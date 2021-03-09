Топ-10 успешных татарстанских стартапов в условиях коронакризиса

Ряд новых бизнесов сумели показать миллиардную выручку в первый же пандемийный год открытия

Во время локдауна и всеобщего экономического спада 2020 года, когда большинство предпринимателей думали, как удержать свой бизнес на плаву или просто выжить, некоторые татарстанцы не побоялись рискнуть и запустить новые проекты. Многие из них, казалось бы, вопреки всем сложностям пандемии сумели выйти на неплохие показатели. «Реальное время» составило топ-10 татарстанских стартапов, которые показали большую выручку и положительную чистую прибыль в первый же год открытия.

Сразу хотим прояснить некоторые детали: финансовые показатели по юридическим лицам в полном объеме за 2020 год еще не раскрыты. По этой причине в рассматриваемую выборку могут войти не все компании с успешными финансовыми результатами. Рассмотрим список юрлиц, которые были зарегистрированы в Татарстане в минувшем году и уже обнародовали финпоказатели, и отранжированы по выручке.

«Реклайм», выручка 11,7 млрд рублей



На первое место рейтинга вышло казанское ООО «Реклайм» с уставным капиталом в 40 млн рублей и выручкой 11,7 млрд рублей. Организация была зарегистрирована 18 февраля 2020 года единственным участником и руководителем Марданкуловым Фуркатом Тимуровичем. Фирма, по данным «СПАРК-Интерфакс», занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.



Не полный год (2020-й) работы организация закрыла с убытком в 47 млн рублей, что в условиях локдауна и неудивительно. Однако, учитывая миллиардные обороты фирмы, результат не такой плачевный и, возможно, все развитие еще впереди.



Фуркат Марданкулов также является учредителем и руководителем еще одной казанской фирмы — ООО «Медиафур» (деятельность рекламных агентств), которая была создана все в том же 2020 году. «Вектор», выручка 9,4 млрд рублей



Следом идет вероятный конкурент с тем же видом деятельности («Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием») — казанское ООО «Вектор» с выручкой в 9,4 млрд рублей. Уставный капитал 15 тыс. рублей. Причем компания образовалась во второй половине 2020 года и закрыла его с прибылью чуть больше 1 млн рублей.



Учредителем и директором является Сипатров Александр Дмитриевич. Других бизнесов на нем нет. Как и предыдущий предприниматель, в СМИ ранее не фигурировал. «ОПН Строй», выручка 4 млрд рублей



Третье место принадлежит ООО «ОПН Строй» из Бугульминского района. Юрлицо было создано в октябре 2020-го, уставным капиталом всего 10 тыс. рублей. За два с половиной последних месяца отчетного года компания создала оборот более чем в 4 млрд рублей и заработала 4,5 млн рублей чистой прибыли.



Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, а единственным учредителем и директором в одном лице является Ахметшин Хасан Альбертович. Данный проект стал самым быстрым по генерации прибыли в рейтинге. «Казаньпласт», выручка 166,4 млн рублей



Четвертым в перечне компаний оказался ООО «Казаньпласт». Фирма занимается производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве, с выручкой в 166,4 млн рублей. Прибыль компании за период чуть менее полгода (с 28.07.2020), составила 362 тыс. рублей. Однако норма чистой прибыли (сколько приходится чистой прибыли на 1 рубль выручки) оказалась (0,2%) выше предыдущей компании (0,1%), занимающей третье место.



Директором является Климовских Яков Владимирович, ему же принадлежит 25% доли в фирме. Остальной частью (75% доли) конторы владеет Гринев Олег Анатольевич. Партнеры в равной степени владеют ООО «Энамеру-Казань» (обработка металлов и нанесение покрытий на металлы). ТД «Мегаполис», выручка 164 млн рублей



Пятерку лидеров по выручке замыкает ООО ТД «Мегаполис», которое имеет ОКВЭД «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями». При выручке в 164 млн рублей, немногим меньше, чем у предыдущего субъекта бизнеса, норма чистой прибыли оказалась в два раза выше (0,4%), что в абсолютных цифрах — это 592 тысячи рублей.



Фирма была создана 24 марта 2020 года, а на следующий день (25 марта) президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю с последующей пролонгацией антиковидных мер. Учредителем и директором является Старостина Лариса Сергеевна. У нее есть еще одна фирма «Мегаполис-Керамика», занимающаяся оптовой торговлей прочими строительными материалами и изделиями. «Хим-Групп», выручка 155 млн рублей



Следующий, шестой по счету, бизнес-проект под названием ООО «Хим-Групп» родом из Нижнекамска. По норме чистой прибыли (0,6%) он оказался самым успешным из всех описанных выше. Фирма была создана в последнем квартале (06.10.2020) пандемийного года с уставным капиталом 300 тыс. рублей. И за неполные три месяца принесла учредителю и руководителю Аминову Рамилю Айдаровичу 860 тыс. рублей чистой прибыли при выручке 155 млн рублей.



Юрлицо занимается оптовой торговлей химическими продуктами. В бизнесе владелец стартапа не первый год. В собственности и управлении есть ООО «Сонар-Групп» (оптовая торговля химическими продуктами), которое действует с 2015 года. «Астраклимат», выручка 133 млн рублей



Под номером 7 в нашем списке оказалось ООО «Астраклимат» — новое юрлицо известной казанской компании по проектированию, устройству и сервисному обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, отопления, холодоснабжения, автоматики и диспетчеризации. Компания была создана еще в 2002 году и засветилась в числе крупнейших кредиторов завода «КЗСК-Силикон» с суммой требований почти в 100 млн рублей, а ее владельцы фигурировали среди кредиторов «ФОНа».



Учредители, Валеев Ильнур Фирдусович и Марданов Зуфар Музакарович, вложили в свой новый проект на двоих полмиллиона рублей, которые трижды умножились к концу года в чистую прибыль 1,7 млн рублей. По документам, новое юрлицо было создано в июле 2020 года.



По данным Ассоциации предпринимателей индустрии климата (АПИК), среди объектов, которыми занималась компания, есть гипермаркет «Кольцо», «Сафар-отель», административное здание «Энергосбыта», Театр им. Камала, гипермаркет «Мегастрой» в Набережных Челнах. «Лоял-Транс», выручка 126,5 млн рублей



Восьмой компанией в рейтинге оказалась самая маржинальная по норме чистой прибыли, с уровнем в 3,7%. Ее создала 9 января 2020 г. и управляет ею Закирова Лейсан Азатовна. ООО «Лоял-Транс» с уставным капиталом в миллион рублей предоставляет услуги по перевозкам. За год предприниматель «выручила» 126,5 млн рублей с результатом к декабрю в 4,7 млн рублей чистой прибыли. «Инертгруз», выручка 125 млн рублей



Предпоследнюю, девятую позицию в нашем рейтинге занимает ООО «Инертгруз». Проект родился практически в самый пик локдауна — 23 апреля 2020 года. И, несмотря на все трудности, учредитель и руководитель Мубаракшина Венера Ильдусовна удержала бизнес-проект на плаву, завершив год с чистой прибылью в 662 тыс. рублей при выручке в 125 млн рублей.



Это не первый ее бизнес, есть еще одно казанское ООО «Стройбытсервис», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. «Инертгруз» является правопредшественником этой компании. «ПК Среда», выручка 116,3 млн рублей



Завершающий, 10-й стартап 2020-го года под наименованием ООО «ПК Среда» создал и управляет Лутфуллин Динар Фанилевич. Его дело — производство прочих пластмассовых изделий — принесло к концу года 1,2 млн рублей чистой прибыли. Выручка по итогам года составила 116,3 млн рублей, обеспечив норму чистой прибыли показателем 1,1%. Новая фирма создавалась с учетом опыта действующего производства прочих пластмассовых изделий в ООО «Среда» (зарегистрирована 05.02.2016) того же собственника.

Таким образом, почти все бизнес-проекты, описанные выше, окончили сложный 2020 год с прибылью.



Компании Татарстана, зарегистрированные в 2020 году

№ наименование Руководитель Дата регистрации Совладельцы, Приоритетный Вид деятельности/отрасль Уставный капитал, RUB Активы всего, RUB Выручка, RUB Прибыль (убыток) до налогообложения, RUB Чистая прибыль (убыток), RUB Норма чистой прибыли, % (читсая прибыль к выручке) 1 ООО "РЕКЛАЙМ" Марданкулов Фуркат Тимурович 18.02.2020 Марданкулов Фуркат Тимурович (30 000 руб., 100%) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 40.000.000 40.000.000 11.709.702.000 -52.771.000 -47.125.000 -0,4% 2 ООО "ВЕКТОР" Сипатров Александр Дмитриевич 31.07.2020 Сипатров Александр Дмитриевич (15 000 руб., 100%) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 15.000 15.000 9.456.392.000 1.055.000 1.055.000 0,0% 3 ООО "ОПН СТРОЙ" Ахметшин Хасан Альбертович 14.10.2020 Ахметшин Хасан Альбертович (10 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 10.000 14.000 4.057.160.000 5.585.000 4.468.000 0,1% 4 ООО "КАЗАНЬПЛАСТ" Климовских Яков Владимирович 28.07.2020 Гринев Олег Анатольевич (7 500 руб., 75%)

Климовских Яков Владимирович (2 500 руб., 25%) Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 10.000 32.821.000 166.380.000 479.000 362.000 0,2% 5 ООО ТД "МЕГАПОЛИС" Старостина Лариса Сергеевна 24.03.2020 Старостина Лариса Сергеевна (10 000 руб., 100%) Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 10.000 42.342.000 164.785.000 740.000 592.000 0,4% 6 ООО "ХИМ-ГРУПП" Аминов Рамиль Айдарович 06.10.2020 Аминов Рамиль Айдарович (300 000 руб., 100%) Торговля оптовая химическими продуктами 300.000 17.997.000 155.210.000 1.075.000 860.000 0,6% 7 ООО "АСТРАКЛИМАТ" Валеев Ильнур Фирдусович 15.07.2020 Валеев Ильнур Фирдусович (250 000 руб., 50%)

Марданов Зуфар Музакарович (250 000 руб., 50%) Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 500.000 145.351.000 132.648.000 2.233.000 1.786.000 1,3% 8 ООО "ЛОЯЛ-ТРАНС" Закирова Лейсан Азатовна 09.01.2020 Закирова Лейсан Азатовна (1 000 000 руб., 100%) Предоставление услуг по перевозкам 1.000.000 187.849.000 126.540.000 4.752.000 4.703.000 3,7% 9 ООО "ИНЕРТГРУЗ" Мубаракшина Венера Ильдусовна 23.04.2020 Мубаракшина Венера Ильдусовна (15 000 руб., 100%) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 15.000 32.737.000 124.973.000 662.000 0,5% 10 ООО "ПК СРЕДА" Лутфуллин Динар Фанилевич 10.01.2020 Лутфуллин Динар Фанилевич (10 000 руб., 100%) Производство прочих пластмассовых изделий 10.000 22.121.000 116.277.000 1.545.000 1.236.000 1,1%