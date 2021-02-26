Рустам Минниханов о банкротстве граждан: «Ежегодный рост таких заявлений нас настораживает»

Количество дел о финансовой несостоятельности татарстанцев за год возросло на 63%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на фоне пандемии заметно выросло количество личных банкротств — на 62,6% за год. Впрочем, тенденция к росту числа таких заявлений наблюдается на протяжении нескольких последних лет. В минувшем году финансово несостоятельными были признаны 2032 жителя республики, сообщил сегодня председатель Арбитражного суда Татарстана Максим Боровков. Обеспокоен ситуацией президент Рустам Минниханов, он напомнил про новую возможность внесудебного банкротства граждан, что позволит снизить нагрузку на арбитраж. Исполнение судебных решений оставляет желать лучшего. По статистике АС РТ, исполнительные листы на 42,7 млрд рублей были погашены всего на 7 млрд. Руководство Федерального арбитражного суда Поволжского округа акцентировало внимание на том, что татарстанский арбитраж находится на втором месте после АС Самарской области по количеству пересмотренных решений, хотя общий уровень отмен остается низким — 2,08%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Пандемия остановила иски к бизнесу...

Сегодня президиум Арбитражного суда РТ подвел итоги судопроизводства за пандемийный 2020 год. Пожалуй, впервые за последние несколько лет судьи почувствовали существенный отток исков бизнеса и граждан. Как заявил председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков, количество поданных заявлений сократилось на 17%, а рассмотренных дел — на 20%.



По его словам, в прошлом году поступило 30 197 исковых заявлений, а рассмотрено 25 742 дела. Гражданской коллегией рассмотрено свыше 15 тысяч дел, административных — свыше 10 тысяч. 38% дел рассмотрено в порядке упрощенного производства. Правда, возрос остаток нерассмотренных дел — 9 792 дела.

Как заявил председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков, количество поданных заявлений сократилось на 17%, а рассмотренных дел — на 20%

Спад юридической активности объясняется мерами защиты бизнеса, которые приняло правительство России весной прошлого года. Для большинства компаний были введены отсрочки на уплату налогов, а для компаний из пострадавших отраслей экономики введен мораторий на банкротства. С другой стороны, в первые дни пандемии суды работали в усеченном режиме. «С 19 марта до 8 мая суды проводили заседания по безотлагательным делам и по упрощенному судопроизводству. До сих пор приостановлен прием граждан и очный прием документов», — сообщил глава АС РТ.



...и породила несостоятельность граждан

Впрочем, в условиях пандемии начал сильнее раскручиваться маховик личных банкротств. «Существенно выросло количество дел о банкротстве граждан — на 62,6%», — с тревогой сообщил Максим Боровков. Количество несостоятельных граждан выросло с 1250 до 2032 человек.

В противовес этому заметно поубавилось банкротств в бизнесе. Впервые за последние три года количество дел о банкротстве юрлиц снизилось сразу на треть.

Если в 2019-м было 1354 заявления с требованиями банкротства, из которых 916 закончились делами, то в прошлом году АС РТ зарегистрировал всего 934 заявления, а до дел дошло только 683.



В условиях пандемии начал сильнее раскручиваться маховик личных банкротств, но в противовес этому заметно поубавилось банкротств в бизнесе

— Говорить о том, что юридических лиц в предбанкротном состоянии становится меньше, было бы неверным, — предостерег Максим Боровков. — Поскольку меры, принятые правительством России о введении моратория на банкротство, внесли коррективы.

В производстве татарстанского арбитража находятся дела о банкротстве НАСКО, АСКО, «Фирмы «Свей», «Татфондбанка» и другие. Продолжает существенно расти количество поданных требований о несостоятельности. В прошлом году была введена процедура банкротства в отношении жилищного кооператива «Триумф-НК». По нему было подано свыше 2 тысяч требований. «Прогнозируем дальнейший рост», — отметил глава татарстанского арбитража.

Процент отмены судебных решений остается низким — 2,08%

В апелляционной инстанции было обжаловано свыше 8,6 тысячи судебных решений АС РТ, или 16,2% от общего количества. Процент обжалования снизился на 4,5%. Отменено или изменено 1232 судебных акта: 904 акта в апелляции, 328 — судом в кассации.

Процент отмененных решений составил 2,08%. Наблюдается положительная динамика в отправлении судебного производства.

В апелляционной инстанции было обжаловано свыше 8,6 тысячи судебных решений АС РТ, или 16,2% от общего количества. Процент обжалования снизился на 4,5%

В абсолютных цифрах наибольшее количество отмененных решений у судей (у тех, у кого самая высокая судебная нагрузка). Это судьи Шарипова — 4,8%, Спиридонова — 4,47, Прокофьев — 3,86%, Сотов — 3,79%, Воробьев — 3,7%.

Глава Арбитражного суда РТ попросил улучшить качество отправления правосудия. Чаще всего отмены следуют по причине того, что не привлекают к делу заинтересованных лиц, из-за отсутствия надлежащего извещения о времени рассмотрения дела и иных процессуальных нарушений. «Таких отмен выявлено 100», — сообщил Боровков, указав на необходимость четкого соблюдения процессуального законодательства.

Исполнение судебных актов: выдано свыше 21 тысячи исполнительных документов, в том числе на взыскание более 42 млрд рублей. Возвращено банками и судебными приставами свыше 1 тысячи документов в связи с исполнением судебных актов менее чем на 7,3 млрд рублей, или 17,3%.

Статистика не учитывает добровольный процент исполнения судебных актов, исполнительных листов, которые трансформировались в требования кредиторов, и долги, которые были признаны безнадежными.

Руководство Федерального арбитражного суда Поволжского округа акцентировало внимание на том, что АС РТ находится на втором месте после АС Самарской области по количеству пересмотренных решений, хотя общий уровень отмен остается низким — 2,08%.

«Ежегодный рост дел о банкротстве граждан нас, безусловно, настораживает, так как становится тенденцией, несмотря на отдельные негативные последствия от этой процедуры», — выразил обеспокоенность президент

«Ежегодный рост таких заявлений нас, безусловно, настораживает»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил большой вклад судей в обеспечение судебной защиты нарушенных прав в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. «Благодарю вас за эту работу», — сказал он. И напомнил, что поддержкой для бизнеса стало введение правительством России запрета на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении ряда категорий должников.

— Однако при этом выросло количество дел о банкротстве граждан. Ежегодный рост таких заявлений нас, безусловно, настораживает, так как становится тенденцией, несмотря на отдельные негативные последствия от этой процедуры, — выразил обеспокоенность президент. — С сентября прошлого года федеральный законодатель ввел возможность банкротства граждан во внесудебном порядке. Это должно снизить нагрузку на судей арбитражных судов!

Судебная практика оказывает большое влияние на формирование и развитие общественных отношений, в том числе в экономической сфере. Обеспечение судами единства в применении правовых норм — залог стабильности и предсказуемости отношений в области предпринимательства, отметил Минниханов.

Арбитражный суд республики одним из первых ввел в практику процедуру медиации. Мирное урегулирование спора направлено на развитие результативных партнерских отношений и культуры делового общения. Данный инструмент решения споров следует пропагандировать для широкого распространения, считает президент.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов