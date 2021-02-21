Видео недели: поздравления от Следкома, посадка на Марс и пожар под Нижнекамском

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Ролик от Следкома

Следственный комитет опубликовал поздравление для 14-летних граждан России. Поздравительный ролик вышел более чем сомнительным. В нем ведомство подробно рассказало, за какие преступления наступает уголовная ответственность со дня 14-летия. В соцсетях поднялась волна возмущения, а кое-где и откровенного стеба. Следком не выдержал и удалил запись со своего официального канала. Креатив не получился.

Урок мужества

Схожую реакцию вызвало и видео из одной из школ Нижневартовска. Там полицейские устроили для школьников настоящую ролевую игру. Пока одни изображали протестующих и бросались мячами, другим ученикам раздали амуницию и поручили им разогнать «несанкционированную акцию». После разгоревшегося скандала уволили начальника полиции города.

Посадка на Марс

NASA удалось посадить марсоход Perseverance («Настойчивость») без потерь. Запись того, как космический аппарат опускается на поверхность Марса, транслировалась в прямом эфире. Теперь, когда марсоход совершил успешную посадку, потребуется несколько дней для развертывания оборудования, которое имеется в оснащении и будет использоваться в исследовательской деятельности. Но первые фотографии уже получены — и стали отличным фоном для многочисленных «фотожаб».

Девятаев

Вышел первый трейлер фильма «Девятаев», который снимал Тимур Бекмамбетов. Лента рассказывает о героическом летчике времен Великой Отечественной войны, который не пал духом, попав в плен, и умудрился угнать немецкий самолет, чтобы вернуться в СССР. На родине его, конечно же, сразу назначили врагом народа, но потом героического летчика все-таки признали героем. Эпизоды картины снимались и в Казани, где Михаил Девятаев провел последние годы жизни.

Башня Трампа

В Атлантик-Сити взорвали одну из башен Трампа — в здании «Трамп Плаза» располагались отель и казино. Башня считалась устаревшей, и ее снесли, чтобы построить новый небоскреб. Видео управляемого взрыва страшное, но завораживающее.

Пожар под Нижнекамском

В Нижнекамском районе Татарстана произошел крупный пожар. Огонь охватил производственный цех одного из частных предприятий. Никто не пострадал. Возгорание пришлось тушить более 2 часов.

Авария с 25 вагонами

В Приамурье сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда. Авария произошла 17 февраля на станции Ангарич. Вагоны были нагружены углем. Видео получилось эффектное, при виде неуправляемой беспорядочной махины становится откровенно не по себе.

Ограбление в прямом эфире

В Эквадоре грабитель напал на съемочную группу, не стесняясь включенной камеры. Он направил оружие на журналистов и забрал у одного из них бумажник в прямом эфире. После этого преступник скрылся на мопеде вместе с подельником.

Угон экскаватора

В Казахстане пьяный дебошир угнал экскаватор. И ладно бы просто скрылся в ночи — «уведенный» экскаватор сначала начал кружиться вокруг своей оси, а потом стало понятно, что утомившийся угонщик просто умудрился уснуть прямо в процессе этой нестандартной карусели.

Хоккей у монастыря

В Татарстане один из матчей Ночной хоккейной лиги прошел под стенами Раифского монастыря. Кадры с дрона получились очень интересными. Коробку сделали прямо на льду озера, возле монастыря.