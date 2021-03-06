Опрос предпринимателей: возможен ли бизнес без женщин?

Без женщин не то что бизнес, без женщин жизнь невозможна. Ресторанный и гастрономический бизнес создан для женщин. Они потребители и производители прекрасного. Моя супруга уже год в нашем бизнесе, и заметно, как она его преобразила. Все, что связано с красотой, она делает гораздо лучше, чем мы, мужчины. Женщины создают атмосферу уюта, порядка, красоты, мужчины на такое не способны. И то, чем занимаются наши сотрудницы, — это огромный и очень важный труд. И это касается всех, начиная от посудомойки и заканчивая дизайнером интерьера.