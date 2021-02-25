В новом статусе и с двойной нагрузкой: приставы Татарстана взыскали с должников 12 миллиардов

На одного пристава в республике — более 7 тысяч производств в год или в два раза больше, чем в среднем по России

Фото: Максим Платонов

В Татарстане пустуют кресла 11 начальников отделов УФСПП по РТ и открыты еще более 100 вакансий. Все это — результат новой кадровой политики, связанной с приравниванием приставов к силовикам (сотрудники надели погоны). Об этом стало известно на итоговой коллегии УФССП по РТ, где рассказали, что теперь на одного пристава в республике приходится более 7 тысяч производств в год, а это почти в два раза больше, чем в среднем по России. С началом 2021 года число исполнительных производств еще и выросло на четверть. О том, как стесненная в кадрах служба арестовала имущества должников в два раза больше, чем годом ранее, и как начала отнимать автомобили у злостных неплательщиков алиментов — в материале «Реального времени».

Приставы наравне с силовиками



У татарстанских судебных приставов накануне прошла первая итоговая коллегия в новом статусе — теперь ФССП относится к правоохранительным органам. Окончательный переход состоялся прошлым летом, рассказал глава УФССП по РТ Анвар Закиров. В результате численность судебных приставов, которых и так не хватало, еще более снизилась.



Произошло это из-за «необходимости нашить погоны: каждый татарстанский пристав вынужден был пройти тест на знание законов, тест по физподготовке, психологический отбор и даже полиграф». Прошедшим отбор сотрудникам присвоили спецзвания. Практическая численность приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (они охраняют судебные заседания, в том числе с боевым оружием) на момент перехода составляла 327 сотрудников — это 71% от штатной численности. Штатная численность к настоящему моменту — 427 сотрудников, или 94% от штатной численности.

Замдиректора ФССП РФ и заместитель главного судебного пристава России, генерал-лейтенант внутренней службы Елена Захаркина, комментируя новую кадровую политику, отметила: «Нам тяжело признавать, что Татарстан оказался по числу уволенных служащих местных отделений судебных приставов в процессе перехода на новые принципы работы в лидерах! Но считаем, что все, что происходит, к лучшему. Не нужно просто искусственно не иметь вакансий, нужно, чтобы коллеги хотели работать и умели, и понимали, для кого они это делают. Да, набор новых сотрудников идет тяжело!».

Окончательный переход состоялся прошлым летом, рассказал глава УФССП по РТ Анвар Закиров. Фото: tatar-inform.ru

«Не только новая форма, но и большая ответственность»

Захаркина также отметила, что в Татарстане осталось набрать 128 человек на свободные вакансии. Существует и 11 вакансий среди начальников отделов службы. Чтобы быть эффективными, эти руководители должны быть «не просто юристами, экономистами и чуткими людьми», но и обладать навыками управления, отметила генерал. Руководство ФССП при этом приняло решение, что назначение начальников отделов будет проводиться только тогда, когда коллеги продемонстрируют необходимый уровень знаний: «К сожалению, в регионах столкнулись с тем, что коллеги, желающие получить высокую должность, не готовы вкладывать в это свои силы. Не хотят учиться и заниматься самообразованием. А соцэксперимент по набору недостойных кандидатов не хотим проводить!».

По ее словам, большая часть коллег в 2020 году впервые надели погоны. При этом не все поняли, что новый вид службы — «не только новая форма, но и большая ответственность». Захаркина сообщила, что в Татарстане сохраняются и коррупционные риски.

Арестовали имущество должников на 1,5 миллиарда



Пока шли кадровые чистки и пандемия, в республике смогли оснастить все суды металлодетекторами и видеокамерами. За год было выявлено в судах 743 запрещенных предмета, задержано 90 лиц, находящихся в розыске, 9 из них за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Пандемия позволила улучшить показатели УФССП по РТ и в части снижения числа исполнительных документов — на 7%. Благодаря уменьшению числа налоговых инспекций в разгар эпидемии в отношении физических и юридических лиц, а также из-за снижения штрафов ГИБДД — их было 3 млн. Простой математический подсчет показывает, что на одного судебного пристава в среднем пришлось более 7 тысяч исполнительных листов! При этом, с сожалением отметил Анвар Закиров, в среднем по России на одного пристава приходится лишь 4 тысячи исполнительных производств.

Простой математический подсчет показывает, что на одного судебного пристава в среднем пришлось более 7 тысяч исполнительных листов. Фото: Ринат Назметдинов

Несмотря на ограниченный кадровый состав и осуществление транзита в правоохранительные органы судебные приставы смогли в 2020 году арестовать имущества у должников на 1,5 млрд рублей, что на 79% больше, чем в 2019 году. От реализации этого имущества в свою очередь была получена сумма, в два раза превышающая результат 2019 года — более полумиллиарда рублей.



