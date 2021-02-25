День в истории: «татарский Шаляпин», старт Роскосмоса и день рождения кольта

Чем примечательна дата 25 февраля

Ровно 300 лет назад 25 февраля Петр I учредил Синод — верховный орган по управлению Церковью, функции которого сегодня выполняет Священный Синод. Кроме того, в этот день более двухсот лет назад была учреждена высшая солдатская награда «Георгиевский крест». Эта дата также примечательна тем, что в этот день родились первый профессиональный татарский эстрадный исполнитель Камиль Мутыги; герой Советского Союза, самый результативный боец истребительного полка «Нормания — Неман» Жак Андрэ; украинский поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко; советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, член Европейской киноакадемии Алексей Балабанов; английский рок-музыкант, певец, композитор, гитарист группы «The Beatles» Джордж Харрисон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Марш Красной Армии и общество воздухоплавания

25 февраля 1914 года в помещении «Нового клуба» (сегодня — театр им. К. Тинчурина) было организовано публичное чтение устава Казанского общества воздухоплавания. Торжественная церемония открытия состоялась 24 апреля в здании Гарнизонного собрания. На должность председателя общества был утвержден командир 16-го армейского корпуса, генерал от инфантерии Платон Александрович Гейсман.

В этот же день в 1929 году 1-я Казанская стрелковая дивизия Якуба Чанышева, или 1-й татарский полк, торжественно принимает от композитора Салиха Сайдашева знаменитый «Марш Красной Армии», написанный в честь 11-й годовщины Красной Армии. Музыкальное произведение было создано по личной просьбе знаменитого красного командира. Впервые «Марш Красной Армии» прозвучал 23 февраля 1929 года со сцены Татарского академического театра. Музыкальное произведение прочно вошло в репертуар многих военных духовых оркестров страны. Марш прогремел в Москве в день Парада Победы 1945 года. И сегодня на перронах казанского вокзала этим маршем встречают и провожают фирменный московский поезд.

Тумашев А.И. Казань. Кремль. Фото tatarica.org

В этот день в 1924 году в Чистополе родился известный пейзажист, один из ведущих мастеров татарской театрально-декорационной живописи Анас Тумашев. Среди самых известных его работ — «Петр I в Булгаре», «Базар в Великом Булгаре», «Казань ХХ века». В творчестве Тумашева отразились самые яркие тенденции, характерные для сценографии татарского театра второй половины 20 века: от реалистичных до условных и абстрактных декораций.



25 февраля 1883 года в Уральске, в семье авторитетного религиозного деятеля — муллы Мутыгуллы Тухватуллина, появился на свет баритон Камиль Мутыги (Камиль Тухватуллин). Признание певец получил после выступления в Нижнем Новгороде — на знаменитой Макарьевской ярмарке. В 1909-1917 гг Мутыги объездил с гастролями всю Россию, знакомя слушателей с татарскими песнями и мелодиями. В народе артиста называли «татарским Шаляпиным».



25 февраля 1956 года родился российский химик-органик, доктор химических наук, профессор, действительный член РАН Олег Синяшин. В октябре 2019 года ученый стал вторым в истории представителем Казанской химической школы, удостоенным высокой награды: Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии. Начиная с 2008 года, Синяшин занимал пост директора Казанского научного центра РАН. Буквально сегодня стало известно, что ученый принял решение уйти в отставку. 25 февраля, день рождения, станет его последним рабочим днем на посту главы Казанского НЦ РАН.

Петр Первый и Святейший синод. Худ. И.Ф. Тупылев. 1801 год. Фото историк.рф

Развенчание культа личности и реабилитация Бориса Пастернака

25 февраля 1721 года или ровно 300 лет назад Петр I учредил Синод — высший орган по управлению Церковью. Учреждение представляло собой собрание представителей христианской церкви для решения вопросов и дел вероучения. Сначала синоды собирали епископов, и такие встречи все еще проходят в католицизме и православии. В конце 1917 года был учрежден Священный Синод, который и сейчас остается высшим органом управления в РПЦ в межсоборный период (с 2000 года в период между Архиерейскими Соборами).

25 февраля (13 по ст.ст.) 1807 года манифестом императора Александра I был учрежден знак отличия военного ордена Св. Георгия для награждения нижних чинов за подвиг, совершенный «на поле сражения, при обороне крепостей и на водах». В 1913 году высшая солдатская награда получила официальное название «Георгиевский крест».

25 февраля 1956 года, на закрытом заседании XX съезда КПСС выступил Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Спикер зачитал доклад «О культе личности и его последствиях», ставший поворотным в истории нашей страны. В ходе выступления Хрущев указал на многочисленные беззакония предыдущих лет, оценил реальные масштабы политических репрессий. Спикер рассуждал о полном пренебрежении Сталина принципами коллективного управления, о личной причастности генералиссимуса к репрессиям. Невзирая на условную закрытость, текст выступления Хрущева был распространен по всем первичным парторганизациям страны. Доклад привлек к себе внимание и за рубежом, его переводили на многие языки. Уже 4 марта полное содержание «секретного» документа опубликовал Госдепартамент США.

Фото wikipedia.org

В этот день в 1987-м году посмертно восстановлено членство Бориса Пастернака в Союзе писателей СССР. Примерно через год в журнале «Новый мир» был опубликован роман «Доктор Живаго». А Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию по литературе, признала недействительным вынужденный отказ писателя от награды. Уже в 1989 году на очередной официальной церемонии Нобелевский диплом и медаль Бориса Пастернака были вручены его старшему сыну Евгению.

19 лет назад указом первого президента РФ Бориса Ельцина № 185 от 25 февраля 1992 года было образовано Российское космическое агентство, в настоящее время — Федеральное космическое агентство (Роскосмос). Госкорпорация России ответственна за космические полеты, программы космонавтики, а также аэрокосмические исследования. С 1992 по 2015 годы наша страна занимает лидирующие позиции по числу успешных запусков ракет, лишь пять лет (с 1996 по 1999 гг., 2003 г.) уступая в этом вопросе США. Нынешний руководитель корпорации Дмитрий Рогозин занял свой пост в мае 2018 года.

Советская оккупация и день рождения кольта

25 февраля 1836 года 22-летний американский механик-изобретатель Сэмюэл Кольт получил свой первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра. В первые десять лет фирме, выпускавшей его, едва удавалось сводить концы с концами. Однако с началом американо-мексиканской войны стало очевидно, что нет более эффективного для всадника оружия. Согласно популярной легенде, идея о создании револьвера, родилась в голове Кольта во время морского путешествия из Бостона в Калькутту в 1830-м году. Молодой ученый наблюдал за работой рулевого механизма брига «Корво». Устройство механизма Кольт якобы перенес в конструкцию своего будущего оружия.

Фото Michael E. Cumpston / wikipedia.org

Ежегодно 25 февраля в Грузии отмечают необычный праздник: День советской оккупации. В этот день в 1921 году войска Красной Армии вторглись в Тбилиси, брошенный за сутки до того войсками Антанты и подразделениями грузинского ополчения. Беглецы поспешно освобождают Батуми и перебираются морем во Францию. Именно эта дата является провозглашенным днем установления советской власти в Грузии и преобразования последней в Грузинскую Советскую Социалистическую Республику. Основоположником идеи создания «Грузинской советской республики» принято считать Филиппа Махарадзе, занимавшего в ГССР должности председателя ЦИК, председателя Совета народных комиссаров, а также председателя ЦИК ЗСФСР.

25 февраля 1969 года, во время войны во Вьетнаме, подразделение американских «морских котиков» под командованием лейтенанта Боба Керри, уничтожило в ходе ночного рейда жителей мирной деревни Тхэнг-Пхонг, расположенной в дельте реки Меконг. Получив сведения, что в поселении остановился руководитель сельской партийной ячейки, военные отправились «на охоту». Не дойдя до цели примерно полкилометра, отряд обнаружил защитное сооружение, в котором скрывались женщины и дети. Людей выгнали из убежища и расстреляли. Незадолго до жестокой расправы над женщинами и детьми «котики» обезглавили пожилую супружескую пару, обитавшую в одиноко стоявшей соломенной хижине, и зарезали малолетних внуков стариков.

В этот день ежегодно отмечается Национальный день Кувейта. Праздник учрежден в честь создания независимого от британского протектората государства Кувейт и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха 25 февраля 1961 года.