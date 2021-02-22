Лучшие в профессии: татарстанские энергетики стали лауреатами всероссийского конкурса

В Москве подвели итоги конкурса «Инженер года — 2020»

В Москве в Год науки и технологий подвели итоги XXI Всероссийского конкурса «Инженер года — 2020». В нем приняло участие более 70 тысяч человек из 63 регионов России. В число победителей вошли татарстанские энергетики. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Награда для лучших в инженерном деле

Премия Всероссийского конкурса «Инженер года» считается одной из самых престижных в профессии. Конкурс проходит ежегодно по 46 номинациям в двух версиях: «Профессиональные инженеры» — для участников, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет, и «Инженерное искусство молодых» — для молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно. Победители заносятся в реестр профессиональных инженеров России.

Всего награды получили более 400 инженеров России. Фото: ysia.ru

В этом году в предварительном этапе участвовали более 70 тысяч человек из 63 регионов России. Всего награды получили более 400 инженеров страны. Из-за эпидемиологической ситуации чествование лауреатов прошло в формате видеоконференции. Призеров поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина РФ.

— Более двадцати лет уникальный конкурс дает возможность молодым ученым и специалистам из разных регионов нашей страны демонстрировать достижения, а главное — своим примером доказывать, насколько важен труд инженера и техническое творчество. Мы гордимся богатыми традициями отечественного инженерного дела, знаменитыми русскими изобретателями и конструкторами, создателями самолетов и космических аппаратов, оружия и военной техники, квантового генератора, радио и телевидения, — говорится в обращении.

Высокая оценка в инженерном деле

— Интерес к конкурсу растет с каждым годом. Вместе с этим увеличивается количество номинаций, — отмечает один из организаторов конкурса — советник первого вице-президента Международного союза научных и инженерных общественных объединений Юрий Ладохин.

Наибольшей популярностью пользуются номинации: «Электроэнергетика», «Нефтяная и газовая промышленность», «Машиностроение», «Техника военного и специального назначения», «Транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный)», «Авиация и космонавтика», «Атомная энергетика».

— Высокая оценка достижений в инженерном деле стала для лауреатов конкурса хорошей мотивацией для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда. Победа в конкурсе способствует внедрению уникальных технических разработок во всех отраслях российской экономики. Ведущие предприятия страны активно выдвигают своих сотрудников на участие в конкурсе. Это говорит о его популярности в профессиональной среде, — подчеркивает Ладохин.

«Наша профессия каждый день позволяет расширять кругозор»

В число лидеров конкурса ежегодно входят татарстанские энергетики. В этом году по традиции специалисты энергокомпании «ТГК-16» пополнили золотой фонд инженеров страны. Из них звания «Профессиональный инженер России» по результатам первого тура удостоились заместитель главного инженера Казанской ТЭЦ-3 Разиль Авзалов, начальник химического цеха Нижнекамской ТЭЦ-1 Евгений Костылев, начальник производственно-технического отдела АО «ТГК-16» Алмаз Латыпов.

На конкурс Разиль Авзалов заявлял работу, связанную с техперевооружением паровой турбины. Фото: АО «ТГК-16»

— В энергетику я пришел в 2000 году. Карьерный путь начал с должности машиниста-обходчика по турбинному оборудованию, — рассказывает заместитель главного инженера Казанской ТЭЦ-3 Разиль Авзалов. — Каждый этап был значимой вехой на моем профессиональном пути: я набирался опыта. Наша профессия каждый день позволяет расширять кругозор. Полученные знания всегда старался сразу же внедрять на практике. Думаю, во многом именно это помогало мне добиваться выполнения производственных задач, — добавляет он.

На конкурс Разиль Авзалов заявлял работу, связанную с техперевооружением паровой турбины, модернизацией Казанской ТЭЦ-3 на базе энергоблока ГТУ GE 9HA.01. Также жюри отметило его участие в капитальном ремонте котлоагрегатов, паротурбинной установки и среднем ремонте энергоблока ГТУ.

