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Тест: что вы знаете о татарских народных праздниках?

10:00, 28.02.2021

Проект «Вопросы о Татарстане и татарах», часть IV

Тест: что вы знаете о татарских народных праздниках?

«Реальное время» продолжает серию образовательных тестов о татарской культуре и истории, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. В четвертом выпуске проекта — тест о татарских национальных праздниках.

В прошлой серии проекта мы разговаривали с вами о состязаниях на Сабантуе. Как правило, Сабантуем и ограничиваются познания большинства о татарских национальных праздниках. Но праздничные традиции татар богаты и глубоки. Да и с Сабантуем все не так просто — это же не только соревнования. Проверим, что еще вы знаете о праздниках татарского народа.

Интернет-газета «Реальное время»
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