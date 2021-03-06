Опрос предпринимателей: возможен ли бизнес без женщин?
Накануне 8 Марта предприниматели рассказали, как женское влияние помогает в развитии бизнеса. Большинство признались, что сотрудницам доверяют ведение финансов и управленческие обязанности. А еще женщины успешнее ведут переговоры с мужчинами. Подробнее — в субботнем задачнике.
Возможен ли ваш бизнес, если в нем не будет женщин? Что в этом случае потеряет ваша компания? Или, наоборот, приобретет?
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Рафиз Иманаев генеральный директор ЗАО «Синтез-Сандра»
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Без женщин мы все потеряем. В нашем коллективе женщины работают в управлении, бухгалтерии, занимаются сбытом продукции, снабжением, отвечают за кадры. Женщины стабилизируют коллектив, успокаивают, вызывают стремление к светлому будущему. Мы не представляем, как без них работать. Всегда поддерживаем своих сотрудниц, будем поздравлять их. Подарки уже готовы.
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Павел Кострикин руководитель проекта «Примавера»
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Наш бизнес невозможен без женщин. Мы строим и продаем дома, а их прежде всего выбирает женщина, потому что она же потом будет вести домашние дела. К нам приходили покупатели-мужчины, но мы точно знаем, что окончательное решение за женщиной. Наш бизнес ориентирован на домашний очаг, и без женщин он был бы невозможен.
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Ильнур Бадрутдинов директор Govermedia Plus
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Женщины обязательно должны присутствовать в коллективе. Они балансируют его состав. Женщины многие должностные обязанности выполняют лучше мужчин. Они более щепетильные, аккуратные. У наших сотрудниц получается лучше выстраивать отношения с контрагентами. По своему опыту могу сказать, что женщин надо отправлять на ведение переговоров с мужчинами, а вот женщина с женщиной договориться не всегда смогут.
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Петр Сафиуллин руководитель фабрики мебели Yaratam
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Я не делю коллектив на мужчин и женщин. В нашей компании все хорошо делают свою работу, и гендер на это не влияет. Если бы не было женщин, то в компании точно что-то бы изменилось. Все-таки есть разница в мышлении, подходе к производству. Очевидно, что без женщин мы многое бы потеряли. Тем более есть детали, на которые мужчины не обращают внимания, в отличие от женщин. А для нашего бизнеса мелочи имеют определяющее значение.
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Михаил Шарипов генеральный директор ООО «Кафе Сказка»
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Без женщин не то что бизнес, без женщин жизнь невозможна. Ресторанный и гастрономический бизнес создан для женщин. Они потребители и производители прекрасного. Моя супруга уже год в нашем бизнесе, и заметно, как она его преобразила. Все, что связано с красотой, она делает гораздо лучше, чем мы, мужчины. Женщины создают атмосферу уюта, порядка, красоты, мужчины на такое не способны. И то, чем занимаются наши сотрудницы, — это огромный и очень важный труд. И это касается всех, начиная от посудомойки и заканчивая дизайнером интерьера.
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Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»
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Наш бизнес не строится на гендерном факторе, но без женщин было бы скучно жить. Есть ряд клиентов, которые предпочитают работать с женщинами. Например, мамочкам ближе общаться с юристом женского пола. Они лучше понимают друг друга. Не зря женщин называют прекрасной половиной человечества. Это украшение любой компании. Они создают настроение, мотивацию. Женщины в нашей компании играют не решающую, но важную роль.
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Кирилл Миняев директор ООО «Казанская фабрика хлеба»
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Наш персонал на 90% состоит из женщин. В бэк-офисе, отделе продаж работают женщины. Без них наша компания невозможна. По моему опыту, женщины более работоспособны, нежели мужчины. Я работал в разных сферах, от аптеки до высоковольтного строительства, и физически тяжелая работа всегда выполнялась мужчинами. Но вот финансами и управлением занимались женщины.
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Айрат Бадертдинов директор строительной компании «Талан»
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Наш коллектив состоит из 26 женщин и 8 мужчин. Я не представляю, как можно поменять всех женщин на мужчин. Однозначно работу без них построить не получится. Мужчинам неинтересно было бы работать в коллективе без женского общения. Женщина рядом нас дисциплинирует, мы становимся аккуратными, более требовательными к себе.
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