Судебные приставы также активно использовали другой эффективный метод воздействия на должников — запрет на выезд, подобных исполнительных постановлений было выписано более 255 тысяч. Рост постановлений на ограничение на выезд составил 5%, на руках у пограничников сейчас почти 350 тыс. судебных постановлений на ограничение выезда татарстанцев.

Взыскали 12 млрд рублей по исполнительным производствам

Третий вариант воздействия на должников касался ограничения в праве на пользование транспортными средствами — большей частью он касался задолжавших по выплатам алиментов — таковых было почти 3,5 тысячи. Во второй половине 2020 года приставы и вовсе активизировали практику изъятия транспортных средств у должников — она показала эффективность во время пандемии: всего было изъято 300 единиц транспорта, треть — у должников по налоговым платежам.

— В результате нами взыскано 12 млрд рублей — доля исполнительных производств, по которым полностью или частично исполнено требование, составила 50% (в 2019 — 47%). При этом обеспечено высокое исполнение по производствам о взыскании заработной платы (79%), по налоговым платежам 57%. Особенное внимание уделялось взысканию фискальных платежей (то есть платежам в бюджеты всех уровней). В 2020 году УФССП по РТ взыскано 4,25 млрд рублей фискальных платежей, из них 2 млрд рублей — налоговых, — рассказал глава УФССП по РТ.

Замглавы федеральной службы, правда, отметила, что цифровизация порой идет чисто формальными темпами. Фото: r24.fssp.gov.ru

«Записи в электронной очереди не самоцель!»

Кроме того, пандемия повлияла на другой тренд работы судебных приставов: за 2020 год они выписали 374 исполнительных листа по административному приостановлению деятельности предприятий — 83 из них касались именно предприятий общепита за нарушение эпидемиологических прав Роспотребнадзора. Глава УФССП по РТ похвастался и тем, что сегодня в республике электронный документооборот приставов составляет уже 99%.

Замглавы федеральной службы, правда, отметила, что цифровизация порой идет чисто формальными темпами. Приставы действительно стали больше работать с документами и жалобами в электронном виде, однако при этом такая работа не всегда приводит к снижению очередей.

— Не везде начальники отделов понимают, что записи в электронной очереди не самоцель! Надо не просто произвести запись, надо внимание обратить на то, что полученную запись мы должны распечатать и заранее подготовиться к приходу граждан! Чтобы знать заранее, кто и по какому вопросу к нам придет. А то получается электронная очередь сама по себе, а приход граждан сам по себе. Это не минимизирует наше время или присутствие граждан в ФССП, — отметила она.

Также Елена Захаркина отметила, что в электронном виде в УФССП по РТ пришло 902 заявления с нарушением сроков. Это, по ее словам, «огромная цифра». И служба не может себе такого позволить.

Около 10 тысяч (45% от всех) обращений граждан в УФССП — это жалобы на кредитные и микрофинансовые организации. Фото: vkonline.ru

Татарстанцы потянулись в УФССП жаловаться на коллекторов

Отдельно Анвар Закиров рассказал об итогах борьбы с задолжавшими по выплате алиментов. Всего в пользу детей за год было взыскано 327 млн рублей. Завели тысячу уголовных дел, из них 97% в отношении злостно уклоняющихся от выплаты алиментов.



Около 10 тысяч (45% от всех) обращений граждан в УФССП — это жалобы на кредитные и микрофинансовые организации, а также коллекторов, выбивающих долги. При этом из 27 тысяч заявлений о бездействии приставов — 25% поступили именно от коллекторов, приставам, однако, удалось снизить число удовлетворяемых судами таких заявлений.

— Работа управления направлена и на принятие мер по предотвращению и пресечению неправомерных действий и мошенничества в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности. К концу 2020 года в реестре микрофинансовых организаций состояли 12 таких юрлиц, из них три включены в реестр как раз в прошлом году. Число обращений по вопросам данной сферы выросло более чем на четверть. Приставами было принято к рассмотрению почти 650 обращений. Мы полагаем, что рост числа обращений вызван не только возросшим уровнем закредитованности населения, но и нашей разъяснительной работой, — уверен глава приставов РТ.

На 2021 год Анвар Закиров обозначил следующие задачи: поднять уровень спецподготовки приставов, обеспечить эффективное принудительное исполнение судебных производств, сократить число злостных неплательщиков алиментов и улучшить возврат просроченной задолженности. При этом год будет непростым, признал он, с января число исполнительных документов выросло на 24%.