Тест: что вы знаете о татарских народных праздниках?
Проект «Вопросы о Татарстане и татарах», часть IV
«Реальное время» продолжает серию образовательных тестов о татарской культуре и истории, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. В четвертом выпуске проекта — тест о татарских национальных праздниках.
В прошлой серии проекта мы разговаривали с вами о состязаниях на Сабантуе. Как правило, Сабантуем и ограничиваются познания большинства о татарских национальных праздниках. Но праздничные традиции татар богаты и глубоки. Да и с Сабантуем все не так просто — это же не только соревнования. Проверим, что еще вы знаете о праздниках татарского народа.
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