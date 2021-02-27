Дачная амнистия: не путать с дачной анархией!

Вот уже который год особый режим продлевается, но иногда в нем возникает что-то новенькое

В декабре 2020 года вступил в силу закон об очередном продлении дачной амнистии — теперь уже до 1 марта 2026 года. Вчера специалисты Управления Росреестра по РТ провели онлайн-эфир, на котором в очередной раз объясняли гражданам ее суть и подробности. Кто имеет право оформлять недвижимость по упрощенной системе, куда ему бежать и какие документы нести — в материале «Реального времени».

Зачем было продлевать дачную амнистию?



Начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева сообщила, что всего в России по дачной амнистии люди зарегистрировали уже порядка 13 млн домов. Из них примерно 800 тысяч — в Татарстане.

— Действие временных правил, принятых более 14 лет назад, неоднократно продлевали, — напомнила эксперт. — И до вступления в силу Федерального Закона N404-ФЗ от 8 декабря 2020 года дачная амнистия продолжалась. Но была приостановлена для объектов ИЖС.

Мухаметгалиева напомнила, что 4 августа 2018 года индивидуальное жилищное строительство полностью перешло на уведомительный порядок. Получать разрешение на строительство жилого или дачного дома на личном участке с тех пор не требуется. Вместо этого нужно направлять в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. «Реальное время» рассказывало подробно об этой процедуре в рамках проекта «Дом в фокусе».

— Уведомительный порядок был призван упростить процедуру регистрации права собственности, но иногда возникали проблемы, — заявила спикер. — В какие-то моменты наши заявители сталкивались с трудностями, с так называемой бюрократической машиной. Поэтому возобновление дачной амнистии было ожидаемо.

Мухаметгалиева полагает, что актуальность амнистии вызвана еще и тем, что в наши дни активно развивается социальная инфраструктура сельских территорий, у населения появилась возможность оформить льготную сельскую ипотеку.

Фото: rosreestr.tatarstan.ru

— Многие люди стремятся построить или приобрести именно индивидуальный жилой дом. И проживать в нем на постоянной основе, — подчеркнула эксперт. — Тем более что теперь капитальный дом можно возвести даже на садовом участке.

Теперь у владельца дачного или садового участка вновь есть два пути строительства дома: либо в уведомительном порядке, либо по дачной амнистии в упрощенном порядке.

Как работает дачная амнистия



Для индивидуального жилого дома, если застройщик решил пойти по пути дачной амнистии, не нужно будет уведомлений или разрешений. Для регистрации права собственности на дачные дома по амнистии нужно предоставить в Росреестр документы на земельный участок и техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером. Подать документы можно по почте с уведомлением о вручении, лично обратившись в орган регистрации прав или в МФЦ, а также в электронном виде. Пошлина за госрегистрацию составляет 350 рублей.

По упрощенной схеме можно регистрировать хозяйственные постройки (например, гараж или баню) на собственных участках, для которых не требуется разрешения на постройку.

Земельные участки, предоставленные в пользование до 30 октября 2001 года, до введения современного Земельного кодекса, подпадают под дачную амнистию в бессрочном порядке.

Фото: ugra-news.ru

Закон суров, но это закон



— Обратите внимание, что дачная амнистия подразумевает под собой упрощенный порядок регистрации права собственности, но не упрощенный порядок строительства, — предупредила эксперт Росреестра. — Никто не отменял градостроительных норм и никто не снимет с застройщика ответственности за допущенные ошибки.

Мухаметгалиева пояснила, что при регистрации прав в упрощенном порядке сотрудники Росреестра не будут делать замечаний и производить какие-либо замеры. Но если, например, из-за какой-то постройки с нарушениями возник конфликт с соседом, то зарегистрированное право собственности не обезопасит от негативных последствий. Сосед обратится в суд, а суд в свою очередь может и отменить регистрацию права и даже обязать застройщика снести проблемный объект. Ответственность с застройщика за нарушения не снимается.



— Важно, чтобы сам застройщик понимал, что строительство должно регулироваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, — отметила эксперт.

Спикер напомнила еще одну важную вещь: прежде чем построить дом на землях охранных зон, по-прежнему потребуется эту процедуру согласовать, даже если все это будет происходить по дачной амнистии. Строительство в охранных зонах подчиняется собственным регламентам, и там возводить дом можно будет только после оформления разрешительных документов.

Фото: bti-tula.ru

— Росреестр не закроет глаза на нарушение закона, — подытожила Мухаметгалиева. — Недобросовестного застройщика ждет административная или гражданско-правовая ответственность.