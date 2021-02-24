Россию от попадания на Олимпиаду оградил один точный пенальти

Продолжаем надеяться на чудо

Сборная России в целом хорошо сыграла в квалификационном турнире по водному поло, где разыгрывались три путевки в олимпийский Токио. От попадания на Олимпийские игры нас отделил один послематчевый пенальти. В составе сборной выступали шесть ватерполистов «Синтеза», которым в конце недели предстоит матч лиги Европы с московским «Динамо». Подробности — в материале «Реального времени».

Все смешалось в доме Облонских

Уже начало квалификационного турнира выдало новость, смахивающую на сенсацию. Турция была не допущена до турнира, поскольку в составе ее команды было слишком много человек, не прошедших тест на COVID-19. Разрешалось иметь троих таковых в составе делегации, причем не важно, спортсмены они или нет, пусть даже во врачебно-массажистском корпусе, и турки не прошли этот новый для спорта барьер.



В глобальном масштабе это не потеря, на взрослом уровне турецкая сборная сенсаций практически не преподносила, хотя на юниорском демонстрировала подобную способность. Так, на первенстве Европы 2019 года Турция U 15 обыграла Россию — 7:6, причем, подобное происходило не впервые. Но конкретно в нынешней квалификации сборная Турции была бы на последних ролях.

Вторая мини-сенсация едва не родилась в матче Греции и Грузии, завершившимся со счетом — 11:10. Причем греки забили последний гол в заключительном периоде. Грузины (Фабио Баральди из Италии, Борис Вапенски, Марко Елез, Марко Елача из экс-Югославии) сменили перед квалификацией главного тренера Реваза Чомахидзе на Деяна Станоевича и готовят еще один трансфер в лице полевого игрока Душана Васича из Сербии. В конечном итоге они займут третье место в своей группе, но все равно победа над Грецией в данное время выглядела бы перебором.

Наконец, стартовый матч в нашей группе преподнес, казалось бы, сенсацию, когда Нидерланды обыграли Германию — 11:10. Без своего многолетнего лидера Гиелена, выступающего за немцев, но зато с Вилкенхорстом, который пока только озвучил свое желание перейти в состав Бундесманшафт.

Нас же, конечно, более всего волновал старт со сборной Франции, и он оказался на удивление сложным. Все-таки состав французов был далек от оптимального, не было Ковачевича, Томашевича, не оказалось Блэри, Идзински, Камараса, Саудадьера, и дыры в составе компенсировали достаточно молодыми игроками, пригласив целое трио из «Дуэ», но в бой против нас пошла старая гвардия, включая вернувшегося в сборную 36-летнего вратаря Реми Гарсо. И билась с нами насмерть. Особенно старался капитан Уго Кроссила. Поначалу он был у французов самым точным, что позволяло держать равновесие в счете. Но к концу первого периода россияне рванули вперед — 7:3, казалось бы, решив исход поединка. Чуть припозднившись к экрану, после большого перерыва, ваш корреспондент был ошарашен. Счет был уже равным — 8:8, мало того, только система WAR позволила засчитать взятие ворот, и мы вышли вперед — 9:8.



Что случилось? А это к Кроссиле в атаке присоединился экс-синтезовец Мехди Марзуки, и они в четыре руки вывели французов вперед — 10:9. К счастью, у нас тоже было два лидера в нападении, и один из них — Константин Харьков, забил, а потом французы совершили чудовищную ошибку в центре поля, и Иван Нагаев вернул голевое преимущество россиянам. В конечном итоге перевес в один мяч сохранился до финального свистка, вместе с которым у французов был 99-процентный шанс. Мяч ударился в штангу, отскочил в нашего вратаря Виктора Иванова и тихо поплыл за линию ворот. В далеком 1988 году, когда Днепропетровск был советским, вратарь его команды «Днепр» Сергей Краковский пропустил обиднейший мяч с пенальти, поскольку мяч отскочил от штанги в его пятку. За счет этого победил соперник «Днепра» по Кубку УЕФА — французский «Бордо». Спустя 32 года история едва не повторилась, но спортивный бог в этот раз был на нашей стороне — 13:12.

Странная ничья

Пропустив восемь мячей всего от двух французов (Кроссила — 5, Марзуки — 3), наши на следующий день не справились с целой командой. Казалось бы, матч с румынами обещал легкую прогулку, ведь не зря же синтезовцы трижды за два последних года «прогуливались» в играх против местных топ-клубов «Орадя» и «Стяуа», но на деле мы просто отскочили. Румыны со старта ушли вперед , выиграв первый период — 3:1, и вели вплоть середины третьего периода — 5:4. У соперников не было голеадора, отличались и 39-летний ветеран Космин Раду и 21-летний юноша Влад Георгеску. В итоге они забили в наши ворота меньше французов — 9 против 12, но голы практически равномерно распределились между шестью ватерполистами. И вот эта заряженность на бросок практически любого игрока обескураживала.



