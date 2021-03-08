Трио, которое изменило мировое фигурное катание

Мишина с юбилеем! Москвину и Чайковскую с праздником!

8 марта исполняется 80 лет «профессору» фигурного катания Алексею Мишину. Совсем скоро подобный юбилей будет и у его партнерши по льду и тренерскому цеху Тамары Москвиной. Ее сегодня тоже можно поздравить с международным женским днем, как и третьего мастодонта тренерского цеха СССР и России — Елену Чайковскую. «Реальное время» поздравляет все звездное трио и рассказывает о важнейших вехах в жизни каждого из них.

Военное и послевоенное детство

Детство всех трех наших героев пришлось на Великую отечественную войну и первые послевоенные годы. Леночка Осипова (Чайковская) провела эти годы в Казахстане. Она наполовину немка (ее мать была внучкой баронессы Гольман), и ее семью отправили в Чимкент, в Казахстан, как и тысячи других этнических немцев.

В казахстанских степях Лена заболела туберкулезом — но это парадоксальным образом положительно повлияло на ее дальнейшую судьбу. Страшно худую девочку с деформированным легким отдали в спорт — чтобы хоть немного поправить здоровье.

Кстати, в ином случае девочке «грозила» бы артистическая карьера: в детстве будущая великая фигуристка снималась в кино. Началось с фильма «Близнецы», снятого в 1945 году — в нем шестилетняя Лена Осипова играла с восьмилетней Светой Немоляевой. А через четыре года девочки снялись в кинокартине «Счастливый рейс» — и потом Осипова ушла из киноиндустрии.

Началось с фильма «Близнецы», снятого в 1945 году — в нем шестилетняя Лена Осипова играла с восьмилетней Светой Немоляевой. Кадр из фильма

Леша Мишин родился в Севастополе, потом переехал с мамой в Ульяновск, где и прожил до 1944 года. Когда в 1944 с фронта вернулся его отец, и они всей семьей переехали в Тбилиси — туда главу семьи, преподавателя теоретической механики, направили на работу. И там одним из учеников Мишина-старшего был Валентин Пикуль, в будущем знаменитый писатель.

Тамара Братусь (Москвина) родилась в Ленинграде через четыре дня после начала войны. Ей повезло: ее семья тоже успела эвакуироваться до начала блокады. Детство было тяжелым, но непримечательным: эвакуация на Урал, потом демобилизация отца и переезд в Хабаровск, потом возвращение в Ленинград.



О великой роли отцов

Отец Лены Осиповой, вернувшись в Москву, работал в Моссовете. Артист Анатолий Осипов привел дочь на каток, как мы уже говорили, в попытках ее оздоровить.

Отец поставил на коньки и Тамару Братусь, а по возвращению семьи в Ленинград она уже самостоятельно пришла на каток «Буревестник».

Наконец, в 1956 году с фигурным катанием познакомился и Леша Мишин, и тут свою роль тоже сыграл отец. В один не очень прекрасный момент он узнал, что сын пытается встать на скользкий путь — но не на лед, а в преступность. Первый шаг Леши, сделанный по недоразумению, закончился приводом в милицию. Чтобы подобное не повторялось, Николай Мишин привел 15-летнего сына в секцию фигурного катания. В этом возрасте сейчас международная федерация разрешает юным девочкам выступать на одном уровне со взрослыми!

Осипова была восходящей звездой советского фигурного катания — и стала популярнее даже Майи Беленькой. Фото из личного архива Елены Чайковской / rg.ru

В 1956 году Осипова впервые выиграла звание чемпионки СССР. Ей было 17 лет. Двумя годами ранее она уже становилась бронзовым призером чемпионата страны, ее «поставили» на ставку в 120 рублей, притом, что мама, работая в московском театре, получала жалованье в 50 рублей. Она была восходящей звездой советского фигурного катания — и стала популярнее даже Майи Беленькой, которая в том же 1956 году дебютировала на чемпионате Европы, выступая в парном катании с Игорем Москвиным. Но советские фигуристы в год своего дебюта на международной арене еще не были конкурентоспособны. Мы еще только учились — и выступали в этой роли еще пять лет. И даже юной Ирочке Родниной приглашают в тренеры семью тренеров из Чехословакии.



