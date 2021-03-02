Уфимско-челябинский клинч, встреча канадских тренеров и московское дерби: стартует Кубок Гагарина!

Самые непредсказуемые пары Кубка Гагарина-2021 и одна предсказуемая

Сегодня наконец стартует такой долгожданный Кубок Гагарина 2021. А учитывая прошлогоднюю историю, когда плей-офф из-за наступающего коронавируса пришлось свернуть уже после первого раунда, болельщики соскучились по баталиям на вылет втройне — давненько команды не определяли лучшего в кубковых сражениях. «Реальное время» отобрало четыре самых интересных пары первого раунда плей-офф и предлагает свои расклады. Что предложат друг другу соседи из Уфы и Челябинска, знает ли Питерс слабые стороны Боба Хартли и сможет ли Олег Знарок сотворить чудо? Об этих и других интригах начинающегося розыгрыша плей-офф — в прогнозах «Реального времени».

«Салават Юлаев» — «Трактор»: «веселая» атака против челябинских нейтрализаторов

Каждый любитель хоккея прекрасно знает, как «весело» играет «Салават» — сумасшедшая атакующая тактика, в которую сложно вместить качественную оборону.

С уфимским клубом никогда не угадаешь: он может с треском провалиться, а может выдать какой-то космический уровень и вынести любого соперника. В этом году не поменялось ничего. Да, ушел Умарк, но прокачался и трансформировался Хартикайнен, взяв на себя лидерство в атаке.

Но в этом то и кроется основная проблема уфимцев: по сути, результат команды Томи Лямсы определяет одно финское звено. Нейтрализуй эту тройку и от взрывоопасности «Салавата» мало что останется.

Другой вопрос, получится ли это у «Трактора»? Команда Анвара Гатиятуллина умеет играть с атакующими командами, но в плей-офф у Челябинска могут появиться проблемы. В регулярном чемпионате челябинцы нередко теряли свое преимущество в счете по ходу игры, что может стать проблемой в плей-офф, тем более, в матчах со столь атакующей командой. В этом сезоне клубы встречались лишь дважды и обменялись победами (3:1 и 1:2 ОТ).

На бумаге команды выглядят абсолютно равными и сложно предсказать вероятный исход — обеим командам есть, что предложить друг другу. Можно предположить, что в этой паре будет как минимум два овертайма и очень много силовой борьбы. Наш прогноз: легионеры «Салавата» к плей-офф выйдут на пик своей формы и покажут свой результат при равной битве.

Прогноз «Реального времени»: 4-3 в пользу «Салавата Юлаева»

«Авангард» — «Автомобилист»: знает ли Питерс «ахиллесову пяту» Хартли?

С одной стороны, это самая непредсказуемая первая пара в КХЛ, а с другой, к «Автомобилисту» очень много вопросов, при таких финансовых возможностях и подборе игроков, команда играет, в лучшем случае, на уровне середняка лиги (седьмое место на Востоке), и недовольство болельщиков «Автомобилиста» местом, и еще больше — качеством игры вполне понято.

Что касается «Авангарда», то у них проблем к окончанию регулярки практически нет, за исключением вратарской линии. Главный тренер омско-балашихинского клуба Боб Хартли собрал боеспособную команду, которая способна на одном уровне конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом, а также с «Ак Барсом».

Чем интересна эта пара? На бумаге «Авангард» вообще один из претендентов на Кубок Гагарина, но «Автомобилист» хорошо знает своего соперника и может преподнести сюрприз, если не будет играть в обороне также безалаберно, как в концовке регулярки. В конце концов, это будет жаркое противостояние играющих легенд российского хоккея: Павла Дацюка и Ильи Ковальчука, но и это еще не все.

На бумаге «Авангард» вообще один из претендентов на Кубок Гагарина. Фото hawk.ru

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс достаточное время работал в НХЛ, точно так же как и Хартли, так что они отлично знают друг друга, что наводит на мысль о принципиальном соперничестве друг опытнейших канадских специалистов. Ходили слухи даже будто «Автомобилист» специально подбирал себе в соперники именно «Авангард», поскольку Питерс прекрасно знает, как справляться с хоккеем Хартли.

