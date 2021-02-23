Не хватает денег на Париж — поедем в Мамадыш
Зачем туристу ехать в Мамадышский район, что у него общего с Люксембургом и какую рыбу ловят в сотне местных речушек
Программа «1001 удовольствие за выходные», которую коронавирусным летом запустил Комитет по туризму Татарстана, оказалась вполне востребованной. Идея осмотреть красоты родного края пришлась по душе многим жителям республики. В программу входят не только очевидные направления, например Болгар или Елабуга, но и доселе нехоженые туристами тропы. Таков, к примеру, Мамадышский район. Что предложит Мамадыш гостям, что у него общего с французской столицей, при чем тут Колчак и где купить самую вкусную рыбу — в репортаже «Реального времени».
Живописные окрестности Мамадыша
В рамках тура «1001 удовольствие за выходные» сначала туристов отвезут не в сам Мамадыш, а в окрестности города. Здесь, на бескрайних просторах Мамадышского района (самого крупного в республике и сравнимого по площади с Люксембургом), течет сто рек, как рассказывают местные гиды. Благодаря водной насыщенности в окрестностях города бьют десятки красивейших родников. Разумеется, большинство из них в свое время нарекли святыми ключами и организовали к ним непрерывный поток паломников.
Один из таких родников — «Святая Чаша» в паре километров от границы города. По преданию, когда-то здесь рос исполинский дуб, пень от которого до сих пор вспоминают старожилы. И вспоминают неспроста: приезжая на «Святую Чашу», можно было с комфортом использовать этот пень в качестве стола и устроить своеобразный пикник, удачно совмещенный с мини-паломничеством. Но главное не это. В корнях этого дуба, согласно официально принятой легенде, когда-то была явлена местным жителям святая икона Николая Чудотворца. Ее увезли отсюда в Елабугу, но раз в год по нескольку недель икона возвращалась «на родину» и путешествовала по всему Мамадышскому уезду, со всеми положенными почестями. В 1918 году, когда Мамадыш занял адмирал Колчак, икона была утрачена: где она находится, неизвестно и поныне.
Однако вернемся к «Святой Чаше». Тут разбита симпатичная зона отдыха и построена закрытая купальня — любой желающий может окунуться в специально организованную купель. Говорят, купаются даже зимой, так что при желании здесь можно подкараулить и мамадышского моржа.
На этих землях во времена расцвета Булгарского государства была развита обширная сеть поселений. Правда, какой-то цельной архитектуры не сохранилось, но на Кирменском городище, где в XII веке стояла булгарская крепость Кирменчук, деревянные постройки воссоздали заново. Новая старая крепость стоит на высоком холме, а неподалеку бьет очередная партия родников — «родники Сююмбике». Их воде приписывают чудодейственные свойства, а летом, рассказывают гиды, на склоне под крепостью и вокруг родников несметное количество ягод. Некоторые туристы, по свидетельствам экскурсоводов, даже толком крепость осмотреть не успевают — так заняты поеданием даров природы.
Что общего между Парижем и Мамадышем
Мало кто в Татарстане не слышал поговорку «в Мамадыш через Париж» (ну или «в Париж через Мамадыш»). Судя по смыслу крылатой фразы, это как-то очень далеко. А как далеко — можно наглядно выяснить на набережной реки Ошмы, где вовсю иронизирующие над собой мамадышцы установили симпатичный флюгер, показывающий километраж до Парижа. 3 784 километра — и правда, неблизко!
Но флюгером дело не заканчивается. Прогуливаясь по набережной (кстати, очень симпатичной и хорошо благоустроенной), можно наблюдать здание ресторана, стилизованное под французский замок. А в центре города на вершине высокого холма стоит... Эйфелева башня. Конечно, к Эйфелю она не имеет никакого отношения, но опознать архитектурную аллюзию можно сразу и не задумываясь.
Экскурсоводы рассказывают, что же общего между крошечным городком в Татарстане и французской столицей. Базовая версия, конечно же, связана с бизнесом. Итак, по легенде, мещанин по фамилии Носков как-то плыл на пароходе по своим мещанским делам. Пароход сломался прямо в Мамадыше, и пассажиров временно выпустили на берег — прогуляться. Носков вышел — и обомлел: повсюду росли шампиньоны. А поскольку местное население было в ту пору преимущественно татарским (а татары грибов не ели), их совершенно никто не собирал. И у нашего героя созрел план. Он приехал в Мамадыш и открыл небольшое производство по консервированию шампиньонов. Со своими консервами в конце XIX века он даже поехал на выставку в Париж и внезапно получил там золотую медаль. А сидя в парижском ресторане, решил организовать в Мамадыше... производство консервов из лягушачьих лапок. История, правда, умалчивает о том, ели ли в Париже консервы из мамадышских квакушек.
Памятники и история
На обзорной экскурсии по Мамадышу понимаешь: здесь все дышит историей. Статус города этому старинному поселению присвоила еще Екатерина II в 1781 году, а упоминается в источниках он впервые в XI веке.
