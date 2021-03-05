«Если не представлено решение об одобрении супругом, сделка является оспоримой»

В Росреестре Татарстана рассказали предпринимателям об особенностях заключения крупных сделок с недвижимостью

Фото: Илья Репин

В Росреестре Татарстана рассказали предпринимателям об особенностях сделок с участием третьих лиц, приостановке госрегистрации при переходе права на основании договора купли-продажи и расчетах кредитными деньгами. Кроме того, перечислили меры поддержки, на которые может рассчитывать бизнес. Так в ведомстве открыли серию вебинаров для МСП. Подробности — в материале «Реального времени».

Меры поддержки бизнеса в Росреестре



В Татарстане действует приказ о сокращенных сроках регистрации права собственности для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестиционным проектам Росреестра РТ Александра Абдуллина.

— 218-м Федеральным законом предусмотрены сроки для регистрации права собственности — девяти рабочих дней, в случае если вы подаете документы через МФЦ, — пояснила спикер. — Регистрация для субъектов МСП проводится у нас в течение пяти рабочих дней.

При одновременной регистрации прав и постановке на кадастровый учет предусмотрен срок в 12 рабочих дней. Для субъектов малого предпринимательства регистрация проводится в течение девяти рабочих дней.

— В окне приема МФЦ вас идентифицируют и на заявлении проставят идентификатор МСП. Если вы являетесь субъектом МСП, информация о вас должна содержаться в едином реестре субъектов МСП, с которым вы всегда можете ознакомиться на сайте налоговой службы.

Александра Абдуллина сообщила, что Росреестр совместно с Фондом поддержки предпринимательства Татарстана (ФПП РТ), занимается вопросами регистрации договоров ипотеки в тех случаях, когда кредит на жилье выдается ФПП РТ. Регистрация прав в этих случаях также проводится в сокращенные сроки. Помимо прочего, Росреестр оказывает консультационную помощь.



— У нас есть своя «горячая линия» для субъектов МСП, — пояснила Абдуллина. — Помощь можно получить по телефону 255-24-20.

Документы, необходимые для госрегистрации права

Далее сотрудница Росреестра рассказала, как правильно подготовить пакет документов для регистрации права. Первое, что необходимо сделать, подать заявление на регистрацию (в МФЦ его составит сотрудник приема). Если от имени юрлица обращается представитель по доверенности, доверенность должна быть нотариально заверенной.

— Только по нотариальной доверенности могут быть выданы документы на регистрацию права, — подчеркнула Абдуллина. — А если от имени юрлица действует директор, необходимо предъявить решение или приказ о назначении на должность.

Физлицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность. При обращении представителя физлица также требуется нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия. Обязательно нужно оплатить госпошлину.



Первое, что необходимо сделать, подать заявление на регистрацию (в МФЦ его составит сотрудник приема). Фото: Илья Репин

— Далее нужно предоставить правоустанавливающий документ. В данном случае — не менее двух экземпляров–подлинников договора купли–продажи. Один документ останется в органе регистрации прав, а второй — будет выдан заявителю.

На практике, пояснила спикер, обычно предоставляются три экземпляра-подлинника. Первый будет передан в орган регистрации прав, второй и третий выдадут покупателю и продавцу.

Особенности перехода права на основании договора купли-продажи

— Прежде, чем составлять договор купли-продажи, необходимо заказать выписку из Единого госреестра недвижимости, — подчеркнула Абдуллина. — Выписка позволит узнать, действительно ли продавец является правообладателем данного объекта недвижимости.

Помимо прочего, вы сможете изучить все характеристики объекта: площадь, категорию земли, этажность здания и т.д. Также вы проверите, зарегистрированы ли ограничения и обременения на объект недвижимости.

— Бывает, что договор купли-продажи подписывает сам правообладатель, а бывает, что доверенное лицо, — рассказала Абдуллина. — У доверенного лица должна быть нотариально заверенная доверенность.

В доверенности должны быть указаны нужные для сделки полномочия доверенного лица: права подписывать ДКП, регистрировать сделку и получать деньги за квартиру. В договоре купли-продажи не допускаются помарки, приписки, зачеркнутые слова и цифры. Документ будет возвращен без рассмотрения.

Выписка позволит узнать, действительно ли продавец является правообладателем данного объекта недвижимости. Фото: legal.report

— Пожалуйста, внимательно заполняйте документы, — озвучила просьбу Абдуллина. — Иногда в договоре купли-продажи заявлен один объект недвижимости, а в заявлении совершенно другой.

Собственник может обратиться в органы регистрации права с заявлением о том, чтобы без его личного участия государственная регистрация не проводилась. Доверенное лицо в этом случае не сможет представлять интересы собственника в процессе сделки.

Нюансы перехода права с использованием кредитных средств

— Для регистрации права в данном случае должен быть предоставлен кредитный договор, — рассказала Абдуллина. — Нужны два экземпляра, оригинал и его копия. Оригинал будет возвращен вам после регистрации права.

Спикер пояснила, что все существенные условия кредитного договора должны быть прописаны в договоре купли-продажи: номер кредитного договора, с каким банком заключена сделка, сумма займа и т. д.

— Если у вас на момент перехода права существует непогашенная ипотека, в договоре необходимо указать, что продавец обязуется прекратить запись об ипотеке до перехода права, — пояснила эксперт. — Запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней.

Также может быть предусмотрено, что при переходе права ипотека сохраняется. В этом случае на процедуру регистрации права нужно предоставить согласие банка.

— Банк должен заявить, что он уведомлен о сделке, не возражает, и просит сохранить ипотеку на объекте недвижимости, — пояснила Абдуллина. — Здесь также должны быть оригинал и копия документа.

Росреестр запрашивает в налоговой все необходимые сведения: кто является учредителем, директором юрлица. Фото: rt.rbk.ru

Сделки, требующие согласия третьих лиц

— Если у нас переход права от физического лица, важно получить согласие супруга, — заявила эксперт. — Документ представляется на государственную регистрацию.

В случаях, когда согласия супруга не имеется, в ЕГРН, где будет запись о государственной регистрации права собственности, также вносится запись об отсутствии согласия супруга. Вся информация будет содержаться в выписке из ЕГРН.

— Этот же момент касается крупных сделок с заинтересованностью, — подчеркнула Абдуллина. — Если не представлено решение об одобрении супругом, сделка является оспоримой.

Регистрация права не будет приостановлена. Однако будет внесена соответствующая отметка в ЕГРН.

Спикер пояснила, что при госрегистрации осуществляется правовая экспертиза. Росреестр запрашивает в налоговой все необходимые сведения: кто является учредителем, директором юрлица. Если учредитель и директор — одно и то же лицо, решения об одобрении не требуется.