В очных встречах нынешнего сезона эти команды сохранили паритет, выиграв по две игры друг у друга.

Если говорить об исходах, то «Авангард» в этой паре выглядит по игре на порядок предпочтительнее, чем «Автомобилист». У Екатеринбура есть явные проблемы, которые сложно решить за такое короткое время, но команда в состоянии, если уж и не взять этот раунд, так потрепать нервы сопернику на начальном этапе.

Прогноз «Реального времени»: 4:2 в пользу «Авангарда».

«Локомотив» — «Йокерит»: долгий хоккейный праздник в Ярославле

Пожалуй, самая необычная пара первого раунда Кубка Гагарина 2021.

Дело в том, что все игры будут проводиться в Ярославле, что уже дает большое преимущество «Локомотиву». Ярославская команда в этом сезоне под руководством Андрея Скабелки показывают качественный хоккей команды топ уровня — она смотрится великолепно во всех линиях и на первой стадии плей-офф проблем быть не должно.

Об этом говорит и не очень выразительная игра «Йокерита», который долго сидел на карантине по ходу чемпионата. Есть парочка лидеров, вроде Брайана О`Нила (54 очка в сезоне) или Джордана Шредера, которые могут решить исход одного–двух матчей , но в целом по сравнению с «Локомотивом» финская команда смотрится довольно блекло.

Все игры будут проводиться в Ярославле, что уже дает большое преимущество «Локомотиву». Фото vk.com/hclokomotiv_official

Несмотря на это, «шуты» приучили нас к непредсказуемости своей игры, от них точно можно ожидать сюрпризы. Например, в прошлом сезоне, команды уже встречались в первом раунде, и «Йокерит» вынес «Локомотив» — 4:2, причем в некоторых матчах с разгромными счетами (6:0, 5:1, 1:5). В этом сезоне все обстоит по-другому. «Локомотив» на порядок укрепился в защите и наладил игру в атаке. Магия Скабелки делает свое дело.

«Локомотив» отдаст все силы, чтобы поквитаться за прошлый сезон, да и родные стены должны помочь команде пройти в следующий раунд.

Прогноз «Реального времени» — 4:2 в пользу Локомотива.

«ЦСКА» — «Спартак»: шанс Знарка сохранить место на следующий сезон

Давайте скажем прямо: скорее всего, чуда не произойдет и мы наверняка увидим ЦСКА во втором раунде и произойдет это довольно быстро, но разве от этого интерес к московскому дерби теряется? Конечно, нет! ЦСКА — «Спартак» — это вывеска на все времена, в каком турнирном положении ни были бы клубы.

Нет сомнений, что «Спартак» отдаст все свои силы и попытается сотворить историю, тем более у главного тренера «красно-белых» Олега Знарка уже есть опыт выжимать из скромных команд максимум. Вспомним его ХК МВД, с которым он доходил до финала Кубка Гагарина в 2010 году.

Но ЦСКА — это другой уровень игры, они то уж точно будут ловить «Спартак» на ошибках и обязательно наказывать. Поэтому напрашивается единственный выход — минимизировать эти ошибки.

Впрочем, это дерби для «Спартака» важно в вопросе чуть более дальней перспективы. Не секрет, что в клубе грядет большая перестройка, и боссы «Спартака» будут решать, как строить команду дальше, и скорее всего, уже без Олега Знарка. Поэтому, этот «Спартак» будет биться до последнего, но шансы пройти хорошо укомплектованный и тактически слаженный ЦСКА стремятся к нолю.

Предсказываем этой серии будет один-два равных матча, не исключен овертаймы, но ЦСКА «Спартаку» вряд ли удастся остановить.

Прогноз «Реального времени» — 4:1 в пользу ЦСКА.