День в истории: восстановление районов Татарстана, премьера «Лебединого озера» и первый микрофон

Чем примечательна дата 4 марта

Сегодня, 4 марта, — это день открытия первой в России гимназии и день премьеры балета “Лебединое озеро”. На свет появились итальянский композитор Антонио Вивальди, певец Борис Моисеев, французский композитор Поль Мориа, южнокорейская актриса Пак Мин Ён, российский путешественник Юрий Сенкевич, футболист Вячеслав Малафеев, советская и российская актриса театра и кино Лариса Лужина, советский партийный и государственный деятель Фикрят Табеев. Обо всех значимых событиях — в обзоре “Реального времени”.

Восстановление Агрызского, Алексеевского и Апастовского районов

В 1963 году в рамках всесоюзной административно-территориальной реформы были упразднены Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский и другие районы. Однако уже вскоре начался процесс восстановления упразднённых в ходе реформы районов. 4 марта 1964 года были восстановлены Агрызский, Алексеевский и Апастовский районы.

4 марта 1928 года родился первый секретарь Татарского обкома КПСС (1960–1979), почетный гражданин Казани и Набережных Челнов Фикрят Табеев. Был самым молодым первым секретарём обкома партии. Сыграл большую роль в развитии нефтяной и нефтехимической промышленности, машиностроения в республике. Под его руководством разведаны и пущены в эксплуатацию новые месторождения нефти, основан Нижнекамск, где построен ряд крупных химических заводов. Построена Камская ГЭС, Заинская ГРЭС. «Татнефть» за свою историю дала стране наибольший объём нефти. В Набережных Челнах был построен Камский автомобильный завод («КАМАЗ»), в Нижнекамске — ПАО «Нижнекамскнефтехим». В Казани был запущен «Казаньоргсинтез», открыт завод по производству силикатного кирпича, были застроены новые районы Горки и Савиново. Возведены цирк, Татарский академический драматический театр им. Галиаскара Камала, Казанский симфонический оркестр, Дворец спорта, стадион, здание Госсовета, новые корпуса Казанского Университета, Дворец химиков и плавательный бассейн, гостиница «Татарстан», построены одни из самых крупных в СССР тепличные хозяйства.



Фото tatmuseum.ru

Первая гимназия и «Лебединое озеро»

4 марта 1726 года в Санкт-Петербурге при Академии наук открыта первая в России гимназия. Ее первый инспектор Готлиб Байер разделил гимназию на два отдела: немецкую школу или приготовительную, подразделенную на три класса, и латинскую, состоявшую из двух классов. В 1733 году для неё был составлен устав, поднимавший учреждение до значения гуманистической германской школы и вводивший в курс гимназии, кроме латинского языка, греческий язык, чтение римских поэтов, правила ораторского искусства и логику.

Так как число учащихся в ней постоянно уменьшалось, то были допущены в гимназию дети среднего сословия и даже солдатские, которые потом составляли главный контингент учащихся в гимназии.

4 марта 1818 года в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. Инициаторами установки памятника были члены передового Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина. Изначально скульптуру хотели установить на Страстной площади, затем выбрали место перед зданием Верхних торговых рядов на Красной площади, где он и был установлен.

Фото wikipedia.org

(20 февраля) 4 марта 1877 года на сцене Большого театра в Москве состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретто были директор московских театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком — балетмейстер Вацлав Рейзингер. Премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Это был почти провал. Среди причин специалисты называют слабую хореографию, которая в конечном счете и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой.

Лишь спустя восемнадцать лет, уже в Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа и Иванова «Лебединое озеро» потрясет и зрителей, и критиков. С тех пор «Лебединое озеро» стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира.

Первый микрофон, исчезновение “Циклопа”, карманные радиоприменики

4 марта — день рождения угольного микрофона — прототипа современных микрофонов. В этот день 1877 года немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на сенсационное изобретение того времени и на применение в телефонии принципа неплотных контактов и индукционной катушки. В конце XIX века микрофон Берлинера представлял собой голосовое передающее устройство, содержащее угольный порошок, размещённый между двумя металлическими пластинами.

Однако, годом ранее шотландский ученый Александр Белл тоже завершил работы над своим «микрофоном» в виде жидкостного или конденсаторного передатчика. Белл представил свое изобретение на филадельфийской выставке, где «чудо техники» заметил Эмиль Берлинер. Вдохновившись, немецко-американский изобретатель приступил к созданию своего усовершенствованного прибора. Узнав про микрофон Берлинера, Белл подал в суд на изобретателя, но все-таки проиграл судебный процесс. В результате «Bell Telephone Company», основанная А. Беллом, приобрела патент, а Берлинер стал главным специалистом по телефонной технике компании.

Фото wikipedia.org

4 марта 1918 года водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп». Корабль исчез вместе с 306 пассажирами и командой. Судно имело длину 180 метров и было одним из самых больших в составе военно-морского флота США. Бермудский треугольник расположен в границах между Бермудскими островами, Майями во Флориде и Пуэрто-Рико. Его площадь составляет свыше одного миллиона квадратных километров.

4 марта 1955 года японская корпорация «Sony» приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. Эта новинка и положила начало успеху компании.

В итоге, в конце 1960-х — начале 1970-х годов «Sony» уверенно занимает одно из первых мест среди производителей бытовой электроники.

