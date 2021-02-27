«COVID-19 — это такой поганый вирус, но за детей ему большое спасибо»

Профессор Анатолий Альтштейн из НИЦ им. Гамалеи — о российских вакцинах от коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн — о трех российских вакцинах от COVID-19. За что нужно благодарить коронавирус, почему профессор не доверяет «ЭпиВакКороне», сколько процентов россиян, по мнению Альтштейна, имеют антитела (спойлер: около трети), надо ли вакцинироваться переболевшим и когда — в интервью вирусолога «Реальному времени».

«Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» вызывает очень большие сомнения»

— Зарегистрированы три российские вакцины от COVID-19 — «Спутник V» НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. И у россиян скоро появится выбор — какую вакцину выбрать, исходя из возраста, наличия хронических заболеваний и других факторов. Так в чем принципиальная разница этих вакцин и какую стоит предпочесть?

— Вопрос не такой простой. Что касается «Спутника V», то это вакцина, основанная на аденовирусном векторе. Аденовирусный вектор используется для разных целей генной терапии много лет, и эта система хорошо отработана. Этот подход используется и для производства вакцин в XXI веке — получается неплохо. Безопасность такой вакцины достаточно хорошо изучена.

Конечно, бывают определенные побочные эффекты, но в пределах обычной реакции на прививку. Эта вакцина прошла все три фазы клинических испытаний, что очень важно. Опубликованные результаты пока носят предварительный характер, но тем не менее они достаточно значительные. Очевидно, что эффективность превышает 90 процентов.

Что касается вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова, то она тоже традиционная. Это инактивированная вакцина, их достаточно много. В ее основе — вирус, который накапливается в культуре клеток, очищается, инактивируется, к нему добавляется гидроокись алюминия, которая является стимулятором иммунного ответа. Такого рода вакцины против разных вирусов уже делались, это теоретически самая обоснованная и простая вакцина. Первая идея, когда нужно создавать вакцину: давайте вырастим вирус, потом его очистим, сконцентрируем, убьем и используем как вакцину. В центре Чумакова как раз по такому пути и пошли.

Но хотя эта вакцина вроде как самая простая — по-видимому производство ее не такое простое. Тут важно, чтобы вирус накапливался в достаточном количестве в клеточной культуре. Если он накапливается хуже, чем ожидается, приходится производить больше этой культуры, больше очищать и концентрировать. В центре Чумакова, по всей видимости, справились с этими задачами, провели первую и вторую фазы испытаний. В этом плане нет больших сомнений.

А третья фаза им еще предстоит — к ней пока еще не приступали. От результатов третьей фазы и будет зависеть мнение об этой вакцине — годится она или не годится.

Что касается вакцины «ЭпиВакКорона», то она совершенно оригинальная. Такого предложения в других лабораториях мира нет. С одной стороны, когда что-то оригинальное — это ведь хорошо, правда?

Фото: nso.ru

Что касается вакцины «ЭпиВакКорона», то она совершенно оригинальная. Такого предложения в других лабораториях мира нет

— Да, но с другой стороны, когда это касается твоего здоровья, не до оригинальности…

— Согласен, этот факт предъявляет большие требования к такой оригинальности. Нужно твердо доказать эффективность вакцины. Скорее всего, исходя из того, что мы о ней знаем, она дает мало побочных эффектов, и в этом параметре она на первом месте среди трех российских вакцин. Что касается ее эффективности…

Никаких серьезных данных на этот счет не опубликовано. Вакцина зарегистрирована 13 октября прошлого года. Прошло больше четырех месяцев, уже должна была пройти третья фаза испытаний, но где ее результаты? Когда результаты будут показаны и опубликованы — тоже непонятно. Теоретически вакцина такова, что ее эффективность вызывает очень большие сомнения.

— Почему?

— Главный иммуногенный компонент вакцины, то есть способный сформировать иммунитет, — S-белок, то есть белок шипа. Все вирусологи уже знают, что у коронавируса на поверхности есть шипы, построенные из тримера — это три одинаковых белка, которые вместе соединились, и получился этот иммуногенный белок. Разработчики синтезируют отдельные его пептиды и потом «пришивают» их к внутреннему вирусному белку, который является просто носителем, так называемый белок нуклеокапсида. А эта вакцина состоит из белка нуклеокапсида и трех пептидов, которые на него насаживаются. Как это может создать структуру, которая будет иммунизировать против S-белка, непонятно. Потому что если вы получаете этот белок не в клеточной культуре, не в живых клетках, то как он свернется таким образом, чтобы дать нужные антигенные детерминанты? Это крайне малопонятно.

