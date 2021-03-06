В театре Кариева поставили пьесу врача-ревматолога

Это драма-посвящение «Белым цветам» Абсалямова

Фото: Максим Платонов

Театр имени Кариева представил необычное произведение — пьесу «Ак чәчәкләр кебек» («Белые цветы. Отражение») заслуженного врача РФ Равии Мухиной, посвященную 110-летию Абдурахмана Абсалямова и 55-летию романа «Белые цветы». Получилось ли что-то из эксперимента с производственной тематикой?

Драматург с 35 годами врачебной практики



Равия Мухина — заведующая отделением, руководитель Городского ревматологического центра им. И.Г. Салихова. В Сети можно найти немало отзывов о ее работе. К примеру: «У меня сложное течение болезни, и я практически была уже в инвалидном кресле, благодаря Равие Гаязовне я была направлена к замечательным ортопедам и теперь живу полноценной жизнью». Стаж ее работы — 35 лет.

При этом Мухина — драматург начинающий. Поэтому к произведению о жизни людей в белых халатах много вопросов.

Главная героиня, Асия Ильясовна (Энже Камалиева), крупный специалист в области ревматологии, узнает о появлении нового пациента. Его зовут Шафкат (Рамиль Вафин), и это ее первая любовь. У Шафката уже выросли дети, а его внучка (Гадиля Галиева) чрезмерно веселым голосом рассказывает своей игрушке историю, с которой ее познакомил дед, — про юную Асию (Илюса Камалиева).

У Шафката уже выросли дети, а его внучка (Гадиля Галиева) чрезмерно веселым голосом рассказывает своей игрушке историю, с которой ее познакомил дед

История эта развивается довольно линейно.

У Асии больной с войны отец, четверо сестер и мечта стать врачом. Она бредит романом «Белые цветы». И как-то в ее училище приходит сам писатель Абдурахман Абсалямов (Ильфат Камалиев), чтобы поведать о том, что у героини его романа Гульшагиды есть прототип, Райса Шарафутдиновна (Рамзия Закирзянова), а работает она неподалеку от медуниверситета.

Еще у Асии есть подружка Сания (Альбина Нугманова), которая как-то зазывает ее в Апастово — и становится жертвой змеиного укуса. Асия спасает подругу — и, видимо, поэтому в нее влюбляется военнослужащий, а параллельно студент-заочник педагогического института Шафкат.

Любовь на расстоянии не увенчается успехом — мальчик устанет ждать, женится, а ревущей Асие скажут: ее ждут пациенты, надо идти к ним!

И тут она и станет Асией Ильясовной. Неверного Шафката, конечно, вылечат, а внучка, разговаривающая с игрушками, захочет стать врачом (кстати, а что с героиней, у нее есть дети?).

Еще у Асии есть подружка Сания (Альбина Нугманова), которая как-то зазывает ее в Апастово — и становится жертвой змеиного укуса

Против кого играть?

Но это произойдет во второй части спектакля. А в первой мы наблюдаем картину, когда в течении всего действия нет ни одного конфликта и ни одного хотя бы мало-мальски отрицательного персонажа. А значит, и играть нечего. Можно только изображать эмоции. Не спасают ни концертная интермедия, ни сцена в клубе с платьями в горошек, ни романтические прогулки. Вот полюбил Шафкат Асию, потому что она спасла подругу. А она в нем что нашла? Пленила девичье сердце солдатская выправка? Кажется, есть наметки конфликта, когда он хочет с ней провести Новый год, а у нее дежурство — но уже через некоторое время влюбленные кружатся в танце в январской стуже…

Когда в действие вторгается реальность, то швы белыми нитками, которым скреплен распадающийся сюжет, видны особенно отчетливо. Асия говорит с бойфрендом по телефону на станции, где свою кабинку ищет композитор Сара Садыкова (отличный косплей Фирузы Зинатуллиной). Но тут она видит Асию — и сразу забывает о своих надобностях, начиная ни с того ни с сего петь осанну врачам. То же происходит в больнице, в которой все бегают в суете, но когда героиня встречает певицу Флеру Сулейманову (Гульнара Фазылзянова), все сотрудники сбегаются, чтобы спеть «Песню Гульшагиды»: «А любовь лишь одна, не приходит часто она...». Пару раз происходит что-то совсем уж невозможное: один из сокурсников Асии с перевязанной рукой просит обезболивающее, потом шутит, что в нее кто-то в больнице влюблен — а она бьет со смехом его по этой руке полотенцем.

При этом, когда происходит мелодраматичный разрыв, у главной героини все же видны эмоции. История хоть и банальная, но наблюдать это интересно. Есть намеки на сложные отношения внутри семьи, когда умирает отец Асии, но из них автор ничего так и не выстраивает, резко обрубив эту линию.

Вот полюбил Шафкат Асию, потому что она спасла подругу. А она в нем что нашла?

Белые и пушистые

Режиссеру Ренату Аюпову второй раз за сезон не везет с текстом. Осенью появилась комедия «Корт» по проходной комедии Фанавиля Галиева, поставленная явно в память об ушедшем товарище. А здесь-то что заставило театр взяться за пьесу драматурга-новичка, даже не облагородив ее работой, к примеру, более опытного соавтора?

В результате единственный герой, которому есть что играть, появляется в конце — это некий чиновник Эдуард (Ильназ Хабибуллин). Он находится в ревматологическом центре, где больные рассказывают свои печальные, но оптимистичные истории. Погодите, получается, автор сама себя хвалит за работу своего центра? Так и есть — вот Асие Ильясовне пациенты дарят цветы и поют. И Эдуард, сидящий на коляске, вспоминающий детские травмы (душевные и физические), поворачивается и соглашается на лечение. И хоть это выглядит не так эффектно, но зато есть действие, есть перемены. Ну а врача надо слушаться, Эдуард. С сидячим образом жизни шутки плохи, это вам любой журналист скажет.

Даже когда герои изображают драматичную сцену прогулки Мансура и Гульшагиды из романа, у них получается «мимимишная» комедия (а надо ли говорить, что тот разговор на берегу Казанки был одним из самых серьезных и определяющих в тексте романа Абсалямова). Представьте себе, к примеру, как выглядел бы доктор Хаус в таких реалиях: у меня болит нога, немножко, но это ничего, зато у меня отличный заведующий и прекрасный друг!

Из этой пьесы получилась бы отличная передовица в «Ватаным Татарстан»: «Лечить не только тело, но и душу». Сама оттепельная эпоха, изображаемая в произведении, как бы намекает: вот и возвращается, наряду с остальными реалиями советской эпохи, соцреализм, борьба хороших с еще более замечательными.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов