Не хватает денег на Париж — поедем в Мамадыш

Зачем туристу ехать в Мамадышский район, что у него общего с Люксембургом и какую рыбу ловят в сотне местных речушек

Фото: Людмила Губаева

Программа «1001 удовольствие за выходные», которую коронавирусным летом запустил Комитет по туризму Татарстана, оказалась вполне востребованной. Идея осмотреть красоты родного края пришлась по душе многим жителям республики. В программу входят не только очевидные направления, например Болгар или Елабуга, но и доселе нехоженые туристами тропы. Таков, к примеру, Мамадышский район. Что предложит Мамадыш гостям, что у него общего с французской столицей, при чем тут Колчак и где купить самую вкусную рыбу — в репортаже «Реального времени».

Живописные окрестности Мамадыша

В рамках тура «1001 удовольствие за выходные» сначала туристов отвезут не в сам Мамадыш, а в окрестности города. Здесь, на бескрайних просторах Мамадышского района (самого крупного в республике и сравнимого по площади с Люксембургом), течет сто рек, как рассказывают местные гиды. Благодаря водной насыщенности в окрестностях города бьют десятки красивейших родников. Разумеется, большинство из них в свое время нарекли святыми ключами и организовали к ним непрерывный поток паломников.

Один из таких родников — «Святая Чаша» в паре километров от границы города. По преданию, когда-то здесь рос исполинский дуб, пень от которого до сих пор вспоминают старожилы. И вспоминают неспроста: приезжая на «Святую Чашу», можно было с комфортом использовать этот пень в качестве стола и устроить своеобразный пикник, удачно совмещенный с мини-паломничеством. Но главное не это. В корнях этого дуба, согласно официально принятой легенде, когда-то была явлена местным жителям святая икона Николая Чудотворца. Ее увезли отсюда в Елабугу, но раз в год по нескольку недель икона возвращалась «на родину» и путешествовала по всему Мамадышскому уезду, со всеми положенными почестями. В 1918 году, когда Мамадыш занял адмирал Колчак, икона была утрачена: где она находится, неизвестно и поныне.

Один из таких родников — «Святая Чаша» в паре километров от границы города

Однако вернемся к «Святой Чаше». Тут разбита симпатичная зона отдыха и построена закрытая купальня — любой желающий может окунуться в специально организованную купель. Говорят, купаются даже зимой, так что при желании здесь можно подкараулить и мамадышского моржа.

На этих землях во времена расцвета Булгарского государства была развита обширная сеть поселений. Правда, какой-то цельной архитектуры не сохранилось, но на Кирменском городище, где в XII веке стояла булгарская крепость Кирменчук, деревянные постройки воссоздали заново. Новая старая крепость стоит на высоком холме, а неподалеку бьет очередная партия родников — «родники Сююмбике». Их воде приписывают чудодейственные свойства, а летом, рассказывают гиды, на склоне под крепостью и вокруг родников несметное количество ягод. Некоторые туристы, по свидетельствам экскурсоводов, даже толком крепость осмотреть не успевают — так заняты поеданием даров природы.

Что общего между Парижем и Мамадышем

Мало кто в Татарстане не слышал поговорку «в Мамадыш через Париж» (ну или «в Париж через Мамадыш»). Судя по смыслу крылатой фразы, это как-то очень далеко. А как далеко — можно наглядно выяснить на набережной реки Ошмы, где вовсю иронизирующие над собой мамадышцы установили симпатичный флюгер, показывающий километраж до Парижа. 3 784 километра — и правда, неблизко!

Но флюгером дело не заканчивается. Прогуливаясь по набережной (кстати, очень симпатичной и хорошо благоустроенной), можно наблюдать здание ресторана, стилизованное под французский замок. А в центре города на вершине высокого холма стоит... Эйфелева башня. Конечно, к Эйфелю она не имеет никакого отношения, но опознать архитектурную аллюзию можно сразу и не задумываясь.

3 784 километра — и правда, неблизко!

Экскурсоводы рассказывают, что же общего между крошечным городком в Татарстане и французской столицей. Базовая версия, конечно же, связана с бизнесом. Итак, по легенде, мещанин по фамилии Носков как-то плыл на пароходе по своим мещанским делам. Пароход сломался прямо в Мамадыше, и пассажиров временно выпустили на берег — прогуляться. Носков вышел — и обомлел: повсюду росли шампиньоны. А поскольку местное население было в ту пору преимущественно татарским (а татары грибов не ели), их совершенно никто не собирал. И у нашего героя созрел план. Он приехал в Мамадыш и открыл небольшое производство по консервированию шампиньонов. Со своими консервами в конце XIX века он даже поехал на выставку в Париж и внезапно получил там золотую медаль. А сидя в парижском ресторане, решил организовать в Мамадыше... производство консервов из лягушачьих лапок. История, правда, умалчивает о том, ели ли в Париже консервы из мамадышских квакушек.

Памятники и история

На обзорной экскурсии по Мамадышу понимаешь: здесь все дышит историей. Статус города этому старинному поселению присвоила еще Екатерина II в 1781 году, а упоминается в источниках он впервые в XI веке.

Мамадыш стоит на месте впадения Ошмы в Вятку, на высоких холмах, и виды из разных мест города открываются роскошные даже зимой: бескрайние просторы, живописные речные изгибы, величественные сосны... По Ошме, согласно преданию, в булгарские времена и приплыл в здешние места старик по имени Мамдяш и основал деревню. От его имени и происходит название «Мамадыш».

В городе бесчисленное количество памятников и монументов, некоторые из которых имеют весьма самобытный облик

Туристу здесь покажут много интересного:

сводят на гору Пузанку, покрытую прекрасным сосновым лесом, и расскажут, как на этой горе разворачивались драматические события времен колчаковского похода. Красные воевали здесь с белыми с переменным успехом: адмирал Колчак взял-таки город (придя сюда по рекам), но потом Мамадыш отбили красноармейцы;

покажут бесчисленное количество памятников и монументов, некоторые из которых имеют весьма самобытный облик. В местном центральном сквере есть и памятник репрессированным, и афганцам, и ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (которых в Мамадыше было больше 60), и героям Великой Отечественной, и матерям, потерявшим на войне сыновей... А еще тут есть очень странный памятник Ленину: у него, кажется, нет ног ниже коленей. В общем, мамадышская скульптура — тема для отдельной статьи;

покажут несколько парков и набережную;

проведут по центральной улице, которая состоит в основном из купеческих домов позапрошлого века постройки — очень уютно, красиво и самобытно;

расскажут о таинственной системе подземных ходов, которая змеится по всему историческому центру Мамадыша (правда, вход в них забетонирован, так что попасть в них, к сожалению, не получится);

сводят в местный краеведческий музей, где, кроме очень уставшего и несчастного чучела белки, есть множество интересных экспонатов из самых разных эпох.

В общем, прогулка по зимнему Мамадышу в компании экскурсовода — одновременно и развлекательная, и познавательная, и для здоровья полезная (особенно если на Пузанку подниматься пешком, а не на машине).

В краеведческом музее есть множество интересных экспонатов из самых разных эпох

Гастрономический шопинг

В первую очередь Мамадыш, как речной край, славится своей рыбой. В крошечном магазинчике при местном рыбозаводе — чего только нет. Корреспондент «Реального времени» впервые встретилась в этом волшебном месте с полуметровой (!) вяленой чехонью. И копченый сом, и вяленые лещи, и свежие судаки, щуки, налимы, сазаны, и рыбные полуфабрикаты... В общем, здесь настоящий рай для любителя рыбы. Причем продавец в магазине к вопросам туристов привыкла и терпеливо объясняет, какой продукт и как лучше использовать.

Следующий пункт программы шопинга — магазин при местном заводе сыра. Мамадышские сыры мало того что разнообразны и приятны на вкус, так еще и стоят процентов на 20 дешевле, чем в одной из популярных столичных торговых сетей. Оно и понятно: логистика очень сложная, за два с половиной часа пути к стоимости килограмма сыра не могут не набежать лишние сто рублей.

И еще один «легендарный» мамадышский продукт — лимонад. Действительно вкусный, как в советском детстве, по ГОСТам.

Мамадышские сыры мало того что разнообразны и приятны на вкус, так еще и стоят процентов на 20 дешевле, чем в одной из популярных столичных торговых сетей

Отель и «Путешествие в прошлое»

Все туры программы «1001 удовольствие за выходные» стоят 2 200 рублей, какой бы город или район это ни был. И в каждый из этих туров входят два обеда, завтрак и ночь в отеле. Организаторы программы даже признаются, что порой то или иное направление в программу включалось просто по факту наличия в городе приличной гостиницы. Так вот, в Мамадыше отель весьма приличный: честные три звезды (как ни странно встретить подобный факт в городке с населением в 16 тысяч человек). Гостиница называется «Апрель», туристам здесь предлагаются номера категории «стандарт». Бассейна и олл-инклюзива здесь нет, зато есть вполне приятный ресторан с качественной кухней. Так что, насмотревшись на красоты Мамадыша и живописных окрестностей, можно вполне прилично провести время в приятном месте.

А летом к путешествию в Мамадыш добавится, скорее всего, еще и событийная программа. Дело в том, что разработкой туристической концепции Мамадыша занимается компания «Путешествие в прошлое» — та самая, которая вот уже много лет проводит фестиваль исторического боя «Великий Болгар». Руководители компании Андрей Кокурин и Марк Рофман знают толк в истории и в том, как красиво и интересно ее можно «упаковать». Например, они рассказывают о том, что в планах сказочно-исторический фестиваль летом — рядом с Кирменской крепостью. Событийный туризм в Мамадыше обещает быть очень интересным — природные декорации и исторический бэкграунд местности этому способствуют очень активно.

Итак, мы выяснили, зачем ехать в Мамадыш. За 2 200 рублей турист получит здесь: экскурсию по окрестностям города с родниками и «древней» крепостью, обзорный поход по Мамадышу с кучей интересной исторической информации, роскошные видовые фотографии, поход в музей (и шанс своими руками сотворить здесь сувенир — своеобразная арт-терапия в конце путешествия), ночлег и три трапезы в трехзвездном отеле. А летом еще и ягод наестся до отвала, и на рыбалку съездит (если, конечно, захочет).

А еще — это красивые старинные места, и не нужно думать, что татарстанская провинция не стоит того, чтобы ехать сюда на все выходные. Здесь все дышит историей, дремотным покоем, а вековые сосны будто бы и вас зовут остановить бешеный ритм и хотя бы пару дней провести в тишине и умиротворении.

1 / 28 Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева

Людмила Губаева