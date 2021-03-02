День в истории: бунт в Казанском гарнизоне, 90 лет Горбачеву и открытие Миссисипи

Чем примечательна дата 2 марта

На 2 марта выпало несколько важных исторических событий. В этот день начался конфликт в Приднестровье, Сталин выпустил знаменитую статью «Головокружение от успехов», а Бонапарт возглавил французскую армию. Сегодня празднует 90-летие первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев. Также в этот день появились на свет изобретатель первого электромагнитного сейсмографа Борис Голицын, родоначальник отечественной научной педагогики Константин Ушинский, русский артист балета Лев Иванов, российский модельер Вячеслав Зайцев, британский актер Дэниэл Крэйг. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Собрание Советов рабочих и солдатских депутатов, Госкомитет по делам детей и молодежи

2 марта 1917 года состоялось объединённое собрание Советов рабочих и солдатских депутатов. В этот день на Театральной площади Казани прошла политическая демонстрация рабочих и студентов. В войсках Казанского гарнизона начались волнения, солдаты трех полков (94-го, 95-го и 164-го) арестовали своих командиров. Были разоружены полиция и жандармерия, освобождены из тюрем политические заключенные.

2 марта 1993 года было принято постановление Верховного Совета Республики Татарстан №1751- XII «Об образовании Государственного комитета Республики Татарстан по делам детей и молодежи». Комитет осуществляет: социальную защиту студенчества; поиск и поддержку талантливой молодежи; развитие студенческого самодеятельного творчества и молодых дарований; реализацию программы военно-патриотического воспитания молодежи.

Фото: Ринат Назметдинов

Свой день рождения отпразднует первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов. В 1989 году Андрей Иванович защитил кандидатскую диссертацию в области физики твердого тела. Имеет около 30 научных работ. Пост первого заместителя министра образования и науки РТ возглавляет с августа 2014 года.

Учреждение Сената, первое выступление хора Пятницкого, юбилей Горбачева

В этот день в 1711 году был учреждён Правительствующий Сенат — высший орган центрального управления, созданный Петром I для исполнения законодательной, административной и судебной функций во время его отсутствия на Северной войне со Швецией. Члены сената назначались лично Петром и ему отчитывались.

Созданный с целью дублировать власть царя, Правительствующий Сенат вскоре становится органом, координирующим работу других государственных учреждений. До самой смерти Петра Сенат являлся высшим органом по делам законодательства и управления, надзорной инстанцией по отношению к подчиненным ему коллегиям.



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В Сенат выходили особы первых трёх классов табели о рангах; определялись сенаторы по непосредственному избранию императорского величества, как из гражданских, так и из военных чинов, причём сенаторы, не лишаясь своего звания, могли занимать и иные должности. Исключение составляют сенаторы кассационных департаментов, которые могут быть назначены только из лиц, состоявших не менее трёх лет в должностях обер-прокурора, его товарища или председателя, члена или прокурора судебной палаты, причём назначение на эти последние должности также обусловлено служебным и образовательным цензом для кандидатов. Сенат просуществовал до 1917 года.

110 лет назад в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого в зале Благородного собрания. В 1910 году Митрофан Пятницкий создаёт хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии был назван его именем. Сегодня Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого — известный российский музыкальный коллектив, исполняющий народную музыку, — продолжает с успехом выступать, является лауреатом Премии «Национальное Достояние страны» и обладателем других государственных наград.

2 марта 1824 года родился выдающийся русский педагог, родоначальник отечественной научной педагогики Константин Ушинский. В основе его системы лежит демократизация образования и народность воспитания. Главные труды: «Человек как предмет воспитания», «Родное слово», «О народности в общественном воспитании», «О пользе педагогической литературы».

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Свой 90-летний юбилей отмечает генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985-1991 годах, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев. Его имя связывают с распадом СССР, завершением «холодной войны» и объединением Германии, а период реформ под его началом получил название «перестройка». Политик и ныне продолжает активную общественную деятельность.

День спички, первый компакт-диск, открытие устья Миссисипи

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников — Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения — сведения разнятся. Во Франции химик Шапсель изобрел самозажигающиеся спицы с головкой из смеси серы и бертолетовой соли. Огонь возникал при использовании линзы на солнце или при воздействии на изобретение небольшим количеством серной кислоты. Такие спички были дорогими и опасными.



Безопасные палочки с головкой из серы, клея и бертолетовой соли, которые зажигались при трении о покрытую фосфорным составом бумажку, представил ученый-химик Бетхер. В 1855 году такие спички получили золотую медаль и начали свое шествие по миру. В России первые спички появились в 1830 году. Их производство наладилось лишь к 1848 году.

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С 1979 по 1982 год работа компаний Sony, Philips и Polygram привела к созданию компакт-диска. 2 марта 1983 года его продемонстрировали жителям Великобритании. С тех пор ежегодно 2 марта празднуется День рождения компакт-диска.

На первом представленном компакт-диске была записана 9-я симфония Бетховена, которая длилась 74 минуты. Компания Sony потребовала, чтобы произведение в полном объеме вмещалось на диск. Разработчики увеличили его диаметр с 11,5 до привычных 12 сантиметров. Свое название CompactDisk получил не сразу. Рассматривались также названия MiniDisk и CompactRack.

В 1699 году французский исследователь Пьер Лемуан д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи — одной из самых крупных рек планеты. Известный писатель Марк Твен сравнивал ее с «первой обманщицей в мире». Такое название Миссисипи получила из-за своенравного характера течения.

Длина реки Миссисипи в различных источниках указывается разная. Приводятся цифры: 3902 км, 3770 км, 3950 км. Речная система реки Миссисипи равна 6275 км, что соответствует 4-му месту в мире после Амазонки, Нила и Янцзы.