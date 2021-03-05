Оркестр Анатолия Шутикова и солисты хора имени Александрова подарили дамам «Музыку любви»

О чем молчит Мистер «Калинка» и профессиональный секрет баритона Пражской оперы

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарской филармонии имени Г. Тукая прошла премьера концертной программы «Музыка любви». Так поздравили казанских женщин с наступающим праздником оркестр народных инструментов Татарстана под управлением Анатолия Шутикова и приглашенные звезды — солисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Вадим Ананьев и Борис Дьяков.

О чем писал оперы Мао Цзэдун

Казань знает этих певцов достаточно давно, поэтому ценители русского романса и народной песни, лирических песен советских композиторов, особенно из репертуара Муслима Магомаева, билеты раскупают заранее. Если от Бориса Дьякова ждут прежде всего песен советского периода — его баритон прекрасно подходит к музыке Арно Бабаджаняна и Тихона Хренникова, то Вадим Ананьев исполняет русские народные песни как никто другой. За рубежом его часто называют Мистером «Калинка».

— Отправляясь на зарубежные гастроли, я всегда готовлю песню той страны, куда еду. Само собой, много итальянских — они в программе обучения каждого музыкального вуза или училища. В Словакии и Чехии, например, любят мое исполнение их народной песни «Мацейко». В Китае я исполнял вместе с хором фрагмент из оперы на слова Мао Цзэдуна. Он переводится как «Красная армия не боится трудных путей». Лет пять назад мы встречались с первой леди Китая, она — генерал китайской армии и одновременно министр культуры. Она прекрасно поет, и когда приехала в Москву, исполнила с нашим хором «Ой, цветет калина» — очень популярная песня в Китае, — говорит Ананьев.

Вадим Ананьев считает Казань своей второй родиной, хотя приехал сюда из Куйбышевской области

За что Папа Римский медали дает

Вадим Ананьев считает Казань своей второй родиной, хотя приехал сюда из Куйбышевской области. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Института культуры, но увлечение пением позволило ему после прослушивания поступить в Татарский театр оперы и балета, а также сразу на второе отделение Казанской консерватории.



Однако остаться в столице Татарстана помешало распределение, которые в те годы было обязательным для выпускников. Ананьев должен был отправиться в сельский клуб республики Марий Эл. Приехав в Йошкар-Олу, он пришел к замминистра культуры с просьбой об откреплении, чтобы вернуться в Казань. Но такого разрешения не получил, а после прослушивания поступил в марийский оперный театр.

После гастролей театра в Туле главный режиссер дал ему заветное разрешение на отъезд, и Вадим Ананьев отправился в Москву, где поступил в Гнесинское училище, а после прослушивания — и в хор имени Александрова. Солистом этого легендарного коллектива он является уже 33 года. За это время ему аплодировали во многих городах мира. В 2004 году за исполнение «Калинки» и других известных песен на эксклюзивном концерте для Папы Римского получил серебряную медаль Папского совета.

Борис Дьяков приехал в Казань в третий раз, все его выступления проходили именно в Татарской филармонии в содружестве с оркестром Анатолия Шутикова

«Любви без терпения не бывает»

Единственная тема, на которую он категорически отказывается говорить, — трагедия над Черным морем в декабре 2016 года, когда в авиакатастрофе, направляясь из Сочи в Хмеймим, погибла большая часть хора и балетной труппы ансамбля им. Александрова. С ними была и Доктор Лиза. Вадим Ананьев не полетел в командировку из-за рождения сына, и это было редким исключением из правил. Обычно люди в погонах не отказываются от таких командировок. Однако в Казани помнят одно из последних сольных выступлений тенора. Это было спустя небольшое время после катастрофы, но концерт был заявлен ранее, билеты проданы. Мало кто в тот вечер в зале филармонии мог сдержать слезы.

— К каждой песне нужно подобрать свой ключик, «посадить» ее на голос, чтобы она зазвучала. Особенно я люблю все песни на музыку Матвея Блантера. В них не надо показывать весь свой диапазон голоса, спокойные и душевные. А я — как раз лирический тенор, они как для меня созданы. Ну и конечно, из концерта в концерт публика ждет от меня «Калинку», — рассказал «Реальному времени» Вадим Ананьев.

Артист пожелал казанским женщинам «любви и терпения, — без второго не может существовать первое» И, конечно же, здоровья.

«Для хорошего звучания главного инструмента певца прежде всего необходимо держать в порядке нервы и думать только о хорошем», — признался певец

«Держать марку» Магомаева

Баритон Борис Дьяков тоже долгое время выступает с хором имени Александрова. Однако на казанский концерт он прилетел из Праги — два года служил солистом Пражской оперы.

— Я обещал приехать на концерт — мы планировали его почти два года, значит, никакая пандемия не могла этому помешать. Очень люблю Казань — Вадим Петрович проводит для меня экскурсии. В последний приезд мы с удовольствием прогулялись по Баумана до Кремля, очень красиво! Правда, в этот раз холоднее, чем в прошлые приезды, и я решил поберечь голос. Хотя для хорошего звучания главного инструмента певца прежде всего необходимо держать в порядке нервы и думать только о хорошем, — признался певец.

Он отметил, что в каждой его песни из новой программы есть частичка личных переживаний, но с особым чувством он исполнит песню «Синяя вечность» на музыку Муслима Магомаева:

— Это идеальная музыка для баритона, для голоса с оркестром, в ней буквально купаешься. Я ее пою часто, это одно из коронных произведений в исполнении самого Магомаева, и я стараюсь держать марку.

Борис Дьяков приехал в Казань в третий раз, все его выступления проходили именно в Татарской филармонии в содружестве с оркестром Анатолия Шутикова. На один из таких вечеров собрались все лучшие баритоны России, приехала Тамара Синявская, знаменитая певица и супруга Муслима Магомаева. Говоря о музыке любви и предстоящем празднике, Дьяков тоже поздравил женщин словами из песни Юрия Гуляева: «Желаю вам всегдашней радости в судьбе, желаю вам всего того, что вы желаете себе».

1 / 21 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов