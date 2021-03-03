Бизнес-аккаунт дня: фермеры-молочники из Арского района

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 12

Глава фермерского хозяйства Нурия Садырова из села Большие Верези Арского района по образованию учитель, окончила Казанский педуниверситет. До апреля 2019 года была заведующей Кашарского детского сада, но после его объединения с другим дошкольным учреждением района решила сменить род деятельности и вплотную занялась развитием личного подсобного хозяйства. Семейный подряд предлагает потребителям молочные и другие натуральные продукты. На аккаунт ЛПХ Садыровых в «Инстаграме» подписаны 1,8 тысячи человек. Советы по продвижению товаров в соцсетях в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из крупных SMM-агентств Татарстана.

Вместе с объемами растет ассортимент продукции

Свою продукцию с фирменным логотипом ЛПХ Садыровых фермеры из Арского района начали реализовывать в 2017 году, сначала в небольших объемах: продавали в родном селе, затем — в соседних, а вскоре появились клиенты и из Казани. Высокий спрос на натуральную качественную продукцию стал стимулом для увеличения объемов производства и расширения ассортимента.

Если три года назад Садыровы производили 13 видов кисломолочной продукции, то сегодня уже свыше 20 — к традиционным молоку, творогу, сыру, кефиру добавились конфеты, лапша ручной нарезки, творожные сырки, сырники для приверженцев полезного питания и вареники. Все они готовятся вручную и тут же отправляются заказчикам. Вся продукция, рассказывает глава ЛПХ, производится только из свежего молока, сразу после дойки. Так как вся молочка без консервантов и химических добавок, то она имеет ограниченный̆ срок годности — от 3 до 5 суток.

Аккаунт личного подсобного хозяйства Садыровых в Instagram проанализировала команда Регины Фасхеевой и агентства Fragency, у которого более ста успешных кейсов на местном и федеральном уровне. Свои рекомендации фермерам по продвижению в соцсетях сегодня дают руководитель проектов Стас Щепичак, SMM-менеджеры Дарья Сакмарова и Азат Сабиров.

В едином стиле

У вас понятный, читаемый аватар, указаны способы связи — можно написать в Direct или позвонить. Это удобно для пользователей, здесь ничего менять не нужно.

Далее. Когда вы пишете в разделе «Имя» название «ЛПХ Садыровы», оно не очень хорошо работает в поиске и не отражает суть аккаунта. Название вашей компании лучше перенести в графу «О себе», а сюда внести заголовок, который сразу будет понятен новым пользователям. Например, «Экопродукты Казань, Арск» или «Молочные продукты Казань, Арск».

Описание профиля не стоит давать прописными буквами, так текст не становится более читаемым. В разделе «О себе» лучше отразить особенность хозяйства или написать список продуктов, которые производятся и продаются. Например, экопродукты фермерского производства: молоко, каймак, творог и т.д. Эмодзи для написания цифр лучше не использовать, как и в целом лучше отказаться от большого количества эмодзи. Они могут дополнять или разделять текст, поэтому использовать их нужно уместно.

Советуем также обновить обложки Highlights с закрепленными Stories. Раньше у вас был использован один логотип с коровой для всех обложек, сейчас вы их обновили, и мы предлагаем сделать оформление в едином стиле, взяв за ориентир обложку с сырниками. У вас хорошо получается фотографировать готовую продукцию, в том же ключе можно сделать фото на белом фоне халяльной продукции, молока, йогуртов, сырков — так можно будет уже визуально считать, о чем раздел. Для обложек эстетичнее будет выглядеть фото продукции в посуде, а не в пластике. Для остальных разделов выберите фото или графику в той же цветовой гамме. Готовые и подходящие по смыслу иконки можно найти на ресурсе Freepik.

Чтобы у подписчиков разыгрался аппетит

Основные рубрики в Highlights с продукцией, прайсом и отзывами у вас уже есть — это отлично. Для удобства клиентов стоит добавить условия заказа, оплаты и доставки в один раздел. У вас уже есть часть информации в разделе «Казань», но не совсем понятно, что смотреть нужно именно там.

Рубрики стоит определять в зависимости от цели вашего аккаунта. Очевидно, что ваша цель — это продажи, главная рубрика с обзором продукции у вас уже есть. Вот пара идей, что можно еще добавить:

Эстетичные видео- или gif-анимации: как разливается молоко в стакан, как разламываются сырки. Такой контент вызывает у аудитории интерес и пробуждает аппетит.

Полезные завтраки. Сейчас в аккаунте уже есть интересные идеи о завтраках. Эти публикации можно трансформировать в рубрику, если с периодичностью раз в неделю публиковать один полезный завтрак из продукции хозяйства. Это также побуждает к покупке вашего товара.

Идеи для Stories — здесь можно публиковать контент, связанный с людьми, которые стоят за брендом (хозяйством).

Записывать видео с процесса производства (показывать, как готовятся сырки, из каких ингредиентов).

Записывать видео с обзором продукции и рассказывать о пользе каждого конкретного продукта.

Любой контент, который транслируется от лица реального человека, вызывает бóльшее доверие и повышает лояльность.

Как разнообразить контент

Здорово, что вы выкладываете фотографии продукции в ленту. Можно не смешивать их с отзывами и публиковать обратную связь от клиентов только в Stories.

Не бойтесь показать продукт в готовом виде — оформить в виде завтрака, показать накрытый стол. Частично у вас такие фотографии уже есть, хочется видеть их больше. Как мы уже говорили, можно дополнить контент готовыми блюдами из вашей продукции, например завтраками.

Как еще разнообразить контент — провести съемку с теми, кто пользуется вашей продукцией. Наверняка молочные экопродукты берут специально для детей. Фото с детьми и молоком — всегда беспроигрышный вариант. Однако имейте в виду: если будете фотографировать не своих детей, то с их родителями обязательно нужно будет заключить договор о том, что они согласны, даже если это ваши близкие друзья.

В целом в Highlights, Stories и в ленте у вас есть разнообразие, это прекрасно. Разнообразие можно добавить и к фото с продукцией: если для обложек мы советовали белый фон и минимализм, чтобы они быстро считывались, то для основной ленты советуем пробовать разные фоны и больше реквизита и посуды. Лучшее освещение — естественное у окна.

Еще один совет — использовать один шрифт, а не всегда разные. В так называемую мозаику, когда видны все ваши фото, это вносит хаос. Также помните, что смысл текста на фото — чтобы он был читаем в этой общей сетке, поэтому слишком мелкий или витиеватый шрифт не подходит.

Видео, пожалуй, стоит делать чуть разнообразнее и придавать ему какой-то смысл: показывать продукт с разных ракурсов. Попробуйте снимать какие-то сюжетные зарисовки: как можно использовать творог, как сырники выглядят сначала и после приготовления и т.д. Понятно, что не всегда есть возможность придумывать и снимать что-то новое, особенно если вы сами занимаетесь и производством, и продажами, и соцсетями, но все же повторять контент в ленте нежелательно.

Постам нужны тексты и описание продукции

Фотографии — это отлично, но совсем хорошо — дополнить их текстом, описанием продукции, рассказами о ней. Используйте все возможности взаимодействия с вашей аудиторией, указывайте стоимость и контакты. В последних публикациях вы уже начали давать краткое описание и цены, это отличный вектор, придерживайтесь его.

Попробуйте чередовать рубрики и темы: например, сначала продукция, потом условия доставки, затем завтраки, затем факты о производстве. Ваши тексты недлинные — это больше плюс, чем минус. Но старайтесь не оставлять публикации вовсе без текста. Хотя бы 1-2 предложения о составе и стоимости будут полезнее, чем просто красивое фото, как для ваших читателей, так и для вас тоже, ведь нужны не только лайки, но и продажи.

Для проверки текстов советуем использовать бот @OrfoBot в Telegram или glvrd.ru. Они могут упустить какие-то моменты с пунктуацией, но зато укажут на более очевидные ошибки, которые можно допустить в спешке. Удачи!