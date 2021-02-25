Александр Большунов выходит на тропу войны

Три лыжника от Татарстана пишем, одна медаль в уме

Сегодня на стартовавшем чемпионате мира по лыжным гонкам будут разыграны первые награды. На этот чемпионат Татарстан делегировал трех спортсменов: Сергея Ардашева, Христину Мацокину и Анну Нечаевскую. Каждый со своим функционалом и с потенциальными надеждами на медаль. Подробности — в материале «Реального времени».

«Четыре татарина» не получилось

Перед взрослым чемпионатом мира состоялись старты молодежного, на котором выступали сразу пять представителей Татарстана. Сергей Ардашев, Полина Некрасова и Денис Филимонов из Набережных Челнов, Христина Мацокина и Ярослав Рыбочкин из Заинска. По итогу Ардашев завоевал две медали, бронзу лично, и серебро в смешанной эстафете. А вот Мацокина завоевала бронзу, которая затем превратилась в серебро. Все дело в том, что чемпионка спринта Анастасия Фалеева, приближаясь к финишу, уронила чешскую спортсменку Терезу Беранову, после чего выиграла забег. И ее справедливо дисквалифицировали. Получилось, в принципе, «ни нашим, ни вашим», очень обидно для чехов, поскольку Беранова считалась фаворитом в спринте на ЧМ. Но конкретно для Мацокиной все обошлось более, чем хорошо.

Любопытно, что за последние шесть лет это уже третий случай, когда россияне, так или иначе, встают на пути чехов к золотым медалям. В 2015 году Габриэла Соукалова уже готовилась праздновать победу на чемпионате мира по биатлону, когда Екатерина Юрлова-Перхт выскочила с одного из последних стартовых номеров, и стала чемпионкой. В 2017 году к победе шел другой биатлонист Ондржей Моравец, и его мог сместить только американец Лоуэлл Бэйли, скорость которого откровенно падала, но тут перед ним встал Алексей Волков, не претендовавший на медаль, но бежавший гораздо быстрее. И американец, приклеившись к россиянину, открыл второе дыхание, в итоге выиграв гонку. И вот сейчас Фалеева, сбив Беранову, вытащила на первое место даже не себя, а немецкую лыжницу.

В итоге Мацокина может претендовать на старт в спринте, хотя на взрослый чемпионат мира поехала и Фалеева, которая ее опередила на молодежном ЧМ. Ардашев в том же спринте будет в числе запасных, поскольку у нас есть чистый спринтер Глеб Ретивых, а кроме него могут стартовать и Александр Большунов и Сергей Устюгов. А вот Анна Нечаевская это наша надежда на участие в эстафете, поскольку свободным стилем лучшее нее бегает только Юлия Ступак (Белорукова).



Сумасшедшее начало года

Трудно вспомнить, когда лыжный год был заполнен такими яркими событиями, как нынешний. И практически во всех наиболее запоминающихся событиях, так или иначе, участвовали российские спортсмены. Началось все с потерь в составе женской сборной, лидеров которой мы уже в мечтах видели на пьедестале почета немецкого чемпионата мира. Практически одновременно из сборной выбыли трое.

Открытие нынешнего сезона пропустит Татьяна Сорина, по поводу которой президент федерации лыжного спорта Елена Вяльбе сказала, что «Таня порвала связку на левой ноге, поэтому в ближайший месяц никаких соревнований». Учитывая, что произошло это за месяц до старта ЧМ, стало понятно, что Сорина сможет смотреть его только по телевизору.



У ее подруги по команде Алисы Жамбаловой обнаружился коронавирус после сдачи двух положительных тестов, но поскольку болезнь проходила бессимптомно, то Жамбалова просто потеряла две недели из тренировочного процесса, проведя их на карантине. У нее хватало времени для того, чтобы вернуться в строй.



Так же, как у лидера нашей женской команды Юлии Ступак (Белоруковой), которая приболела. Прогнозировали, что спортсменка сможет вернуться в сборную еще на январском этапе Кубка мира в Фалуне, так и произошло. Но в это время случилась еще одна, не побоюсь этого слова, спортивная трагедия. На шведском этапе КМ упала и сломала руку Наталья Непряева, второй номер сборной.



Таким образом, сборная лишилась второго-третьего номеров, и эстафетный ее состав сформировался само собой, из тех, кто в наличии. Яна Кирпиченко, Жамбалова, Анна Нечаевская, и Ступак (Белорукова). По сути, явно догоняющий состав, поскольку бороться с норвежками и шведками на первых этапах эстафеты классическим ходом нам было некем.



