Тест: что вы знаете о деятельницах татарской культуры?
Проект «Вопросы о Татарстане и татарах», часть 5
«Реальное время» продолжает серию образовательных тестов о татарской культуре и истории, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. Пятый выпуск проекта — о женщинах, которые вносили и вносят вклад в культуру татарского народа.
Татарская культура богата и многогранна. Она и включает в себя древнейшие этнические традиции, и органично встроила в себя классические каноны, и вбирает в себя современные тренды. И огромную роль в развитии культуры татарского народа сыграли и играют ее представительницы. Поэтессы и писательницы, композиторы и певицы, актрисы и художницы… Проверим, что вы знаете о великих представительницах татарской культуры?
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