Наставником Тамары Братусь был уже упомянутый парник Игорь Москвин, в 1957 году закончивший спортивную карьеру.

А делающего первые шаги в фигурном катании — да и в спорте вообще — Алексея Мишина поначалу взяла под свое крыло Нина Леплинская, а потом и Майя Беленькая.

Уже через три года, в 1959, Тамара Братусь стала третьей участницей от СССР на чемпионате Европы. Правда, финишировала там, увы, последней, 27-й.

А Мишин в нашем трио был и вовсе отстающим — на льду к тому моменту он делал если не первые, то очень скромные шаги.

В это время в СССР было сильно развито только парное катание — блистали семейная пара Жук, Белоусова-Протопопов. И, кстати, на чемпионате СССР 1959 года казанские фигуристы Ильсия Мавликеева и Юрий Голунков завоевали бронзовые медали.

Успехи на международной арене Москвиной и Мишина (серебро чемпионата мира, две медали чемпионата Европы) пришли в момент, когда там начала доминировать школа советского парного катания. Фото sports.ru

Годы учебы

Елена Осипова к этому времени уже успела завершить спортивную карьеру, поскольку по рекомендации знаменитого режиссера Юрия Завадского, знакомого еще по эвакуации в Казахстане, поступила в ГИТИС.

В начале шестидесятых годов Осипова вышла замуж за спортивного журналиста Андрея Новикова, родила сына и развелась. А в 1964 уже работала тренером.

Алексей Мишин в 1964 впервые добирается до бронзовых медалей чемпионата СССР, а Тамара вышла замуж за своего тренера Игоря Москвина. Именно тогда она выиграла свой первый чемпионат СССР под этой фамилией. Увы, на чемпионатах Европы, она продолжает занимать предпоследние и последние места, плюс пробует себя в парном катании с Александром Гавриловым.

В 1965 на домашнем чемпионате Европы в Москве Тамара Москвина занимает 14 место, и это становится наивысшей точкой в ее карьере одиночницы.

В 1965 Осипова вышла замуж во второй раз — и опять за спортивного журналиста, Анатолия Чайковского. И уже под фамилией Чайковская Елена Анатольевна выигрывает Универсиаду-66 в итальянском Сестриере, тренируя молодую пару Татьяна Тарасова — Григорий Проскурин. Второе место было у польской пары, а третье — у нового дуэта из СССР, 24-летних Мишина и Москвиной. Причем Москвина продолжала выступать еще и в одиночном катании. На чемпионате страны 1968 года в Воскресенске произошло непредставимое для нынешнего времени событие: Тамара стала серебряным призером и среди женщин, и в парах.

Чемпионами тогда стали легендарные Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Обе пары тогда тренировались в группе Игоря Москвина, но через год эта идиллия закончилась. поскольку Белоусова и Протопопов финишировали третьими на чемпионате страны. Они ушли от Москвина, чтобы тренироваться самостоятельно: Протопопов посчитал, что Москвин больше внимания уделяет конкурентам.



Этапы тренерского пути

Каждый из героев нашего материала искал свое место в фигурном катании, и во время этих поисков придумывал что-то новое. Москвина умудрилась сделать это еще во времена карьеры, первой в мире сделав элемент, который сейчас называется бильман. Но она его не запатентовала, и спустя десяток лет тренер швейцарской фигуристки Дениз Бильман научил ее этому элементу — с ним она стала чемпионкой мира и Европы. Но старые черно-белые фотографии доказывают, что Москвина делала это еще во времена своей спортивной карьеры. Есть и видео с того самого чемпионата мира 1965 года в Москве.

