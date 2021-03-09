Топ-10 успешных татарстанских стартапов в условиях коронакризиса
Ряд новых бизнесов сумели показать миллиардную выручку в первый же пандемийный год открытия
Во время локдауна и всеобщего экономического спада 2020 года, когда большинство предпринимателей думали, как удержать свой бизнес на плаву или просто выжить, некоторые татарстанцы не побоялись рискнуть и запустить новые проекты. Многие из них, казалось бы, вопреки всем сложностям пандемии сумели выйти на неплохие показатели. «Реальное время» составило топ-10 татарстанских стартапов, которые показали большую выручку и положительную чистую прибыль в первый же год открытия.
Сразу хотим прояснить некоторые детали: финансовые показатели по юридическим лицам в полном объеме за 2020 год еще не раскрыты. По этой причине в рассматриваемую выборку могут войти не все компании с успешными финансовыми результатами. Рассмотрим список юрлиц, которые были зарегистрированы в Татарстане в минувшем году и уже обнародовали финпоказатели, и отранжированы по выручке.
- «Реклайм», выручка 11,7 млрд рублей
На первое место рейтинга вышло казанское ООО «Реклайм» с уставным капиталом в 40 млн рублей и выручкой 11,7 млрд рублей. Организация была зарегистрирована 18 февраля 2020 года единственным участником и руководителем Марданкуловым Фуркатом Тимуровичем. Фирма, по данным «СПАРК-Интерфакс», занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Не полный год (2020-й) работы организация закрыла с убытком в 47 млн рублей, что в условиях локдауна и неудивительно. Однако, учитывая миллиардные обороты фирмы, результат не такой плачевный и, возможно, все развитие еще впереди.
Фуркат Марданкулов также является учредителем и руководителем еще одной казанской фирмы — ООО «Медиафур» (деятельность рекламных агентств), которая была создана все в том же 2020 году.
- «Вектор», выручка 9,4 млрд рублей
Следом идет вероятный конкурент с тем же видом деятельности («Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием») — казанское ООО «Вектор» с выручкой в 9,4 млрд рублей. Уставный капитал 15 тыс. рублей. Причем компания образовалась во второй половине 2020 года и закрыла его с прибылью чуть больше 1 млн рублей.
Учредителем и директором является Сипатров Александр Дмитриевич. Других бизнесов на нем нет. Как и предыдущий предприниматель, в СМИ ранее не фигурировал.
- «ОПН Строй», выручка 4 млрд рублей
Третье место принадлежит ООО «ОПН Строй» из Бугульминского района. Юрлицо было создано в октябре 2020-го, уставным капиталом всего 10 тыс. рублей. За два с половиной последних месяца отчетного года компания создала оборот более чем в 4 млрд рублей и заработала 4,5 млн рублей чистой прибыли.
Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, а единственным учредителем и директором в одном лице является Ахметшин Хасан Альбертович. Данный проект стал самым быстрым по генерации прибыли в рейтинге.
- «Казаньпласт», выручка 166,4 млн рублей
Четвертым в перечне компаний оказался ООО «Казаньпласт». Фирма занимается производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве, с выручкой в 166,4 млн рублей. Прибыль компании за период чуть менее полгода (с 28.07.2020), составила 362 тыс. рублей. Однако норма чистой прибыли (сколько приходится чистой прибыли на 1 рубль выручки) оказалась (0,2%) выше предыдущей компании (0,1%), занимающей третье место.
Директором является Климовских Яков Владимирович, ему же принадлежит 25% доли в фирме. Остальной частью (75% доли) конторы владеет Гринев Олег Анатольевич. Партнеры в равной степени владеют ООО «Энамеру-Казань» (обработка металлов и нанесение покрытий на металлы).
