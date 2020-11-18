Как подать уведомление о начале строительства на участке ИЖС

Чтобы без проблем зарегистрировать ваш будущий дом, нужно по всем правилам подать уведомление о начале строительства

В апреле 2018 года изменились правила оформления регистрации индивидуальных домов. Теперь на их строительство не нужно получать разрешение — процедура проходит в уведомительном порядке. О том, в каком порядке подавать уведомления в официальные органы о начале строительства на землях ИЖС, что нужно учесть при этом, к кому обращаться — в новом материале «Реального времени» из рубрики «Дом в фокусе». В подготовке этого текста нам помогала кадастровый инженер Лилия Купчихина.

Куда делись разрешения на строительство и каким должен быть дом по закону

Предположим, вы уже купили участок, основным видом разрешенного использования которого является ИЖС (а значит, он предназначен для индивидуального жилого строительства). Все процедуры проверки вы на участке провели, земля находится в вашем безраздельном пользовании, пора бы уже и строиться начинать.

До 2018 года Градостроительный кодекс РФ предписывал перед началом капитального строительства оформлять на это разрешение. Нужно было собирать бесчисленные бумаги и проходить процедуры, довольно болезненные для тех, кто ненавидит ходить по инстанциям. В 2018 году закон №340-ФЗ внес изменения в Градостроительный кодекс, и теперь процесс частного домостроительства перевели на «уведомительные рельсы».

Итак, теперь, чтобы начать строиться, нужно уведомить государственные органы о том, что вы собираетесь это сделать. Они рассмотрят ваше уведомление, убедятся, что вы все спланировали по закону, и, в свою очередь, вышлют вам согласование. Готовить проектную документацию для одобрения строительства больше не нужно (п. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).

В первую очередь на землях ИЖС можно строить отдельно стоящие жилые дома, которые должны отвечать следующим условиям:

высота — не более 20 метров;

не больше трех этажей;

дом не предназначен для коммерческого использования (то есть в нем нельзя будет открыть минимаркет, к примеру);

от границ участка до стен дома должны быть соблюдены положенные отступы. Для каждого муниципального образования эта норма своя, она прописывается в ПЗЗ. К примеру, для Казани она составляет 3 метра: стена не должна находиться ближе этого расстояния к границам участка. Нюанс: если стена противопожарная, то допускается отступ от границ от 1 метра.

дом должен быть предназначен для круглогодичного проживания одной семьи (иными словами, таунхаус под эти условия не подходит);

дом должен стоять на прочном фундаменте (то есть его невозможно передвинуть без потери функциональности).

В доме, который стоит на участке ИЖС, можно сделать постоянную регистрацию по месту жительства.

Фото: m-strana.ru

Готовим уведомление о планируемом строительстве

«Уведомление о планируемом строительстве» — официальный документ, который собственник подготавливает, прежде чем возводить дом. Его подача и подготовка регламентируется ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ. Его форма утверждена Минстроем РФ, скачать ее можно вот здесь. В графы бланка нужно внести:

подробные данные о собственнике;

данные об участке (для этого нужно будет иметь на руках выписку из ЕГРН);

данные о будущем доме, который вы хотите построить;

план участка с контурами дома.

Последний пункт — один из самых важных. Кадастровый инженер Лилия Купчихина объясняет «Реальному времени»:

— Прежде чем построить дом, надо представить картину его контура — линейные размеры, геометрию, расположение относительно границ земельного участка. Ключевой раздел уведомления о планируемом строительстве — именно эта схема, поскольку из нее становится понятно, соответствует ли планируемое строительство требованиям законодательства. На этом плане нужно схематично изобразить границы участка, в них — контур дома. От каждой из сторон этого контура до границ земельного участка надписывается расстояние в метрах.

И еще один важный нюанс, о котором нам напоминает кадастровый инженер: для получения согласия на строительство границы участка должны быть уточненными, то есть участок должен пройти процедуру межевания. Вполне возможно, что предыдущий собственник уже заказывал эту процедуру. Но она не обязательна для того, чтобы распоряжаться участком, поэтому если прежний владелец строиться на нем не планировал, то ее вполне может и не быть. Выяснить, уточненные границы имеет ваш участок или декларированные, можно в сервисе публичной кадастровой карты, внеся в соответствующее поле кадастровый номер участка. Если межевания не было — надо обратиться за услугой подготовки межевого плана по уточнению границ участка.



Куда подать уведомление о планируемом строительстве и какие документы принести с собой

Подготовленное уведомление о планируемом строительстве подается на рассмотрение в Управление градостроительных разрешений (если это Казань) или в отдел архитектуры и строительства (если действие происходит в другом муниципальном образовании). Подать его можно несколькими способами: через МФЦ; через сайт госуслуг; лично доставить в УГР или в отдел архитектуры.