Авторы «ЭпиВакКороны» утверждают, что их вакцина на 100 процентов эффективна. Но вакцин, эффективных на 100 процентов, не бывает в принципе — значит, это будет первая. Более того, они сообщают, что если обычными тестами проверять вакцинированного на наличие антител, то антитела не выявляются. Нужна специальная тест-система, которую они искусственно создают, и только тогда антитела выявляются. Но ведь вы будете иммунизировать не против искусственного вируса, а против вируса естественного. Такая конструкция теоретически не должна вызывать нейтрализующих антител.

Так что есть большие сомнения в эффективности «ЭпиВакКороны», и нужны серьезные доказательства экспериментального характера, которые показали бы, что эта вакцина будет работать. Пока авторы не затруднили себя представлением таких доказательств.

— У нас в Татарстане проходили испытания «ЭпиВакКороны» на добровольцах…

— Что касается результатов этих испытаний, заявлялось, что выводы будут сделаны на основании 3 тысяч добровольцев. Это тоже вызывает большие сомнения. 3 тысячи — это очень маленькая цифра. Обычно вакцины испытывают на 20—40 тысячах. Вакцина «Спутник V» должна была испытываться на 40 тысячах добровольцах, но удалось провести и оформить результаты примерно по 20 тысячам. Не так просто организовать третью фазу исследований: подобрать и уговорить добровольцев, что-то им пообещать, проиммунизировать их и т. д. Причем часть добровольцев получают плацебо. В том, насколько масштабна группа плацебо, очень важно определение достоверности работы этой вакцины. Если группа плацебо маленькая, вы не получите серьезный результат.

Если разработчики «ЭпиВакКороны» планируют всего 3 тысячи добровольцев, то сколько они могут привить плацебо? Ну, максимум 1000 человек. И что можно выяснить на таких цифрах? Так что честно говоря, у меня очень большие сомнения на этот счет.

Фото: nso.ru

Есть большие сомнения в эффективности «ЭпиВакКороны», и нужны серьезные доказательства экспериментального характера, которые показали бы, что эта вакцина будет работать

«Придется работать над изменением аденовирусной оболочки «Спутника»

— Если прививаться от коронавируса придется регулярно, как от гриппа, можно ли будет повторно прививаться «Спутником», учитывая, что он основан на аденовирусном векторе? А аденовирусов не бесконечное множество…

— Этот вопрос сложный. Видимо, придется работать над тем, чтобы менять эту аденовирусную оболочку. Аденовирусов достаточно много, и подобрать другие аденовирусы, где будет та же самая начинка, тот же самый добавленный коронавирусный ген, — задача выполнимая. Будет ли она выполняться — пока для меня неясно.

Сейчас известно, что центр им. Гамалеи договаривается с AstraZeneca, которая имеет свою аденовирусную вакцину (речь идет о том, что в конце 2020 года Российский фонд прямых инвестиций, центр имени Гамалеи и фармацевтические компании «Р-Фарм» и AstraZeneca подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса.

Стороны договорились развивать деловые и научные взаимоотношения, в рамках которых изучат возможности совместного использования российской вакцины «Спутник V» и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca (ради более стойкой и длительной защиты человека от коронавируса, — прим. ред.).

Институт Гамалеи использует для своей вакцины «Спутник V» два разных типа аденовируса — 26-й и 5-й. Поскольку они разные, то большой проблемы в этом случае нет. Сначала человека прививают 26-м аденовирусом, у него вырабатываются антитела против 26-го, и потом во второй дозе вакцины применяется 5-й тип аденовируса. Это более или менее благоприятная ситуация. Что касается AstraZeneca, они применяют один тип аденовируса и дважды его вводят. Я думаю, что это, конечно же, снизит эффективность их вакцины. Потому что антитела против аденовируса не то что полностью подавят иммунный ответ, но могут даже его снизить. А что касается американской вакцины Johnson & Johnson, то там разработчики вообще пошли по простому пути. Они одну вакцинацию сделали — 26-м типом. Институт Гамалеи, скорее всего, пойдет по такому же пути в дополнение к «Спутнику V» — такая вакцина будет называться «Спутник лайт».

Фото: Максим Платонов

Если в условиях пандемии вакцина дает хотя бы 50-процентную защиту, это уже неплохо. А «Спутник лайт» может дать 60—80-процентную защиту. Это совсем неплохой вариант

«Может быть, будут попытки прививать «Спутником лайт» детей»

— То есть в «Спутнике лайт» будут прививать одним типом аденовируса?

— Да, одним аденовирусом и однократно. Это, конечно, снизит иммуногенную активность. Тем не менее, если в условиях пандемии вакцина дает хотя бы 50-процентную защиту, это уже неплохо. А «Спутник лайт» может дать 60—80-процентную защиту. Это совсем неплохой вариант. Кроме того, такая вакцина будет существенно дешевле. И вакцинацию «Спутником лайт», который будут вводить однократно, будет проще выполнить.

Вообще в вакцинологии остро стоит проблема, что человека нужно привести на вакцинацию два, три раза, иногда четыре. Это сложная проблема. Некоторые люди, которым сделали первую прививку, исчезают и больше не приходят.

— Кому все-таки будет показан «Спутник лайт»? Уже переболевшим и имеющим какие-то антитела?

— Вакцина «Спутник лайт» будет показана всем тем, кому показан и обычный «Спутник». Конечно, «Спутник лайт» будет менее реактогенным. Может быть, будут попытки прививать «Спутником лайт» детей. Я вообще не думаю, что у детей будут какие-то сложности с такой вакцинацией от коронавируса. Это просто пока еще не изучено.

— Каково ваше мнение, оправдана ли вакцинация детей от COVID-19?

— Это необходимо, чтобы антитела против коронавируса были у подавляющего большинства. Такое решение затруднит распространение COVID-19 в человеческой популяции.

— То есть речь идет о пресловутом формировании коллективного иммунитета…

— Да, именно. Просто вакцинировать детей от коронавируса большого смысла нет, потому что дети легко болеют COVID-19, если болеют вообще. COVID-19 — это такой поганый вирус, но за детей ему большое спасибо. Самое ужасное, когда болеют дети. В данном случае, слава богу, этого нет. Зато пожилые люди болеют тяжело. И США на днях перешли трагический рубеж: число погибших от COVID-19 американцев перевалило за 500 тыс. человек. Эти цифры превышают суммарные потери Америки в трех войнах ХХ века — вьетнамской и двух мировых.

— На ваш взгляд, еще у каких-то российских вакцин кроме «Спутника» есть потенциал, чтобы они подошли для детей? Или ставка на «Спутник лайт»?

— Этот вопрос нужно изучать отдельно. Вакцина центра им. Чумакова тоже могла бы подойти. Но нужны большие производственные базы, чтобы произвести вакцину в достаточном количестве. В принципе, это все решаемые задачи. Когда вакцина разработана, увеличить производственную базу и сделать сколько надо — задача выполнимая, но не такая простая.

Фото: Александр Корольков/rg.ru

COVID-19 — это такой поганый вирус, но за детей ему большое спасибо. Самое ужасное, когда болеют дети. В данном случае, слава богу, этого нет. Зато пожилые люди болеют тяжело

«Добиться в России показателя в 70 процентов привитых — практически нереально»

— Есть люди, которые находятся в группе риска, но которым не показана вакцинация тем же «Спутником V», например, онкобольные. Как быть им?

— Для них можно было бы применить «ЭпиВакКорону», если бы была доказана ее эффективность, но этого пока не сделано. И я сильно сомневаюсь, что она будет доказана.

Если говорить о тех категориях, у кого есть противопоказания к вакцинации, вакцина — это ведь не просто средство индивидуальной защиты человека, которого привили. Это средство противоэпидемического характера. Вы никогда не привьете 100 процентов нужного контингента. Государство должно стремиться привить как можно больше людей, но 100 процентов — это нереальная задача. В любом случае какая-то часть людей, которым не показана вакцинация, не будет привита. Их защитит то, что у многих людей есть иммунитет и вирусу просто некуда будет деваться.

— Показатель 70 процентов населения с антителами достаточный для формирования коллективного иммунитета?

— Конечно, достаточный. Но добиться в России показателя в 70 процентов привитых — практически нереально. Когда-то Владимир Ильич Ленин добился такого в отношении вакцинации против оспы. Но это более страшная инфекция, чем коронавирус. Он добился такого показателя тем, что прививка была обязательной. Прививали и детей, причем, не сильно спрашивая родителей.

— 70 процентов же подразумевают и переболевших, и вакцинированных?

— Да, но по официальным данным, тех, кому подтвердили диагноз COVID-19, в России порядка трех процентов населения. Правда, на самом деле, вирус разошелся гораздо шире — думаю, все 30 процентов есть.

— Даже в Татарстане, когда Роспотребнадзор проводил исследование на коллективный иммунитет, третий этап показал, что более половины населения имеют антитела к коронавирусу…

— Это хорошо. Но было бы более разумно, если бы у этих людей замерили нейтрализующие антитела. Потому что просто антитела к S-белку — неплохое дело, но это не нейтрализующие антитела. Последние же, к сожалению, довольно сложно замерить у большого числа людей. Это более дорогостоящая процедура.

Нейтрализующие антитела — такие антитела, которые связывают вирус, он перестает работать, заражать и разрушать клетки. Этот тест делается с помощью клеточных культур. Это, конечно, сложнее и дороже. Обычное выявление антител подразумевает иммуноферментный анализ, который намного проще.

Фото: Максим Платонов

В любом случае какая-то часть людей, которым не показана вакцинация, не будет привита. Их защитит то, что у многих людей есть иммунитет и вирусу просто некуда будет деваться

«Вакцины будут защищать и против новых штаммов»

— Как вы думаете, будут ли российские вакцины эффективны против новых штаммов, в частности британского, южноафриканского?

— Пока можно думать, что против британского и бразильского штамма они будут вполне эффективными. Отличия не такие значительные. Что касается южноафриканского штамма, конечно, нужно проверять. Но ученые, которые работают с американскими вакцинами от Pfizer и Moderna, считают, что их вакцины защищают и от южноафриканского штамма. Тогда и «Спутник» должен защищать. Убежден, что будет защищать и от южноафриканского штамма, хотя, возможно, и слабее.

— Заявлялось, что после вакцинации «Спутником» защитного иммунитета должно хватать на 2 года…

— Это заявление основано на теоретических предпосылках. Может быть, так и есть. Но практически мы этого пока видеть не можем в силу недостатка временного промежутка, прошедшего с начала массовой вакцинации.

«Переболевших более полугода назад можно спокойно прививать»

— Если человек тяжело переболел коронавирусом, но уже более полугода назад, стоит ли ему прививаться? Минздрав Татарстана в таком случае рекомендует делать прививку и не требует анализ на антитела… Стоит все же переболевшим перед вакцинацией делать анализ на антитела, который не входит в ОМС?

— Я думаю, что таких людей спокойно можно прививать и без теста на антитела. Какой-то угрозы я здесь не вижу. Если у человека даже есть антитела и ему сделают вакцину, ничего с ним страшного не должно быть.

— Какой-то гипериммунный ответ не должен возникнуть, даже при наличии антител?

— Нет, в этом случае не должно быть ничего патологического.

Фото: Максим Платонов

Я считаю, что люди должны вакцинироваться. Если у них есть какие-то сомнения, связанные со здоровьем, они должны проконсультироваться со своим врачом. И в зависимости от решения врачей, осуществлять вакцинацию

— На ваш взгляд, прививки от коронавируса станут такими же сезонными, как от гриппа?

— Если будет такая возможность. То, что «Спутник» сделан на аденовирусном векторе, с одной стороны, позволяет произвести такую вакцину в достаточно большом количестве. С другой стороны, этот аденовирусный вектор, если будет вводиться постоянно, станет мешать иммунному ответу. Это задача, которая еще должна быть разрешена. Что касается РНКовых вакцин, то таких проблем быть не должно.

— Почему люди по-разному переносят вакцинацию? Если посмотреть на знакомых, которые привились «Спутником», такое ощущение, что молодые тяжелее переносили прививку — у них наблюдалось повышение температуры, боль в районе укола, тогда как у более возрастных не было практически никакой реакции?

— Люди все разные. Дело даже не только в возрасте, но учитывается и состояние нервной системы, иммунитета и так далее. Так что реакция на введение вакцины будет у людей неодинаковой.

— Можете дать совет людям, которые раздумывают, вакцинироваться ли им от COVID-19? И чем прививаться, если есть варианты…

— Я считаю, что люди должны вакцинироваться. Если у них есть какие-то сомнения, связанные со здоровьем, они должны проконсультироваться со своим врачом. И в зависимости от решения врачей, осуществлять вакцинацию.

Сейчас мы имеем возможность вакцинироваться только одной вакциной — «Спутник V». Что касается двух других вакцин, конечно, ими можно прививаться, но они еще не прошли необходимые испытания. А из двух оставшихся вакцин, которые не прошли испытания, я бы больше доверял вакцине Центра Чумакова. Что касается вакцины «ЭпиВакКорона», нужны хорошие доказательства, что она работает.