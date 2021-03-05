Свершившаяся сенсация «Северстали» в Москве и не случившаяся в Петербурге: плей-офф радует

Как проходит Кубок Гагарина — 2021

Настоящую сенсацию накануне выдала «Северсталь», разгромившая записных фаворитов с лучшей тройкой на Западе — московское «Динамо». Очевидно, что матч дня сложно затмить, но остальные три пары постарались хотя бы совсем не затеряться в тени. «Автомобилист» выдал свой лучший матч, но все равно уступил «Авангарду», Минск едва не зацепил победу в Петербурге, а «Магнитка» и «Барыс» выдали самый скучный матч, словно отдохнув за первую игру с 11 шайбами. О том, как проходит первый раунд плей-офф — в обзоре «Реального времени».



«Динамо» — «Северсталь»: сенсация, которую не ждал никто

«Северсталь» Андрея Разина — пожалуй, лучшее, что случалось с череповецким хоккеем за последние 10 лет. Сомнений в этом нет, даже несмотря на последние скандалы, связанные с обвинениями в авторитарности и репрессиях специалиста со стороны некоторых бывших хоккеистов.

После игр в Москве, которые выдала «Северсталь» есть уверенность в том, что динамовцам придется несладко уже на первом этапе плей-офф.

Чего только стоит 18-летний парень Никита Гуслистов, взявший на себя игру на отрезке 2 периода и сначала подправил шайбу, а потом выдал филигранную передачу на партнера.

Причем, дает он результат не только в рядовых матчах, но и в судьбоносных поединках на вылет.

Не менее важный вопрос: что случилось с «Динамо»? Команда Владимира Крикунова крайне редко пропускает 5 шайб, при очевидных провалах в обороне. Последний раз московские динамовцы пропускали столько 4 января от своих одноклубников из Риги.

Показательный момент провала в обороне случился после очень некачественной обработки передачи от нападающего «Динамо» Линдберга. Последний в матче запомнился лишь этой ошибкой. Владислав Кодола наказывает столичную команду броском с неудобной руки.

Многие эксперты отмечали проблему первого номера в воротах динамовцев. Конкретно вопросы были к Александру Еременко, которому, к слову, уже 40 лет. В таком возрасте голкиперу очень сложно отыграть весь плей-офф на одинаково высоком уровне, с чем, кажется и столкнулся тренерский штаб «Динамо». Сегодня Еременко сыграл с отвратительным показателем отраженных бросков — 79,17%. Так что есть большая вероятность выхода в старте следующего матча 25-летнего Ивана Бочарова. Он, к слову, сегодня не пропустил.

«Северсталь» цеплялась за каждую возможность в матче, все 4 звена играли на максимуме. Где не хватало мастерства, они брали характером. «Динамо» явно было готово к такой игре — в клубе явно уже примерялись, кто попадется им во втором раунде, но череповчане просто так серию не отдадут.

Для «Северстали» этот поединок был матчем жизни, где либо все, либо ничего и они отлично справились со своей задачей.

СКА — Динамо Минск: «Зубры еще пободаются»

В первом поединке минчане выдали довольно неплохой поединок и даже умудрились заставить понервничать Валерия Брагина. Минское «Динамо» забросило первым — это шайба Варфоломеева навела суету на питерском льду.

Но во втором периоде СКА подключили свой серьезный запас ресурсов, а во флагманы питерской эскадрильи выбился нападающий Андрей Кузьменко. Гости не выдержали натиска и стали много удаляться — это и сыграло роковую роль — 4:2.

По первому периоду вчерашнего поединка казалось, ни о каком сопротивлении минчане больше не помышляют. У хоккеистов гостей тряслись поджилки, шайба не держалась, а СКА творил что хотел. Уже к 15 минуте петербуржцы вели — 3:0.

Неизвестно, что сделал со своими подопечными в перерыве Крейг Вудкрофт, но после перерыва «зубры» сделали все, чтобы все забыли о периоде первом. и неожиданно стало поддавливать СКА.

Две шайбы Принса Шэйна и Брэндона Козуна максимально приблизили Минск в счете. А в заключительном периоде гости даже сумели додавить питерский топ-клуб — 4:4.

Причем свою третью шайбу минчане умудрились забить будучи в меньшинстве (!), что только показало — СКА способно ошибаться и их можно дожимать.

Не дожали. Класс исполнителей Питера сыграл свою ключевую роль — Антон Бурдасов сначала реализовал большинство, а когда минчане пошли отыгрываться и по классике плей-офф сняли вратаря, шестую шайбу в пустые ворота закатил Василий Подколзин.