В разговоре с корреспондентом Авзалов отмечает специфичность энергоотрасли.

— Сюда приходят люди особого склада, с особыми чертами и качествами характера. Случайных здесь нет. Важно быть внимательным, дисциплинированным, ответственно подходить к профессиональным задачам, — уверен наш собеседник.

Энергетик должен постоянно изучать научно-техническую литературу, чтобы совершенствоваться в профессии. Особенно это актуально для Казанской ТЭЦ-3, где работает передовое оборудование ГТУ GE 9HA.01 — инновационная турбина, которая требует особого подхода.

«Для популяризации профессии нужно стимулировать интеллектуальный труд в области науки и техники, — говорит Авзалов. — На Казанской ТЭЦ-3 поддерживать интерес к работе на предприятиях помогает система наставничества, повышение имиджа и престижа ИТР». «Молодые кадры должны знать идеи наиболее продуктивных и одаренных представителей инженерно-технических профессий», — добавляет он.

Новый день — новый вызов

Начальник производственно-технического отдела АО «ТГК-16» Алмаз Латыпов начал свой путь в энергетике в 2004 году.

— Еще в студенческие годы осознал, что это именно та отрасль, в которой я хотел бы видеть себя в будущем, развиваться, строить карьеру. Ведь именно от твоего профессионализма и добросовестного отношения к работе зависит, будет ли тепло и свет в домах у людей, на предприятиях, социальных объектах, — вспоминает Латыпов.

Конкуренция в конкурсе «Инженер года» была очень большая, что сделало победу еще значимее. «Я очень рад получить эту награду. Для меня это признание труда, подтверждение тому, что работаю в нужном направлении», — делится эмоциями победитель.

Алмаз Латыпов представил на конкурс работы, связанные с участием в программе ДПМ-2, в рационализаторской деятельности.

— Жюри приняло во внимание также мою деятельность в составе межведомственной рабочей группы, которая разрабатывала комплексную программу по увеличению выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле в Республике Татарстан, — отмечает собеседник.

Алмаз Латыпов представил на конкурс работы, связанные с участием в программе ДПМ-2, в рационализаторской деятельности. Фото: Рината Назметдинова

Профессия энергетика разноплановая. Каждый новый день несет с собой новые вызовы. Именно поэтому для энергетиков так важны ответственность и дисциплина. К тому же технологии меняются со скоростью света, поэтому работникам энергоотрасли важно постоянно совершенствовать свои знания, заниматься саморазвитием, изучать профессиональную литературу.

— Сегодня есть проблема перекоса в образовании — многие молодые люди стремятся стать менеджерами, юристами, IT-специалистами. В результате не хватает людей, которые умеют проектировать, строить, монтировать. Хочется, чтобы ребята осознавали важность инженерного дела, понимали, насколько важны технические специальности. Понимали, что свет и тепло появляются в нашей жизни не по мановению волшебной палочки. За всем этим стоит колоссальный, порой героический труд людей. И в этом — благородство и романтика нашей профессии, — уверен Алмаз Латыпов.

Из специалиста — в высококлассного инженера

Награду в конкурсе «Инженер года — 2020» начальник химического цеха Нижнекамской ТЭЦ-1 Евгений Костылев получил за успешное техническое перевооружение химически обессоливающей установки. Ее на нижнекамской станции оборудовали мембранными методами очистки воды.

«Чтобы успешно реализовать себя в профессии, энергетик должен быть целеустремленным и настойчивым в решении поставленных задач», — сказал Евгений Костылев. Фото: АО «ТГК-16»

— Чтобы успешно реализовать себя в профессии, энергетик должен быть целеустремленным и настойчивым в решении поставленных задач. Поскольку на ТЭЦ используется высокоточное оборудование, работники должны обладать обширными знаниями в вопросах эксплуатации и ремонта техники. На станцию они приходят молодыми и неопытными специалистами, которые с течением времени становятся высококлассными инженерами. Такие сотрудники обладают большим опытом, знаниями и навыками, — отмечает Евгений Костылев.