С собой нужно будет принести пакет документов:

паспорт. Если вы действуете по доверенности — обязательно принесите ее с собой. Если вы заказываете услугу ходьбы по инстанциям кому-нибудь другому, снабдите его доверенностью; кадастровый номер вашего участка; документы, подтверждающие право собственности, или договор аренды земельного участка (если эти сведения не отражены в ЕГРН); собственно, само подготовленное уведомление.

Это — самый простой случай. На ваш земельный участок могут налагаться ограничения, если вы пытаетесь построиться в зонах с особыми условиями или в охраняемой зоне объекта культурного наследия (ОКН). В таких случаях уведомление о начале строительства должно подкрепляться дополнительными документами.

Например, если имеется в виду охраняемая зона ОКН или границы исторического поселения, нужно будет приложить описание внешнего вида дома (чтобы не нарушать эстетику территории) — текстом и в графике. Нужно указать, какого цвета будет ваш дом, из чего он будет построен, как будет выглядеть фасад и т. д. Для Казани границы таких зон можно посмотреть вот на этой карте (применяя разные фильтры, вы увидите множество интересной информации).



Если вы строитесь в охранной зоне, скажем, «Водоканала» (к которой относится едва ли не треть Казани), рядом с аэродромом или в охранной зоне завода — скорее всего, потребуются справки или разрешения от соответствующих учреждений.



Фото: sovet-ingenera.com

Что происходит потом

Если вы забыли внести какие-либо сведения в уведомление или не донесли какие-либо из необходимых документов, в течение трех рабочих дней ваше уведомление вам вернут с указанием причины. Оно будет считаться непринятым.

Если же все в порядке — начнется рассмотрение документов. В течение семи рабочих дней уведомление будет изучено, а вам направлена официальная реакция на него. Она имеет длинное заковыристое название: «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке». Иными словами, вам сообщат, можно вам начинать строиться или нет. Если нет — вы получите «Уведомление о несоответствии (и далее по тексту) и недопустимости (и далее по тексту)».

Почему вам могут отказать?

Градостроительный кодекс сообщает, что уведомление о несоответствии может быть направлено лишь в нескольких случаях. Первый — если отступы от границ участка и параметры дома не соответствуют установленным требованиям (дом выше 20 метров, имеет больше трех этажей, планируется к разделению на несколько квартир, находится ближе, чем в 3 метрах (для Казани) от границы участка и т. д.

Строительство капитального дома в указанных вами границах вообще запрещено (к примеру, такой тип застройки не разрешен для участка, а вы по какой-то причине об этом не знали).

Вы подаете уведомление о планируемом строительстве, не имея никаких прав на этот земельный участок.

Вы пытаетесь построиться на территории исторического поселения или в охранной зоне ОКН, а облик вашего будущего дома не подходит для этой территории.

В любом случае, если вы получили уведомление о несоответствии, в нем будет указана причина.

Если вы получили уведомление о соответствии — это означает зеленый свет: оно считается официальным согласованием. В течение 10 лет с этого момента вы имеете право вести строительство в указанном контуре.



Лилия Купчихина предостерегает: «Лучше, конечно, не тянуть 10 лет, а постараться построиться раньше. Дело в том, что за это время на вашем участке может «самоорганизоваться» какая-нибудь охранная зона — к примеру, линейного объекта (скажем, ЛЭП или этанопровод). И в этом случае, даже если у вас изначально было получено уведомление о соответствии, впоследствии, когда вы начнете процедуру регистрации построенного дома, вам могут отказать в выдаче соответствующего уведомления».

Что если в процессе строительства вы решили поменять конфигурацию дома?

Бывает так, что в процессе строительства вам приходит в голову какая-нибудь гениальная идея по улучшению будущего дома. Скажем, «8 х 8 метров — это какой-то маленький домик. Сделаю-ка я его 10 х 10!». Или, скажем, возникает желание перенести дом на несколько метров вправо или влево.

В таком случае обязательно нужно подать соответствующее уведомление в те же органы (напомним, в УГР, если имеется в виду Казань, или отдел архитектуры и строительства в разных муниципальных образованиях). Строя гениальные планы, нужно продолжать придерживаться определенных правил: двигая или увеличивая дом, вы по-прежнему должны соблюдать необходимые отступы от границ участка. И тогда, если все соответствует правилам, вы получите новое «одобрительное» уведомление от органов власти.

Не ставя в известность государство, изменить конфигурацию дома будет чревато последствиями — дело в том, что по окончании строительства к вам придет кадастровый инженер, составит технический план дома, и с ним вы снова пойдете в соответствующие органы. Вот тогда-то ваша невинная перестройка вскроется — и возникнут серьезные проблемы с регистрацией.

О том, как подать уведомление об окончании строительства и что за этим следует — поговорим в следующих статьях.