- ТД «Мегаполис», выручка 164 млн рублей
Пятерку лидеров по выручке замыкает ООО ТД «Мегаполис», которое имеет ОКВЭД «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями». При выручке в 164 млн рублей, немногим меньше, чем у предыдущего субъекта бизнеса, норма чистой прибыли оказалась в два раза выше (0,4%), что в абсолютных цифрах — это 592 тысячи рублей.
Фирма была создана 24 марта 2020 года, а на следующий день (25 марта) президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю с последующей пролонгацией антиковидных мер. Учредителем и директором является Старостина Лариса Сергеевна. У нее есть еще одна фирма «Мегаполис-Керамика», занимающаяся оптовой торговлей прочими строительными материалами и изделиями.
- «Хим-Групп», выручка 155 млн рублей
Следующий, шестой по счету, бизнес-проект под названием ООО «Хим-Групп» родом из Нижнекамска. По норме чистой прибыли (0,6%) он оказался самым успешным из всех описанных выше. Фирма была создана в последнем квартале (06.10.2020) пандемийного года с уставным капиталом 300 тыс. рублей. И за неполные три месяца принесла учредителю и руководителю Аминову Рамилю Айдаровичу 860 тыс. рублей чистой прибыли при выручке 155 млн рублей.
Юрлицо занимается оптовой торговлей химическими продуктами. В бизнесе владелец стартапа не первый год. В собственности и управлении есть ООО «Сонар-Групп» (оптовая торговля химическими продуктами), которое действует с 2015 года.
- «Астраклимат», выручка 133 млн рублей
Под номером 7 в нашем списке оказалось ООО «Астраклимат» — новое юрлицо известной казанской компании по проектированию, устройству и сервисному обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, отопления, холодоснабжения, автоматики и диспетчеризации. Компания была создана еще в 2002 году и засветилась в числе крупнейших кредиторов завода «КЗСК-Силикон» с суммой требований почти в 100 млн рублей, а ее владельцы фигурировали среди кредиторов «ФОНа».
Учредители, Валеев Ильнур Фирдусович и Марданов Зуфар Музакарович, вложили в свой новый проект на двоих полмиллиона рублей, которые трижды умножились к концу года в чистую прибыль 1,7 млн рублей. По документам, новое юрлицо было создано в июле 2020 года.
По данным Ассоциации предпринимателей индустрии климата (АПИК), среди объектов, которыми занималась компания, есть гипермаркет «Кольцо», «Сафар-отель», административное здание «Энергосбыта», Театр им. Камала, гипермаркет «Мегастрой» в Набережных Челнах.
- «Лоял-Транс», выручка 126,5 млн рублей
Восьмой компанией в рейтинге оказалась самая маржинальная по норме чистой прибыли, с уровнем в 3,7%. Ее создала 9 января 2020 г. и управляет ею Закирова Лейсан Азатовна. ООО «Лоял-Транс» с уставным капиталом в миллион рублей предоставляет услуги по перевозкам. За год предприниматель «выручила» 126,5 млн рублей с результатом к декабрю в 4,7 млн рублей чистой прибыли.
- «Инертгруз», выручка 125 млн рублей
Предпоследнюю, девятую позицию в нашем рейтинге занимает ООО «Инертгруз». Проект родился практически в самый пик локдауна — 23 апреля 2020 года. И, несмотря на все трудности, учредитель и руководитель Мубаракшина Венера Ильдусовна удержала бизнес-проект на плаву, завершив год с чистой прибылью в 662 тыс. рублей при выручке в 125 млн рублей.
Это не первый ее бизнес, есть еще одно казанское ООО «Стройбытсервис», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. «Инертгруз» является правопредшественником этой компании.
- «ПК Среда», выручка 116,3 млн рублей
Завершающий, 10-й стартап 2020-го года под наименованием ООО «ПК Среда» создал и управляет Лутфуллин Динар Фанилевич. Его дело — производство прочих пластмассовых изделий — принесло к концу года 1,2 млн рублей чистой прибыли. Выручка по итогам года составила 116,3 млн рублей, обеспечив норму чистой прибыли показателем 1,1%. Новая фирма создавалась с учетом опыта действующего производства прочих пластмассовых изделий в ООО «Среда» (зарегистрирована 05.02.2016) того же собственника.
Таким образом, почти все бизнес-проекты, описанные выше, окончили сложный 2020 год с прибылью.
|№
|наименование
|Руководитель
|Дата регистрации
|Совладельцы, Приоритетный
|Вид деятельности/отрасль
|Уставный капитал, RUB
|Активы всего, RUB
|Выручка, RUB
|Прибыль (убыток) до налогообложения, RUB
|Чистая прибыль (убыток), RUB
|Норма чистой прибыли, % (читсая прибыль к выручке)
|1
|ООО "РЕКЛАЙМ"
|Марданкулов Фуркат Тимурович
|18.02.2020
|Марданкулов Фуркат Тимурович (30 000 руб., 100%)
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|40.000.000
|40.000.000
|11.709.702.000
|-52.771.000
|-47.125.000
|-0,4%
|2
|ООО "ВЕКТОР"
|Сипатров Александр Дмитриевич
|31.07.2020
|Сипатров Александр Дмитриевич (15 000 руб., 100%)
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|15.000
|15.000
|9.456.392.000
|1.055.000
|1.055.000
|0,0%
|3
|ООО "ОПН СТРОЙ"
|Ахметшин Хасан Альбертович
|14.10.2020
|Ахметшин Хасан Альбертович (10 000 руб., 100%)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|10.000
|14.000
|4.057.160.000
|5.585.000
|4.468.000
|0,1%
|4
|ООО "КАЗАНЬПЛАСТ"
|Климовских Яков Владимирович
|28.07.2020
|Гринев Олег Анатольевич (7 500 руб., 75%)
Климовских Яков Владимирович (2 500 руб., 25%)
|Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
|10.000
|32.821.000
|166.380.000
|479.000
|362.000
|0,2%
|5
|ООО ТД "МЕГАПОЛИС"
|Старостина Лариса Сергеевна
|24.03.2020
|Старостина Лариса Сергеевна (10 000 руб., 100%)
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|10.000
|42.342.000
|164.785.000
|740.000
|592.000
|0,4%
|6
|ООО "ХИМ-ГРУПП"
|Аминов Рамиль Айдарович
|06.10.2020
|Аминов Рамиль Айдарович (300 000 руб., 100%)
|Торговля оптовая химическими продуктами
|300.000
|17.997.000
|155.210.000
|1.075.000
|860.000
|0,6%
|7
|ООО "АСТРАКЛИМАТ"
|Валеев Ильнур Фирдусович
|15.07.2020
|Валеев Ильнур Фирдусович (250 000 руб., 50%)
Марданов Зуфар Музакарович (250 000 руб., 50%)
|Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
|500.000
|145.351.000
|132.648.000
|2.233.000
|1.786.000
|1,3%
|8
|ООО "ЛОЯЛ-ТРАНС"
|Закирова Лейсан Азатовна
|09.01.2020
|Закирова Лейсан Азатовна (1 000 000 руб., 100%)
|Предоставление услуг по перевозкам
|1.000.000
|187.849.000
|126.540.000
|4.752.000
|4.703.000
|3,7%
|9
|ООО "ИНЕРТГРУЗ"
|Мубаракшина Венера Ильдусовна
|23.04.2020
|Мубаракшина Венера Ильдусовна (15 000 руб., 100%)
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|15.000
|32.737.000
|124.973.000
|662.000
|0,5%
|10
|ООО "ПК СРЕДА"
|Лутфуллин Динар Фанилевич
|10.01.2020
|Лутфуллин Динар Фанилевич (10 000 руб., 100%)
|Производство прочих пластмассовых изделий
|10.000
|22.121.000
|116.277.000
|1.545.000
|1.236.000
|1,1%
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