Причем Румыния это сплав «Оради» и «Стяуа» плюс Раду из «Младости», а также двух легионеров из чемпионата Венгрии Вансика и Гергелифи, которые ничего не забили. «Синтез», повторимся, не имел проблем с этими ребятами, но сборная это не казанский клуб, более того, в ней лидерские функции возложены на легионеров. В игре с французами Нагаев (4 гола) и Харьков (3 мяча) забили больше, чем квинтет «Синтез» (5 мячей). С румынами расстрелялся Меркулов (4 мяча). Мы даже вышли вперед — 7:5, но, как и с французами, угодили в какую-то игровую яму, и только за 75 секунд до финала Никита Деревянкин сравнял счет, забив свой второй гол в матче — 9:9.

Голевой дождь с немцами

Германия опять в один мяч уступила Франции — 12:13 и вышла из борьбы даже за попадание в число четвертьфиналистов. Зато в это число достаточно неожиданно вклинилась команда хозяев — Нидерланды, обыгравшие Румынию — 9:8. По всем раскладам выходило так, что в последнем туре мы будем бороться с хозяевами воды за второе, куда более комфортное для четвертьфинала, место.

Но для начала надо было обыгрывать Германию, которая, несмотря на изначальные проблемы с составом, представлялась крепким орешком. Более того, процитируем самих себя, именно Германия изначально казалась главным соперником россиян в борьбе за второе место в группе. Даже со всеми потерями, немцы приехали на турнир, располагая немцами Шенкелем, Реалом, Стрелецки, Штаммом, и приглашенными Гиленом, Рестовичем, Чуком.

Что случилось с немцами в итоге, пусть их тренеры разбираются. Но они оказались не конкурентоспособны на старте, уступая — 1:6, и на финише матча, проигранного со счетом — 5:17. В их игре был только один яркий просвет, когда во втором периоде забили два гола, максимально сократив счет до 3:6, и не давали забивать нашим. А в третьем и четвертом периодах россияне дали понять — кто здесь папочка, ненадолго представ в роли хорватов и черногорцев, громивших любых своих соперников на протяжении всего турнира.

Увы, нам также пришлось сыграть с Хорватией, и это был четвертый тур. И перед ним у нас было два плана на матч. Не бороться, сохраняя максимум сил на оставшиеся игры, первая из которых — с Нидерландами — представлялась куда более важной. Либо зарубиться с одним из фаворитов мирового ватерпола, хотя стратегически это ничего не давало. Французы вполне себе зарубились — 10:13, хотя им отступать было некуда.

Маленький подвиг

И наши выбрали на матч с хорватами не самый однозначный план — бороться, причем до конца, поскольку перед последним периодом наши уступали — 11:13, и трудно вспомнить матч, в котором мы бы побеждали фаворита в подобной ситуации. Мы же победили — 14:13, выиграв последний отрезок с преимуществом в пять мячей.

В случае победы над хозяевами в последнем туре, которые демонстрировали по ходу турнира и мастерство, и волю. В игре с французами, они, подобно россиянам, предприняли в последнем периоде рывок, переломивший ход поединка с 5:9, до 11:11. И матч с Нидерландами мог завершиться, как принято говорить, на два исхода: победа выводила нас на первое место, ничья тоже — за счет преимущества в личных встречах с Хорватией. А поражение сваливало на третью строчку, самую неприятную, предполагавшую уже в четвертьфинале встречу с Грецией. При этом первое место в группе оборачивалось игрой с Канадой, а второе — встречей с непростыми грузинами с итальянцем, сербом и хорватами в составе.

Перед последним туром шансы на попадание в четвертьфинал потеряли только сборные Германии и Бразилии в другой группе. Бессилие немцев, откровенно, говоря, оказалось неожиданным, но, если смотреть на чемпионат мира по биатлону, проходивший в эти же сроки, то обнаружится, что и там Бундесманшафт выступила слабо. Слабое, конечно, утешение, но, выясняется, что и педантичные немцы не всегда подходят к главным стартам на пике формы.

Качели с Нидерландами

Если рассказывать о матче с хозяевами воды, то нужно делать это про весь матч. Такой возможности у нас нет, тем более что матч получился и качельный и валидольный. Качельный по развитию счета — 3:2, 3:4, 7:4, 8:9, 11:9. Валидольный, потому что в середине второго периода был удален один из наших бомбардиров — Константин Харьков, а потом ушел из воды Даниил Меркулов. По-видимому, Харьков ударил кого-то из голландцев, но момент этот камера не уловила, демонстрируя только страдания соперника, зато она уловила момент удара в лицо Меркулова, как и его окровавленную бровь, но за это никто из хозяев не получил даже малого удаления. В какой-то момент показалось, что судьи и вовсе беспредельничают, поскольку удаления россиян шли друг за другом, более того, был момент, когда воду покинули сразу двое наших. Но арбитры, в конце концов, перестали свистеть в одну сторону, и подравняли количество удалений, когда Нидерланды ликвидировали отрыв в счете в три мяча.

