Марсианские хроники, ледниковый период и 10 помощников ковида
Как прошла неделя с 22 по 28 февраля в научном мире
«Марсианские хроники»
Мир Рэя Брэдбери становится ближе: марсианские новости поставляют нам не только НАСА, но и китайцы.
В понедельник американское космическое агентство опубликовало видео посадки на Марс ровера Perseverance.
Это случилось еще 18 февраля, но сначала зонд передавал черно-белые фотографии. А чтобы до Земли добрались более громоздкие видеоматериалы с камер ровера, потребовалось несколько дней: с вай-фаем на Марсе пока не очень. Камера зонда вела съемку всего процесса посадки на Марс «от первого лица» — от выпуска парашюта до его приземления. Эффект присутствия потрясающий: при желании и с должной степенью фантазии можно представить, что на чужую планету садитесь вы лично, собственной персоной.
Американцам на пятки наступает Китай, который объявил о том, что его зонд «Тяньвэнь-1» вышел на орбиту ожидания Марса.
Зонд этот запустили еще летом 2020 года, и вот он достиг цели. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщает, что данные, которые соберет зонд, Земля получит уже в этом году. Миссия китайцев романтично называется «Вопросы к небу». Китайцы тоже собираются посадить аппарат на поверхность и «погонять» его там. Он должен будет «наябедничать» ученым Поднебесной об особенностях атмосферы, рельефа, геологических характеристиках Красной планеты. Как и американцы, китайцы ищут следы жизни, которая, по подозрениям земных ученых, когда-то была на Марсе, а еще хотят понять, можно ли будет в обозримом будущем открыть там филиал Поднебесной. На орбите ожидания зонд должен провести несколько месяцев, а посадка планируется в мае — июне.
Теперь держим пальцы скрещенными: пусть китайский зонд совершит мягкую посадку и нигде не встретится с американским. Хватит нам первого видео посадки, а до первого ДТП на Марсе, надеемся, еще далеко.
5 симптомов рака и 10 помощников коронавируса
Медики сообщают нам тревожные новости, желая нам только добра.
Так, британское издание Express опросило врачей о неочевидных симптомах рака, и те обильно налили воды на мельницу ипохондриков.
Итак, среди пяти часто игнорируемых онкологических симптомов — трудности с глотанием (они могут быть признаком рака пищевода), набрякшие веки (опухоль в легких), охриплость (рак гортани), вздутие живота (рак яичников), изменение цвета мочи (ассортимент большой: от рака поджелудочной железы до рака почек или, к примеру, простаты).
15 ученых из 9 разных стран систематизировали информацию о распространении коронавируса и попытались объяснить, почему маленькие бедные страны пережили ковид легче, чем большие и богатые.
Помощников ковида нашли целых десять. Например, в странах с высоким уровнем дохода население не очень-то и готово участвовать в профилактике и контроле (вспомните все скандалы вокруг масок, которые «пытается на нас натянуть государство»). Потенциал систем здравоохранения в некоторых местах оценивают неадекватно высоко (вспомним Италию, здравоохранение которой рухнуло за считанные недели под натиском коронавируса). Социальное неравенство проявилось самым негативным образом в США и Британии — нормальную медицину могут позволить себе далеко не все. И так далее. Правда, неизвестно, как констатация этих фактов помогает ученым всего мира в борьбе с ковидом.
Нас ждет малый ледниковый период, Гольфстрим замедлился
Климатологи предупреждают: активность Гольфстрима снизилась до минимального значения за последнюю тысячу лет. Это означает, что Европа и Северная Америка могут изрядно остыть.
Расчеты ученых говорят о том, что течение главного теплого течения, влияющего на нашу жизнь, слабеет последние 150 лет, но сейчас это происходит все интенсивнее. Через 100 лет «конвейер течений», обеспечивающий современный климат, может остановиться полностью. В итоге зимы у нас станут еще суровее, лето будет суше, а уровень моря в прибрежных районах Америки поднимется.
Океанолог, академик РАН Геннадий Матишов тоже нагнетает. Он сообщил на этой неделе «Российской газете», что человечество ждет не парниковый эффект, а малый ледниковый период.
«Лед в Арктике бы уже растаял, если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении», — заявил Матишов. Ученый согласен с теорией о цикличности климата и уверен в том, что сейчас идет не потепление, а похолодание. Радует одно: академик пророчит малый ледниковый период не раньше, чем через тысячи лет.
«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», — успокоил нас Матишов.
Британские ученые не разочаровывают, а Facebook приближает завтра
На этой неделе британские ученые совершили научный прорыв, определив самые «пьющие» профессии. Речь, правда, идет только о Великобритании.
Согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании, самый высокий уровень употребления алкоголя отмечен у мужчин рабочих специальностей, занятых в строительстве и на производстве, и среди женщин-руководителей. Среди мужчин самые высокие показатели употребления алкоголя ученые отметили у рабочих строительных и производственных специальностей, а также у уборщиков, а самые низкие — у священнослужителей, практикующих врачей, физиков, геологов и метеорологов. У женщин больше всего пьют руководительницы высшего и среднего звена, а самыми морально устойчивыми оказались школьные учителя, врачи и... ученые.
Тем временем в Facebook заботятся о забывчивых людях и собираются внедрить систему распознавания лиц в свои первые умные очки.
Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт заявил на внутреннем совещании компании, что сейчас корпорация оценивает, имеет ли она моральное право предлагать такой девайс.
Финальное решение еще не принято, и, естественно, законы каждой страны могут разрешить или запретить Facebook их использование. В Facebook считают, что у технологии большие возможности, и она несет сплошную пользу. Например, очки смогут помочь узнать кого-то на мероприятии, если владелец забыл имя или если у него проблемы со зрением. А очки ему напишут незаметно: «Это Глафира Ивановна» — и краснеть не придется.
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