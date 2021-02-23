Женщина с ружьем в театре Тинчурина

Тинчуринский театр инсценировал Набиру Гиматдинову

Фото: Максим Платонов

Тинчуринский театр поставил инсценировку произведения популярной татарской писательницы Набиры Гиматдиновой «Утка очкан күбәләктәй…» («Как мотылек на пламя…»). Спектакль о женщине в войну — по сути, постановка о судьбе бывшего Передвижного театра, который до сих пор сидит в лесу и не видит четкого выхода к свету.



Инсценировка с трудной судьбой



Набира Гиматдинова — без сомнения, одна из самых известных татарских писательниц современности, с премиями Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая, званием народного писателя РТ. Ее книги продаются крупными тиражами. В основе ее произведений, как правило, сложная женская судьба.



Эту книгу Набира Гиматдинова написала в начале творческого пути, 35 лет назад. В 2004-м актриса Таслима Файзуллина (псевдоним — Халяф) сделала из нее инсценировку, с которой победила на конкурсе «Новая татарская пьеса». Тогда за спектакль должен был взяться Камаловский театр, но потом текст перешел к Тинчуринскому, где он тоже пролежал значительное время (Файзуллина ушла из жизни в 2018-м).

Наконец, в прошлом году за спектакль взялись всерьез, а его режиссером стал Зуфар Харисов, актер Тинчуринского, который работает в этом театре с 1981 года. Напомним, что с осени 2019-го здесь нет главного режиссера — контракт с Рашидом Загидуллиным не продлили.

В принципе, из этого могла бы получиться отличная песня группы «Король и Шут», но вышел спектакль длиной почти в 2,5 часа

Несмотря на то, что в спектакле задействовано более двух десятков актеров, основных героев совсем немного. Главная героиня, Мунавара (в молодости — Лилия Камалиева, в лесу — Гузель Гайнуллина), кулацкая дочка, влюбляется в лесника Сафара (Салават Хабибуллин). Как-то, желая спасти его от пули, она приходит к нему домой, чтобы предупредить. Тот в ответ, по сути, насилует ее (особой страсти в сцене соблазнения не замечено), а уже потом женится. Потом он уходит на фронт, а жене наказывает стеречь лес.

Так что она сидит среди березок и сходит с ума четыре года, пока ей не встречается Путник (Зульфат Закиров). С волосами до плеч, закутанный в коврик, словно в пончо, он рассказывает историю о беглом кассире, который скрывается от наказания. Путник пленяет ее чарующими комплиментами, у Мунавары дома внезапно обнаруживается скрипка (!), на которой он мастерски играет. Словом, женщина в смятении. Но потом война заканчивается, в биографии Путника находятся недостатки, и вот уже жена лесника наставляет на него ружье. В принципе, из этого могла бы получиться отличная песня группы «Король и Шут», но вышел спектакль длиной почти в 2,5 часа.

Кстати, говорят, сама Халяф хотела играть старшую Мунавару, а Гайнуллиной поручить младшую.

Вот ее пытаются усадить на муравейник злые родственники

Муж — на фронт, дезертир — в подвал



Литературный текст Гиматдиновой на сцене выглядит следующим образом — стоя в глубине зала, главная героиня обращается к зрителям с длинными монологами, которые иногда перемежаются экспозиционными отрывками. Вот ее пытаются усадить на муравейник злые родственники. Вот влюбленная в лесника Фатима (мастер неестественного смеха Диляра Фаттахова) утверждает, что она отравила воду в колодце. Вот студенты КТУ и их молодые коллеги изображают вечерние игры, в ходе которых выстраивается треугольник Мунавара — Фатима — Сафар. А вот выползает новый герой, Путник.

Дальше внутренних рефлексий уже меньше, зато больше бесед о том, что такое любовь. И далее, по озвученному сюжету. Актеры переигрывают буквально каждую эмоцию, говорят в зал пафосным тоном, от которого давно пора бы избавиться, но как избавиться от вредной привычки? При этом хоть как-то из героев меняется только Путник (из человека заблудшего — в человека неприятного). Сафара, вероятно, война никак не изменила, ведь весь спектакль он играет бесчувственного персонажа (хотя в финал так и просится его возвращение). Сама Мунавара, судя по обилию внутренних монологов, стала другой уже в начале постановки.

Редкая приемлемая сцена — когда к окончательно запутавшейся женщине приходит подруга Сакина (Гульчачак Хафизова) и сообщает, что закончилась война. Ну и заодно идет в баню, из-за стенки расписывая всю свою любовную биографию. «Зато тебе есть кого ждать», — в этой фразе заключена, конечно, вся противоречивость татарского феминизма.

А вот выползает новый герой, Путник

А ведь иначе и впрямь поверишь, что в деревне только и были люди, что в войну размышляли о чувствах.

При этом, если убрать значительную часть душевных излияний и сосредоточиться на сюжетной составляющей, популярность текста Гиматдиновой легко понять. Вот женщина, забитая нелюбовью родственников, которую муж после первой ночи сразу впрягает в домашние дела, а вместо прощальных слов учит стрелять из ружья, чтобы она охраняла государственный лес. Вот сладкоречивый хиппи (в 1945-м), который готов ее обожать, обещая не трогать «даже ногтем». При этом муж — герой, на войне, служит родине. А этот, хоть и на скрипке играет, сидит в подвале и вины своей признавать не хочет. А чувств — хочется.

По сути, это сентиментальное повествование — нынешняя история самого Тинчуринского театра, который сам выступает в роли Мунавары. У него есть славное прошлое, в котором было немало средних и плохих спектаклей, однако это его прошлое, от которого не хочется отказываться. Есть настоящее, когда на сцене появляются разнообразные режиссеры. А есть еще желание стать счастливой, только вот и ни со старым мужем, ни со скрипачом-беглецом это невозможно. А что делать-то? Сидеть с ружьем, чтобы никто не спилил родные березки?



1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов