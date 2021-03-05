Оркестр Анатолия Шутикова и солисты хора имени Александрова подарили дамам «Музыку любви»
О чем молчит Мистер «Калинка» и профессиональный секрет баритона Пражской оперы
В Татарской филармонии имени Г. Тукая прошла премьера концертной программы «Музыка любви». Так поздравили казанских женщин с наступающим праздником оркестр народных инструментов Татарстана под управлением Анатолия Шутикова и приглашенные звезды — солисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Вадим Ананьев и Борис Дьяков.
О чем писал оперы Мао Цзэдун
Казань знает этих певцов достаточно давно, поэтому ценители русского романса и народной песни, лирических песен советских композиторов, особенно из репертуара Муслима Магомаева, билеты раскупают заранее. Если от Бориса Дьякова ждут прежде всего песен советского периода — его баритон прекрасно подходит к музыке Арно Бабаджаняна и Тихона Хренникова, то Вадим Ананьев исполняет русские народные песни как никто другой. За рубежом его часто называют Мистером «Калинка».
— Отправляясь на зарубежные гастроли, я всегда готовлю песню той страны, куда еду. Само собой, много итальянских — они в программе обучения каждого музыкального вуза или училища. В Словакии и Чехии, например, любят мое исполнение их народной песни «Мацейко». В Китае я исполнял вместе с хором фрагмент из оперы на слова Мао Цзэдуна. Он переводится как «Красная армия не боится трудных путей». Лет пять назад мы встречались с первой леди Китая, она — генерал китайской армии и одновременно министр культуры. Она прекрасно поет, и когда приехала в Москву, исполнила с нашим хором «Ой, цветет калина» — очень популярная песня в Китае, — говорит Ананьев.
За что Папа Римский медали дает
Вадим Ананьев считает Казань своей второй родиной, хотя приехал сюда из Куйбышевской области. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Института культуры, но увлечение пением позволило ему после прослушивания поступить в Татарский театр оперы и балета, а также сразу на второе отделение Казанской консерватории.
Однако остаться в столице Татарстана помешало распределение, которые в те годы было обязательным для выпускников. Ананьев должен был отправиться в сельский клуб республики Марий Эл. Приехав в Йошкар-Олу, он пришел к замминистра культуры с просьбой об откреплении, чтобы вернуться в Казань. Но такого разрешения не получил, а после прослушивания поступил в марийский оперный театр.
После гастролей театра в Туле главный режиссер дал ему заветное разрешение на отъезд, и Вадим Ананьев отправился в Москву, где поступил в Гнесинское училище, а после прослушивания — и в хор имени Александрова. Солистом этого легендарного коллектива он является уже 33 года. За это время ему аплодировали во многих городах мира. В 2004 году за исполнение «Калинки» и других известных песен на эксклюзивном концерте для Папы Римского получил серебряную медаль Папского совета.
«Любви без терпения не бывает»
Единственная тема, на которую он категорически отказывается говорить, — трагедия над Черным морем в декабре 2016 года, когда в авиакатастрофе, направляясь из Сочи в Хмеймим, погибла большая часть хора и балетной труппы ансамбля им. Александрова. С ними была и Доктор Лиза. Вадим Ананьев не полетел в командировку из-за рождения сына, и это было редким исключением из правил. Обычно люди в погонах не отказываются от таких командировок. Однако в Казани помнят одно из последних сольных выступлений тенора. Это было спустя небольшое время после катастрофы, но концерт был заявлен ранее, билеты проданы. Мало кто в тот вечер в зале филармонии мог сдержать слезы.
— К каждой песне нужно подобрать свой ключик, «посадить» ее на голос, чтобы она зазвучала. Особенно я люблю все песни на музыку Матвея Блантера. В них не надо показывать весь свой диапазон голоса, спокойные и душевные. А я — как раз лирический тенор, они как для меня созданы. Ну и конечно, из концерта в концерт публика ждет от меня «Калинку», — рассказал «Реальному времени» Вадим Ананьев.
Артист пожелал казанским женщинам «любви и терпения, — без второго не может существовать первое» И, конечно же, здоровья.
«Держать марку» Магомаева
Баритон Борис Дьяков тоже долгое время выступает с хором имени Александрова. Однако на казанский концерт он прилетел из Праги — два года служил солистом Пражской оперы.
— Я обещал приехать на концерт — мы планировали его почти два года, значит, никакая пандемия не могла этому помешать. Очень люблю Казань — Вадим Петрович проводит для меня экскурсии. В последний приезд мы с удовольствием прогулялись по Баумана до Кремля, очень красиво! Правда, в этот раз холоднее, чем в прошлые приезды, и я решил поберечь голос. Хотя для хорошего звучания главного инструмента певца прежде всего необходимо держать в порядке нервы и думать только о хорошем, — признался певец.
Он отметил, что в каждой его песни из новой программы есть частичка личных переживаний, но с особым чувством он исполнит песню «Синяя вечность» на музыку Муслима Магомаева:
— Это идеальная музыка для баритона, для голоса с оркестром, в ней буквально купаешься. Я ее пою часто, это одно из коронных произведений в исполнении самого Магомаева, и я стараюсь держать марку.
Борис Дьяков приехал в Казань в третий раз, все его выступления проходили именно в Татарской филармонии в содружестве с оркестром Анатолия Шутикова. На один из таких вечеров собрались все лучшие баритоны России, приехала Тамара Синявская, знаменитая певица и супруга Муслима Магомаева. Говоря о музыке любви и предстоящем празднике, Дьяков тоже поздравил женщин словами из песни Юрия Гуляева: «Желаю вам всегдашней радости в судьбе, желаю вам всего того, что вы желаете себе».
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