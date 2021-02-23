Как Стаса Старовойтова воспитывал «Батя»

Сегодня в прокат выходит картина о том, каким было детство в девяностые

Фото: кадр из фильма

23 февраля в прокат выходит фильм «Батя» — о том, как воспитывали детей в 90-е и чем те методы отличаются от нынешних. В Казань на пресс-показ приезжал исполнитель одной из главных ролей — стендап-комик, звезда ТНТ Стас Старовойтов. В беседе с журналистами он посетовал, что хотел бы дольше поработать с экранным отцом — Владимиром Вдовиченковым.

«Я хотел быть не таким, как мой батя, я хотел быть хорошим отцом»

Как объяснил Старовойтов, история у картины длинная. Сначала это должен был быть небольшой веб-сериал о жизни современной семьи. Тогда же сложился и его тандем с «женой», Надеждой Михалковой. Но потом у истории появился второй пласт — сцены из девяностых, где Макса, героя Старовойтова, воспитывает батя — Вдовиченков (ну а кто, как не герой «Бригады», лучше передаст дух девяностых?).

На контрасте эпох, детали каждой из которых старательно прописаны, и работает фильм. Длится он всего 75 минут — сокращениям подверглась современная линия. Вероятно, это пошло фильму на пользу, потому как историями про пилящую жену и растерянного мужа мало кого удивишь.



По сюжету, Максим с женой и двумя детьми едут на 70-летие отца. Сначала он хочет ехать один, но в итоге в дорогу собирается вся семья.

Макс практически живет на работе. Так что в дороге ему приходится заново знакомиться с дочерью и сыном. Ну как знакомиться? Давать им планшет, из-за которого они дерутся, подкупать игрушками, задерживаться в дороге из-за того, что у сына температура (а еще он расковырял нос до крови). Жену это вроде бы и бесит, с другой стороны, она явно рада, что хотя бы так муж проявляет к семье внимание.

К каждому воспитательному методу у героя находится воспоминание о своем детстве. Фильм начинен узнаваемыми ситуациями, а главная локация, квартира, обустроена по всем лекалам 90-х. Унылые обои, мебель, советский видик (на котором юный герой случайно увидит порнуху, пока батя пьет с друзьями на кухне). Мама из семьи ушла. Так что все, что мальчик знает, — от отца.



Животных Макс видит только на рынке, ссадины ему лечат одеколоном, ангину — кастрюлей с картошкой, поеданием лука и засовыванием чеснока в нос. Математику он осваивает, высчитывая продолжительность жизни на могилах, а чтение — декламацией политических новостей из газет. Макс папу боится, но тот его не колотит (а вот сам герой в одной из сцен порывается достать ремень), только лишь долго-долго смотрит на него тяжелым взглядом. Батю не обманешь. Он делает из сына мужика, потому что жизнь суровая — ведь в жизни пригодится умение рубить головы петухам? Батя то ли безразличен по отношению к сыну, то ли он просто железный человек, потому что иначе — никак.

«Я хотел быть не таким, как мой батя, я хотел быть хорошим отцом», — говорит Максим. Но большой вопрос, кто из них хороший отец. Наверное, ни один. Батя общителен, но жестковат, а Максу просто не хватает авторитета.

Фото: Ринат Назметдинов

«Моя задача была — не накосячить»

Сейчас Старовойтов планирует новый кинопроект, в котором будет играть как бы себя. А здесь он скромно выступил в той роли, которую ему дали.

— Моя работа исключительно актерская, — объяснил журналистам Старовойтов. — Я ведь не себя играл. Но это обычная речь человека, у которого есть семья, так что никакого диссонанса я не испытывал. Текст достаточно смешной. Сценаристы Good Story Media — хорошие ребята, которые понимают, как вложить юмор в реплики героев. У меня не было никаких вопросов, я на площадке не лез со своими предложениями, потому что получил бы ответ: «Будешь снимать свой фильм, туда и лезь». Что было бы правильно.

По сути, со Вдовиченковым Старовойтов виделся совсем недолго (и старший коллега посетовал, что такие серьезные сцены, как финальная, нельзя снимать второпях). Сложно было ему ответить и про общее ощущение на съемках — ведь девяностые снимались отдельно:

— Моя задача была — не накосячить, выйти с минимумом поражений, чтобы потом не говорили: «Зачем мы взяли непрофессионального актера?» Это мой внутренний «загон»: когда я работаю с профессионалами в своем деле, то испытываю стеснение по этому поводу.

Фото: Ринат Назметдинов

Так как героиня Нади — типичная молодая жена, которая недовольна тем, что муж работает, конечно, какие-то пересечения с моей жизнью были. Что поразило Старовойтова — так это квартира:

— Было забавно, что все эти вещи, которые там есть, были у меня в детстве, все эти ковры, книжки. Потом я себя это объяснил, что в Советском Союзе было скудное производство.

— Вырос я без отца, — продолжил он рассказ. — Есть две категории — те, кто вырос с таким отцом, и те, кто в неполной семье. У меня много было таких друзей. Мне сложно сказать… У меня были дяди, дед. Какие-то вещи потом показались смешными: когда Батя идет в формовке, с мохеровым шарфом — это мой дядя.

Фото: Ринат Назметдинов

Разумеется, актера спросили, разделяет ли он методы воспитания, показанные в фильме.



— Мы заморачиваемся, что надо вырастить сверхчеловека, — ответил стендап-комик. — У всех присутствует идея: детям надо дать то, чего не было у тебя. Это крайне странно, ведь ребенок тебя об этом не просил. Он не знает, как у тебя было. И все эти заморочки — куда он должен ходить, что он должен получить лучшее, — это не про чувства, это скорее про задачу, про реализацию родительского потенциала.

В финале семья доедет до отца, тот вначале побурчит, сын выскажет ему свои претензии, сын с батей пойдут курить на балкон (хотя оба не курят). Самое жуткое в этом — то, что батя старый. Бате 70 лет. Родители стареют. А детство у тебя, Макс, было нормальное.