Мамадыш стоит на месте впадения Ошмы в Вятку, на высоких холмах, и виды из разных мест города открываются роскошные даже зимой: бескрайние просторы, живописные речные изгибы, величественные сосны... По Ошме, согласно преданию, в булгарские времена и приплыл в здешние места старик по имени Мамдяш и основал деревню. От его имени и происходит название «Мамадыш».
Туристу здесь покажут много интересного:
- сводят на гору Пузанку, покрытую прекрасным сосновым лесом, и расскажут, как на этой горе разворачивались драматические события времен колчаковского похода. Красные воевали здесь с белыми с переменным успехом: адмирал Колчак взял-таки город (придя сюда по рекам), но потом Мамадыш отбили красноармейцы;
- покажут бесчисленное количество памятников и монументов, некоторые из которых имеют весьма самобытный облик. В местном центральном сквере есть и памятник репрессированным, и афганцам, и ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (которых в Мамадыше было больше 60), и героям Великой Отечественной, и матерям, потерявшим на войне сыновей... А еще тут есть очень странный памятник Ленину: у него, кажется, нет ног ниже коленей. В общем, мамадышская скульптура — тема для отдельной статьи;
- покажут несколько парков и набережную;
- проведут по центральной улице, которая состоит в основном из купеческих домов позапрошлого века постройки — очень уютно, красиво и самобытно;
- расскажут о таинственной системе подземных ходов, которая змеится по всему историческому центру Мамадыша (правда, вход в них забетонирован, так что попасть в них, к сожалению, не получится);
- сводят в местный краеведческий музей, где, кроме очень уставшего и несчастного чучела белки, есть множество интересных экспонатов из самых разных эпох.
В общем, прогулка по зимнему Мамадышу в компании экскурсовода — одновременно и развлекательная, и познавательная, и для здоровья полезная (особенно если на Пузанку подниматься пешком, а не на машине).
Гастрономический шопинг
В первую очередь Мамадыш, как речной край, славится своей рыбой. В крошечном магазинчике при местном рыбозаводе — чего только нет. Корреспондент «Реального времени» впервые встретилась в этом волшебном месте с полуметровой (!) вяленой чехонью. И копченый сом, и вяленые лещи, и свежие судаки, щуки, налимы, сазаны, и рыбные полуфабрикаты... В общем, здесь настоящий рай для любителя рыбы. Причем продавец в магазине к вопросам туристов привыкла и терпеливо объясняет, какой продукт и как лучше использовать.
Следующий пункт программы шопинга — магазин при местном заводе сыра. Мамадышские сыры мало того что разнообразны и приятны на вкус, так еще и стоят процентов на 20 дешевле, чем в одной из популярных столичных торговых сетей. Оно и понятно: логистика очень сложная, за два с половиной часа пути к стоимости килограмма сыра не могут не набежать лишние сто рублей.
И еще один «легендарный» мамадышский продукт — лимонад. Действительно вкусный, как в советском детстве, по ГОСТам.
Отель и «Путешествие в прошлое»
Все туры программы «1001 удовольствие за выходные» стоят 2 200 рублей, какой бы город или район это ни был. И в каждый из этих туров входят два обеда, завтрак и ночь в отеле. Организаторы программы даже признаются, что порой то или иное направление в программу включалось просто по факту наличия в городе приличной гостиницы. Так вот, в Мамадыше отель весьма приличный: честные три звезды (как ни странно встретить подобный факт в городке с населением в 16 тысяч человек). Гостиница называется «Апрель», туристам здесь предлагаются номера категории «стандарт». Бассейна и олл-инклюзива здесь нет, зато есть вполне приятный ресторан с качественной кухней. Так что, насмотревшись на красоты Мамадыша и живописных окрестностей, можно вполне прилично провести время в приятном месте.
А летом к путешествию в Мамадыш добавится, скорее всего, еще и событийная программа. Дело в том, что разработкой туристической концепции Мамадыша занимается компания «Путешествие в прошлое» — та самая, которая вот уже много лет проводит фестиваль исторического боя «Великий Болгар». Руководители компании Андрей Кокурин и Марк Рофман знают толк в истории и в том, как красиво и интересно ее можно «упаковать». Например, они рассказывают о том, что в планах сказочно-исторический фестиваль летом — рядом с Кирменской крепостью. Событийный туризм в Мамадыше обещает быть очень интересным — природные декорации и исторический бэкграунд местности этому способствуют очень активно.
Итак, мы выяснили, зачем ехать в Мамадыш. За 2 200 рублей турист получит здесь: экскурсию по окрестностям города с родниками и «древней» крепостью, обзорный поход по Мамадышу с кучей интересной исторической информации, роскошные видовые фотографии, поход в музей (и шанс своими руками сотворить здесь сувенир — своеобразная арт-терапия в конце путешествия), ночлег и три трапезы в трехзвездном отеле. А летом еще и ягод наестся до отвала, и на рыбалку съездит (если, конечно, захочет).
А еще — это красивые старинные места, и не нужно думать, что татарстанская провинция не стоит того, чтобы ехать сюда на все выходные. Здесь все дышит историей, дремотным покоем, а вековые сосны будто бы и вас зовут остановить бешеный ритм и хотя бы пару дней провести в тишине и умиротворении.
комментарии
Замечательный город.