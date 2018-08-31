«Избил, требуя взять на себя чужие преступления»: Следком просит арестовать опера УФСИН по РТ

Фото: Реальное время

В Приволжский райсуд Казани поступило ходатайство на арест 30-летнего оперативника казанской ИК-18 Ленара Гаязова — его подозревают в избиении двух осужденных с целью склонить их к признанию в чужих преступлениях.

По версии Следкома, 1 августа 2018 года Гаязов с другим оперативником Андреем Семеновым с помощью силы пытались склонить осужденного за кражу к даче показаний о причастности к другим преступлениям. Ему нанесли не менее 10 ударов по спине неким деревянным предметом. Один из источников «Реального времени» утверждает — это была шкатулка, изготовленная руками осужденного.

Как сообщили в УФСИН по РТ, «по факту применения силы сотрудниками ИК-18 отделом собственной безопасности была проведена служебная проверка, ее материалы направлены в Следственный комитет».

27 августа Гаязов с Семеновым были задержаны, 29-го следователь Приволжского отдела Следкома просил суд заключить обоих подозреваемых в превышении полномочий под стражу, однако райсуд отправил оперативников под домашний арест. Вину оба не признают.

В тот же день Гаязов был повторно задержан уже по новому делу. Показания против него дал отсидевший срок за смертельное ДТП. Мужчина рассказал, что в 2015-м году Гаязов избил его, требуя взять на себя чужие преступления. Пострадавший написал жалобу руководству УФСИН по РТ, в ответ на словах получил угрозу: «Живым не выйдешь». В итоге о преступлении он заявил лишь после освобождения.

Сегодня в Приволжском суде следователь будет повторно просить отправить Гаязова в СИЗО.

Напомним, по делу о пыточном скандале в Ярославской колонии арестованы 12 сотрудников ФСИН.