КФУ остановил разработку вакцины от коронавируса из-за недостатка финансирования

Казанский федеральный университет (КФУ) остановил разработку вакцины от коронавируса из-за недостатка финансирования. Об этом рассказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины вуза Альберт Ризванов.

Профессор рассказал, что один прототип казанской вакцины был протестирован на животных, но показал недостаточную эффективность. Второй прототип осуществлялся в рамках пилотного финансирования индустриального партнера КФУ.

Деньги на первый этап реализации проекта были выделены АНО «Научно-исследовательский центр ДНК». Сейчас финансирование остановлено.

Ранее Альберт Ризванов сообщал «Реальному времени», что казанской вакцины от коронавируса, скорее всего, не будет.