«Инженеры — это опора»

По версии «Инженерное искусство молодых» дипломами «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» наградили инженера первой категории производственно-технического отдела «ТГК-16» Гузель Абдулвалиеву, ведущего инженера производственно-технического отдела Казанской ТЭЦ-3 Алексея Никитина, начальника водно-химической лаборатории Нижнекамской ТЭЦ-1 Анну Аникину.

Алексей Никитин с выбором профессии определился уже в 8-м классе, после открытого урока с преподавателями КГЭУ. В 2006 году поступил на дополнительное обучение в энергоуниверситет. А после окончания магистратуры в 2015 году устроился на Казанскую ТЭЦ-3.

Алексей Никитин с выбором профессии определился уже в 8-м классе, после открытого урока с преподавателями КГЭУ. Фото: АО «ТГК-16»

— Я должен был контролировать состояние оборудования, выполнять команды по его переключению. В 2017 году, когда стал инженером, мои обязанности кардинально изменились. Главной задачей был анализ режима работы станции. В мои обязанности входил поиск наиболее экономичного и надежного режима работы, — рассказывает Алексей Никитин.

Для Гузель Абдулвалиевой, инженера первой категории производственно-технического отдела ТГК-16, главным стимулом поступления в энергетический университет стал старший брат. Он учился в КГЭУ и с интересом рассказывал про востребованность профессии энергетика.

— Трудовую деятельность на Казанской ТЭЦ-3 я начала с аппаратчика химводоочистки химического цеха. Профессия инженера довольно сложная. Она требует постоянного развития, умения анализировать, подбирать творческий и нестандартный подход к решению поставленных задач, — говорит Гузель Абдулвалиева.

Для Гузель Абдулвалиевой главным стимулом поступления в энергетический университет стал старший брат. Фото: Рината Назметдинова

Ее работа связана с систематизацией технических данных состояния оборудования ТЭЦ. Гузель разрабатывает оптимальные режимы работы оборудования, контролирует резерв тепловой экономичности. Участие в конкурсе мотивировало ее на дальнейшее улучшение профессиональных навыков.

Начальник водно-химической лаборатории Нижнекамской ТЭЦ-1 Анна Аникина пришла в отрасль по стопам родителей, которые посвятили станции более 35 лет. На ТЭЦ Анна начала трудиться в должности лаборанта химанализа третьего разряда.

Работа Аникиной связана с установлением водно-химического режима на станции. Фото: АО «ТГК-16»

Недавно девушка вступила в должность начальника лаборатории. «Для меня это новая перспективная стихия. Большое везение, что в новой должности есть потенциал развития, в ней есть к чему стремиться. Профессия инженера — это опора. Мы помогаем в решении непростых задач», — поясняет Анна Аникина.



Работа Аникиной связана с установлением водно-химического режима на станции. Круг ее задач разноплановый и включает разные проекты, в том числе участие в техническом перевооружении и проведении пусконаладочных работ. Вот и участие в конкурсе она принимала с работой по техническому перевооружению химического цеха №1. Это один из инновационных методов, внедренных на станции.

«В будущем останутся всего лишь три ключевых профессии»

«В будущем останутся всего лишь три ключевых профессии: врач, учитель и инженер», — сказал в свое время председатель правления Союза научных и инженерных обществ СССР Александр Ишлинский. В Татарстане, как в республике с мощным промышленным потенциалом, вопросам инжиниринга уделяется повышенное внимание. В «ТГК-16» понимают: профессиональная команда — это фундамент успешной компании. И победы энергетиков в престижном конкурсе «Инженер года» — прямое тому подтверждение.

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