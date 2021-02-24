Бизнес-аккаунт дня: сувениры из дерева от Алены Нургалиевой
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 7-я
Нижнекамка Алена Нургалиева занимается производством сувениров из дерева, которые могут стать и украшением интерьера, и оригинальным подарком. Как предпринимательнице улучшить продвижение своей продукции в соцсетях и расширить аудиторию, по традиции, в очередном выпуске спецпроекта «Реального времени» рассказывают опытные SMM-специалисты.
Ассортимент рос вместе с опытом
Свою творческую мастерскую по изготовлению сувениров из дерева молодая мама из Нижнекамска Алена Нургалиева открыла около года назад. Начинала с именных табличек, затем вместе с опытом начал расти и ассортимент продукции. Теперь это и медальницы, и ключницы, а также кубки, метрики, полочки и многое другое.
Все детали Алена вырезает с помощью лазерного раскройщика из древесины. Фантазия у молодого мастера богатая — ни один из заказов не повторяется. Для продажи своих изделий в конце 2019 года девушка завела аккаунт в «Инстаграме», и сегодня численность ее подписчиков около 600 человек.
Как привлечь больше потенциальных заказчиков, — советы Алене, по просьбе «Реального времени», дает специалист по коммуникациям и связям с общественностью, эксперт по продвижению в «Инстаграме» Анна Акинина.
Имя профиля — визитная карточка
- Имя профиля: два нижних подчеркивания в нике — не здорово, советую их убрать. Город имеет смысл оставить в геолокации.
- 2. Что касается БИО: убрать хештеги — они общие, высокочастотные и не имеют смысла; необходимо добавить номер WhatsApp, тем более если обозначено, что писать нужно туда, и еще раз повторюсь, — добавить гео.
- Хайлайтс: они отлично решают некоторые задачи бизнеса. Вынесите туда рубрики «в наличии» и «отзывы», например.
- Визуал: следите за качеством фотографий, подходите к вопросу с креативом. В «Инстаграме» очень избалованный пользователь. На красивый профиль всегда хочется подписаться.
«Невозможно делать бизнес в «Инстаграме», не продвигаясь»
- Работайте с локальными блогерами. С небольшими инфлюенсерами. Особенно хорошо сделать это по поводу. Например, поздравить с праздником. Живые отзывы и аудитория, которая приходит по рекомендации — самая нужная.
- Ставьте ситуативные посты на промо, особенно перед праздниками. Через «Инстаграм» все интуитивно понятно.
- Сейчас невозможно делать бизнес в «Инстаграме», не продвигаясь, какой бы супер качественный контент вы не делали. Ровно и наоборот.
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