарию? В какой момент вдруг всё становится с ног на голову, и целеустремлённые отличницы превращаются вдруг в недостаточно способных и некомпетентных женщин?

Фото: Максим Платонов

Что происходит со всеми теми девочками, которые прекрасно заканчивают школу и показывают блестящие успехи в ВУЗах? Куда деваются их «энергия и способности», согласно вышеприведённому комментарию?

На мой взгляд, всё дело в том, что по мере взросления девочек их деловые или интеллектуальные успехи с легкостью обесцениваются обществом. И, кстати, здесь кроется ещё один парадокс. То, что ограничивает женщин в деловом росте — их в нем и стимулирует.

«Сначала ты женщина и мать, а потом — все остальное»

Ведь большая часть женщин идёт в предприниматели, в первую очередь, для того, чтобы повысить уровень своего дохода. Они не тратят силы на восстановление справедливости в оплате труда в найме, а выходят в свободное плавание, которое многим из них даёт финансовую стабильность.

И вот в чём причина. Женщины в найме чаще мужчин сталкиваются с грубостью и хамством, обесцениванием их способностей и профессиональных результатов. Самый распространённый стереотип — это скептическое отношение к инвестированию в развитие женской карьеры.

Лично у меня подобный опыт был при поиске работы после университета. На собеседованиях самым распространенным вопросом был: «Вы замужем, у Вас есть дети?». И эти вопросы задавались в первую очередь, ещё задолго до того, как мне предоставлялась возможность продемонстрировать свои навыки и умения. Пару раз меня даже в лицо спрашивали: «Какой смысл брать молодого специалиста-девушку?” Мол, у меня одна цель — выскочить замуж и уйти в декретный отпуск.

К женщине предъявляются требования, продиктованные социокультурными условиями: сначала ты женщина и мать, а потом всё остальное. К слову сказать, на момент появления детей у меня уже была своя собственная студия брендинга и дизайна, и их появление никак не сказалось на моей вовлеченности в работу. Оба раза я вернулась к работе сразу после выписки из роддома. Это был мой личный выбор, а не давление обстоятельств.

Фото: Максим Платонов

К женщине предъявляются требования, продиктованные социокультурными условиями: сначала ты женщина и мать, а потом всё остальное

"Нет мужских и женских отраслей»

Гендерное неравенство существует и в собственном восприятии самих женщин. И это неудивительно. Потому как и литература, и социально-экономические традиции формируют чёткое восприятие: бизнес — это территория мужчин. Стереотип о мужчине-добытчике и женщине-хранительнице очага никуда не делся, и вряд ли это быстро изменится. У женщины до сих пор очень скуден набор ролевых моделей для подражания. Ведь подавляющее большинство успешных бизнесменов, которыми восхищается мир — мужчины. Но, на мой взгляд, это не повод отказываться попробовать свои силы в предпринимательстве.

Любая женщина может оказаться перед выбором: деловая самореализация или материнство. Но между этими полюсами есть и переходные формы. На мой взгляд, выбирая путь предпринимательства, можно найти для себя тот бизнес, который позволит гармонично совмещать и заработок, и заботу о семье.

И ещё один аспект: лишь узкий круг специальностей позиционируются как женские. Конвенционально «прилично» женщине заниматься флористикой, бьюти-индустрией, преподавать, на худой конец торговать (желательно одеждой, а лучше — бельем). Бухгалтерия тоже подойдет. И если у женщины душа к этим вещам не лежит, то ей и не сразу понятно, в какой области она может что-то предпринять.

Мой совет: не завязывайтесь на традиционных «женских» бизнесах, если они вам не нравятся. Вдохновляйтесь примерами успеха женщин в интересных для вас областях. Например, если вам нравится аналитика — вы можете добиться успеха на этом поприще, создав свою собственную компанию, мужчины не оформляли на неё эксклюзивных прав. Стоит помнить, что нет мужских или женских специальностей или отраслей. Есть только страх попробовать себя в новом качестве, а сфера приложения ваших способностей может быть любой. Это может быть IT-сектор, разработка компьютерных игр, химическая отрасль, финансы и инвестиции... Лично для меня очень красноречив пример Катерины Ленгольд, которая в 23 года стала вице-президентом компании в аэрокосмической индустрии.

Фото: Василий Иванов

Конвенционально «прилично» женщине заниматься флористикой, бьюти-индустрией, преподавать, на худой конец торговать

«Среда будет меняться, только если мы сами будем меняться в ней»

И тут нам на руку могут сыграть гендерные отличия. Женщина более социальна и эмпатична, ей важна эмоциональная поддержка. И если среда эту поддержку не даёт, то стоит идти и искать «стаю единомышленников» для этих целей. В современном мире есть масса способов найти свою социальную стаю, эмоциональную и профессиональную поддержку. Есть немало организаций, где предпринимательницы могут её получить. У меня нет личного опыта взаимодействия с крупными государственными организациями поддержки женщин-предпринимателей. Лично мне достаточно взаимодействия в группах, которые формируются вокруг различных программ личностного роста или узкоспециализированного обучения. Что характерно, большинство участников подобных программ — женщины. В поддерживающей среде гораздо легче разобраться, какие собственные навыки ты можешь монетизировать, какие отрасли вызывают в тебе живой интерес и желание овладеть новым опытом.

Как это ни печально, но стереотипное восприятие женщины в мире бизнеса есть, и быстро оно не исчезнет. Среда будет меняться только в том случае, если мы сами будем меняться в ней. Пожалуй, именно в бизнесе легче всего научиться отстаивать свои границы — и это приносит незамедлительные дивиденды. Но не нужно рассматривать предпринимательство, как поле боя.

Бизнес — это прекрасная возможность изменить собственную жизнь, принося пользу другим людям. Инвестируйте в собственное развитие и обучение, даже если вы не рассматриваете предпринимательство в ближайшей перспективе своего развития. Мир стремительно меняется. Используйте свою природную гибкость, чтобы получить новый опыт. Следуйте за своими интересами, особенно если они меняются, ищите единомышленников и учитесь успеху у них. Уже сегодня нам практически из каждого утюга говорят, что прошли времена, когда можно было освоить одну специальность и совершенствоваться в ней.

Мы задумываемся о профессиональных перспективах для наших детей, но и о собственных перспективах забывать не стоит. В конце концов, только мы сами можем изменить отношение к нам в бизнес-сообществе, делая ежедневные маленькие шаги или совершая стремительные прорывы к успеху.

