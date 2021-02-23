Как Стаса Старовойтова воспитывал «Батя»
Сегодня в прокат выходит картина о том, каким было детство в девяностые
23 февраля в прокат выходит фильм «Батя» — о том, как воспитывали детей в 90-е и чем те методы отличаются от нынешних. В Казань на пресс-показ приезжал исполнитель одной из главных ролей — стендап-комик, звезда ТНТ Стас Старовойтов. В беседе с журналистами он посетовал, что хотел бы дольше поработать с экранным отцом — Владимиром Вдовиченковым.
«Я хотел быть не таким, как мой батя, я хотел быть хорошим отцом»
Как объяснил Старовойтов, история у картины длинная. Сначала это должен был быть небольшой веб-сериал о жизни современной семьи. Тогда же сложился и его тандем с «женой», Надеждой Михалковой. Но потом у истории появился второй пласт — сцены из девяностых, где Макса, героя Старовойтова, воспитывает батя — Вдовиченков (ну а кто, как не герой «Бригады», лучше передаст дух девяностых?).
На контрасте эпох, детали каждой из которых старательно прописаны, и работает фильм. Длится он всего 75 минут — сокращениям подверглась современная линия. Вероятно, это пошло фильму на пользу, потому как историями про пилящую жену и растерянного мужа мало кого удивишь.
По сюжету, Максим с женой и двумя детьми едут на 70-летие отца. Сначала он хочет ехать один, но в итоге в дорогу собирается вся семья.
Макс практически живет на работе. Так что в дороге ему приходится заново знакомиться с дочерью и сыном. Ну как знакомиться? Давать им планшет, из-за которого они дерутся, подкупать игрушками, задерживаться в дороге из-за того, что у сына температура (а еще он расковырял нос до крови). Жену это вроде бы и бесит, с другой стороны, она явно рада, что хотя бы так муж проявляет к семье внимание.
К каждому воспитательному методу у героя находится воспоминание о своем детстве. Фильм начинен узнаваемыми ситуациями, а главная локация, квартира, обустроена по всем лекалам 90-х. Унылые обои, мебель, советский видик (на котором юный герой случайно увидит порнуху, пока батя пьет с друзьями на кухне). Мама из семьи ушла. Так что все, что мальчик знает, — от отца.
Животных Макс видит только на рынке, ссадины ему лечат одеколоном, ангину — кастрюлей с картошкой, поеданием лука и засовыванием чеснока в нос. Математику он осваивает, высчитывая продолжительность жизни на могилах, а чтение — декламацией политических новостей из газет. Макс папу боится, но тот его не колотит (а вот сам герой в одной из сцен порывается достать ремень), только лишь долго-долго смотрит на него тяжелым взглядом. Батю не обманешь. Он делает из сына мужика, потому что жизнь суровая — ведь в жизни пригодится умение рубить головы петухам? Батя то ли безразличен по отношению к сыну, то ли он просто железный человек, потому что иначе — никак.
«Я хотел быть не таким, как мой батя, я хотел быть хорошим отцом», — говорит Максим. Но большой вопрос, кто из них хороший отец. Наверное, ни один. Батя общителен, но жестковат, а Максу просто не хватает авторитета.
«Моя задача была — не накосячить»
Сейчас Старовойтов планирует новый кинопроект, в котором будет играть как бы себя. А здесь он скромно выступил в той роли, которую ему дали.
— Моя работа исключительно актерская, — объяснил журналистам Старовойтов. — Я ведь не себя играл. Но это обычная речь человека, у которого есть семья, так что никакого диссонанса я не испытывал. Текст достаточно смешной. Сценаристы Good Story Media — хорошие ребята, которые понимают, как вложить юмор в реплики героев. У меня не было никаких вопросов, я на площадке не лез со своими предложениями, потому что получил бы ответ: «Будешь снимать свой фильм, туда и лезь». Что было бы правильно.
По сути, со Вдовиченковым Старовойтов виделся совсем недолго (и старший коллега посетовал, что такие серьезные сцены, как финальная, нельзя снимать второпях). Сложно было ему ответить и про общее ощущение на съемках — ведь девяностые снимались отдельно:
— Моя задача была — не накосячить, выйти с минимумом поражений, чтобы потом не говорили: «Зачем мы взяли непрофессионального актера?» Это мой внутренний «загон»: когда я работаю с профессионалами в своем деле, то испытываю стеснение по этому поводу.
Так как героиня Нади — типичная молодая жена, которая недовольна тем, что муж работает, конечно, какие-то пересечения с моей жизнью были. Что поразило Старовойтова — так это квартира:
— Было забавно, что все эти вещи, которые там есть, были у меня в детстве, все эти ковры, книжки. Потом я себя это объяснил, что в Советском Союзе было скудное производство.
— Вырос я без отца, — продолжил он рассказ. — Есть две категории — те, кто вырос с таким отцом, и те, кто в неполной семье. У меня много было таких друзей. Мне сложно сказать… У меня были дяди, дед. Какие-то вещи потом показались смешными: когда Батя идет в формовке, с мохеровым шарфом — это мой дядя.
Разумеется, актера спросили, разделяет ли он методы воспитания, показанные в фильме.
— Мы заморачиваемся, что надо вырастить сверхчеловека, — ответил стендап-комик. — У всех присутствует идея: детям надо дать то, чего не было у тебя. Это крайне странно, ведь ребенок тебя об этом не просил. Он не знает, как у тебя было. И все эти заморочки — куда он должен ходить, что он должен получить лучшее, — это не про чувства, это скорее про задачу, про реализацию родительского потенциала.
В финале семья доедет до отца, тот вначале побурчит, сын выскажет ему свои претензии, сын с батей пойдут курить на балкон (хотя оба не курят). Самое жуткое в этом — то, что батя старый. Бате 70 лет. Родители стареют. А детство у тебя, Макс, было нормальное.
комментарии
Особенно трудно было мужчинам, отцам, которые лишились работы на заводах, в совхозах, НИИ и не могли купить детям даже еды.
Руководство СССР и РФ предали народ.
"Прожектор" ленинской перестройки" 1980-х годов редактор "Огонька" сбежал в США, кто-то в Германию, кто-то в Израиль и т.д.
А "Бати" остались и кто как мог зарабатывал на жизнь, кормил семьи, поднимали детей.
Ныне мужики опять не нужны.
Но уже по другим причинам.
"Батям" опять тяжело...
Идёт очередная гендерная "революция"...
Здоровья, мира, благополучия.
Муж даже не заметит, что а семье матриархат.
А невоспитанная женщина разрушит сама своё счастье.