Дальше коньковым ходом нам надо было догонять, что, в принципе, наши девушки успешно делали на Олимпиаде-2018 и ЧМ-2019, и соперницы были ясны: Финляндия, Германия, США. Только вот в начале года нам уже начало казаться, что россиянки могут замахнуться и на большее. Во всяком случае, пободаться со Швецией за серебро, благо в этой сборной была ощутимая потеря, после того, как Стина Нильссон приняла неоднозначное решение уйти в биатлон.

Что касается Норвегии, то ее сборная, все-таки, находится в каком-то другом измерении, чем остальные. Отличаясь не только массовостью, но и появлением киборгов на лыжне. Казалось бы, Марит Бьорген «терроризировала» весь лыжный мир, выигрывая практически все старты, но, уйдя из спорта, она передала символическую эстафету Терезе Йохауг, а у той уже подросла смена в виде Хелены Фоссесхольм. Да, с норвежками можно бороться, и эстафета Швеции наглядно показывала это на Олимпиаде и М-2019, выигрывая золото, но шведки делали это при помощи концентрации всех своих лыжных сил, а у Норвегии рядом был второй, не менее конкурентоспособный состав.

Возвращаясь к нашей сборной, стало понятно, что все эти потери абсолютно точно приведут к тому, что в основном составе будет Анна Нечаевская, а в запасе сборной оказалась ее ветеран Алия Иксанова. Ее подключили на этап Кубка мира в Лахти, Алия «борозды не испортила», а классические старт, так или иначе, надо кем-то закрывать.

Скандалы Большунова

Про злоключения Александра Большунова на первых же стартах, на которые на лыжню вернулись норвежцы, писали уже много, в том числе, и наше издание. Не повторяясь про ситуацию на финише эстафеты в Лахти, хотелось бы сказать о начале ее четвертого этапа. На него вместе выходили Большунов, Сергей Устюгов и малоизвестный на тот момент финн Йони Мяки. Вот наши лыжники периодически говорят о «командной тактике», которая свойственна нашим конкурентам, прежде всего, норвежцам, и периодически мешает нашим лыжникам добиваться успеха. Старожилы спорта могут вспомнить до слез обидное развитие гонки в скиатлоне олимпийского Ванкувера-2010, когда два шведа Маркус Хельнер и Юхан Ульссон «разменяли» Александра Легкова, который практически в одиночку работал в их отрыве, куда вошел еще немец Тобиас Ангерер. В итоге Легкову не хватило сил на финише, а шведы с немцем заняли все три места на пьедестале почета.

На этапе Кубка мира в Фалуне Йоханнес Клэбо делал все, чтобы помешать Большунову обыграть его соотечественника Симена Крюгера: «Когда он меня догнал, оставалось только встать ему за спину. Мне строго-настрого приказали не выходить вперед, держаться позади, не помогать ему в спурте. Вы же видели, что было всего пара секунд до Симена. Так что я не должен был делать ничего, чтобы помочь ему увеличить преимущество. Крюгер почти что его достал». В итоге Большунов обыграл Крюгера на морально-волевых…

И сейчас Устюгов мог бы помочь Большунову, вместе они разобрали бы Мяки на «составные части» по ходу этапа, но в итоге движение обоих наших лыжников по трассе оказалось максимально комфортным для финна, который выиграл финиш, чем выбесил Большунова. Александр, конечно, имел право на эмоции, поскольку Мяки не просто закрывал ему коридор, но и наехал на лыжи. Но всего этого можно было бы избежать, если бы у нас была сборная, а не просто набор сильных спортсменов. У нас уже успели устроить конфликт прямо на трассе Евгений Белов и Алексей Червоткин, и это тоже не говорит о хорошей атмосфере в команде. В то же время норвежцы, вернувшиеся на этапы Кубка мира, легко выиграли эстафету, один из участников которой — Эмиль Иверсен — был максимально конкретен в своих комментариях: «Прекрасное чувство. Четыре хороших этапа — и мы просто ссым на всех остальных».

Впрочем, взгляд журналиста на эту ситуацию опроверг 100-процентный профессионал Александр Легков. «Мы промахнулись со смазкой, — прокомментировал олимпийский чемпион эту ситуацию специально для «Реального времени». — Она, увы, была не та, чтобы иметь возможность кого-то «раздергать» на дистанции. Такое бывает периодически, причем, если лыжи работают на все 100, а ты готов на половину, то это лучше, чем, когда ты в порядке, а лыжи — нет. Но, если бы со смазкой угадали, то оба наших убежали от финна, что он не смог бы составить конкуренцию».

Люди, которые назвали Большунова «быдлом», запомните слова этого «политкорректного» норвежца. А нашим нужно запомнить, что обыгравший их Мяки уже на следующем личном этапе Кубка мира финишировал только 68-м. Это и есть, на самом деле, его реальное место в мировой элите.