Надо сказать, что на домашнем турнире у Нидерландов объявился новый бомбардир — Йорн Мюллер, представлявший как раз тот самый «Дуэ» из чемпионата Франции, чья молодежь заменила лидеров и все-таки затащила Францию в четвертьфинал. Но в итоге с Россией забивал не столько Мюллер, или лидеры Вилкенхорст и Линдхут, а сразу семь игроков, не давая понять — от кого следует ждать угрозы. У нас же, после ухода Харькова и вынужденной замены Меркулова, который все-таки забил три мяча, лидерские функции взял на себя Дмитрий Холод, забивший пять раз — итог 11:10.

Матч в четвертьфинале с Канадой совсем не такой сакральный, как в хоккее. Команда достаточно молодая, практически всех игроков можно будет увидеть на водном Мундиале 2025 года в Казани, за исключением этнического грека Торакиса, которому уже за 30. В составе у кленовых много детей уроженцев из Югославии, иммигрировавших за океан. Вратарь Раденович, Дабич, Джеркович, Танасиевич, и трое последних плюс Коут и ДСоуза обыгрывали Россию в 2019 году на молодежном чемпионате мира — 12:10 (у нас в том составе были и синтезовцы Эмиль Зиннуров, Васильев, Махиянов, Мирзиев, Серебренников, Чирков)

Раньше основной бомбардирской силой Канады был центрфорвард c двойной фамилией Константин-Бикари, играющий в чемпионате Франции, сейчас прибавился забивной Реуел ДСоуза, тоже выступающий во Франции. В группу экс-югославов затесался и Макс Шаповал по которому понятно, что это этнический украинец. Как и доктор сборной команды Михей Мороз. А это далеко не тоже самое, что «хваленые канадские профессионалы» из хоккея.

Как логично говорил колоритный персонаж из «Брата 2» «москаль мне не земляк», так и канадцы на воде это совсем не то, что канадцы на льду. Счет матча — 17:9, комментатор игры убаюкивал телезрителей на протяжении всего игрового времени, поскольку нерва в ней не чувствовалось вообще.



Последний бой, он трудный самый

Соперником россиян в полуфинале стали греки, которые висели на волоске в четвертьфинале с Францией. Достаточно сказать, что проигрывая 4:7, французы забили шесть мячей подряд, и одной ногой уже были в полуфинале. Правда, потеряв при этом удаленного игрока Пьерра-Фредерика Ванпеперстраете. То ли этот игрок у них системообразующий, возможно, так совпало, но греки не только отыгрались с 7:10, они еще вышли вперед — 13:12, также потеряв двух удаленных ватерполистов. Сообразуясь с поговоркой: за одного битого, двух небитых дают. В итоге были назначены послематчевые пенальти, в которых греки оказались точнее и вышли на нас.

Россияне выиграли свою группу, потому что, несмотря на огромный груз ответственности, никто его с себя не перекладывал, и каждый, по возможности, внес свой вклад в общий успех. Пока дело не коснулось полуфинала с Грецией. Это был ответ на вопрос — почему россияне не играли на трех предыдущих Олимпиадах, да еще и чемпионаты мира зачастую пропускали. Мы провели самый слабый матч в момент, когда до Олимпиады оставался один шаг. Причем грекам создала проблемы сборная Грузии, французы и вовсе три периода возили их «мордой об асфальт», а мы вообще не напрягали. Три периода держались где-то рядышком, словно опасаясь выйти вперед, но там еще можно говорить о невезении, когда последний гол в третьем периоде пропустили на последней секунде владения греков и всего тайма в целом. Но начало заключительного периода вообще было шоковым. Наши дважды получали численное преимущество и пропускали, причем во втором розыгрыше даже не нашли возможности бросить по воротам. Мяч в атаке не «ходил», перепасовка напоминала ту, которую применяют при необходимости надежно «убить время», передачи до центральных нападающих не доходили — что ни пас, то потеря. В итоге счет — 9:13, после чего греки откровенно бросили играть, а наши, увы, выглядели безвольно, бездарно, бесхребетно.

И как все волшебным образом переменилось в игре с Хорватией, когда мы вели, после первой половиной матча — 7:6, затем уступали, но и сумели отыграться за 11 секунд до финального свистка. Более того, россияне могли завоевать путевку в Токио одним точным броском в серии пенальти. Но, увы, бросок казанца Романа Шепелева отразил хорватский вратарь Попадич, а в конце серии Шепелев не забил уже другому голкиперу хорватов — Биячу, и на этом все закончилось — 11: 11 по итогам основного времени, и мы проиграли серию пенальти — 13:14.

Теперь Шепелеву, голкиперу Кострову, центральным нападающим Деревянкину и Лисунову, полевым игрокам Пронину и Сучкову надо будет попробовать пережить это разочарование и настроиться на противостояние с московским «Динамо» в Лиге Европы.

