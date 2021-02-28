Марсианские хроники, ледниковый период и 10 помощников ковида

Как прошла неделя с 22 по 28 февраля в научном мире

«Марсианские хроники»

Мир Рэя Брэдбери становится ближе: марсианские новости поставляют нам не только НАСА, но и китайцы.

В понедельник американское космическое агентство опубликовало видео посадки на Марс ровера Perseverance.

Это случилось еще 18 февраля, но сначала зонд передавал черно-белые фотографии. А чтобы до Земли добрались более громоздкие видеоматериалы с камер ровера, потребовалось несколько дней: с вай-фаем на Марсе пока не очень. Камера зонда вела съемку всего процесса посадки на Марс «от первого лица» — от выпуска парашюта до его приземления. Эффект присутствия потрясающий: при желании и с должной степенью фантазии можно представить, что на чужую планету садитесь вы лично, собственной персоной.

Американцам на пятки наступает Китай, который объявил о том, что его зонд «Тяньвэнь-1» вышел на орбиту ожидания Марса.

Зонд этот запустили еще летом 2020 года, и вот он достиг цели. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщает, что данные, которые соберет зонд, Земля получит уже в этом году. Миссия китайцев романтично называется «Вопросы к небу». Китайцы тоже собираются посадить аппарат на поверхность и «погонять» его там. Он должен будет «наябедничать» ученым Поднебесной об особенностях атмосферы, рельефа, геологических характеристиках Красной планеты. Как и американцы, китайцы ищут следы жизни, которая, по подозрениям земных ученых, когда-то была на Марсе, а еще хотят понять, можно ли будет в обозримом будущем открыть там филиал Поднебесной. На орбите ожидания зонд должен провести несколько месяцев, а посадка планируется в мае — июне.

Теперь держим пальцы скрещенными: пусть китайский зонд совершит мягкую посадку и нигде не встретится с американским. Хватит нам первого видео посадки, а до первого ДТП на Марсе, надеемся, еще далеко.

Американцам на пятки наступает Китай, который объявил о том, что его зонд «Тяньвэнь-1» вышел на орбиту ожидания Марса. Фото: 3dnews.ru

5 симптомов рака и 10 помощников коронавируса

Медики сообщают нам тревожные новости, желая нам только добра.

Так, британское издание Express опросило врачей о неочевидных симптомах рака, и те обильно налили воды на мельницу ипохондриков.

Итак, среди пяти часто игнорируемых онкологических симптомов — трудности с глотанием (они могут быть признаком рака пищевода), набрякшие веки (опухоль в легких), охриплость (рак гортани), вздутие живота (рак яичников), изменение цвета мочи (ассортимент большой: от рака поджелудочной железы до рака почек или, к примеру, простаты).

15 ученых из 9 разных стран систематизировали информацию о распространении коронавируса и попытались объяснить, почему маленькие бедные страны пережили ковид легче, чем большие и богатые.

Помощников ковида нашли целых десять. Например, в странах с высоким уровнем дохода население не очень-то и готово участвовать в профилактике и контроле (вспомните все скандалы вокруг масок, которые «пытается на нас натянуть государство»). Потенциал систем здравоохранения в некоторых местах оценивают неадекватно высоко (вспомним Италию, здравоохранение которой рухнуло за считанные недели под натиском коронавируса). Социальное неравенство проявилось самым негативным образом в США и Британии — нормальную медицину могут позволить себе далеко не все. И так далее. Правда, неизвестно, как констатация этих фактов помогает ученым всего мира в борьбе с ковидом.

15 ученых из 9 разных стран систематизировали информацию о распространении коронавируса и попытались объяснить, почему маленькие бедные страны пережили ковид легче, чем большие и богатые. Фото: un.org

Нас ждет малый ледниковый период, Гольфстрим замедлился

Климатологи предупреждают: активность Гольфстрима снизилась до минимального значения за последнюю тысячу лет. Это означает, что Европа и Северная Америка могут изрядно остыть.

Расчеты ученых говорят о том, что течение главного теплого течения, влияющего на нашу жизнь, слабеет последние 150 лет, но сейчас это происходит все интенсивнее. Через 100 лет «конвейер течений», обеспечивающий современный климат, может остановиться полностью. В итоге зимы у нас станут еще суровее, лето будет суше, а уровень моря в прибрежных районах Америки поднимется.

Океанолог, академик РАН Геннадий Матишов тоже нагнетает. Он сообщил на этой неделе «Российской газете», что человечество ждет не парниковый эффект, а малый ледниковый период.

«Лед в Арктике бы уже растаял, если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении», — заявил Матишов. Ученый согласен с теорией о цикличности климата и уверен в том, что сейчас идет не потепление, а похолодание. Радует одно: академик пророчит малый ледниковый период не раньше, чем через тысячи лет.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», — успокоил нас Матишов.

Академик РАН Геннадий Матишов сообщил на этой неделе, что человечество ждет не парниковый эффект, а малый ледниковый период. Фото: bataysk-gorod.ru

Британские ученые не разочаровывают, а Facebook приближает завтра

На этой неделе британские ученые совершили научный прорыв, определив самые «пьющие» профессии. Речь, правда, идет только о Великобритании.

Согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании, самый высокий уровень употребления алкоголя отмечен у мужчин рабочих специальностей, занятых в строительстве и на производстве, и среди женщин-руководителей. Среди мужчин самые высокие показатели употребления алкоголя ученые отметили у рабочих строительных и производственных специальностей, а также у уборщиков, а самые низкие — у священнослужителей, практикующих врачей, физиков, геологов и метеорологов. У женщин больше всего пьют руководительницы высшего и среднего звена, а самыми морально устойчивыми оказались школьные учителя, врачи и... ученые.



Тем временем в Facebook заботятся о забывчивых людях и собираются внедрить систему распознавания лиц в свои первые умные очки.

Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт заявил на внутреннем совещании компании, что сейчас корпорация оценивает, имеет ли она моральное право предлагать такой девайс.

Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт заявил на внутреннем совещании компании, что сейчас корпорация оценивает, имеет ли она моральное право предлагать такой девайс. Фото: news.rambler.ru

Финальное решение еще не принято, и, естественно, законы каждой страны могут разрешить или запретить Facebook их использование. В Facebook считают, что у технологии большие возможности, и она несет сплошную пользу. Например, очки смогут помочь узнать кого-то на мероприятии, если владелец забыл имя или если у него проблемы со зрением. А очки ему напишут незаметно: «Это Глафира Ивановна» — и краснеть не придется.