Так или иначе, Минск в обоих встречах показал, что знают как действовать со СКА — разве что мастерства не хватает. Но что в Минске «зубры еще пободаются» — это точно. Дома могут взять одну, а то и обе встречи.

«Авангард» — «Автомобилист»: чуда не произошло

Стартовый матч этих команд в плей-офф был ну очень скудным на события, но какой блокбастер выдали «Авто» с «Авангардом» сегодня, кто бы мог подумать! Два видео просмотра на положение вне игры у екатеринбужцев (причем оба гола отменили), мощнейшая пушка Ковальчука и много вопросов к вратарям. Снова.

Очевидно, «Автомобилист» не намерен сдаваться — они как и «Северсталь» выдали свой «матч жизни».

Екатеринбужцы попытались сыграть с командой Боба Хартли в открытый хоккей, что отчасти у них и получилось, но не хватило везения. Два отмененных гола, по сути, решили исход второй встречи, причем шайбы были заброшены абсолютно чисто — никаких помех вратарю. Команда Питерса все два раза не смогла зайти в зону соперника по правилам, какие то миллиметры и результат на табло был бы совсем другой.

Еще одним из ключевых факторов победы «Авангарда» стала сумасшедшая русская тройка: Толчинский –Зернов–Ковальчук. В двух матчах эти парни на троих заработали уже 8 очков, впечатляющий результат.

У «Автомобилиста» до сих пор куча проблем: беззубая игра в большинстве и отсутствие игры у легионеров, включая вратаря Яна Коваржа.

Например в большинстве команда Питерса две минуты возила шайбу от одного борта к другому, без бросков и опасных моментов. С такой игрой в неравных составах сложно что-то ожидать в последующих матчах. Что касается легионеров, то статистика по итогам двух матчей довольно грустная: у Мэйсека и Холланда — 0 очков, у Хольцера — 1 передача, даже некогда надежный и проверенный голкипер Ян Коварж имеет на сегодняшний день коэффициент надежности — 3.00.

Если говорить об «Авангарде», то их игра ни капли не изменилась. Капитан команды Илья Ковальчук потихоньку входит в свою привычную форму, положив сегодня красивейшую шайбу с щелчка, которая и стала победной.

Если кто-то еще верит в «Автомобилист» — милости просим в комментарии. Но похоже Хартли уже переиграл своего земляка.



«Металлург» — «Барыс»: Нурсултанцев похоронили рано

В прошлом сезоне клуб из Казахстана с легкостью выиграл в серии у «Металлурга» — унизительные 4:1 в серии в пользу «Барыса». Но то была проблемная «Магнитка», которая по ходу сезона пережила смену главного тренера, и тут же лишилась многолетнего генменеджеров Геннадия Величкина — команда нуждалась в полной перезагрузке.

К нынешнему сезону «Магнитка» почистилась от дорогостоящих активов и стала более цельной как коллектив. Илья Воробьев сам готовил команду, которая в течение сезона только набирала ход.

Так что к нынешнему розыгрышу Кубка Гагарина «Металлург» подходил тоже фаворитом, пусть и не явным. «Барыс» все-таки тоже сохранил свой прошлогодний костяк и больших проблем по сезону не испытывал.

В первом матче, однако, уральцы стартовали с такого мощного прессинга, что уже на 37 секунде встречи вели в счете.

Казахстанская команда оклемалась не сразу, пока хоккеистов из Нур-Султана не разбудил Мэтт Фрэттин, который силовым приемом на Мозякине зарядил своих. Уже вскоре «Барыс» переломил ход встречи, накидав три шайбы, а дальше действовала только «Магнитка» — 7:4 праздновали победу хозяева льда. Команды выдали матч-праздник, разбавив скучные малогольные восточные баталии.

В некоторых СМИ уже было принялись хоронить «Барыс», подчеркивая, что больно уж силен «Металлург».

Однако во вчерашней, второй встрече команды будто поняли, что чутка погорячились и настреляли голов на всю будущую серию и заметно поуспокоились. Довольно усыпительная игра на «Металлург Арене» подарила лишь две шайбы в основное время и каких-то 22 броска в створ ворот.

«Барыс» учел игру в мощный накат от «Металлурга», поработал над дисциплиной и выдал сухой, сдержанный и предельно прагматичный хоккей.

Можно конечно поставить нурсултанцам в укор, мол, скучно. Но это сработало — в овертайме гости почти сразу выдали голевую атаку — 29 секунд хватило Дарену Дицу, чтобы мощным броском от синей линии пробить Юхо Олкинуора.