Но успехи на международной арене Москвиной и Мишина (серебро чемпионата мира, две медали чемпионата Европы) пришли в момент, когда там начала доминировать школа советского парного катания. И прежде всего, это были ученики Станислава Жука. Поэтому и Москвина, и Мишин перешли на тренерскую работу, на которой уже зарекомендовала себя Елена Чайковская.

Ее первыми «своими» учениками стали Александр Горшков и Людмила Пахомова, ранее выступавшая с Виктором Рыжкиным под руководством все того же Жука. Первая победа Пахомовой-Рыжкина пришлась на чемпионат СССР 1964 года (знаменательный год для всего нашего трио: Москвина — чемпионка, Мишин — третий, Чайковская, тогда еще под фамилией Новикова, дебютировала на тренерской стезе). Потом пара ушла от Жука и распалась, а к Чайковской с предложением попробовать его дочь приехал папа, генерал-майор авиации, герой СССР Алексей Пахомов.

Именно с Пахомовой и Горшковым Елена Чайковская показала, что она — тренер с большой буквы. По сути дела, она изменила танцы на льду, насытив их новыми поддержками, акробатикой, максимально приблизив танцевальную составляющую к спортивной. Сказалось и обучение Чайковской в ГИТИСе, и сотрудничество с ведущими балетмейстерами из Большого и Мариинского театров. Этим, по-настоящему комплексным, государственным подходом, советское фигурное катание и опередило конкурентов, на которых ранее смотрело снизу вверх. Когда от единичных талантов, вроде Белоусовой и Протопопова, перешло к воспитанию звезд вначале в парном катании, потом в танцах и мужской «одиночке».

А хореографом у Чайковской работал Азарий Плисецкий — это он помог изменить мировые танцы на льду. Нет, Азарий не однофамилец Майи Плисецкой — он ее родной брат.

Постоянная работа тренерской мысли — одна из главных общих черт наших героев, великих не только своим прошлым. Фото: Федерация фигурного катания на коньках в СПб / spbdnevnik.ru

Новаторы от фигурного катания

А потом Ленинграде начал тренировать и менять одиночное катание молодой Алексей Мишин. Благодаря отцу, будучи не чужд канонам теоретической механики, он постоянно раздумывал о повышении эффективности вращательного компонента. И, подсмотрев на репетиции цирковых артистов работу на специальной лонже, закреплённой на потолке, ввел ее в тренировочный процесс. Во времена СССР это называлось новаторством и рацпредложением. Кстати, Москвина тоже, честно говоря, не сама придумала то, что позже будет названо бильманом, а подсмотрела его у гимнастов.



Бывшие партнеры по паре продолжали оставаться товарищами и переместившись за бортик. Так одиночник Игорь Лисовский, работавший под руководством Мишина, перешел в группу Москвиных — и стал чемпионом мира в паре с Ириной Воробьевой. А лучший ученик Москвиной — Артур Дмитриев, прославившийся тем, что выиграл две Олимпиады с разными партнершами — попал к ней тоже благодаря Алексею Мишину. Но свою главную ученицу — Татьяну Оленеву — Мишин никому не отдал. Более того, в 1976 году он на ней женился. И с тех пор мир фигурного катания знает ее как Татьяну Мишину, одного из членов легендарной ленинградской, а затем и питерской школы фигурного катания.

Постоянная работа тренерской мысли — одна из главных общих черт наших героев, великих не только своим прошлым. На последнем финале Кубка России путевки на чемпионат мира завоевали одиночники Евгений Семененко (воспитанник Татьяны Мишиной), Елизавета Туктамышева (тренер — Алексей Мишин), парники Анастасия Мишина (нет, не родственница, а однофамилица) — Александр Галлямов (тренер — Тамара Москвина), танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов (с ними сотрудничала Елена Чайковская).

Наши поздравления с юбилеями, сегодняшним и наступающим, праздником и теми победами, которых наши герои добиваются с помощью своих учеников!